0553 313 94 23

Borsada günün ilk yarısı (2)

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:18
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)176.489,80284,51
İş Bankası (B)21.898,90615,60
İş Bankası (C)6,28-0,1638,63
İş Bankası (Kur.)188.000,00286,82
İş Fin.Kir.3,00-3,23-35,21
İş Girişim2,67-0,7430,88
İş GMYO0,990,00-8,33
İş Y. Men. Değ.2,86-0,6954,86
İş Yat. Ort.1,050,0042,26
İşbir Holding270,00-6,8095,65
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,372,78-55,95
İttifak Holding6,060,1795,48
İz Hayvancılık Tarım5,24-1,13-20,49
İzmir Demir Çelik1,640,61-1,20
İzmir Fırça1,670,00-19,32
İzocam23,42-0,599,34
Jantsa Jant Sanayi30,260,0717,23
Kafein Yazılım7,26-0,145,40
Kapital Yat. Holding1,990,51-30,66
Kaplamin3,40-0,58-5,56
Kardemir (A)2,15-0,4625,61
Kardemir (B)2,15-0,4624,92
Kardemir (D)2,25-0,889,45
Karel Elektronik6,48-1,2255,40
Karsan Otomotiv1,270,00-0,78
Karsu Tekstil1,291,573,20
Karsusan Su Ürünleri San.5,34-0,1944,32
Kartonsan316,100,35-0,90
Katmerciler Ekipman2,15-2,71-28,54
Kent Gıda123,10-0,323,45
Kerevitaş Gıda1,843,372,22
Kervansaray Yat. Holding0,240,00-31,43
Kiler GMYO1,902,708,57
Klimasan Klima9,28-0,22139,18
Koç Holding17,79-1,5528,46
Konfrut Gıda32,060,8834,25
Konya Çimento183,401,213,03
Kordsa Teknik Tekstil11,86-1,5025,36
Koza Altın51,50-0,770,39
Koza Madencilik6,65-0,75-7,89
Körfez GMYO1,681,8237,70
Kristal Kola0,870,00-17,14
Kron Telekomünikasyon8,470,12-2,64
Kuştur Kuşadası Turizm23,80-0,8373,60
Kuyumcukent Gayrimenkul1,200,006,19
Kütahya Porselen4,910,207,91
Lider Faktoring2,03-0,49-9,78
Link Bilgisayar10,4910,0726,08
Logo Yazılım41,82-0,4354,09
Lokman Hekim Sağlık3,84-1,54-14,67
Lüks Kadife4,685,88-3,51
Makina Takım1,28-2,29-16,88
Mardin Çimento2,844,032,27
Marka Yatırım Holding0,653,174,84
Marmaris Altınyunus18,600,005,92
Marshall26,080,693,41
Martı GMYO0,631,61-3,08
Martı Otel0,661,5413,79
Mavi Giyim41,140,1927,68
Mazhar Zorlu Holding5,00-1,1931,23
Mega Polietilen1,720,00-15,69
Menderes Tekstil0,681,49-5,56
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm12,698,55111,85
Merko Gıda0,671,52-33,66
Metal Gayrimenkul0,710,00-18,39
Metemtur Otelcilik1,28-1,5421,90
Metro Holding1,01-0,9832,89
Metro Petrol ve Tesisleri1,160,005,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,24-0,805,08
Migros Ticaret14,382,06-3,49
Milpa1,41-0,70-1,35
Mistral GMYO1,120,90-26,80
MLP Sağlık11,45-1,977,01
MMC San. Ve Tic. Yat.1,120,001,82
Mondi Tire Kutsan1,550,00-16,67
Net Holding1,72-0,58-12,24
Netaş Telekom.7,200,4211,46
Niğbaş Niğde Beton9,280,32132,00
Nuh Çimento6,39-0,31-7,79
Nurol GMYO2,33-0,8510,95
Odaş Elektrik1,491,365,82
Olmuksan-IP3,35-1,18-0,59
Orge Enerji Elektrik3,400,008,97
Orma Orman Mahsulleri1,220,831,67
Osmanlı Menkul1,250,00-27,33
Ostim Endüstriyel Yat1,040,00-3,70
Otokar114,30-0,5233,08
Oyak Yat. Ort.1,140,00-28,00
Oylum Sınai Yatırımlar1,510,0048,04
Özak GMYO2,432,5315,17
Özbal Çelik Boru1,170,00-15,22
Özderici GMYO0,72-1,37-69,36
Özerden Plastik2,960,0021,43
Panora GMYO4,180,7213,68
Park Elek.Madencilik2,590,787,47
Parsan15,140,2672,83
Pegasus46,04-0,78100,87
Peker GMYO3,97-1,24-51,73
Penguen Gıda1,470,0036,11
Pera GMYO0,50-1,96-35,06
Pergamon Dış Ticaret6,21-1,111,68
Petkim4,04-0,492,60
Petrokent Turizm75,750,2010,26
Pınar Et Ve Un5,960,6834,33
Pınar Su1,28-1,542,40
Pınar Süt6,880,1510,67
Plastikkart2,97-1,0010,00
Polisan Holding2,21-0,90-26,70
Politeknik Metal55,60-1,4258,55
Prizma Press Matbaacılık2,110,9636,13
QNB Finans Fin. Kir.4,180,97-38,53
QNB Finansbank6,82-0,87-24,31
Ral Yatırım Holding4,800,42160,87
Ray Sigorta2,180,0056,83
Reysaş GMYO0,79-2,4714,49
Reysaş Lojistik0,741,370,00
Rhea Girişim0,86-3,3730,30
Rodrigo Tekstil3,403,0378,95
Royal Halı0,810,00-18,18
RTA Laboratuvarları1,300,00-25,29
Sabancı Holding8,95-0,4423,75
Safkar Ege Soğutmacılık1,76-0,5613,53
Salix Yatırım Holding4,07-0,735,71
Sanel Mühendislik3,621,6966,06
Sanifoam Sünger1,731,1738,40
Sanko Pazarlama2,210,000,25
Saray Matbaacılık1,206,1920,00
Sarkuysan3,31-0,305,32
Sasa Polyester6,79-0,7318,17
Say Reklamcılık0,811,25-13,83
Sekuro Plastik2,600,39-12,16
Selçuk Ecza Deposu4,580,6668,48
Selçuk Gıda1,711,1828,57
Senkron Güvenlik5,14-2,65414,00
Serve Film Prodüksiyon2,474,6626,67
Servet GMYO4,711,950,21
Seyitler Kimya5,960,1754,81
Silverline Endüstri1,130,00-15,67
Sinpaş GMYO0,661,5478,38
Smartiks Yazılım2,680,37
Soda Sanayii6,42-0,47-5,10
Sodaş Sodyum Sanayii7,000,0026,16
Söktaş1,41-0,7011,02
Sönmez Filament4,070,4930,45
Sönmez Pamuklu3,490,0011,86
Sumaş Suni Tahta6,850,00-2,14
Şeker Fin. Kir.3,700,2731,21
Şekerbank0,98-1,01-10,91
Şişe Cam5,10-0,39-6,97
Şok Marketler9,750,10-9,30
T. Halk Bankası5,820,00-17,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,680,17-31,29
T.S.K.B.0,77-1,28-4,94
T.Tuborg7,720,00-2,70
Taç Tarım Ürünleri4,19-0,95-17,19
Tat Gıda4,460,9016,75
TAV Havalimanları25,82-0,4617,41
Taze Kuru Gıda5,360,75-21,18
Tek-Art Turizm0,760,00-10,59
Tekfen Holding25,38-0,8629,29
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,38-0,42-19,87
Temapol Polimer Plastik2,870,00-6,21
TGS Dış Ticaret3,80-0,2661,70
Tofaş Oto. Fab.19,45-2,3125,39
Torunlar GMYO1,970,5130,46
Trabzon Liman7,46-1,198,45
Trabzonspor Sportif1,080,00-21,52
Trakya Cam2,95-0,342,12
Trend GMYO1,189,26-7,09
TSKB GMYO0,72-1,37-12,20
Tuğçelik2,07-0,48-2,82
Tukaş4,55-4,21174,10
Turcas Petrol1,462,823,55
Turkcell13,20-0,238,46
Tümosan Motor ve Traktör4,13-0,72-8,22
Tüpraş115,400,0010,60
Türk Hava Yolları13,341,14-17,19
Türk Prysmian Kablo1,820,005,53
Türk Telekom5,301,5335,90
Türk Traktör32,660,93-6,42
Türker Proje Gayrimenkul24,880,08-22,59
Ufuk Yatırım1,140,000,00
Ulaşlar Turizm Yat.1,361,4919,30
Ulusoy Elektrik20,72-0,1029,82
Ulusoy Un Sanayi2,29-1,2910,10
Umpaş Holding0,370,00-32,73
Uşak Seramik1,040,00-6,31
Utopya Turizm3,13-0,95-23,66
Uzertaş Boya1,011,0068,33
Ülker Bisküvi18,73-2,3527,68
Ünye Çimento3,0211,44-12,97
Vakıf Fin. Kir.1,470,68-17,42
Vakıf GMYO1,761,15-11,56
Vakıf Yat. Ort.1,32-1,49-13,16
Vakıflar Bankası4,701,5120,51
Vakko Tekstil2,89-0,6910,80
Vanet Gıda1,76-1,1235,38
Verusa Holding17,98-0,118,31
Verusaturk Girisim3,240,00-2,11
Vestel11,52-1,62107,57
Vestel Beyaz Eşya17,69-0,6281,11
Viking Kağıt1,030,98-6,36
Yapı Kredi Koray GMYO1,45-0,68-15,70
Yapı ve Kredi Bank.2,540,0058,75
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,500,00-10,39
Yataş4,550,001,79
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,880,00-6,38
Yeni Gimat GMYO8,170,2513,78
Yeşil GMYO0,273,850,00
Yeşil Yapı0,26-3,700,00
Yeşil Yatırım Holding10,15-2,785,40
Yibitaş İnşaat Malzeme2.599,60-4,1818,22
Yonga Mobilya8,200,4924,24
Yünsa4,30-2,273,00
Zorlu Enerji1,240,810,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:18
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada günün ilk yarısı (2)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya’da berberler odasının fahiş fiyat artışı isyan ettirdi
    1. Sakarya’da berberler odasının fahiş..
    2. İkinci el otomobilde ÖTV hareketliliği..
    3. Yunanistan'da Çipras'ın koltuğu..
    4. İBB’de kırmızı alarm! İzinler iptal..
    5. TÜSİAD heyeti, İmamoğlu'nu ziyaret etti
    6. UEFA’dan Özcan Sultanoğlu’na görev
    7. Turizmde yeni hedef: Uzakdoğu
    8. Gez-Gör’den öğretmenlere tarih turu
    9. Samsun'da servis ile kamyonet..
    10. Küçük İskender için Akatlar Kültür..
    11. BM: "Libya’daki hava saldırısından..
    12. Kongo'da Ebola ölümleri bin 500'ü..
    13. OTSO’da proje başarısı
    14. Giresun’da yayla şenlikleri başlıyor
    15. Türkiye, PKK'lı teröristle sözde..
    16. Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin..
    17. Yamaç paraşütüyle atladılar, yaya..
    18. FETÖ'cü Yargıtay eski Üyesine 7 yıl 6..
    19. Dondurma almaya giden 3 yaşındaki..
    20. Elazığ’da Engelsiz Yaşam Merkezi için..
    21. Örgü örmenin ve dikiş dikmenin insana..
    22. Tatil anlayışında ’doğallık’ artıyor
    23. Maltepe’de hastane inşaatı bahçesinde..
    24. Kastamonuspor’a yardım etmeyen iş..
    25. Tarıma uygun topraklar taşınarak..
    26. Profesörler yurt dışına kaçırmak..
    27. Kanserde tümörlerin zayıf noktası..
    28. 320 medya kuruluşundan ABD paçavrasına..
    29. LGS tercihlerinde başucu kaynağı..
    30. World Finance'ten TEB'e "En İyi Özel..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”