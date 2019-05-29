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Borsada günün ilk yarısı (2)

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:21
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)162.450,00253,92
İş Bankası (B)16.800,00448,98
İş Bankası (C)4,970,209,71
İş Bankası (Kur.)154.999,90218,92
İş Fin.Kir.4,93-1,996,48
İş Girişim2,29-0,8712,25
İş GMYO0,93-1,06-13,89
İş Y. Men. Değ.2,75-0,7248,90
İş Yat. Ort.0,880,0019,22
İşbir Holding200,700,3545,43
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,38-2,56-54,76
İttifak Holding6,15-1,6098,39
İz Hayvancılık Tarım4,66-2,92-29,29
İzmir Demir Çelik1,57-1,88-5,42
İzmir Fırça1,56-1,27-24,64
İzocam21,380,75-0,19
Jantsa Jant Sanayi26,00-0,540,73
Kafein Yazılım6,460,00-6,21
Kapital Yat. Holding1,700,00-40,77
Kaplamin3,26-1,51-9,44
Kardemir (A)2,050,9912,64
Kardemir (B)2,05-0,9712,02
Kardemir (D)2,12-0,47-2,75
Karel Elektronik5,36-1,4728,54
Karsan Otomotiv1,08-0,92-15,62
Karsu Tekstil1,23-2,38-1,60
Karsusan Su Ürünleri San.5,612,5651,62
Kartonsan309,800,26-2,88
Katmerciler Ekipman3,05-0,33-48,04
Kent Gıda126,50-0,946,30
Kerevitaş Gıda1,560,00-13,33
Kervansaray Yat. Holding0,244,35-31,43
Kiler GMYO1,65-0,60-5,71
Klimasan Klima9,304,38134,85
Koç Holding15,481,4411,78
Konfrut Gıda28,08-0,8517,59
Konya Çimento167,002,39-6,18
Kordsa Teknik Tekstil12,00-0,3326,84
Koza Altın46,280,52-9,79
Koza Madencilik6,82-0,73-5,54
Körfez GMYO1,280,004,92
Kristal Kola0,790,00-24,76
Kron Telekomünikasyon7,680,00-11,72
Kuştur Kuşadası Turizm30,0016,91118,82
Kuyumcukent Gayrimenkul1,05-0,94-7,08
Kütahya Porselen4,50-0,22-1,10
Lider Faktoring1,94-1,02-13,78
Link Bilgisayar11,47-0,1737,86
Logo Yazılım33,721,8724,24
Lokman Hekim Sağlık3,470,87-22,89
Lüks Kadife3,950,51-18,56
Makina Takım1,250,00-18,83
Mardin Çimento2,600,00-6,37
Marka Yatırım Holding0,7816,4225,81
Marmaris Altınyunus16,94-0,70-3,53
Marshall26,46-0,604,92
Martı GMYO0,600,00-7,69
Martı Otel0,610,005,17
Mavi Giyim33,60-0,714,28
Mazhar Zorlu Holding3,73-7,21-2,10
Mega Polietilen1,671,21-18,14
Menderes Tekstil0,64-1,54-11,11
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm7,590,9326,71
Merko Gıda0,611,67-39,60
Metal Gayrimenkul0,80-8,05
Metemtur Otelcilik0,98-1,01-6,67
Metro Holding0,950,0025,00
Metro Petrol ve Tesisleri1,11-0,890,91
Metro Yatırım Ortaklığı1,19-0,830,85
Migros Ticaret12,01-0,99-19,40
Milpa1,420,00-0,65
Mistral GMYO1,10-1,79-28,10
MLP Sağlık11,950,5011,68
MMC San. Ve Tic. Yat.0,920,00-16,36
Mondi Tire Kutsan1,42-1,39-23,66
Net Holding1,500,00-23,47
Netaş Telekom.5,79-0,52-10,37
Niğbaş Niğde Beton8,20-2,38105,00
Nuh Çimento5,850,17-15,59
Nurol GMYO2,04-0,49-2,86
Odaş Elektrik1,17-1,68-16,91
Olmuksan-IP3,15-0,63-6,53
Orge Enerji Elektrik3,12-1,890,00
Orma Orman Mahsulleri1,186,31-1,67
Osmanlı Menkul1,400,00-18,60
Ostim Endüstriyel Yat0,90-1,10-16,67
Otokar98,45-0,4614,63
Oyak Yat. Ort.0,981,03-39,88
Oylum Sınai Yatırımlar1,060,003,92
Özak GMYO2,14-1,381,42
Özbal Çelik Boru1,090,00-21,01
Özderici GMYO0,670,00-71,49
Özerden Plastik3,04-0,6524,71
Panora GMYO4,101,6410,95
Park Elek.Madencilik1,910,00-20,75
Parsan11,480,2631,05
Pegasus31,860,8939,01
Peker GMYO4,04-1,22-50,88
Penguen Gıda1,370,0026,85
Pera GMYO0,48-2,04-37,66
Pergamon Dış Ticaret6,09-0,49-0,29
Petkim4,651,53-7,74
Petrokent Turizm64,80-5,68
Pınar Et Ve Un5,37-0,9221,03
Pınar Su1,200,00-4,00
Pınar Süt6,150,16-1,08
Plastikkart2,78-0,362,96
Polisan Holding2,110,00-30,01
Politeknik Metal50,10-2,4342,87
Prizma Press Matbaacılık1,802,8616,13
QNB Finans Fin. Kir.3,99-0,50-41,32
QNB Finansbank6,02-0,82-33,19
Ral Yatırım Holding4,60-1,29150,00
Ray Sigorta2,12-2,3052,52
Reysaş GMYO0,681,49-1,45
Reysaş Lojistik0,660,00-10,81
Rhea Girişim0,65-1,52-1,52
Rodrigo Tekstil2,073,508,95
Royal Halı0,81-2,41-18,18
RTA Laboratuvarları1,24-0,80-28,74
Sabancı Holding7,281,960,66
Safkar Ege Soğutmacılık1,46-1,35-5,82
Salix Yatırım Holding3,62-5,97
Sanel Mühendislik4,000,0083,49
Sanifoam Sünger1,62-1,2229,60
Sanko Pazarlama2,070,00-6,10
Saray Matbaacılık0,961,05-4,00
Sarkuysan3,170,320,87
Sasa Polyester6,173,013,35
Say Reklamcılık0,832,47-11,70
Sekuro Plastik2,350,00-20,61
Selçuk Ecza Deposu4,58-2,7668,48
Selçuk Gıda1,480,0011,28
Senkron Güvenlik5,21-0,19421,00
Serve Film Prodüksiyon2,957,2751,28
Servet GMYO3,623,43-22,98
Seyitler Kimya4,54-0,4417,92
Silverline Endüstri1,040,97-22,39
Sinpaş GMYO0,420,0013,51
Smartiks Yazılım A.Ş.2,470,00
Soda Sanayii7,270,552,39
Sodaş Sodyum Sanayii6,75-0,1521,65
Söktaş1,22-1,61-3,94
Sönmez Filament3,05-0,65-2,24
Sönmez Pamuklu2,980,00-4,49
Sumaş Suni Tahta7,09-0,141,29
Şeker Fin. Kir.3,160,6412,06
Şekerbank0,911,11-17,27
Şişe Cam5,170,00-8,82
Şok Marketler8,601,30-20,00
T. Halk Bankası5,27-0,75-24,93
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,44-1,38-32,70
T.S.K.B.0,670,00-17,28
T.Tuborg7,835,10-1,31
Taç Tarım Ürünleri3,89-1,27-23,12
Tat Gıda4,282,1512,04
TAV Havalimanları24,443,4711,14
Taze Kuru Gıda5,43-1,09-20,15
Tek-Art Turizm0,691,47-18,82
Tekfen Holding24,740,8126,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret1,871,08-37,04
Temapol Polimer Plastik2,800,00-8,50
TGS Dış Ticaret3,120,6532,77
Tofaş Oto. Fab.16,11-0,433,86
Torunlar GMYO1,91-0,5226,49
Trabzon Liman8,150,25-2,86
Trabzonspor Sportif0,861,18-37,50
Trakya Cam2,840,00-6,27
Trend GMYO1,17-1,68-7,87
TSKB GMYO0,67-2,90-18,29
Tuğçelik1,910,53-10,33
Tukaş3,48-1,14109,64
Turcas Petrol1,250,81-11,35
Turkcell11,502,04-5,51
Tümosan Motor ve Traktör3,710,27-17,56
Tüpraş119,000,8514,05
Türk Hava Yolları12,07-0,08-25,08
Türk Prysmian Kablo1,67-1,18-3,17
Türk Telekom4,25-1,168,97
Türk Traktör26,440,30-24,24
Türker Proje Gayrimenkul24,04-1,48-25,20
Ufuk Yatırım1,110,00-2,63
Ulaşlar Turizm Yat.1,293,2013,16
Ulusoy Elektrik20,840,1930,58
Ulusoy Un Sanayi2,14-0,472,88
Umpaş Holding0,38-5,00-30,91
Uşak Seramik0,971,04-12,61
Utopya Turizm3,031,00-26,10
Uzertaş Boya0,8948,33
Ülker Bisküvi18,571,8126,58
Ünye Çimento2,420,00-30,26
Vakıf Fin. Kir.1,250,00-29,78
Vakıf GMYO1,51-1,31-24,12
Vakıf Yat. Ort.1,192,59-21,71
Vakıflar Bankası3,53-0,56-9,49
Vakko Tekstil2,72-0,734,28
Vanet Gıda1,50-2,6015,38
Verusa Holding18,750,8112,95
Verusaturk Girisim3,00-0,33-9,37
Vestel9,914,1078,56
Vestel Beyaz Eşya13,950,5842,82
Viking Kağıt1,063,92-3,64
Yapı Kredi Koray GMYO1,39-1,42-19,19
Yapı ve Kredi Bank.1,910,0019,37
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,49-0,40-10,75
Yataş3,850,79-13,87
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,84-1,18-10,64
Yeni Gimat GMYO8,0411,97
Yeşil GMYO0,250,00-7,41
Yeşil Yapı0,24-4,00-7,69
Yeşil Yatırım Holding7,170,00-25,55
Yibitaş İnşaat Malzeme2.351,10-4,036,92
Yonga Mobilya8,6018,9530,30
Yünsa4,130,00-1,07
Zorlu Enerji1,130,00-8,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:21
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  3. Borsada günün ilk yarısı (2)

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