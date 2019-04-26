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Borsada günün ilk yarısı (2)

26 Nisan 2019 Cuma 13:28
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)203.000,00342,27
İş Bankası (B)26.236,80-20,00757,36
İş Bankası (C)5,49-0,9021,19
İş Bankası (Kur.)242.000,00397,92
İş Fin.Kir.8,260,7378,40
İş Girişim2,831,4338,73
İş GMYO1,000,00-7,41
İş Y. Men. Değ.2,37-0,4228,33
İş Yat. Ort.0,800,008,38
İşbir Holding183,106,7632,68
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,310,00-63,10
İttifak Holding5,800,8787,10
İz Hayvancılık Tarım6,775,952,73
İzmir Demir Çelik1,730,004,22
İzmir Fırça1,78-2,20-14,01
İzocam20,360,20-4,95
Jantsa Jant Sanayi28,10-0,571,08
Kafein Yazılım6,79-0,44-1,42
Kapital Yat. Holding1,8112,42-36,93
Kaplamin3,27-1,21-9,17
Kardemir (A)2,290,0025,82
Kardemir (B)2,26-0,4423,50
Kardemir (D)2,310,005,96
Karel Elektronik7,09-0,4270,02
Karsan Otomotiv1,480,6815,62
Karsu Tekstil1,370,749,60
Karsusan Su Ürünleri San.5,9460,54
Kartonsan315,50-0,47-1,09
Katmerciler Ekipman4,12-2,60-29,81
Kent Gıda129,000,398,40
Kerevitaş Gıda1,49-1,32-17,22
Kervansaray Yat. Holding0,25-3,85-28,57
Kiler GMYO2,101,4520,00
Klimasan Klima6,940,5875,25
Koç Holding16,25-0,6717,34
Konfrut Gıda32,8016,3137,35
Konya Çimento184,30-0,113,54
Kordsa Teknik Tekstil11,78-1,3424,51
Koza Altın40,700,05-20,66
Koza Madencilik5,42-0,37-24,93
Körfez GMYO1,210,00-0,82
Kristal Kola0,831,22-20,95
Kron Telekomünikasyon7,96-0,13-8,51
Kuştur Kuşadası Turizm19,001,6038,59
Kuyumcukent Gayrimenkul1,25-1,5710,62
Kütahya Porselen4,100,49-9,89
Lider Faktoring2,21-1,34-1,78
Link Bilgisayar12,770,0853,49
Logo Yazılım37,92-0,2139,72
Lokman Hekim Sağlık4,210,00-6,44
Lüks Kadife4,080,49-15,88
Makina Takım1,35-2,88-12,34
Mardin Çimento3,310,301,53
Marka Yatırım Holding0,62-1,590,00
Marmaris Altınyunus18,695,186,44
Marshall24,44-1,37-3,09
Martı GMYO0,650,000,00
Martı Otel0,621,646,90
Mavi Giyim36,20-0,6612,35
Mazhar Zorlu Holding3,60-0,83-5,51
Mega Polietilen2,060,000,98
Menderes Tekstil0,71-1,39-1,39
Mensa0,205,2642,86
Merit Turizm8,38-0,1239,90
Merko Gıda0,660,00-34,65
Metal Gayrimenkul0,78-10,34
Metemtur Otelcilik1,040,00-0,95
Metro Holding0,800,005,26
Metro Petrol ve Tesisleri1,17-0,856,36
Metro Yatırım Ortaklığı1,370,0016,10
Migros Ticaret13,520,90-9,26
Milpa1,410,00-1,35
Mistral GMYO1,180,00-22,88
MLP Sağlık11,88-0,9211,03
MMC San. Ve Tic. Yat.1,104,760,00
Mondi Tire Kutsan2,110,9613,44
Net Holding1,680,00-14,29
Netaş Telekom.7,37-0,5414,09
Niğbaş Niğde Beton6,81-1,0270,25
Nuh Çimento7,07-0,42-8,66
Nurol GMYO2,131,431,43
Odaş Elektrik1,540,009,37
Olmuksan-IP3,79-0,7912,46
Orge Enerji Elektrik3,12-0,640,00
Orma Orman Mahsulleri1,350,0012,50
Osmanlı Menkul1,540,00-10,47
Ostim Endüstriyel Yat1,082,860,00
Otokar111,900,6330,29
Oyak Yat. Ort.1,120,90-31,29
Oylum Sınai Yatırımlar1,050,002,94
Özak GMYO2,601,1723,22
Özbal Çelik Boru1,150,00-16,67
Özderici GMYO0,790,00-66,38
Özerden Plastik3,14-0,9525,60
Panora GMYO4,120,4910,23
Park Elek.Madencilik2,270,00-5,81
Parsan11,060,5526,26
Pegasus28,80-0,6925,65
Peker GMYO3,963,94-51,85
Penguen Gıda1,520,0040,74
Pera GMYO0,510,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret7,110,2816,42
Petkim4,510,00-10,52
Petrokent Turizm70,002,941,89
Pınar Et Ve Un6,850,1533,79
Pınar Su1,280,792,40
Pınar Süt7,060,866,65
Plastikkart3,35-0,8924,07
Polisan Holding3,00-11,50-1,60
Politeknik Metal41,900,4819,49
Prizma Press Matbaacılık1,711,1810,32
QNB Finans Fin. Kir.4,36-4,39-35,88
QNB Finansbank6,570,31-27,08
Ral Yatırım Holding3,986,13116,30
Ray Sigorta2,00-0,9943,88
Reysaş GMYO0,891,1428,99
Reysaş Lojistik0,731,39-1,35
Rhea Girişim0,71-2,747,58
Rodrigo Tekstil2,25-1,7518,42
Royal Halı1,4243,43
RTA Laboratuvarları1,370,00-21,26
Sabancı Holding7,52-2,343,97
Safkar Ege Soğutmacılık1,70-3,419,66
Salix Yatırım Holding2,73-29,09
Sanel Mühendislik2,892,4832,57
Sanifoam Sünger1,810,5644,80
Sanko Pazarlama2,200,00-4,76
Saray Matbaacılık1,100,9210,00
Sarkuysan3,260,00-4,40
Sasa Polyester8,150,87-0,49
Say Reklamcılık0,86-3,37-8,51
Sekuro Plastik2,911,75-1,69
Selçuk Ecza Deposu3,920,5144,20
Selçuk Gıda1,490,0012,03
Senkron Güvenlik6,28-4,85528,00
Serve Film Prodüksiyon2,453,3825,64
Servet GMYO4,01-0,50-14,68
Seyitler Kimya3,81-0,26-1,04
Silverline Endüstri1,224,27-8,96
Sinpaş GMYO0,402,568,11
Soda Sanayii7,49-0,665,49
Sodaş Sodyum Sanayii7,100,0027,96
Söktaş1,490,6817,32
Sönmez Filament3,330,916,73
Sönmez Pamuklu3,240,623,85
Sumaş Suni Tahta7,11-1,801,57
Şeker Fin. Kir.3,20-0,6213,48
Şekerbank1,020,99-7,27
Şişe Cam5,72-0,520,88
Şok Marketler9,182,00-14,60
T. Halk Bankası5,85-0,51-16,67
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası17,39-4,032,30
T.S.K.B.0,750,00-7,41
T.Tuborg8,61-0,358,52
Taç Tarım Ürünleri4,869,95-3,95
Tat Gıda4,06-0,736,28
TAV Havalimanları23,70-0,677,77
Taze Kuru Gıda5,89-0,17-13,38
Tek-Art Turizm0,710,00-16,47
Tekfen Holding24,98-1,2627,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,47-1,59-16,84
Temapol Polimer Plastik2,881,41-5,88
TGS Dış Ticaret2,810,3619,57
Tofaş Oto. Fab.16,86-0,358,69
Torunlar GMYO2,16-1,3743,05
Trabzon Liman9,230,3310,01
Trabzonspor Sportif0,971,04-29,51
Trakya Cam3,120,002,97
Trend GMYO1,32-1,493,94
TSKB GMYO0,760,00-7,32
Tuğçelik2,10-0,47-1,41
Tukaş3,83-0,52130,72
Turcas Petrol1,400,72-0,71
Turkcell12,560,483,20
Tümosan Motor ve Traktör4,39-0,45-2,44
Tüpraş126,700,3221,43
Türk Hava Yolları13,770,29-14,53
Türk Prysmian Kablo1,960,5113,65
Türk Telekom4,230,958,46
Türk Traktör29,48-0,41-15,53
Türker Proje Gayrimenkul27,040,37-15,87
Ufuk Yatırım1,11-0,89-2,63
Ulaşlar Turizm Yat.1,370,7420,18
Ulusoy Elektrik20,420,2027,94
Ulusoy Un Sanayi2,351,2912,98
Umpaş Holding0,41-25,45
Uşak Seramik1,022,00-8,11
Utopya Turizm3,33-3,76-18,78
Uzertaş Boya1,0066,67
Ülker Bisküvi18,70-0,8527,47
Ünye Çimento3,080,00-11,24
Vakıf Fin. Kir.1,420,71-20,22
Vakıf GMYO1,800,56-9,55
Vakıf Yat. Ort.1,160,00-23,68
Vakıflar Bankası4,090,254,87
Vakko Tekstil2,870,0010,03
Vanet Gıda1,900,0046,15
Verusa Holding18,92-5,3513,98
Verusaturk Girisim3,040,33-8,16
Vestel12,40-7,26123,42
Vestel Beyaz Eşya18,520,7654,08
Viking Kağıt1,120,001,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,45-2,68-15,70
Yapı ve Kredi Bank.2,120,0032,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,47-4,26-11,47
Yataş4,51-0,660,89
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,81-1,22-13,83
Yeni Gimat GMYO7,720,397,51
Yeşil GMYO0,264,00-3,70
Yeşil Yapı0,264,000,00
Yeşil Yatırım Holding8,610,23-10,59
Yibitaş İnşaat Malzeme3.528,0020,0060,44
Yonga Mobilya6,303,11-4,55
Yünsa4,330,233,72
Zorlu Enerji1,26-0,792,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 13:28
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