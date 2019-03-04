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Borsada günün ilk yarısı (2)

04 Mart 2019 Pazartesi 13:27
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)79.198,7072,55
İş Bankası (B)3.902,00-5,1327,51
İş Bankası (C)5,851,3929,14
İş Bankası (Kur.)80.000,2064,60
İş Fin.Kir.7,830,7769,11
İş Girişim2,340,4314,71
İş GMYO1,030,00-4,63
İş Y. Men. Değ.2,44-0,4118,45
İş Yat. Ort.1,030,9813,19
İşbir Holding171,00-1,0423,91
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,58-4,92-30,95
İttifak Holding3,781,8921,94
İz Hayvancılık Tarım3,70-0,27-43,85
İzmir Demir Çelik1,861,0912,05
İzmir Fırça2,031,00-1,93
İzocam22,28-0,714,01
Jantsa Jant Sanayi29,122,544,75
Kafein Yazılım7,87-0,3813,07
Kapital Yat. Holding2,31-0,43-19,51
Kaplamin3,50-1,41-2,78
Kardemir (A)2,38-0,8330,77
Kardemir (B)2,380,8530,05
Kardemir (D)2,520,4015,60
Karel Elektronik6,680,6060,19
Karsan Otomotiv1,693,6832,03
Karsu Tekstil1,330,006,40
Karsusan Su Ürünleri San.3,500,00-5,41
Kartonsan372,700,4614,22
Katmerciler Ekipman6,351,608,18
Kent Gıda128,40-2,367,90
Kerevitaş Gıda1,740,00-3,33
Kervansaray Yat. Holding0,28-3,45-20,00
Kiler GMYO2,013,0814,86
Klimasan Klima6,092,1853,79
Koç Holding18,24-0,8728,45
Konfrut Gıda25,96-2,928,71
Konya Çimento227,5019,9927,81
Kordsa Teknik Tekstil11,13-1,3313,80
Koza Altın49,84-0,20-2,85
Koza Madencilik6,11-0,65-15,37
Körfez GMYO1,220,830,00
Kristal Kola1,011,00-3,81
Kron Telekomünikasyon10,650,4722,41
Kuştur Kuşadası Turizm18,0018,0312,50
Kuyumcukent Gayrimenkul1,554,0337,17
Kütahya Porselen4,590,440,88
Lider Faktoring2,32-0,433,11
Link Bilgisayar10,63-1,6727,76
Logo Yazılım40,76-0,5950,18
Lokman Hekim Sağlık5,691,4326,44
Lüks Kadife4,903,811,03
Makina Takım1,40-1,41-9,09
Mardin Çimento3,500,577,36
Marka Yatırım Holding0,681,499,68
Marmaris Altınyunus17,430,17-0,74
Marshall25,281,360,24
Martı GMYO0,680,004,62
Martı Otel0,620,006,90
Mavi Giyim41,761,8029,61
Mazhar Zorlu Holding3,53-1,67-7,35
Mega Polietilen2,74-2,1434,31
Menderes Tekstil0,780,008,33
Mensa0,287,69100,00
Merit Turizm7,033,9917,36
Merko Gıda0,692,99-31,68
Metal Gayrimenkul0,99-2,9413,79
Metemtur Otelcilik1,130,007,62
Metro Holding0,740,00-2,63
Metro Petrol ve Tesisleri1,290,7817,27
Metro Yatırım Ortaklığı1,492,0526,27
Migros Ticaret15,540,524,30
Milpa1,420,71-0,65
Mistral GMYO1,33-1,48-13,07
MLP Sağlık14,14-3,6132,15
MMC San. Ve Tic. Yat.0,83-7,78-24,55
Mondi Tire Kutsan2,282,7022,58
Net Holding1,891,61-3,57
Netaş Telekom.8,190,7426,78
Niğbaş Niğde Beton4,861,6721,50
Nuh Çimento7,400,54-4,39
Nurol GMYO2,292,239,05
Odaş Elektrik1,880,5333,52
Olmuksan-IP4,20-2,3324,63
Orge Enerji Elektrik4,093,2831,09
Orma Orman Mahsulleri1,030,00-14,17
Osmanlı Menkul1,61-6,40
Ostim Endüstriyel Yat1,150,886,48
Otokar118,20-0,4233,94
Oyak Yat. Ort.1,240,81-23,93
Oylum Sınai Yatırımlar1,040,001,96
Özak GMYO2,270,007,58
Özbal Çelik Boru1,25-0,79-9,42
Özderici GMYO0,970,00-58,72
Özerden Plastik2,88-0,3515,20
Panora GMYO4,620,0010,26
Park Elek.Madencilik2,691,1311,62
Parsan10,59-0,2820,89
Pegasus28,88-0,4126,00
Peker GMYO3,999,02-51,49
Penguen Gıda1,774,1263,89
Pera GMYO0,55-1,79-28,57
Pergamon Dış Ticaret9,90-5,8910,61
Petkim5,21-5,963,37
Petrokent Turizm67,002,29-2,47
Pınar Et Ve Un6,598,5728,71
Pınar Su1,350,758,00
Pınar Süt7,663,2315,71
Plastikkart2,891,057,04
Polisan Holding6,680,006,88
Politeknik Metal35,480,57-1,44
Prizma Press Matbaacılık1,60-0,623,23
QNB Finans Fin. Kir.5,42-7,03-20,29
QNB Finansbank7,71-1,28-14,43
Ral Yatırım Holding3,40-0,8784,78
Ray Sigorta2,751,8597,84
Reysaş GMYO0,850,0023,19
Reysaş Lojistik0,790,006,76
Rhea Girişim0,64-1,54-3,03
Rodrigo Tekstil2,03-2,406,84
Royal Halı1,330,7634,34
RTA Laboratuvarları1,580,00-9,20
Sabancı Holding9,110,8921,14
Safkar Ege Soğutmacılık2,26-0,8815,31
Salix Yatırım Holding2,825,22-26,75
Sanel Mühendislik2,230,452,29
Sanifoam Sünger1,647,1931,20
Sanko Pazarlama2,250,45-2,60
Saray Matbaacılık1,00-0,990,00
Sarkuysan3,731,369,38
Sasa Polyester8,762,226,96
Say Reklamcılık0,90-2,17-4,26
Sekuro Plastik3,390,5914,53
Selçuk Ecza Deposu3,840,7937,63
Selçuk Gıda1,201,69-9,77
Senkron Güvenlik2,551,19155,00
Serve Film Prodüksiyon2,425,2224,10
Servet GMYO5,180,7810,21
Seyitler Kimya3,693,07-4,16
Silverline Endüstri1,29-0,77-3,73
Sinpaş GMYO0,402,568,11
Soda Sanayii7,790,789,72
Sodaş Sodyum Sanayii6,767,30
Söktaş1,180,85-7,09
Sönmez Filament3,350,307,37
Sönmez Pamuklu3,33-0,306,73
Sumaş Suni Tahta7,60-2,318,57
Şeker Fin. Kir.3,200,6313,48
Şekerbank1,244,2012,73
Şişe Cam6,49-0,6114,46
Şok Marketler10,480,00-2,51
T. Halk Bankası7,510,406,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,92-1,04-18,14
T.S.K.B.0,850,004,94
T.Tuborg10,331,979,54
Taç Tarım Ürünleri3,840,52-24,11
Tat Gıda4,370,4614,40
TAV Havalimanları26,94-1,5412,63
Taze Kuru Gıda6,200,00-8,82
Tek-Art Turizm0,781,30-8,24
Tekfen Holding25,78-0,4624,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,202,247,74
Temapol Polimer Plastik3,03-2,57-0,98
TGS Dış Ticaret2,601,5610,64
Tofaş Oto. Fab.21,260,1925,80
Torunlar GMYO1,90-1,5525,83
Trabzon Liman10,182,3121,33
Trabzonspor Sportif0,99-1,00-28,06
Trakya Cam3,941,2930,03
Trend GMYO1,39-0,719,45
TSKB GMYO0,81-1,22-1,22
Tuğçelik2,440,4114,55
Tukaş4,04-10,22143,37
Turcas Petrol1,55-0,649,93
Turkcell13,950,0714,63
Tümosan Motor ve Traktör4,89-0,208,67
Tüpraş144,401,6223,74
Türk Hava Yolları13,970,00-13,28
Türk Prysmian Kablo2,11-1,4019,89
Türk Telekom5,19-0,1933,08
Türk Traktör34,500,29-1,15
Türker Proje Gayrimenkul29,900,20-6,97
Ufuk Yatırım1,13-0,88
Ulaşlar Turizm Yat.1,59-5,3639,47
Ulusoy Elektrik17,040,246,77
Ulusoy Un Sanayi2,771,8433,17
Umpaş Holding0,40-6,98-27,27
Uşak Seramik1,170,005,41
Utopya Turizm5,991,5346,10
Uzertaş Boya1,0270,00
Ülker Bisküvi19,200,6830,88
Ünye Çimento3,611,124,03
Vakıf Fin. Kir.1,661,22-6,74
Vakıf GMYO2,110,006,03
Vakıf Yat. Ort.1,16-0,85-23,68
Vakıflar Bankası5,131,9931,54
Vakko Tekstil3,250,9318,61
Vanet Gıda1,51-0,6616,15
Verusa Holding18,580,7011,93
Verusaturk Girisim3,442,693,93
Vestel10,500,9689,19
Vestel Beyaz Eşya19,340,1660,90
Viking Kağıt1,090,00-0,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,570,00-8,72
Yapı ve Kredi Bank.2,132,4033,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,56-0,78-8,24
Yataş5,66-0,8826,62
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,942,170,00
Yeni Gimat GMYO8,901,4810,83
Yeşil GMYO0,290,007,41
Yeşil Yapı0,290,0011,54
Yeşil Yatırım Holding10,050,204,36
Yibitaş İnşaat Malzeme2.250,002,272,32
Yonga Mobilya6,50-2,84-1,52
Yünsa5,52-1,9526,61
Zorlu Enerji1,521,3323,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:27
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  3. Borsada günün ilk yarısı (2)

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