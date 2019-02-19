0553 313 94 23

Borsada günün ilk yarısı (2)

19 Şubat 2019 Salı 13:23
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)56.394,0022,86
İş Bankası (B)3.999,000,0030,68
İş Bankası (C)5,660,3524,94
İş Bankası (Kur.)88.999,9083,12
İş Fin.Kir.6,871,3348,38
İş Girişim2,09-0,952,45
İş GMYO1,070,00-0,93
İş Y. Men. Değ.2,550,0023,79
İş Yat. Ort.1,030,0013,19
İşbir Holding171,0023,91
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,712,90-15,48
İttifak Holding3,120,650,65
İz Hayvancılık Tarım3,71-3,13-43,70
İzmir Demir Çelik1,76-0,566,02
İzmir Fırça1,99-1,49-3,86
İzocam29,121,1135,95
Jantsa Jant Sanayi26,52-0,45-4,60
Kafein Yazılım7,34-0,815,46
Kapital Yat. Holding2,61-0,38-9,06
Kaplamin3,53-1,40-1,94
Kardemir (A)2,150,4718,13
Kardemir (B)2,150,0017,49
Kardemir (D)2,32-1,696,42
Karel Elektronik6,110,9946,52
Karsan Otomotiv1,43-0,6911,72
Karsu Tekstil1,511,3420,80
Karsusan Su Ürünleri San.3,30-4,35-10,81
Kartonsan375,50-0,4015,08
Katmerciler Ekipman5,99-9,922,04
Kent Gıda121,700,502,27
Kerevitaş Gıda1,710,00-5,00
Kervansaray Yat. Holding0,290,00-17,14
Kiler GMYO1,87-1,586,86
Klimasan Klima5,700,0043,94
Koç Holding17,00-1,8519,72
Konfrut Gıda25,26-0,475,78
Konya Çimento190,00-1,556,74
Kordsa Teknik Tekstil9,53-2,06-2,56
Koza Altın48,901,58-4,68
Koza Madencilik5,552,97-23,13
Körfez GMYO1,242,481,64
Kristal Kola1,011,00-3,81
Kron Telekomünikasyon9,49-2,679,08
Kuştur Kuşadası Turizm16,110,69
Kuyumcukent Gayrimenkul1,340,0018,58
Kütahya Porselen4,430,68-2,64
Lider Faktoring2,280,441,33
Link Bilgisayar10,64-0,3727,88
Logo Yazılım37,220,5937,14
Lokman Hekim Sağlık4,91-1,019,11
Lüks Kadife5,400,9311,34
Makina Takım1,440,70-6,49
Mardin Çimento3,46-0,576,13
Marka Yatırım Holding0,66-1,496,45
Marmaris Altınyunus17,060,29-2,85
Marshall24,54-0,32-2,70
Martı GMYO0,670,003,08
Martı Otel0,590,001,72
Mavi Giyim39,10-2,4021,35
Mazhar Zorlu Holding3,721,09-2,36
Mega Polietilen2,45-4,3020,10
Menderes Tekstil0,83-2,3515,28
Mensa0,29-3,33107,14
Merit Turizm6,99-0,1416,69
Merko Gıda0,78-1,27-22,77
Metal Gayrimenkul1,05-5,4120,69
Metemtur Otelcilik1,280,7921,90
Metro Holding0,780,002,63
Metro Petrol ve Tesisleri1,300,7818,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,470,6824,58
Migros Ticaret15,04-0,790,94
Milpa1,392,21-2,75
Mistral GMYO1,39-2,11-9,15
MLP Sağlık12,60-0,7917,76
MMC San. Ve Tic. Yat.0,94-14,55
Mondi Tire Kutsan2,26-3,8321,51
Net Holding1,780,00-9,18
Netaş Telekom.7,27-1,0912,54
Niğbaş Niğde Beton5,140,5928,50
Nuh Çimento7,301,11-5,68
Nurol GMYO2,16-3,572,86
Odaş Elektrik1,861,0932,10
Olmuksan-IP4,44-2,2031,75
Orge Enerji Elektrik3,77-2,0820,83
Orma Orman Mahsulleri1,090,93-9,17
Osmanlı Menkul1,54-0,65-10,47
Ostim Endüstriyel Yat1,15-4,176,48
Otokar113,40-0,5328,50
Oyak Yat. Ort.1,200,00-26,38
Oylum Sınai Yatırımlar1,060,003,92
Özak GMYO2,27-0,447,58
Özbal Çelik Boru1,24-0,80-10,14
Özderici GMYO1,13-2,59-51,91
Özerden Plastik2,91-2,0216,40
Panora GMYO4,400,695,01
Park Elek.Madencilik2,530,004,98
Parsan10,42-2,7118,95
Pegasus27,40-2,1419,55
Peker GMYO3,50-0,85-57,44
Penguen Gıda1,701,1957,41
Pera GMYO0,580,00-24,68
Pergamon Dış Ticaret10,380,5815,98
Petkim5,45-0,188,13
Petrokent Turizm66,250,00-3,57
Pınar Et Ve Un5,76-0,5212,50
Pınar Su1,340,757,20
Pınar Süt6,77-0,442,27
Plastikkart2,77-0,722,59
Polisan Holding6,480,313,68
Politeknik Metal34,10-2,01-5,28
Prizma Press Matbaacılık1,651,856,45
QNB Finans Fin. Kir.5,051,00-25,74
QNB Finansbank7,541,62-16,32
Ral Yatırım Holding3,21-0,3174,46
Ray Sigorta1,73-0,5724,46
Reysaş GMYO0,881,1527,54
Reysaş Lojistik0,800,008,11
Rhea Girişim0,640,00-3,03
Rodrigo Tekstil2,57-1,9135,26
Royal Halı1,300,7831,31
RTA Laboratuvarları1,580,00-9,20
Sabancı Holding8,97-1,4319,28
Safkar Ege Soğutmacılık2,354,9119,90
Salix Yatırım Holding2,73-2,15-29,09
Sanel Mühendislik2,270,004,13
Sanifoam Sünger1,53-0,6522,40
Sanko Pazarlama2,260,00-2,16
Saray Matbaacılık1,05-0,945,00
Sarkuysan3,420,880,29
Sasa Polyester8,19-0,850,00
Say Reklamcılık0,940,000,00
Sekuro Plastik3,120,005,41
Selçuk Ecza Deposu3,46-2,8124,01
Selçuk Gıda1,17-1,68-12,03
Senkron Güvenlik3,45-4,43245,00
Serve Film Prodüksiyon1,74-2,25-10,77
Servet GMYO4,693,99-0,21
Seyitler Kimya3,53-0,28-8,31
Silverline Endüstri1,27-1,55-5,22
Sinpaş GMYO0,390,005,41
Soda Sanayii7,080,28-0,28
Sodaş Sodyum Sanayii6,90-0,729,52
Söktaş1,190,85-6,30
Sönmez Filament3,300,005,77
Sönmez Pamuklu3,27-0,914,81
Sumaş Suni Tahta6,99-1,83-0,14
Şeker Fin. Kir.2,770,00-1,77
Şekerbank1,190,008,18
Şişe Cam6,37-0,9312,35
Şok Marketler9,99-2,06-7,07
T. Halk Bankası7,070,430,71
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,74-1,39-18,79
T.S.K.B.0,820,001,23
T.Tuborg9,49-0,630,64
Taç Tarım Ürünleri3,92-2,24-22,53
Tat Gıda3,89-0,261,83
TAV Havalimanları27,02-0,3712,96
Taze Kuru Gıda5,95-2,78-12,50
Tek-Art Turizm0,770,00-9,41
Tekfen Holding23,18-1,4511,87
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,97-1,980,00
Temapol Polimer Plastik2,85-0,35-6,86
TGS Dış Ticaret2,62-1,8711,49
Tofaş Oto. Fab.19,49-2,0615,33
Torunlar GMYO1,79-0,5618,54
Trabzon Liman9,732,2115,97
Trabzonspor Sportif1,040,00-24,42
Trakya Cam3,69-0,5421,78
Trend GMYO1,391,469,45
TSKB GMYO0,790,00-3,66
Tuğçelik2,240,455,16
Tukaş3,731,63124,70
Turcas Petrol1,44-2,042,13
Turkcell14,77-0,7421,36
Tümosan Motor ve Traktör4,50-0,440,00
Tüpraş141,20-1,9420,99
Türk Hava Yolları13,521,35-16,08
Türk Prysmian Kablo1,941,0410,23
Türk Telekom5,280,0035,38
Türk Traktör33,32-0,60-4,53
Türker Proje Gayrimenkul30,66-0,20-4,60
Ufuk Yatırım1,161,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,220,837,02
Ulusoy Elektrik15,910,19-0,31
Ulusoy Un Sanayi2,390,0014,90
Umpaş Holding0,44-20,00
Uşak Seramik1,142,702,70
Utopya Turizm4,862,3218,54
Uzertaş Boya1,150,0091,67
Ülker Bisküvi18,34-2,3425,02
Ünye Çimento3,48-0,290,29
Vakıf Fin. Kir.1,65-0,60-7,30
Vakıf GMYO2,150,948,04
Vakıf Yat. Ort.1,16-0,85-23,68
Vakıflar Bankası4,770,8522,31
Vakko Tekstil3,091,6412,77
Vanet Gıda1,55-1,9019,23
Verusa Holding18,601,3612,05
Verusaturk Girisim3,17-1,25-4,23
Vestel6,42-0,7715,68
Vestel Beyaz Eşya15,20-0,6526,46
Viking Kağıt1,130,892,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,550,65-9,88
Yapı ve Kredi Bank.2,01-0,9925,62
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,600,78-6,81
Yataş5,270,1917,90
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,920,00-2,13
Yeni Gimat GMYO8,69-0,348,22
Yeşil GMYO0,283,703,70
Yeşil Yapı0,283,707,69
Yeşil Yatırım Holding10,061,004,47
Yibitaş İnşaat Malzeme2.230,003,241,41
Yonga Mobilya5,82-9,06-11,82
Yünsa4,93-2,3813,07
Zorlu Enerji1,40-2,1013,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:23
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada günün ilk yarısı (2)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın Büyükşehirden Van Gogh’a saygı duruşu
    1. Aydın Büyükşehirden Van Gogh’a saygı..
    2. Ekrem İmamoğlu’nu gören vatandaştan..
    3. Honda, Türkiye'de devam edecek
    4. İki ülke karşı karşıya! 48 saat süre..
    5. CHP, Ankara Merkez Seçim Kurulu..
    6. Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde haciz..
    7. Besni’de okul hırsızları tutuklandı
    8. Bakanlık denetiminden Manisa..
    9. İHA muhabiri Sağlamdin, kendisini..
    10. TOSFED Başkanlığına iki aday
    11. "Spor alışkanlığını yaymak zorundayız"
    12. Ömer Günel kademe amirliği..
    13. Ekşi Sözlük’ün ambale yazarları bu..
    14. Piyasaya sahte para sürmek isteyen..
    15. Mozart’ın eserini duyan çöpünü..
    16. Öldürülen Avukat Geredeli’nin katiline..
    17. Ataşehir’de gece kulübüne silahlı..
    18. Murat Aydın: “Beykoz’da bacasız sanayi..
    19. Giresun’da muhtar adayından seçmene..
    20. Bursa sağlık yatırımlarıyla büyüyor
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü