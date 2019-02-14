0553 313 94 23

Borsada günün ilk yarısı (2)

14 Şubat 2019 Perşembe 13:35
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)56.394,0022,86
İş Bankası (B)3.800,00-5,0024,17
İş Bankası (C)5,492,2321,19
İş Bankası (Kur.)90.999,9087,23
İş Fin.Kir.6,481,4139,96
İş Girişim2,12-0,933,92
İş GMYO1,05-0,94-2,78
İş Y. Men. Değ.2,53-0,7822,82
İş Yat. Ort.1,01-0,9810,99
İşbir Holding165,00-2,8819,57
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,590,00-29,76
İttifak Holding3,06-1,61-1,29
İz Hayvancılık Tarım3,46-4,95-47,50
İzmir Demir Çelik1,78-1,117,23
İzmir Fırça2,102,441,45
İzocam23,902,1411,58
Jantsa Jant Sanayi26,38-0,23-5,11
Kafein Yazılım7,00-1,270,57
Kapital Yat. Holding2,51-0,40-12,54
Kaplamin3,44-0,29-4,44
Kardemir (A)2,040,4912,09
Kardemir (B)2,04-0,4911,48
Kardemir (D)2,19-0,900,46
Karel Elektronik5,27-1,5026,38
Karsan Otomotiv1,360,006,25
Karsu Tekstil1,36-0,738,80
Karsusan Su Ürünleri San.3,65-1,35-1,35
Kartonsan380,50-0,3916,61
Katmerciler Ekipman5,790,17-1,36
Kent Gıda119,40-0,170,34
Kerevitaş Gıda1,70-1,73-5,56
Kervansaray Yat. Holding0,303,45-14,29
Kiler GMYO1,92-1,549,71
Klimasan Klima5,540,7339,90
Koç Holding17,311,3521,90
Konfrut Gıda25,62-1,697,29
Konya Çimento183,80-0,163,26
Kordsa Teknik Tekstil9,38-0,42-4,09
Koza Altın49,42-0,04-3,66
Koza Madencilik5,64-2,08-21,88
Körfez GMYO1,20-0,83-1,64
Kristal Kola1,010,00-3,81
Kron Telekomünikasyon8,82-0,791,38
Kuştur Kuşadası Turizm16,020,12
Kuyumcukent Gayrimenkul1,33-0,7517,70
Kütahya Porselen4,28-0,70-5,93
Lider Faktoring2,28-0,871,33
Link Bilgisayar10,23-1,8222,96
Logo Yazılım31,22-0,5115,03
Lokman Hekim Sağlık4,82-4,377,11
Lüks Kadife5,340,3810,10
Makina Takım1,39-2,80-9,74
Mardin Çimento3,521,157,98
Marka Yatırım Holding0,67-2,908,06
Marmaris Altınyunus17,150,00-2,33
Marshall24,10-0,58-4,44
Martı GMYO0,66-1,491,54
Martı Otel0,590,001,72
Mavi Giyim39,26-1,9521,85
Mazhar Zorlu Holding3,50-0,28-8,14
Mega Polietilen2,46-4,2820,59
Menderes Tekstil0,81-1,2212,50
Mensa0,310,00121,43
Merit Turizm6,000,17
Merko Gıda0,74-1,33-26,73
Metal Gayrimenkul0,984,2612,64
Metemtur Otelcilik1,32-2,9425,71
Metro Holding0,771,321,32
Metro Petrol ve Tesisleri1,290,0017,27
Metro Yatırım Ortaklığı1,510,6727,97
Migros Ticaret15,42-0,713,49
Milpa1,41-0,70-5,37
Mistral GMYO1,402,94-8,50
MLP Sağlık12,45-3,8616,36
MMC San. Ve Tic. Yat.0,90-4,26-18,18
Mondi Tire Kutsan1,930,003,76
Net Holding1,760,00-10,20
Netaş Telekom.7,08-1,129,60
Niğbaş Niğde Beton4,80-9,4320,00
Nuh Çimento7,08-0,56-8,53
Nurol GMYO2,301,329,52
Odaş Elektrik1,81-0,5528,55
Olmuksan-IP4,32-2,2628,19
Orge Enerji Elektrik3,702,7818,59
Orma Orman Mahsulleri1,060,95-11,67
Osmanlı Menkul1,57-8,72
Ostim Endüstriyel Yat1,14-1,725,56
Otokar107,30-0,6521,59
Oyak Yat. Ort.1,20-0,83-26,38
Oylum Sınai Yatırımlar1,04-0,951,96
Özak GMYO2,30-1,299,00
Özbal Çelik Boru1,26-0,79-8,70
Özderici GMYO1,040,00-55,74
Özerden Plastik2,99-0,9919,60
Panora GMYO4,34-0,693,58
Park Elek.Madencilik2,49-1,193,32
Parsan10,30-2,5517,58
Pegasus28,60-1,1124,78
Peker GMYO3,45-1,43-58,05
Penguen Gıda1,73-0,5760,19
Pera GMYO0,60-1,64-22,08
Pergamon Dış Ticaret9,30-2,523,91
Petkim5,65-0,1812,10
Petrokent Turizm64,951,56-5,46
Pınar Et Ve Un5,78-1,2012,89
Pınar Su1,300,004,00
Pınar Süt6,85-0,443,47
Plastikkart3,11-7,1615,19
Polisan Holding6,18-5,94-1,12
Politeknik Metal33,72-2,26-6,33
Prizma Press Matbaacılık1,66-0,607,10
QNB Finans Fin. Kir.5,506,38-19,12
QNB Finansbank7,844,26-12,99
Ral Yatırım Holding3,403,0384,78
Ray Sigorta1,71-1,7223,02
Reysaş GMYO0,82-2,3818,84
Reysaş Lojistik0,780,005,41
Rhea Girişim0,63-1,56-4,55
Rodrigo Tekstil2,64-1,1238,95
Royal Halı1,29-3,7330,30
RTA Laboratuvarları1,59-0,63-8,62
Sabancı Holding9,091,3420,88
Safkar Ege Soğutmacılık2,25-1,3214,80
Salix Yatırım Holding2,45-5,77-36,36
Sanel Mühendislik2,45-0,4112,39
Sanifoam Sünger1,53-3,7722,40
Sanko Pazarlama2,24-0,44-3,03
Saray Matbaacılık1,05-0,945,00
Sarkuysan3,43-0,290,59
Sasa Polyester8,340,971,83
Say Reklamcılık0,930,00-1,06
Sekuro Plastik3,08-2,534,05
Selçuk Ecza Deposu3,28-1,8017,56
Selçuk Gıda1,190,85-10,53
Senkron Güvenlik4,183,98318,00
Serve Film Prodüksiyon1,80-7,69
Servet GMYO4,02-1,23-14,47
Seyitler Kimya3,58-0,56-7,01
Silverline Endüstri1,37-1,442,24
Sinpaş GMYO0,395,415,41
Soda Sanayii6,970,87-1,83
Sodaş Sodyum Sanayii6,746,98
Söktaş1,17-0,85-7,87
Sönmez Filament3,21-1,532,88
Sönmez Pamuklu3,24-2,413,85
Sumaş Suni Tahta6,50-7,14
Şeker Fin. Kir.2,760,00-2,13
Şekerbank1,17-3,316,36
Şişe Cam6,533,0015,17
Şok Marketler10,230,29-4,84
T. Halk Bankası7,150,001,85
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,5811,02-15,79
T.S.K.B.0,830,002,47
T.Tuborg9,430,210,00
Taç Tarım Ürünleri3,78-3,82-25,30
Tat Gıda4,310,4712,83
TAV Havalimanları27,40-2,3514,55
Taze Kuru Gıda6,070,00-10,74
Tek-Art Turizm0,80-1,23-5,88
Tekfen Holding23,46-2,6613,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,04-1,302,36
Temapol Polimer Plastik2,90-1,02-5,23
TGS Dış Ticaret2,55-3,048,51
Tofaş Oto. Fab.18,770,0011,07
Torunlar GMYO1,700,0012,58
Trabzon Liman8,94-0,336,56
Trabzonspor Sportif1,190,00-22,73
Trakya Cam3,581,4218,15
Trend GMYO1,340,005,51
TSKB GMYO0,78-1,27-4,88
Tuğçelik2,679,8825,35
Tukaş3,630,83118,67
Turcas Petrol1,49-1,325,67
Turkcell15,000,2023,25
Tümosan Motor ve Traktör4,48-1,97-0,44
Tüpraş143,701,2023,14
Türk Hava Yolları13,57-1,67-15,77
Türk Prysmian Kablo1,88-0,536,82
Türk Telekom5,360,7537,44
Türk Traktör34,42-3,91-1,38
Türker Proje Gayrimenkul30,62-0,33-4,73
Ufuk Yatırım1,12-3,45-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,22-1,617,02
Ulusoy Elektrik15,800,32-1,00
Ulusoy Un Sanayi2,26-2,168,65
Umpaş Holding0,43-21,82
Uşak Seramik1,12-0,880,90
Utopya Turizm4,56-1,5111,22
Uzertaş Boya1,11-0,8985,00
Ülker Bisküvi18,88-0,1128,70
Ünye Çimento3,53-0,281,73
Vakıf Fin. Kir.1,64-1,80-7,87
Vakıf GMYO2,07-1,434,02
Vakıf Yat. Ort.1,18-0,84-22,37
Vakıflar Bankası4,770,4222,31
Vakko Tekstil2,89-2,365,47
Vanet Gıda1,57-3,0920,77
Verusa Holding18,88-2,0713,73
Verusaturk Girisim3,14-1,26-5,14
Vestel6,28-0,3213,15
Vestel Beyaz Eşya15,32-2,2327,45
Viking Kağıt1,131,802,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,52-2,56-11,63
Yapı ve Kredi Bank.2,000,0025,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,55-8,60
Yataş5,30-1,6718,57
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,92-3,16-2,13
Yeni Gimat GMYO8,79-0,799,46
Yeşil GMYO0,270,000,00
Yeşil Yapı0,270,003,85
Yeşil Yatırım Holding9,94-0,603,22
Yibitaş İnşaat Malzeme2.150,00-2,23
Yonga Mobilya6,47-0,15-1,97
Yünsa4,77-2,659,40
Zorlu Enerji1,43-2,0516,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:35
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada günün ilk yarısı (2)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine Lukaşenko da katılabilir
    1. Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine..
    2. Tokat’a hanımeli değiyor
    3. Hızır orucu ne zaman? Hızır orucu..
    4. Eve balkondan girmek isteyen çocuk..
    5. Türkan Erdoğan Atabeyli ASM açıldı
    6. Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama'ya..
    7. Ali Koç: "Yıldırım Demirören bugünden..
    8. "Sur, Diyarbakır eskisinden daha güzel..
    9. Atık pil toplamada bu yılki hedef 10..
    10. Sigara molasında namaza izin yok
    11. Eski yüksek yargı üyeleri hakim..
    12. Turkcell’den 25’inci yıla özel Pera’da..
    13. AB'de istihdam 2018'in 4'üncü..
    14. Akhisarspor'da MKE Ankaragücü maçı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve..
    16. Spot piyasada elektrik fiyatları
    17. Eski eşi tarafından öldürülen kadın..
    18. Selvilitepe’nin içme suyu hattı..
    19. Hayali doktorluk olan görme engelli..
    20. Başkan adayı Taşyürek: "31 Mart..
    21. Kayseri’deki terör operasyonu
    22. Teşhis konulamayan hastalığı yaşamını..
    23. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    24. Cumhur ittifakı Köşk’te tek yürek oldu
    25. Dışişleri Bakanlığı Makedonya’ya..
    26. Siirt’te çiçekçilerin yüzü Sevgililer..
    27. Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    28. Fenerbahçe, Konyaspor maçı..
    29. Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu..
    30. Gaspçılara hapis cezası
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir