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Borsada günün ilk yarısı (2)

24 Ocak 2019 Perşembe 13:15
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)45.899,900,00
İş Bankası (B)2.950,00-3,60
İş Bankası (C)5,510,3621,63
İş Bankası (Kur.)50.050,002,98
İş Fin.Kir.5,061,009,29
İş Girişim2,283,6411,76
İş GMYO1,02-0,97-5,56
İş Y. Men. Değ.2,440,0018,45
İş Yat. Ort.0,950,004,40
İşbir Holding145,005,07
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,711,43-15,48
İttifak Holding3,26-2,405,16
İz Hayvancılık Tarım3,02-0,66-54,17
İzmir Demir Çelik1,851,6511,45
İzmir Fırça1,900,53-8,21
İzocam21,840,281,96
Jantsa Jant Sanayi29,56-0,406,33
Kafein Yazılım7,242,844,02
Kapital Yat. Holding2,48-4,62-13,59
Kaplamin3,480,00-3,33
Kardemir (A)2,000,509,89
Kardemir (B)2,021,5110,38
Kardemir (D)2,501,6314,68
Karel Elektronik4,952,0618,71
Karsan Otomotiv1,481,3715,62
Karsu Tekstil1,250,810,00
Karsusan Su Ürünleri San.3,50-5,41
Kartonsan350,900,237,54
Katmerciler Ekipman6,132,344,43
Kent Gıda121,50-0,412,10
Kerevitaş Gıda1,840,002,22
Kervansaray Yat. Holding0,330,00-5,71
Kiler GMYO1,941,0410,86
Klimasan Klima4,211,696,31
Koç Holding16,530,4916,41
Konfrut Gıda25,021,714,77
Konya Çimento181,700,892,08
Kordsa Teknik Tekstil9,130,00-6,65
Koza Altın55,950,369,06
Koza Madencilik7,350,411,80
Körfez GMYO1,180,85-3,28
Kristal Kola1,050,960,00
Kron Telekomünikasyon8,681,88-0,23
Kuştur Kuşadası Turizm17,9312,06
Kuyumcukent Gayrimenkul1,290,7814,16
Kütahya Porselen4,461,83-1,98
Lider Faktoring2,47-1,209,78
Link Bilgisayar9,302,7611,78
Logo Yazılım30,360,1311,86
Lokman Hekim Sağlık4,852,757,78
Lüks Kadife5,281,738,87
Makina Takım1,530,66-0,65
Mardin Çimento3,45-0,585,83
Marka Yatırım Holding0,673,088,06
Marmaris Altınyunus17,57-0,060,06
Marshall25,500,391,11
Martı GMYO0,671,523,08
Martı Otel0,590,001,72
Mavi Giyim36,766,2414,09
Mazhar Zorlu Holding3,75-1,57
Mega Polietilen2,13-0,474,41
Menderes Tekstil0,812,5312,50
Mensa0,34-5,56142,86
Merit Turizm6,100,161,84
Merko Gıda1,603,2358,42
Metal Gayrimenkul1,04-2,8019,54
Metemtur Otelcilik1,27-1,5520,95
Metro Holding0,771,321,32
Metro Petrol ve Tesisleri1,170,866,36
Metro Yatırım Ortaklığı1,280,798,47
Migros Ticaret15,832,266,24
Milpa1,57-0,635,37
Mistral GMYO1,54-1,280,65
MLP Sağlık11,796,2210,19
MMC San. Ve Tic. Yat.0,950,00-13,64
Mondi Tire Kutsan1,950,524,84
Net Holding1,881,08-4,08
Netaş Telekom.7,101,729,91
Niğbaş Niğde Beton5,000,0025,00
Nuh Çimento7,280,28-5,94
Nurol GMYO2,280,448,57
Odaş Elektrik1,881,6233,52
Olmuksan-IP3,48-0,293,26
Orge Enerji Elektrik3,23-0,313,53
Orma Orman Mahsulleri1,140,88-5,00
Osmanlı Menkul1,660,00-3,49
Ostim Endüstriyel Yat1,07-0,93-0,93
Otokar102,602,0916,26
Oyak Yat. Ort.1,250,81-23,31
Oylum Sınai Yatırımlar1,05-0,942,94
Özak GMYO2,191,863,79
Özbal Çelik Boru1,390,000,72
Özderici GMYO0,830,00-64,68
Özerden Plastik2,961,3718,40
Panora GMYO4,16-0,48-0,72
Park Elek.Madencilik2,581,987,05
Parsan9,515,908,56
Pegasus28,641,5624,96
Peker GMYO3,32-0,60-59,63
Penguen Gıda1,42-0,7031,48
Pera GMYO0,621,64-19,48
Pergamon Dış Ticaret9,282,323,69
Petkim5,701,7913,10
Petrokent Turizm66,000,00-3,93
Pınar Et Ve Un5,501,297,42
Pınar Su1,270,001,60
Pınar Süt6,321,28-4,53
Plastikkart2,950,349,26
Polisan Holding7,711,1823,36
Politeknik Metal35,00-1,19-2,78
Prizma Press Matbaacılık1,600,003,23
QNB Finans Fin. Kir.6,250,00-8,09
QNB Finansbank9,153,391,55
Ral Yatırım Holding1,92-1,034,35
Ray Sigorta1,57-1,8812,95
Reysaş GMYO0,741,377,25
Reysaş Lojistik0,75-1,321,35
Rhea Girişim0,621,64-6,06
Rodrigo Tekstil2,192,8215,26
Royal Halı1,380,0039,39
RTA Laboratuvarları1,65-1,20-5,17
Sabancı Holding8,290,4810,24
Safkar Ege Soğutmacılık2,250,0014,80
Salix Yatırım Holding3,00-6,25-22,08
Sanel Mühendislik2,561,9917,43
Sanifoam Sünger1,37-1,449,60
Sanko Pazarlama2,370,002,60
Saray Matbaacılık1,022,002,00
Sarkuysan3,420,590,29
Sasa Polyester8,722,356,47
Say Reklamcılık0,960,002,13
Sekuro Plastik3,022,032,03
Selçuk Ecza Deposu3,280,6117,56
Selçuk Gıda1,220,00-8,27
Senkron Güvenlik3,95-2,95295,00
Serve Film Prodüksiyon1,900,00-2,56
Servet GMYO4,243,92-9,79
Seyitler Kimya3,76-0,79-2,34
Silverline Endüstri1,401,454,48
Sinpaş GMYO0,372,780,00
Soda Sanayii7,21-0,141,55
Sodaş Sodyum Sanayii6,951,0210,32
Söktaş1,25-0,79-1,57
Sönmez Filament3,270,624,81
Sönmez Pamuklu3,350,307,37
Sumaş Suni Tahta6,800,15-2,86
Şeker Fin. Kir.2,870,701,77
Şekerbank1,190,858,18
Şişe Cam5,640,89-0,53
Şok Marketler10,460,00-2,70
T. Halk Bankası8,13-0,2515,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,460,00-5,50
T.S.K.B.0,832,472,47
T.Tuborg9,110,77-3,39
Taç Tarım Ürünleri3,68-1,08-27,27
Tat Gıda4,250,9511,26
TAV Havalimanları26,583,8311,12
Taze Kuru Gıda6,21-3,57-8,68
Tek-Art Turizm0,821,23-3,53
Tekfen Holding23,560,2613,71
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,300,3011,11
Temapol Polimer Plastik2,931,03-4,25
TGS Dış Ticaret2,24-1,32-4,68
Tofaş Oto. Fab.18,200,287,69
Torunlar GMYO1,782,3017,88
Trabzon Liman8,981,357,03
Trabzonspor Sportif1,31-12,08-14,94
Trakya Cam3,340,9110,23
Trend GMYO1,320,003,94
TSKB GMYO0,72-1,37-12,20
Tuğçelik2,26-0,446,10
Tukaş2,511,2151,20
Turcas Petrol1,47-0,684,26
Turkcell14,540,2819,47
Tümosan Motor ve Traktör4,891,668,67
Tüpraş136,100,8916,62
Türk Hava Yolları14,830,95-7,95
Türk Prysmian Kablo1,920,529,09
Türk Telekom4,463,9614,36
Türk Traktör36,800,275,44
Türker Proje Gayrimenkul33,68-0,774,79
Ufuk Yatırım1,17-0,852,63
Ulaşlar Turizm Yat.1,190,854,39
Ulusoy Elektrik16,80-0,245,26
Ulusoy Un Sanayi2,330,0012,02
Umpaş Holding0,420,00-23,64
Uşak Seramik0,970,00-12,61
Utopya Turizm4,39-3,097,07
Uzertaş Boya1,14-10,2490,00
Ülker Bisküvi17,553,7219,63
Ünye Çimento3,520,861,44
Vakıf Fin. Kir.1,680,60-5,62
Vakıf GMYO2,20-1,7910,55
Vakıf Yat. Ort.1,19-2,46-21,71
Vakıflar Bankası4,551,1116,67
Vakko Tekstil2,97-0,348,39
Vanet Gıda1,563,3120,00
Verusa Holding15,250,86-8,13
Verusaturk Girisim3,132,62-5,44
Vestel6,534,8217,66
Vestel Beyaz Eşya12,172,351,25
Viking Kağıt1,090,00-0,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,66-2,35-3,49
Yapı ve Kredi Bank.1,981,0223,75
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,951,725,73
Yataş4,850,628,50
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,890,00-5,32
Yeni Gimat GMYO8,521,436,10
Yeşil GMYO0,283,703,70
Yeşil Yapı0,280,007,69
Yeşil Yatırım Holding10,000,603,84
Yibitaş İnşaat Malzeme2.374,107,96
Yonga Mobilya6,600,920,00
Yünsa4,791,919,86
Zorlu Enerji1,311,556,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:15
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