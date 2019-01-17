0553 313 94 23

Borsada günün ilk yarısı (2)

17 Ocak 2019 Perşembe 13:23
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)45.899,900,00
İş Bankası (B)2.902,500,82-5,15
İş Bankası (C)4,942,709,05
İş Bankası (Kur.)50.000,102,88
İş Fin.Kir.4,711,511,73
İş Girişim1,882,17-7,84
İş GMYO0,99-1,00-8,33
İş Y. Men. Değ.2,350,4314,08
İş Yat. Ort.0,94-1,053,30
İşbir Holding140,000,001,45
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,71-2,74-15,48
İttifak Holding3,02-0,66-2,58
İz Hayvancılık Tarım3,07-2,54-53,41
İzmir Demir Çelik1,821,119,64
İzmir Fırça1,76-1,68-14,98
İzocam21,80-0,091,77
Jantsa Jant Sanayi29,001,974,32
Kafein Yazılım6,89-2,82-1,01
Kapital Yat. Holding2,603,59-9,41
Kaplamin3,410,00-5,28
Kardemir (A)1,911,064,95
Kardemir (B)1,911,064,37
Kardemir (D)2,231,832,29
Karel Elektronik4,720,0013,19
Karsan Otomotiv1,541,3220,31
Karsu Tekstil1,151,77-8,00
Karsusan Su Ürünleri San.3,50-5,41
Kartonsan348,001,556,65
Katmerciler Ekipman5,701,24-2,90
Kent Gıda118,600,00-0,34
Kerevitaş Gıda1,760,57-2,22
Kervansaray Yat. Holding0,29-3,33-17,14
Kiler GMYO1,810,563,43
Klimasan Klima4,18-0,485,56
Koç Holding15,450,398,80
Konfrut Gıda23,880,000,00
Konya Çimento180,400,841,35
Kordsa Teknik Tekstil8,79-1,46-10,12
Koza Altın56,150,549,45
Koza Madencilik7,861,818,86
Körfez GMYO1,190,00-2,46
Kristal Kola1,020,99-2,86
Kron Telekomünikasyon8,39-1,41-3,56
Kuştur Kuşadası Turizm15,70-0,25-1,88
Kuyumcukent Gayrimenkul1,290,0014,16
Kütahya Porselen4,360,23-4,18
Lider Faktoring2,250,450,00
Link Bilgisayar8,56-0,702,88
Logo Yazılım30,36-0,3911,86
Lokman Hekim Sağlık4,570,441,56
Lüks Kadife4,880,410,62
Makina Takım1,490,68-3,25
Mardin Çimento3,410,294,60
Marka Yatırım Holding0,651,564,84
Marmaris Altınyunus17,600,740,23
Marshall24,560,57-2,62
Martı GMYO0,631,61-3,08
Martı Otel0,560,00-3,45
Mavi Giyim30,381,27-5,71
Mazhar Zorlu Holding3,893,182,10
Mega Polietilen2,072,991,47
Menderes Tekstil0,760,005,56
Mensa0,3516,67150,00
Merit Turizm5,901,72-1,50
Merko Gıda1,43-3,3841,58
Metal Gayrimenkul1,040,0019,54
Metemtur Otelcilik1,061,920,95
Metro Holding0,740,00-2,63
Metro Petrol ve Tesisleri1,111,830,91
Metro Yatırım Ortaklığı1,211,682,54
Migros Ticaret14,862,34-0,27
Milpa1,601,917,38
Mistral GMYO1,620,625,88
MLP Sağlık10,003,09-6,54
MMC San. Ve Tic. Yat.0,980,00-10,91
Mondi Tire Kutsan1,882,171,08
Net Holding1,791,13-8,67
Netaş Telekom.6,980,588,05
Niğbaş Niğde Beton5,5919,9639,75
Nuh Çimento7,500,00-3,10
Nurol GMYO2,201,854,76
Odaş Elektrik1,83-4,1929,97
Olmuksan-IP3,420,001,48
Orge Enerji Elektrik3,260,004,49
Orma Orman Mahsulleri1,093,81-9,17
Osmanlı Menkul1,53-1,29-11,05
Ostim Endüstriyel Yat1,060,00-1,85
Otokar98,40-3,0511,50
Oyak Yat. Ort.1,222,52-25,15
Oylum Sınai Yatırımlar1,010,00-0,98
Özak GMYO2,10-0,94-0,47
Özbal Çelik Boru1,09-2,68-21,01
Özderici GMYO1,02-0,97-56,60
Özerden Plastik2,642,335,60
Panora GMYO4,150,24-0,95
Park Elek.Madencilik2,481,642,90
Parsan8,15-0,24-6,96
Pegasus23,521,032,62
Peker GMYO3,041,33-63,04
Penguen Gıda1,42-1,3931,48
Pera GMYO0,63-1,56-18,18
Pergamon Dış Ticaret8,830,68-1,34
Petkim5,260,384,37
Petrokent Turizm63,20-2,84-8,01
Pınar Et Ve Un5,120,590,00
Pınar Su1,260,800,80
Pınar Süt6,130,49-7,40
Plastikkart2,75-0,721,85
Polisan Holding7,180,7014,88
Politeknik Metal35,040,34-2,67
Prizma Press Matbaacılık1,58-0,631,94
QNB Finans Fin. Kir.6,86-1,150,88
QNB Finansbank9,226,342,33
Ral Yatırım Holding1,82-2,67-1,09
Ray Sigorta1,421,432,16
Reysaş GMYO0,702,941,45
Reysaş Lojistik0,71-1,39-4,05
Rhea Girişim0,611,67-7,58
Rodrigo Tekstil2,150,4713,16
Royal Halı1,30-9,0931,31
RTA Laboratuvarları1,67-1,76-4,02
Sabancı Holding8,22-0,849,31
Safkar Ege Soğutmacılık2,210,4512,76
Salix Yatırım Holding3,730,00-3,12
Sanel Mühendislik2,51-0,7915,14
Sanifoam Sünger1,363,038,80
Sanko Pazarlama2,23-0,89-3,46
Saray Matbaacılık0,991,02-1,00
Sarkuysan3,360,30-1,47
Sasa Polyester8,310,121,47
Say Reklamcılık0,911,11-3,19
Sekuro Plastik2,931,38-1,01
Selçuk Ecza Deposu3,17-1,5513,62
Selçuk Gıda1,25-2,34-6,02
Senkron Güvenlik3,05-10,29205,00
Serve Film Prodüksiyon1,920,00-1,54
Servet GMYO3,54-1,67-24,68
Seyitler Kimya3,771,62-2,08
Silverline Endüstri1,340,750,00
Sinpaş GMYO0,360,00-2,70
Soda Sanayii7,440,814,79
Sodaş Sodyum Sanayii6,552,343,97
Söktaş1,17-1,68-7,87
Sönmez Filament3,121,630,00
Sönmez Pamuklu3,11-0,96-0,32
Sumaş Suni Tahta6,730,00-3,86
Şeker Fin. Kir.2,68-2,90-4,96
Şekerbank1,130,002,73
Şişe Cam5,54-1,60-2,29
Şok Marketler10,60-0,56-1,40
T. Halk Bankası7,531,767,26
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,36-2,881,29
T.S.K.B.0,772,67-4,94
T.Tuborg9,20-0,65-2,44
Taç Tarım Ürünleri3,77-2,08-25,49
Tat Gıda4,180,979,42
TAV Havalimanları25,20-1,955,35
Taze Kuru Gıda6,701,52-1,47
Tek-Art Turizm0,800,00-5,88
Tekfen Holding21,840,465,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,232,548,75
Temapol Polimer Plastik2,890,00-5,56
TGS Dış Ticaret2,220,00-5,53
Tofaş Oto. Fab.17,600,284,14
Torunlar GMYO1,773,5117,22
Trabzon Liman8,590,232,38
Trabzonspor Sportif1,53-0,65-0,65
Trakya Cam3,191,925,28
Trend GMYO1,377,877,87
TSKB GMYO0,741,37-9,76
Tuğçelik2,170,931,88
Tukaş2,091,9525,90
Turcas Petrol1,400,00-0,71
Turkcell13,861,6113,89
Tümosan Motor ve Traktör4,680,654,00
Tüpraş122,600,005,06
Türk Hava Yolları14,36-0,21-10,86
Türk Prysmian Kablo1,840,004,55
Türk Telekom4,031,773,33
Türk Traktör34,881,63-0,06
Türker Proje Gayrimenkul33,06-0,182,86
Ufuk Yatırım1,180,853,51
Ulaşlar Turizm Yat.1,161,751,75
Ulusoy Elektrik16,551,533,70
Ulusoy Un Sanayi2,200,005,77
Umpaş Holding0,430,00-21,82
Uşak Seramik0,961,05-13,51
Utopya Turizm4,021,01-1,95
Uzertaş Boya0,643,236,67
Ülker Bisküvi15,501,315,66
Ünye Çimento3,450,58-0,58
Vakıf Fin. Kir.1,720,58-3,37
Vakıf GMYO1,890,53-5,03
Vakıf Yat. Ort.1,210,83-20,39
Vakıflar Bankası4,100,005,13
Vakko Tekstil2,852,524,01
Vanet Gıda1,470,0013,08
Verusa Holding17,300,994,22
Verusaturk Girisim3,150,00-4,83
Vestel5,821,394,86
Vestel Beyaz Eşya11,72-0,17-2,50
Viking Kağıt1,100,000,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,54-0,65-10,47
Yapı ve Kredi Bank.1,692,425,62
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,75-1,43
Yataş4,571,562,24
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,903,45-4,26
Yeni Gimat GMYO8,260,122,86
Yeşil GMYO0,280,003,70
Yeşil Yapı0,283,707,69
Yeşil Yatırım Holding9,890,202,70
Yibitaş İnşaat Malzeme2.334,806,18
Yonga Mobilya6,994,335,91
Yünsa4,750,428,94
Zorlu Enerji1,26-0,792,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:23
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada günün ilk yarısı (2)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi iktidarın bugüne kadarki terörle mücadelesi doğrudur, kararlı bir tutum söz konusudur. Uluslararası ilişkiler bağlamında ülkemizin milli bütünlüğü, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı uyanıklığı da doğru bir tespittir. B
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi..
    2. Akşener, İmamoğlu'nu kabul etti
    3. Günün ilk yarısında en çok değer..
    4. İran'da son 10 ayda 580 ton uyuşturucu..
    5. CHP'den Münbiç çıkışı: Esed'le barışın
    6. "Ligin ikinci yarısına puanla başlamak..
    7. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    8. Günün ilk yarısında en çok değer..
    9. Günün ilk yarısında endekslerin..
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Trump'ın..
    11. Galatasaray ile Boluspor arasındaki..
    12. "Türkiye en büyük stratejik ortağımız"
    13. Bomba iddia! Golcü oyuncu..
    14. Günün ilk yarısında şehir..
    15. Borsada günün ilk yarısı (2)
    16. Borsada günün ilk yarısı (1)
    17. Altun, Hollandalı gazeteci Boersma’nın..
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Güvenli..
    19. Türk dilinin müdafaası
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD,..
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...