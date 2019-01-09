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Borsada günün ilk yarısı (2)

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:24
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)45.899,900,00
İş Bankası (B)3.100,001,30
İş Bankası (C)4,19-0,48-7,51
İş Bankası (Kur.)48.599,900,00
İş Fin.Kir.4,320,23-6,70
İş Girişim1,87-0,53-8,33
İş GMYO1,01-0,98-6,48
İş Y. Men. Değ.2,090,481,46
İş Yat. Ort.0,962,135,49
İşbir Holding136,60-1,01
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,700,00-16,67
İttifak Holding3,051,67-1,61
İz Hayvancılık Tarım4,39-5,59-33,38
İzmir Demir Çelik1,660,000,00
İzmir Fırça1,91-0,52-7,73
İzocam20,92-0,29-2,33
Jantsa Jant Sanayi28,020,570,79
Kafein Yazılım6,530,77-6,18
Kapital Yat. Holding2,62-6,09-8,71
Kaplamin3,17-0,31-11,94
Kardemir (A)1,871,632,75
Kardemir (B)1,872,752,19
Kardemir (D)2,291,335,05
Karel Elektronik4,450,456,71
Karsan Otomotiv1,330,003,91
Karsu Tekstil1,10-1,79-12,00
Karsusan Su Ürünleri San.3,50-4,89-5,41
Kartonsan331,800,671,69
Katmerciler Ekipman5,631,62-4,09
Kent Gıda117,800,34-1,01
Kerevitaş Gıda1,760,00-2,22
Kervansaray Yat. Holding0,320,00-8,57
Kiler GMYO1,721,18-1,71
Klimasan Klima3,992,310,76
Koç Holding14,230,570,21
Konfrut Gıda23,880,080,00
Konya Çimento175,100,06-1,63
Kordsa Teknik Tekstil9,13-0,11-6,65
Koza Altın53,90-0,285,07
Koza Madencilik7,452,053,19
Körfez GMYO1,190,00-2,46
Kristal Kola1,070,001,90
Kron Telekomünikasyon8,09-1,82-7,01
Kuştur Kuşadası Turizm15,98-0,12
Kuyumcukent Gayrimenkul1,16-0,852,65
Kütahya Porselen4,230,48-7,03
Lider Faktoring2,300,002,22
Link Bilgisayar8,271,22-0,60
Logo Yazılım27,62-0,931,77
Lokman Hekim Sağlık4,34-1,36-3,56
Lüks Kadife4,900,821,03
Makina Takım1,541,320,00
Mardin Çimento3,601,6910,43
Marka Yatırım Holding0,630,001,61
Marmaris Altınyunus17,30-0,75-1,48
Marshall24,640,49-2,30
Martı GMYO0,60-1,64-7,69
Martı Otel0,571,79-1,72
Mavi Giyim30,80-0,58-4,41
Mazhar Zorlu Holding3,89-0,772,10
Mega Polietilen2,02-0,98-0,98
Menderes Tekstil0,721,410,00
Mensa0,3815,15171,43
Merit Turizm6,000,17
Merko Gıda1,08-0,926,93
Metal Gayrimenkul0,72-1,37-17,24
Metemtur Otelcilik1,040,00-0,95
Metro Holding0,772,671,32
Metro Petrol ve Tesisleri1,130,892,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,271,607,63
Migros Ticaret14,14-0,07-5,10
Milpa1,63-2,989,40
Mistral GMYO1,610,005,23
MLP Sağlık9,94-0,80-7,10
MMC San. Ve Tic. Yat.0,99-1,00-10,00
Mondi Tire Kutsan1,811,12-2,69
Net Holding1,830,00-6,63
Netaş Telekom.6,591,852,01
Niğbaş Niğde Beton3,361,51-16,00
Nuh Çimento7,620,13-1,55
Nurol GMYO2,080,48-0,95
Odaş Elektrik1,39-1,42-1,28
Olmuksan-IP3,41-0,291,19
Orge Enerji Elektrik3,270,624,81
Orma Orman Mahsulleri1,08-10,00
Osmanlı Menkul1,480,00-13,95
Ostim Endüstriyel Yat1,070,00-0,93
Otokar94,551,677,14
Oyak Yat. Ort.1,41-5,37-13,50
Oylum Sınai Yatırımlar1,02-0,970,00
Özak GMYO2,070,98-1,90
Özbal Çelik Boru1,360,00-1,45
Özderici GMYO2,234,21-5,11
Özerden Plastik2,630,775,20
Panora GMYO4,160,48-0,72
Park Elek.Madencilik2,36-0,42-2,07
Parsan8,570,94-2,17
Pegasus21,900,64-4,45
Peker GMYO3,73-1,21-54,65
Penguen Gıda1,333,1023,15
Pera GMYO0,66-2,94-14,29
Pergamon Dış Ticaret9,071,111,34
Petkim5,030,60-0,20
Petrokent Turizm66,001,54-3,93
Pınar Et Ve Un4,96-0,20-3,13
Pınar Su1,260,800,80
Pınar Süt6,14-0,16-7,25
Plastikkart2,74-0,361,48
Polisan Holding6,561,084,96
Politeknik Metal34,88-0,85-3,11
Prizma Press Matbaacılık1,540,00-0,65
QNB Finans Fin. Kir.6,19-0,16-8,97
QNB Finansbank9,40-0,324,33
Ral Yatırım Holding1,80-4,26-2,17
Ray Sigorta1,340,00-3,60
Reysaş GMYO0,67-1,47-2,90
Reysaş Lojistik0,720,00-2,70
Rhea Girişim0,600,00-9,09
Rodrigo Tekstil1,943,192,11
Royal Halı1,014,122,02
RTA Laboratuvarları1,71-1,16-1,72
Sabancı Holding7,37-0,81-1,99
Safkar Ege Soğutmacılık2,091,466,63
Salix Yatırım Holding3,75-2,60
Sanel Mühendislik2,262,263,67
Sanifoam Sünger1,399,4511,20
Sanko Pazarlama2,260,44-2,16
Saray Matbaacılık0,991,02-1,00
Sarkuysan3,400,00-0,29
Sasa Polyester8,132,14-0,73
Say Reklamcılık0,920,00-2,13
Sekuro Plastik2,962,420,00
Selçuk Ecza Deposu3,064,799,68
Selçuk Gıda1,30-0,76-2,26
Senkron Güvenlik1,534,7953,00
Serve Film Prodüksiyon1,960,510,51
Servet GMYO4,12-0,48-12,34
Seyitler Kimya3,76-0,27-2,34
Silverline Endüstri1,34-0,740,00
Sinpaş GMYO0,360,00-2,70
Soda Sanayii7,401,514,23
Sodaş Sodyum Sanayii6,200,00-1,59
Söktaş1,26-0,79-0,79
Sönmez Filament3,031,00-2,88
Sönmez Pamuklu3,063,73-1,92
Sumaş Suni Tahta6,89-1,57
Şeker Fin. Kir.2,79-3,79-1,06
Şekerbank1,070,94-2,73
Şişe Cam5,40-0,37-4,76
Şok Marketler11,061,002,88
T. Halk Bankası6,85-0,15-2,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,16-1,81-3,00
T.S.K.B.0,740,00-8,64
T.Tuborg9,29-0,11-1,48
Taç Tarım Ürünleri4,85-4,34-4,15
Tat Gıda3,890,521,83
TAV Havalimanları24,562,762,68
Taze Kuru Gıda6,90-2,821,47
Tek-Art Turizm0,791,28-7,06
Tekfen Holding21,462,783,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,930,00-1,35
Temapol Polimer Plastik2,94-0,34-3,92
TGS Dış Ticaret2,30-0,86-2,13
Tofaş Oto. Fab.16,891,32-0,06
Torunlar GMYO1,530,661,32
Trabzon Liman8,300,24-1,07
Trabzonspor Sportif1,481,37-3,90
Trakya Cam2,970,00-1,98
Trend GMYO1,29-0,771,57
TSKB GMYO0,760,00-7,32
Tuğçelik2,21-0,453,76
Tukaş1,82-3,199,64
Turcas Petrol1,400,00-0,71
Turkcell12,61-0,863,62
Tümosan Motor ve Traktör4,450,68-1,11
Tüpraş119,601,442,49
Türk Hava Yolları15,04-0,46-6,64
Türk Prysmian Kablo1,86-0,535,68
Türk Telekom3,720,27-4,62
Türk Traktör32,563,30-6,70
Türker Proje Gayrimenkul35,921,1311,76
Ufuk Yatırım1,16-0,851,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,17-0,852,63
Ulusoy Elektrik16,200,431,50
Ulusoy Un Sanayi2,081,460,00
Umpaş Holding0,47-14,55
Uşak Seramik0,990,00-10,81
Utopya Turizm4,11-9,070,24
Uzertaş Boya0,600,00
Ülker Bisküvi14,971,152,04
Ünye Çimento3,41-0,58-1,73
Vakıf Fin. Kir.1,670,60-6,18
Vakıf GMYO1,960,00-1,51
Vakıf Yat. Ort.1,38-8,61-9,21
Vakıflar Bankası3,76-1,05-3,59
Vakko Tekstil2,72-1,09-0,73
Vanet Gıda1,58-3,0721,54
Verusa Holding15,341,99-7,59
Verusaturk Girisim3,090,98-6,65
Vestel5,948,007,03
Vestel Beyaz Eşya11,443,44-4,83
Viking Kağıt1,100,000,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,540,00-10,47
Yapı ve Kredi Bank.1,570,00-1,88
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,851,792,15
Yataş4,600,442,91
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,914,60-3,19
Yeni Gimat GMYO7,99-0,50-0,50
Yeşil GMYO0,26-3,70-3,70
Yeşil Yapı0,26-3,700,00
Yeşil Yatırım Holding9,83-0,102,08
Yibitaş İnşaat Malzeme2.194,10-0,22
Yonga Mobilya8,7819,9533,03
Yünsa4,413,041,15
Zorlu Enerji1,230,000,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:24
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada günün ilk yarısı (2)

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