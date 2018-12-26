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Borsada günün ilk yarısı (2)

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:15
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)45.900,00170,13
İş Bankası (B)2.950,00135,93
İş Bankası (C)4,450,68-33,38
İş Bankası (Kur.)50.000,00546,35
İş Fin.Kir.4,582,92228,65
İş Girişim1,971,5513,22
İş GMYO1,051,94-14,19
İş Y. Men. Değ.2,05-0,49-3,86
İş Yat. Ort.0,911,1115,33
İşbir Holding142,90-0,14-22,14
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,78-4,8895,00
İttifak Holding3,311,2242,06
İz Hayvancılık Tarım6,46-1,37240,00
İzmir Demir Çelik1,680,00-48,15
İzmir Fırça2,134,93-76,97
İzocam21,34-0,19-19,29
Jantsa Jant Sanayi27,480,81-10,63
Kafein Yazılım7,240,42
Kapital Yat. Holding2,52-6,32103,23
Kaplamin3,640,00-7,14
Kardemir (A)1,82-0,55-38,31
Kardemir (B)1,82-0,55-37,88
Kardemir (D)2,20-0,45-31,46
Karel Elektronik4,101,23-29,43
Karsan Otomotiv1,250,00-19,87
Karsu Tekstil1,210,00-38,89
Karsusan Su Ürünleri San.3,85-22,22
Kartonsan332,500,0919,50
Katmerciler Ekipman5,83-0,34-51,25
Kent Gıda120,503,34-11,72
Kerevitaş Gıda1,891,61-55,75
Kervansaray Yat. Holding0,343,03-2,86
Kiler GMYO1,81-0,55-50,55
Klimasan Klima4,051,50-16,50
Koç Holding14,27-0,28-21,11
Konfrut Gıda23,20-0,3462,24
Konya Çimento176,700,40-30,71
Kordsa Teknik Tekstil9,62-0,2131,03
Koza Altın50,000,4030,89
Koza Madencilik7,120,5610,56
Körfez GMYO1,22-1,61-26,51
Kristal Kola1,090,93-39,44
Kron Telekomünikasyon8,59-0,12-53,57
Kuştur Kuşadası Turizm16,1269,52
Kuyumcukent Gayrimenkul1,17-1,68-67,51
Kütahya Porselen4,52-0,22-35,63
Lider Faktoring2,280,44-16,05
Link Bilgisayar8,262,35-42,08
Logo Yazılım25,84-0,23-56,02
Lokman Hekim Sağlık4,190,00-30,50
Lüks Kadife4,45-1,11-5,52
Makina Takım1,740,58-13,00
Mardin Çimento3,23-0,92-16,10
Marka Yatırım Holding0,673,08-60,36
Marmaris Altınyunus17,30-0,17-8,95
Marshall25,460,00-50,85
Martı GMYO0,661,54-68,87
Martı Otel0,611,67-33,70
Mavi Giyim31,60-0,88-44,91
Mazhar Zorlu Holding3,973,12-0,50
Mega Polietilen2,07-0,4881,58
Menderes Tekstil0,720,00-13,25
Merit Turizm5,86-0,51
Merko Gıda1,00-1,96-24,81
Metal Gayrimenkul0,752,74-42,31
Metemtur Otelcilik1,04-0,95-29,73
Metro Holding0,77-1,28-22,22
Metro Petrol ve Tesisleri1,150,00-58,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,257,76-39,71
Migros Ticaret15,14-0,07-46,93
Milpa1,413,68-34,72
Mistral GMYO1,38-0,72-32,93
MLP Sağlık10,850,84
MMC San. Ve Tic. Yat.1,036,19-25,90
Mondi Tire Kutsan1,890,534,42
Net Holding2,050,49-7,24
Netaş Telekom.6,630,00-58,14
Niğbaş Niğde Beton2,693,46186,17
Nuh Çimento7,790,00-14,46
Nurol GMYO2,15-0,46-54,74
Odaş Elektrik2,011,01-66,50
Olmuksan-IP3,421,48-25,23
Orge Enerji Elektrik2,97-1,00-26,56
Orma Orman Mahsulleri1,3319,8217,70
Osmanlı Menkul1,770,57-43,20
Ostim Endüstriyel Yat1,141,79-30,06
Otokar88,200,80-26,93
Oyak Yat. Ort.1,22-0,8123,21
Oylum Sınai Yatırımlar1,02-1,92-40,00
Özak GMYO2,140,94-8,55
Özbal Çelik Boru1,412,17-47,61
Özderici GMYO2,0819,54185,53
Özerden Plastik2,52-0,40-7,36
Panora GMYO4,120,00-6,71
Park Elek.Madencilik2,440,41-41,49
Parsan9,734,62-16,84
Pegasus23,04-0,17-31,83
Peker GMYO20,241,20
Penguen Gıda1,220,00-45,29
Pera GMYO0,66-1,49-25,00
Pergamon Dış Ticaret8,820,68130,29
Petkim5,110,59-23,86
Petrokent Turizm68,35-0,5843,96
Pınar Et Ve Un5,110,20-44,49
Pınar Su1,270,79-29,44
Pınar Süt6,73-0,44-44,45
Plastikkart2,200,00-23,88
Polisan Holding6,110,33-29,28
Politeknik Metal34,401,123,30
Prizma Press Matbaacılık1,601,27-1,23
QNB Finans Fin. Kir.6,7820,0073,85
QNB Finansbank9,73-0,2178,12
Ral Yatırım Holding1,65-7,30-17,58
Ray Sigorta1,410,00-22,10
Reysaş GMYO0,72-1,37-43,31
Reysaş Lojistik0,80-2,44-37,50
Rhea Girişim0,700,00-37,50
Rodrigo Tekstil1,84-1,60-38,46
Royal Halı0,95-2,064,40
RTA Laboratuvarları1,750,00-36,59
Sabancı Holding7,540,40-30,19
Safkar Ege Soğutmacılık1,900,00
Salix Yatırım Holding3,84-0,26-50,77
Sanel Mühendislik2,24-0,4430,99
Sanifoam Sünger1,230,00-26,79
Sanko Pazarlama2,332,64-17,38
Saray Matbaacılık1,023,03-4,67
Sarkuysan3,450,2910,06
Sasa Polyester8,231,355,05
Say Reklamcılık0,990,00-40,72
Sekuro Plastik3,020,67-64,88
Selçuk Ecza Deposu2,831,07-19,19
Selçuk Gıda1,291,5770,92
Senkron Güvenlik1,10-1,79-40,86
Serve Film Prodüksiyon1,940,00212,90
Servet GMYO4,752,5956,25
Seyitler Kimya4,00-3,15-22,45
Silverline Endüstri1,443,60-17,14
Sinpaş GMYO0,38-7,32-44,61
Soda Sanayii7,140,5665,03
Sodaş Sodyum Sanayii6,1078,96
Söktaş1,280,79-22,89
Sönmez Filament3,220,63-22,41
Sönmez Pamuklu3,30-1,49-16,67
Sumaş Suni Tahta6,900,44
Şeker Fin. Kir.2,660,389,83
Şekerbank1,110,91-39,34
Şişe Cam5,231,7514,96
Şok Marketler11,020,36
T. Halk Bankası7,140,14-32,10
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,24-0,88427,97
T.S.K.B.0,740,00-38,50
T.Tuborg9,550,10-3,64
Taç Tarım Ürünleri4,80-9,4397,53
Tat Gıda3,780,27-26,39
TAV Havalimanları22,340,904,10
Taze Kuru Gıda6,701,06-17,79
Tek-Art Turizm0,87-1,1415,60
Tekfen Holding21,10-0,7528,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,900,00-43,69
Temapol Polimer Plastik2,880,00-39,62
TGS Dış Ticaret4,901,0335,66
Tofaş Oto. Fab.16,28-0,06-47,73
Torunlar GMYO1,511,34-53,83
Trabzon Liman8,370,60
Trabzonspor Sportif1,53-2,55-30,45
Trakya Cam2,97-0,34-26,23
Trend GMYO1,29-3,01
TSKB GMYO0,820,0012,33
Tuğçelik2,190,92-31,13
Tukaş1,641,86-26,46
Turcas Petrol1,42-0,70-43,52
Turkcell12,31-0,24-14,31
Tümosan Motor ve Traktör4,560,00-39,92
Tüpraş115,900,967,46
Türk Hava Yolları16,200,123,25
Türk Prysmian Kablo1,750,57-30,09
Türk Telekom3,960,51-38,51
Türk Traktör34,400,47-51,20
Türker Proje Gayrimenkul32,600,62-13,21
Ufuk Yatırım1,15-2,54-62,54
Ulaşlar Turizm Yat.1,17-0,85-31,58
Ulusoy Elektrik15,550,0671,60
Ulusoy Un Sanayi2,100,48-24,46
Umpaş Holding0,579,10-1,29
Uşak Seramik1,172,63-41,12
Utopya Turizm4,220,00-6,01
Uzertaş Boya0,59-48,25
Ülker Bisküvi14,83-0,13-23,30
Ünye Çimento3,460,29-6,07
Vakıf Fin. Kir.1,75-1,698,06
Vakıf GMYO2,010,00-20,03
Vakıf Yat. Ort.1,39-0,71-2,11
Vakıflar Bankası3,890,26-41,72
Vakko Tekstil2,900,00-1,53
Vanet Gıda2,36-20,00-26,25
Verusa Holding18,541,31-19,06
Verusaturk Girisim3,371,5142,80
Vestel5,590,54-26,16
Vestel Beyaz Eşya11,87-0,6739,98
Viking Kağıt1,120,00-6,67
Yapı Kredi Koray GMYO1,72-0,58-25,86
Yapı ve Kredi Bank.1,600,00-42,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,604,006,28
Yataş4,361,16-46,08
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş1,02-2,86-2,35
Yeni Gimat GMYO8,00-0,25-4,02
Yeşil GMYO0,283,70-55,56
Yeşil Yapı0,287,69-72,55
Yeşil Yatırım Holding10,162,01-36,50
Yibitaş İnşaat Malzeme2.012,5011,54
Yonga Mobilya6,99-0,14134,07
Yünsa4,461,36-0,89
Zorlu Enerji1,240,81-21,52


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:15
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  3. Borsada günün ilk yarısı (2)

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