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Borsada günün ilk yarısı (2)

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:43
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)37.998,70123,63
İş Bankası (B)2.950,00135,93
İş Bankası (C)4,030,75-39,67
İş Bankası (Kur.)50.000,00546,35
İş Fin.Kir.3,395,28143,26
İş Girişim1,743,570,00
İş GMYO0,880,00-28,08
İş Y. Men. Değ.2,040,49-4,33
İş Yat. Ort.0,840,006,46
İşbir Holding165,000,00-10,10
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,326,67-20,00
İttifak Holding3,641,1156,22
İz Hayvancılık Tarım8,05-4,62323,68
İzmir Demir Çelik1,68-0,59-48,15
İzmir Fırça1,481,37-84,00
İzocam22,061,29-16,57
Jantsa Jant Sanayi24,70-0,64-19,67
Kafein Yazılım6,723,70
Kapital Yat. Holding2,04-5,5664,52
Kaplamin3,030,66-22,70
Kardemir (A)2,040,99-30,85
Kardemir (B)2,040,99-30,38
Kardemir (D)2,580,00-19,63
Karel Elektronik4,210,00-27,54
Karsan Otomotiv1,310,77-16,03
Karsu Tekstil1,033,00-47,98
Karsusan Su Ürünleri San.4,15-16,16
Kartonsan330,400,4318,74
Katmerciler Ekipman5,68-0,18-52,51
Kent Gıda118,001,55-13,55
Kerevitaş Gıda1,880,53-55,98
Kervansaray Yat. Holding0,385,568,57
Kiler GMYO2,013,08-45,08
Klimasan Klima4,240,00-12,58
Koç Holding14,34-0,76-20,73
Konfrut Gıda22,86-1,0459,86
Konya Çimento179,500,22-29,61
Kordsa Teknik Tekstil9,640,5231,30
Koza Altın53,903,1641,10
Koza Madencilik7,463,3215,84
Körfez GMYO1,37-0,72-17,47
Kristal Kola1,11-1,77-38,33
Kron Telekomünikasyon9,06-3,41-51,03
Kuştur Kuşadası Turizm13,5142,07
Kuyumcukent Gayrimenkul1,418,46-66,02
Kütahya Porselen4,75-0,42-33,75
Lider Faktoring4,39-4,777,76
Link Bilgisayar8,230,61-42,29
Logo Yazılım28,84-0,69-50,91
Lokman Hekim Sağlık4,27-0,47-29,17
Lüks Kadife4,220,24-10,40
Makina Takım1,462,82-27,00
Mardin Çimento2,921,04-24,15
Marka Yatırım Holding0,67-1,47-60,36
Marmaris Altınyunus18,190,44-4,26
Marshall24,901,22-51,93
Martı GMYO0,563,70-73,58
Martı Otel0,524,00-43,48
Mavi Giyim33,66-1,00-41,32
Mazhar Zorlu Holding3,78-1,31-5,26
Mega Polietilen2,75-0,72141,23
Menderes Tekstil0,583,57-30,12
Merit Turizm5,80-1,53
Merko Gıda0,802,56-39,85
Metal Gayrimenkul0,75-42,31
Metemtur Otelcilik0,972,11-34,46
Metro Holding0,790,00-20,20
Metro Petrol ve Tesisleri1,400,72-49,09
Metro Yatırım Ortaklığı1,280,79-38,26
Migros Ticaret14,12-0,56-50,50
Milpa1,641,23-24,07
Mistral GMYO2,15-1,38-41,81
MLP Sağlık11,451,87
MMC San. Ve Tic. Yat.0,9313,41-33,09
Mondi Tire Kutsan1,940,527,18
Net Holding2,070,98-6,33
Netaş Telekom.6,860,59-56,69
Niğbaş Niğde Beton0,9916,475,32
Nuh Çimento8,10-0,25-11,06
Nurol GMYO2,210,45-53,47
Odaş Elektrik2,56-0,78-57,33
Olmuksan-IP3,550,85-22,39
Orge Enerji Elektrik2,81-1,40-30,51
Orma Orman Mahsulleri0,9611,63-15,04
Osmanlı Menkul1,758,70-44,27
Ostim Endüstriyel Yat0,881,15-46,01
Otokar81,20-0,43-32,73
Oyak Yat. Ort.0,982,08-1,02
Oylum Sınai Yatırımlar0,901,12-47,06
Özak GMYO2,30-1,29-1,71
Özbal Çelik Boru1,44-0,69-46,49
Özderici GMYO5,92-0,50712,65
Özerden Plastik2,71-2,17-0,37
Panora GMYO4,07-0,25-7,85
Park Elek.Madencilik2,644,76-36,69
Parsan15,12-20,0029,23
Pegasus23,001,77-31,95
Peker GMYO16,731,09
Penguen Gıda1,333,91-40,36
Pera GMYO0,44-4,35-50,00
Pergamon Dış Ticaret8,720,23127,68
Petkim5,100,99-24,01
Petrokent Turizm61,450,0029,42
Pınar Et Ve Un5,13-0,19-44,27
Pınar Su1,282,40-28,89
Pınar Süt6,730,75-44,45
Plastikkart2,240,45-22,49
Polisan Holding6,17-4,93-28,59
Politeknik Metal37,000,8711,11
Prizma Press Matbaacılık1,71-5,525,56
QNB Finans Fin. Kir.3,80-2,56
QNB Finansbank4,99-0,60-8,65
Ral Yatırım Holding1,4010,24-30,06
Ray Sigorta1,570,64-13,26
Reysaş GMYO0,524,00-59,06
Reysaş Lojistik0,681,49-46,88
Rhea Girişim0,593,51-47,32
Rodrigo Tekstil2,16-20,00-27,76
Royal Halı0,962,135,49
RTA Laboratuvarları2,22-8,64-19,57
Sabancı Holding7,530,53-30,29
Safkar Ege Soğutmacılık1,70-0,58
Salix Yatırım Holding3,94-0,25-49,49
Sanel Mühendislik2,460,8243,86
Sanifoam Sünger1,30-0,76-22,62
Sanko Pazarlama2,55-1,16-9,58
Saray Matbaacılık0,922,22-14,02
Sarkuysan3,23-2,423,05
Sasa Polyester8,731,9911,44
Say Reklamcılık0,800,00-52,10
Sekuro Plastik3,270,00-61,98
Selçuk Ecza Deposu2,88-2,04-17,77
Selçuk Gıda1,19-0,8357,67
Senkron Güvenlik1,363,03-26,88
Serve Film Prodüksiyon1,64-19,21164,52
Servet GMYO3,59-3,2318,09
Seyitler Kimya3,880,00-24,78
Silverline Endüstri1,281,59-26,35
Sinpaş GMYO0,32-3,03-53,36
Soda Sanayii7,051,4462,95
Sodaş Sodyum Sanayii6,070,0078,08
Söktaş1,06-0,93-36,14
Sönmez Filament3,13-0,95-24,58
Sönmez Pamuklu3,290,30-16,92
Sumaş Suni Tahta7,10-1,39
Şeker Fin. Kir.2,25-1,32-7,10
Şekerbank1,20-2,44-34,43
Şişe Cam4,89-2,597,49
Şok Marketler9,98-0,50
T. Halk Bankası6,981,01-33,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,08-1,70443,14
T.S.K.B.0,771,32-36,01
T.Tuborg9,920,920,09
Taç Tarım Ürünleri2,800,3615,23
Tat Gıda3,731,36-27,37
TAV Havalimanları24,32-0,8213,33
Taze Kuru Gıda7,60-6,75
Tek-Art Turizm0,741,37-1,68
Tekfen Holding21,04-0,5728,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,240,00-37,09
Temapol Polimer Plastik3,38-0,59-29,14
TGS Dış Ticaret4,851,0434,28
Tofaş Oto. Fab.16,611,90-46,67
Torunlar GMYO1,58-1,25-51,69
Trabzon Liman8,95-1,32
Trabzonspor Sportif1,240,00-43,64
Trakya Cam2,94-1,34-26,97
Trend GMYO1,401,45
TSKB GMYO0,560,00-23,29
Tuğçelik2,27-1,30-28,62
Tukaş1,420,71-36,32
Turcas Petrol1,520,66-39,54
Turkcell11,711,39-20,38
Tümosan Motor ve Traktör4,571,11-39,79
Tüpraş121,000,1712,19
Türk Hava Yolları16,383,344,40
Türk Prysmian Kablo1,750,57-30,09
Türk Telekom3,710,82-42,39
Türk Traktör34,221,60-51,45
Türker Proje Gayrimenkul27,141,12-27,74
Ufuk Yatırım1,183,51-61,56
Ulaşlar Turizm Yat.1,126,67-34,50
Ulusoy Elektrik13,451,0548,43
Ulusoy Un Sanayi2,28-0,44-17,99
Umpaş Holding0,7823,81
Uşak Seramik1,530,00-37,55
Utopya Turizm3,72-4,12-17,15
Uzertaş Boya0,680,00-40,35
Ülker Bisküvi15,150,33-22,98
Ünye Çimento3,46-0,86-6,07
Vakıf Fin. Kir.1,340,75-17,25
Vakıf GMYO1,913,80-24,01
Vakıf Yat. Ort.1,130,89-20,42
Vakıflar Bankası3,591,13-46,21
Vakko Tekstil3,010,332,21
Vanet Gıda2,91-5,52-9,06
Verusa Holding14,99-6,02-34,56
Verusaturk Girisim3,24-2,4137,29
Vestel6,050,00-20,08
Vestel Beyaz Eşya12,72-1,0150,00
Viking Kağıt1,11-0,89-7,50
Yapı Kredi Koray GMYO1,492,05-35,78
Yapı ve Kredi Bank.1,650,61-41,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,12-4,07-13,34
Yataş3,77-0,26-53,37
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,932,20-11,41
Yeni Gimat GMYO7,951,02-4,62
Yeşil GMYO0,290,00-53,97
Yeşil Yapı0,28-3,45-72,55
Yeşil Yatırım Holding10,84-1,19-32,25
Yibitaş İnşaat Malzeme1.950,00-2,508,07
Yonga Mobilya8,525,19185,31
Yünsa5,111,3913,56
Zorlu Enerji1,294,88-18,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:43
  1. BIST100
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  3. Borsada günün ilk yarısı (2)

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