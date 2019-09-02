0553 313 94 23

Borsada günün ilk yarısı (1)

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:24
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,570,64-19,49
Acıpayam Selüloz4,261,1933,34
Adana Çimento (A)5,411,8813,74
Adana Çimento (B)3,89-2,2620,60
Adana Çimento (C)1,120,90-9,02
Adel Kalemcilik11,982,228,91
Adese Alışveriş Ticaret1,6512,24-29,49
Afyon Çimento4,160,73-9,37
Ak Enerji0,490,00-22,22
Akbank7,082,0220,31
Akçansa5,771,94-11,80
Akdenız Güvenlık Hız.1,630,00-18,91
Akfen GMYO2,39-0,4244,85
Akın Tekstil8,68-0,57-4,25
Akiş GMYO2,39-0,834,87
Akmerkez GMYO19,65-1,6527,36
Aksa8,690,8130,98
Aksa Enerji2,681,900,00
Aksigorta5,06-0,3961,18
Aksu Enerji8,13-1,095,31
Alarko Carrıer35,981,18-8,59
Alarko GMYO44,061,764,35
Alarko Holding4,220,96116,38
Albaraka Türk1,171,74-4,10
Alcatel Lucent Teletaş6,281,629,03
Alkim Kağıt3,730,003,78
Alkim Kimya26,02-0,3120,79
Altınyağ0,39-2,50-11,36
Altınyunus Çeşme2,86-0,35-7,78
Anadolu Cam2,701,505,27
Anadolu Efes24,88-2,7423,95
Anadolu Grubu Holding13,102,3429,26
Anadolu Hayat Emek.4,940,41-13,25
Anadolu Isuzu8,382,9535,60
Anadolu Sigorta3,940,250,37
Anel Elektrik1,770,579,26
Arçelik17,271,059,37
Arena Bilgisayar3,762,17-14,74
Armada Bilgisayar9,870,106,24
Arsan Tekstil2,370,4246,30
Artı Yatırım Holding0,790,00-9,20
Aselsan18,581,86-22,63
Aslan Çimento30,241,617,39
Ata GMYO3,990,50-0,50
Atakule GMYO1,272,42-3,48
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,851,19-1,16
AvivaSA Emeklilik Hayat8,90-0,3420,29
Avrasya GMYO1,404,4859,09
Avrasya Petrol ve Tur.1,232,5013,89
Avrasya Stratejik GMYF1.274,700,022,28
Avrupa Yatırım Holding1,79-0,56-26,34
Ayen Enerji2,165,8819,96
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,700,0023,61
Aygaz9,961,220,16
Bagfaş10,364,96114,94
Bak Ambalaj5,29-1,1212,36
Balatacılar Balatacılık0,290,00-12,12
Bantaş Ambalaj1,561,9624,30
Banvit15,70-0,7045,51
Baştaş Başkent Çimento1,700,00-15,84
Batı Çimento2,651,159,96
Batısöke Çimento0,971,04-11,01
Bera Holding1,840,00-10,68
Berkosan Yalıtım1,750,00-3,31
Beşiktaş Futbol Yat.1,55-1,27-4,32
Beyaz Filo2,922,106,96
Beymen Perakende Yat.8,21-0,97108,38
Bilici Yatırım2,430,4192,16
Bim Mağazalar47,040,049,81
Birko Mensucat0,280,00-6,67
Birlik Mensucat0,833,75-29,06
Bizim Mağazaları8,101,2519,12
Bolu Çimento2,271,79-26,48
Bomonti Elektrik1,7219,44258,33
Borusan Mannesmann8,251,1017,70
Borusan Yat. Paz.33,060,36-8,75
Bosch Fren Sistemleri174,401,2214,16
Bossa3,960,76-5,81
Brisa5,431,31-14,22
Burçelik3,61-1,1012,46
Burçelik Vana3,58-2,45141,89
Bursa Çimento4,131,23-6,14
Carrefoursa3,361,82-3,45
Ceo Event Medya6,685,86
Coca Cola İçecek35,302,4419,40
Cosmos Yat. Holding1,03-0,966,19
Credıtwest Faktorıng1,470,0041,35
Çelebi98,003,7067,96
Çelik Halat4,001,78-25,97
Çemaş Döküm0,732,82-3,95
Çemtaş5,270,76-11,63
Çimbeton27,581,17-3,57
Çimentaş11,15-0,54-12,20
Çimsa6,450,94-14,57
Çuhadaroğlu Metal2,111,9318,54
Dagi Giyim1,470,0018,55
Dagi Yatırım Holding1,430,7041,58
Dardanel1,233,3611,82
Datagate Bilgisayar5,410,7426,40
Demısaş Döküm2,340,861,84
Denge Holding1,745,4550,00
Deniz GMYO3,250,936,91
Denizbank19,140,470,21
Denizli Cam9,850,92-14,50
Derimod11,06-1,4327,57
Derlüks Deri1,941,57
Desa Deri2,331,7534,68
Despec Bilgisayar2,800,722,51
Deva Holding6,240,6589,67
Diriteks Diriliş Tekstil0,951,0621,79
Ditaş Doğan5,120,790,02
DO-CO556,900,0717,51
Doğan Burda3,081,322,33
Doğan Holding1,352,2744,96
Doğtaş Kelebek Mobilya0,992,06-18,85
Doğusan1,443,60-33,47
Doğuş GMYO2,490,8118,01
Doğuş Otomotiv5,423,4424,88
Döktaş Dökümcülük36,520,11348,10
Duran Doğan Basım9,130,1179,02
Dyo Boya3,392,1116,90
Eczacıbaşı İlaç2,641,158,84
Eczacıbaşı Yatırım6,470,001,06
Edip Gayrimenkul0,771,320,00
Ege Endüstri465,900,5649,74
Ege Gübre33,48-0,1861,84
Ege Profil8,860,112,61
Ege Seramik2,86-0,69-3,42
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,273,8512,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast4,58-0,8719,27
Ekiz Kimya0,45-2,1736,36
Emek Elektrik1,111,8313,27
Eminiş Ambalaj0,900,00-23,08
Emlak Konut GMYO1,201,69-17,62
Enerjisa Enerji5,930,6825,94
Enka İnşaat5,810,1730,73
Erbosan18,681,3022,86
Ereğli Demir Çelik6,420,165,22
Ersu Gıda1,274,1038,04
Escort Teknoloji0,681,49-10,53
Etiler Gıda3,80-3,5578,40
Euro Kapital Yat. Ort.1,180,8567,62
Euro Trend Yat. Ort.0,801,2725,99
Euro Yat. Ort.0,845,0034,06
Euro Yatırım Holding1,6813,51205,45
Fenerbahçe Futbol9,10-1,0931,50
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,701,121,50
F-M İzmit Piston16,391,936,63
Fonet Bilgi Teknolojileri3,212,88108,58
Ford Otosan59,300,9424,82
Formet Çelik Kapı5,480,37331,50
Frigo Pak Gıda8,053,74373,53
Galatasaray Sportif1,571,9526,61
Garanti Bankası9,102,2514,32
Garanti Faktoring2,91-1,3646,97
Garanti Yat. Ort.0,790,007,87
Gedik Y. Men. Değ.3,89-1,2727,40
Gedik Yatırım Holding3,630,0054,47
Gediz Ambalaj5,31-0,3831,30
Gentaş1,370,74-0,19
Gersan Elektrik2,201,85-9,85
Global Men. Değ.0,85-3,4180,85
Global Yat. Holding4,051,5035,45
Good-Year2,660,76-19,84
Göltaş Çimento10,580,57-13,60
Gözde Girişim2,900,358,61
GSD Denizcilik1,522,0132,17
GSD Holding0,831,223,75
Gübre Fabrik.4,191,4541,55
Güler Yat. Holding1,32-0,7523,36
Güneş Sigorta1,411,440,56
Halk GMYO0,913,4141,46
Halk Sigorta0,971,049,91
Hatay Tekstil4,000,7616,00
Hedef Girişim1,54-1,9132,76
Hektaş15,441,3866,56
HUB Girişim2,64-0,7540,43
Hürriyet Gzt.0,731,39-21,51
ICBC Turkey Bank3,440,88-30,22
İdealist Danışmanlık7,292,82-32,50
İdealist GMYO2,69-0,7465,03
İhlas Ev Aletleri1,40-3,45328,63
İhlas Gayrimenkul0,851,19-9,53
İhlas Gazetecilik2,100,00244,26
İhlas Holding0,502,0456,25
İhlas Yayın Holding0,601,6981,82
İndeks Bilgisayar7,210,1429,47
Info Yatırım3,363,07226,21
İntema6,710,0011,89
İpek Doğal Enerji6,01-1,3111,92
İskenderun Demir Çelik6,04-0,1728,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:24
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada günün ilk yarısı (1)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı
    1. Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı
    2. Sırbistan'da 3 gurbetçi trafik..
    3. Denizli'de kaybolan kız çocukları..
    4. Avukat Ali Dilber, “Avukatlık olmak..
    5. Groupe PSA'da üst düzey değişiklik
    6. Başkent’te Zabıta Teşkilatı’nın 193...
    7. Adli yıl açılışına kadın cinayetleri..
    8. Başkan Özdoğan’ın acı günü
    9. Manisa’da Değerli Zamanlar Projesi..
    10. Kırşehir’de kaza: 5 yaralı
    11. Kamu Denetçisi Şeref Malkoç: İnsan..
    12. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    13. Eğitim döneminin ilk gününde Hong..
    14. Ekonomistler büyüme verisini..
    15. Mezgit ve İstavrit bolluğu tezgahları..
    16. Korgan-Niksar yolunun tamamlanmasına 6..
    17. Balıklar tezgahlara serildi
    18. Kayserili Hayırseverler Kansere Karşı..
    19. Ahmet Davutoğlu: Bu büyük bir kayıp
    20. CHP'li belediyelerde "zam" furyası!..
    21. Bu yöntem maliyeti yüzde 70, karı..
    22. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD..
    23. Maç öncesinde kareografili evlenme..
    24. Gürpınar Belediyesinden muhtaç aileye..
    25. Transferin son gününde Fenerbahçe'den..
    26. Aylan bebek, cansız bedeninin vurduğu..
    27. Hatay Valisi'nden mülteci açıklaması
    28. Türk denizciler, Kanarya adaları..
    29. Van Bölge Adliye Mahkemesi faaliyete..
    30. Bakanlık duyurdu! 81 ile talimat..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak