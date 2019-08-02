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Borsada günün ilk yarısı (1)

02 Ağustos 2019 Cuma 13:24
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,700,59-12,82
Acıpayam Selüloz3,650,8314,25
Adana Çimento (A)6,86-0,2913,39
Adana Çimento (B)4,81-0,4117,03
Adana Çimento (C)1,150,00-18,44
Adel Kalemcilik11,221,452,00
Adese Alışveriş Ticaret0,920,00-60,68
Afyon Çimento3,99-0,99-13,07
Ak Enerji0,520,00-17,46
Akbank7,31-2,0124,22
Akçansa6,57-1,050,43
Akdenız Güvenlık Hız.1,47-1,34-26,87
Akfen GMYO1,664,400,61
Akın Tekstil8,700,93-4,03
Akiş GMYO2,262,26-0,83
Akmerkez GMYO19,27-0,0524,90
Aksa9,17-0,4338,22
Aksa Enerji2,30-2,54-14,18
Aksigorta4,620,8747,16
Aksu Enerji8,38-1,188,55
Alarko Carrıer35,60-1,06-9,55
Alarko GMYO41,760,58-1,10
Alarko Holding3,38-1,1773,31
Albaraka Türk1,19-0,83-2,46
Alcatel Lucent Teletaş7,13-1,1123,78
Alkim Kağıt3,730,273,78
Alkim Kimya27,000,0025,34
Altınyağ0,40-2,44-9,09
Altınyunus Çeşme2,980,34-3,91
Anadolu Cam2,78-1,428,39
Anadolu Efes21,22-1,675,71
Anadolu Grubu Holding12,17-1,1420,09
Anadolu Hayat Emek.4,89-1,21-14,13
Anadolu Isuzu8,77-0,4541,91
Anadolu Sigorta4,00-0,741,89
Anel Elektrik1,891,6116,67
Arçelik17,63-0,3411,65
Arena Bilgisayar3,91-1,76-11,34
Armada Bilgisayar9,70-0,214,41
Arsan Tekstil1,98-0,5022,22
Artı Yatırım Holding0,870,00
Aselsan19,32-1,33-19,54
Aslan Çimento24,78-0,24-12,00
Ata GMYO3,95-0,75-1,50
Atakule GMYO1,16-0,85-11,84
Atlantis Yatırım Holding0,37-2,63105,56
Atlas Yat. Ort.0,89-3,263,49
AvivaSA Emeklilik Hayat8,63-1,1516,64
Avrasya GMYO1,320,7650,00
Avrasya Petrol ve Tur.1,190,8510,19
Avrasya Stratejik GMYF1.272,900,012,13
Avrupa Yatırım Holding1,960,00-19,34
Ayen Enerji2,55-1,548,51
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,7023,61
Aygaz10,24-1,062,97
Bagfaş7,29-0,6851,24
Bak Ambalaj5,44-0,7315,54
Balatacılar Balatacılık0,280,00-15,15
Bantaş Ambalaj1,540,0022,71
Banvit15,99-0,3148,19
Baştaş Başkent Çimento1,80-0,55-10,89
Batı Çimento2,631,949,13
Batısöke Çimento0,940,00-13,76
Bera Holding1,79-1,10-13,11
Berkosan Yalıtım1,750,00-3,31
Beşiktaş Futbol Yat.1,49-0,67-8,02
Beyaz Filo3,00-0,669,89
Bilici Yatırım2,01-1,4758,95
Bim Mağazalar47,200,4310,19
Birko Mensucat0,300,000,00
Birlik Mensucat0,770,00-34,19
Bizim Mağazaları7,630,7912,21
Bolu Çimento2,45-1,21-28,57
Bomonti Elektrik1,301,56170,83
Borusan Mannesmann8,250,2417,70
Borusan Yat. Paz.37,00-0,322,13
Bosch Fren Sistemleri175,50-0,9614,88
Bossa4,100,49-2,48
Boyner Perakende Yat.8,330,85111,42
Brisa5,89-0,34-6,95
Burçelik3,62-2,9512,77
Burçelik Vana2,5011,6168,92
Bursa Çimento4,500,452,27
Carrefoursa3,17-0,31-8,91
Ceo Event Medya5,62-0,53
Coca Cola İçecek33,52-1,4113,38
Cosmos Yat. Holding1,036,19
Credıtwest Faktorıng1,48-2,6342,31
Çelebi93,00-1,5459,39
Çelik Halat4,05-0,25-25,04
Çemaş Döküm0,71-1,39-6,58
Çemtaş5,480,00-8,11
Çimbeton27,08-1,24-5,31
Çimentaş11,99-4,00-5,59
Çimsa6,60-1,05-12,58
Çuhadaroğlu Metal1,97-0,5110,67
Dagi Giyim1,482,7819,35
Dagi Yatırım Holding1,500,0048,51
Dardanel0,91-1,09-17,27
Datagate Bilgisayar6,77-1,4658,18
Demısaş Döküm2,860,3524,48
Denge Holding1,585,3336,21
Deniz GMYO3,16-0,633,95
Denizbank20,28-1,276,18
Denizli Cam9,59-0,83-16,75
Derimod13,997,6261,36
Derlüks Deri2,080,00
Desa Deri2,38-0,4237,57
Despec Bilgisayar2,93-1,357,27
Deva Holding5,48-2,3266,57
Diriteks Diriliş Tekstil0,93-2,1119,23
Ditaş Doğan5,270,382,95
DO-CO491,70-0,063,75
Doğan Burda2,99-0,33-0,66
Doğan Holding1,31-0,7640,66
Doğtaş Kelebek Mobilya1,001,01-18,03
Doğusan1,353,05-37,63
Doğuş GMYO2,290,008,53
Doğuş Otomotiv4,96-0,6014,29
Döktaş Dökümcülük24,30-1,14198,16
Duran Doğan Basım7,200,1441,18
Dyo Boya3,20-2,1410,34
Eczacıbaşı İlaç2,420,00-0,23
Eczacıbaşı Yatırım6,150,00-3,94
Edip Gayrimenkul0,75-1,32-2,60
Ege Endüstri521,20-1,2967,51
Ege Gübre30,46-0,9147,24
Ege Profil9,120,115,62
Ege Seramik2,93-1,01-1,05
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,270,0012,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,55-4,3144,53
Ekiz Kimya0,333,130,00
Emek Elektrik1,041,966,12
Eminiş Ambalaj0,880,00-24,79
Emlak Konut GMYO1,230,00-15,56
Enerjisa Enerji6,14-0,1630,40
Enka İnşaat5,980,0034,56
Erbosan15,901,474,57
Ereğli Demir Çelik7,25-1,4918,82
Ersu Gıda1,030,0011,96
Escort Teknoloji0,78-1,272,63
Etiler Gıda2,126,00-0,47
Euro Kapital Yat. Ort.1,13-1,7460,52
Euro Trend Yat. Ort.0,75-2,6018,12
Euro Yat. Ort.0,75-2,6019,69
Euro Yatırım Holding2,16-2,26292,73
Fenerbahçe Futbol7,540,008,96
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,680,000,75
F-M İzmit Piston15,63-0,131,68
Fonet Bilgi Teknolojileri3,330,60116,37
Ford Otosan58,80-2,6523,77
Formet Çelik Kapı4,471,82251,97
Frigo Pak Gıda5,500,00223,53
Galatasaray Sportif1,480,6819,35
Garanti Bankası9,62-0,8220,85
Garanti Faktoring2,66-1,4834,34
Garanti Yat. Ort.0,65-1,52-11,25
Gedik Y. Men. Değ.4,02-2,4331,66
Gedik Yatırım Holding3,932,6167,23
Gediz Ambalaj5,380,3733,03
Gentaş1,43-0,694,18
Gersan Elektrik2,260,00-7,39
Global Men. Değ.0,803,9070,21
Global Yat. Holding3,380,6013,04
Good-Year2,58-0,77-22,25
Göltaş Çimento11,06-0,36-11,02
Gözde Girişim2,851,066,74
GSD Denizcilik1,54-1,2833,91
GSD Holding0,850,006,25
Gübre Fabrik.3,60-0,8321,62
Güler Yat. Holding1,350,7526,17
Güneş Sigorta1,209,09-14,42
Halk GMYO0,850,0032,13
Halk Sigorta0,930,005,38
Hatay Tekstil3,92-1,2613,68
Hedef Girişim1,590,6337,07
Hektaş13,91-0,6450,05
HUB Girişim2,974,2157,98
Hürriyet Gzt.0,760,00-18,28
ICBC Turkey Bank3,39-0,88-31,24
İdealist Danışmanlık8,03-8,85-25,65
İdealist GMYO2,78-5,4470,55
İhlas Ev Aletleri1,150,00252,09
İhlas Gayrimenkul1,04-0,9510,69
İhlas Gazetecilik1,98-0,50224,59
İhlas Holding0,502,0456,25
İhlas Yayın Holding0,640,0093,94
İndeks Bilgisayar8,35-0,6049,95
Info Yatırım2,820,71173,79
İntema6,680,0011,39
İpek Doğal Enerji5,31-0,19-1,12
İskenderun Demir Çelik7,060,8650,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:24
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