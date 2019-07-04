0553 313 94 23

Borsada günün ilk yarısı (1)

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,50-0,66-23,08
Acıpayam Selüloz3,39-0,296,11
Adana Çimento (A)6,92-0,2914,38
Adana Çimento (B)4,881,2418,73
Adana Çimento (C)1,151,77-18,44
Adel Kalemcilik10,700,19-2,73
Adese Alışveriş Ticaret0,960,00-58,97
Afyon Çimento4,182,20-8,93
Ak Enerji0,530,00-15,87
Akbank7,13-0,5621,16
Akçansa6,582,330,58
Akdenız Güvenlık Hız.1,451,40-27,86
Akfen GMYO1,500,67-9,09
Akın Tekstil8,640,82-4,69
Akiş GMYO2,320,87-3,78
Akmerkez GMYO19,201,0524,44
Aksa9,220,0038,97
Aksa Enerji2,440,41-8,96
Aksigorta4,33-1,1437,92
Aksu Enerji8,130,255,31
Alarko Carrıer35,90-1,05-8,79
Alarko GMYO43,20-0,372,31
Alarko Holding3,24-0,6166,13
Albaraka Türk1,18-1,67-3,28
Alcatel Lucent Teletaş7,051,2922,40
Alkim Kağıt3,78-0,795,17
Alkim Kimya26,82-1,5424,51
Altınyağ0,402,56-9,09
Altınyunus Çeşme3,04-0,33-1,98
Anadolu Cam2,881,7712,29
Anadolu Efes20,64-0,962,82
Anadolu Grubu Holding11,140,819,92
Anadolu Hayat Emek.4,86-0,41-14,66
Anadolu Isuzu7,330,1418,61
Anadolu Sigorta4,03-0,742,66
Anel Elektrik1,790,5610,49
Arçelik19,42-1,1722,99
Arena Bilgisayar3,58-0,56-18,82
Armada Bilgisayar10,10-0,308,72
Arsan Tekstil1,87-1,0615,43
Artı Yatırım Holding0,901,123,45
Aselsan18,25-0,82-24,00
Aslan Çimento25,981,17-7,74
Ata GMYO3,910,51-2,49
Atakule GMYO1,150,00-12,60
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,830,00-3,49
AvivaSA Emeklilik Hayat8,83-0,5619,34
Avrasya GMYO1,310,7748,86
Avrasya Petrol ve Tur.1,180,859,26
Avrasya Stratejik GMYF1.270,900,011,97
Avrupa Yatırım Holding1,740,00-28,40
Ayen Enerji2,412,122,55
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,570,0014,15
Aygaz8,93-0,22-10,20
Bagfaş6,65-2,2137,97
Bak Ambalaj5,362,885,72
Balatacılar Balatacılık0,300,00-9,09
Bantaş Ambalaj1,54-0,6522,71
Banvit14,890,8838,00
Baştaş Başkent Çimento1,80-10,89
Batı Çimento2,38-0,42-1,24
Batısöke Çimento0,972,11-11,01
Bera Holding1,920,52-6,80
Berkosan Yalıtım1,60-1,23-11,60
Beşiktaş Futbol Yat.1,49-1,32-8,02
Beyaz Filo3,054,4511,72
Bilici Yatırım1,692,4233,64
Bim Mağazalar86,250,640,67
Birko Mensucat0,254,17-16,67
Birlik Mensucat0,730,00-37,61
Bizim Mağazaları6,80-0,150,00
Bolu Çimento2,763,76-19,53
Bomonti Elektrik0,840,0075,00
Borusan Mannesmann8,200,3716,99
Borusan Yat. Paz.36,541,500,86
Bosch Fren Sistemleri159,00-0,634,08
Bossa4,04-4,04-3,90
Boyner Perakende Yat.7,890,25100,25
Brisa6,180,98-2,37
Burçelik3,164,29-1,56
Burçelik Vana1,541,994,05
Bursa Çimento4,33-0,46-1,59
Carrefoursa3,171,93-8,91
Ceo Event Medya5,381,89
Coca Cola İçecek30,80-0,194,18
Cosmos Yat. Holding1,060,009,28
Credıtwest Faktorıng1,08-3,573,85
Çelebi98,300,0068,47
Çelik Halat4,02-0,74-25,60
Çemaş Döküm0,721,41-5,26
Çemtaş5,501,66-7,78
Çimbeton26,820,60-6,22
Çimentaş16,740,2431,81
Çimsa6,613,93-12,45
Çuhadaroğlu Metal2,00-3,8512,36
Dagi Giyim1,430,0015,32
Dagi Yatırım Holding1,48-0,6746,53
Dardanel0,950,00-13,64
Datagate Bilgisayar6,07-0,8241,82
Demısaş Döküm2,73-0,3618,82
Denge Holding1,75-3,3150,86
Deniz GMYO3,080,001,32
Denizbank19,530,152,25
Denizli Cam9,601,59-16,67
Derimod11,721,6535,18
Derlüks Deri2,46
Desa Deri2,58-1,9049,13
Despec Bilgisayar2,86-0,694,70
Deva Holding5,59-0,3669,91
Diriteks Diriliş Tekstil0,722,86-7,69
Ditaş Doğan5,340,954,32
DO-CO555,701,0416,06
Doğan Burda3,05-0,651,33
Doğan Holding1,16-1,6924,56
Doğtaş Kelebek Mobilya1,00-0,99-18,03
Doğusan1,230,82-43,17
Doğuş GMYO2,280,008,06
Doğuş Otomotiv5,32-1,4822,58
Döktaş Dökümcülük16,662,52104,42
Duran Doğan Basım6,320,4823,92
Dyo Boya2,96-1,002,07
Eczacıbaşı İlaç2,440,000,60
Eczacıbaşı Yatırım6,130,16-4,25
Edip Gayrimenkul0,69-2,82-10,39
Ege Endüstri497,70-0,1659,96
Ege Gübre26,34-0,1527,33
Ege Profil9,25-0,227,13
Ege Seramik2,92-0,68-1,39
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,264,008,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,39-2,0040,36
Ekiz Kimya0,300,00-9,09
Emek Elektrik0,82-1,20-16,33
Eminiş Ambalaj0,91-22,22
Emlak Konut GMYO1,22-0,81-16,25
Enerjisa Enerji5,850,1724,24
Enka İnşaat5,67-0,5327,58
Erbosan14,860,34-2,27
Ereğli Demir Çelik7,72-0,7726,52
Ersu Gıda0,903,45-2,17
Escort Teknoloji0,710,00-6,58
Etiler Gıda1,516,34-29,11
Euro Kapital Yat. Ort.0,771,328,45
Euro Trend Yat. Ort.0,670,004,69
Euro Yat. Ort.0,670,006,35
Euro Yatırım Holding1,85-0,54236,36
Fenerbahçe Futbol7,43-2,117,37
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,993,8212,41
F-M İzmit Piston16,04-0,744,35
Fonet Bilgi Teknolojileri8,00-0,87133,92
Ford Otosan60,80-1,3027,98
Formet Çelik Kapı4,94-0,60288,98
Frigo Pak Gıda3,75-1,83120,59
Galatasaray Sportif1,48-0,6719,35
Garanti Bankası9,78-0,1022,86
Garanti Faktoring2,69-1,4735,86
Garanti Yat. Ort.0,620,00-15,34
Gedik Y. Men. Değ.3,540,0015,94
Gedik Yatırım Holding2,740,0016,60
Gediz Ambalaj5,24-1,6929,56
Gentaş1,33-1,48-3,11
Gersan Elektrik2,416,17-1,24
Global Men. Değ.0,504,176,38
Global Yat. Holding2,98-1,00-0,33
Good-Year2,63-0,38-20,74
Göltaş Çimento11,262,27-9,41
Gözde Girişim2,68-2,550,37
GSD Denizcilik1,440,0025,22
GSD Holding0,860,007,50
Gübre Fabrik.2,610,00-11,82
Güler Yat. Holding1,320,7623,36
Güneş Sigorta1,092,83-27,33
Halk GMYO0,81-1,2225,91
Halk Sigorta0,930,005,38
Hatay Tekstil3,91-2,4213,39
Hedef Girişim1,260,008,62
Hektaş13,850,5849,41
HUB Girişim2,66-0,3741,49
Hürriyet Gzt.0,760,00-18,28
ICBC Turkey Bank3,42-15,97-30,63
İdealist Danışmanlık8,93-4,59-17,31
İdealist GMYO1,880,0015,34
İhlas Ev Aletleri0,953,26190,85
İhlas Gayrimenkul0,850,00-9,53
İhlas Gazetecilik1,625,19165,57
İhlas Holding0,432,3834,37
İhlas Yayın Holding0,560,0069,70
İndeks Bilgisayar7,121,7127,86
Info Yatırım2,13-1,39106,80
İntema6,82-1,0213,73
İpek Doğal Enerji5,28-1,12-1,68
İskenderun Demir Çelik6,82-1,7345,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada günün ilk yarısı (1)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu bina görüntüsüyle dikkat çekiyor
    1. Bu bina görüntüsüyle dikkat çekiyor
    2. Sakarya’da berberler odasının fahiş..
    3. İkinci el otomobilde ÖTV hareketliliği..
    4. Yunanistan'da Çipras'ın koltuğu..
    5. İBB’de kırmızı alarm! İzinler iptal..
    6. TÜSİAD heyeti, İmamoğlu'nu ziyaret etti
    7. UEFA’dan Özcan Sultanoğlu’na görev
    8. Turizmde yeni hedef: Uzakdoğu
    9. Gez-Gör’den öğretmenlere tarih turu
    10. Samsun'da servis ile kamyonet..
    11. Küçük İskender için Akatlar Kültür..
    12. BM: "Libya’daki hava saldırısından..
    13. Kongo'da Ebola ölümleri bin 500'ü..
    14. OTSO’da proje başarısı
    15. Giresun’da yayla şenlikleri başlıyor
    16. Türkiye, PKK'lı teröristle sözde..
    17. Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin..
    18. Yamaç paraşütüyle atladılar, yaya..
    19. FETÖ'cü Yargıtay eski Üyesine 7 yıl 6..
    20. Dondurma almaya giden 3 yaşındaki..
    21. Elazığ’da Engelsiz Yaşam Merkezi için..
    22. Örgü örmenin ve dikiş dikmenin insana..
    23. Tatil anlayışında ’doğallık’ artıyor
    24. Maltepe’de hastane inşaatı bahçesinde..
    25. Kastamonuspor’a yardım etmeyen iş..
    26. Tarıma uygun topraklar taşınarak..
    27. Profesörler yurt dışına kaçırmak..
    28. Kanserde tümörlerin zayıf noktası..
    29. 320 medya kuruluşundan ABD paçavrasına..
    30. LGS tercihlerinde başucu kaynağı..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”