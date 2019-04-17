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Borsada günün ilk yarısı (1)

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,660,61-14,87
Acıpayam Selüloz3,860,2618,40
Adana Çimento (A)6,850,4413,22
Adana Çimento (B)4,840,0017,76
Adana Çimento (C)1,190,85-15,60
Adel Kalemcilik11,263,022,36
Adese Alışveriş Ticaret2,124,43-9,40
Afyon Çimento4,420,91-3,70
Ak Enerji0,570,00-9,52
Akbank6,421,909,09
Akçansa6,510,46-0,49
Akdenız Güvenlık Hız.2,111,934,98
Akfen GMYO1,540,00-6,67
Akın Tekstil9,02-0,22-4,55
Akiş GMYO2,49-0,80-2,73
Akmerkez GMYO18,29-0,1611,73
Aksa8,740,6931,73
Aksa Enerji2,450,82-8,58
Aksigorta4,480,2242,70
Aksu Enerji9,090,1117,75
Alarko Carrıer37,88-0,05-3,76
Alarko GMYO43,000,70-4,27
Alarko Holding2,590,3925,12
Albaraka Türk1,52-0,6524,59
Alcatel Lucent Teletaş6,810,8918,23
Alkim Kağıt3,94-0,019,62
Alkim Kimya24,60-0,163,80
Altınyağ0,400,00-9,09
Altınyunus Çeşme4,161,710,24
Anadolu Cam3,05-0,3313,81
Anadolu Efes19,99-0,05-2,96
Anadolu Grubu Holding12,842,6425,39
Anadolu Hayat Emek.5,48-0,36-3,77
Anadolu Isuzu7,330,8318,61
Anadolu Sigorta4,16-0,245,97
Anel Elektrik1,680,603,70
Arçelik18,260,8815,64
Arena Bilgisayar3,441,18-22,00
Armada Bilgisayar9,35-0,530,65
Arsan Tekstil1,630,620,62
Artı Yatırım Holding1,110,9127,59
Aselsan21,400,85-11,13
Aslan Çimento24,860,81-11,72
Ata GMYO3,84-0,52-4,24
Atakule GMYO1,19-0,83-9,56
Atlantis Yatırım Holding0,430,00138,89
Atlas Yat. Ort.1,020,9918,60
AvivaSA Emeklilik Hayat9,26-0,7525,15
Avrasya GMYO1,250,0042,05
Avrasya Petrol ve Tur.1,140,005,56
Avrasya Stratejik GMYF1.263,900,011,41
Avrupa Yatırım Holding2,350,86-3,29
Ayen Enerji2,540,008,09
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,48-1,334,23
Aygaz9,460,32-4,87
Bagfaş5,261,159,13
Bak Ambalaj4,840,83-4,54
Balatacılar Balatacılık0,32-3,03-3,03
Bantaş Ambalaj1,560,6524,30
Banvit11,090,092,78
Baştaş Başkent Çimento1,86-7,92
Batı Çimento2,190,92-9,13
Batısöke Çimento0,931,09-14,68
Bera Holding1,820,00-11,65
Berkosan Yalıtım1,761,15-2,76
Beşiktaş Futbol Yat.1,490,00-8,02
Beyaz Filo3,890,7842,49
Bilici Yatırım1,681,8223,53
Bim Mağazalar79,850,50-8,22
Birko Mensucat0,260,00-13,33
Birlik Mensucat0,750,00-35,90
Bizim Mağazaları8,00-0,5017,65
Bolu Çimento3,070,00-10,50
Bomonti Elektrik0,850,0077,08
Borusan Mannesmann9,430,0020,90
Borusan Yat. Paz.36,501,000,75
Bosch Fren Sistemleri170,001,194,94
Bossa4,300,002,28
Boyner Perakende Yat.4,87-0,6123,60
Brisa6,80-0,297,42
Burçelik3,071,32-4,36
Burçelik Vana1,530,003,38
Bursa Çimento4,40-0,450,00
Carrefoursa3,39-0,29-2,59
Coca Cola İçecek31,901,213,30
Cosmos Yat. Holding1,059,388,25
Credıtwest Faktorıng1,070,002,88
Çelebi64,751,5710,97
Çelik Halat5,791,40-3,50
Çemaş Döküm0,741,37-2,63
Çemtaş5,790,17-4,77
Çimbeton28,900,351,05
Çimentaş19,180,9551,02
Çimsa6,740,75-10,73
Çuhadaroğlu Metal2,01-0,9912,92
Dagi Giyim1,51-1,3121,77
Dagi Yatırım Holding1,67-2,9165,35
Dardanel1,07-0,93-2,73
Datagate Bilgisayar7,44-0,8073,83
Demısaş Döküm2,811,0813,31
Denge Holding1,772,3152,59
Deniz GMYO3,080,331,32
Denizbank15,882,32-16,86
Denizli Cam10,43-0,38-9,46
Derimod8,730,690,69
Desa Deri2,39-3,6338,15
Despec Bilgisayar3,58-2,199,15
Deva Holding4,570,6638,91
Diriteks Diriliş Tekstil0,690,00-11,54
Ditaş Doğan5,820,526,20
DO-CO500,70-1,134,57
Doğan Burda2,760,36-8,31
Doğan Holding1,150,0012,75
Doğtaş Kelebek Mobilya1,15-0,86-5,74
Doğusan1,54-1,91-36,10
Doğuş GMYO2,411,6914,22
Doğuş Otomotiv4,891,8712,67
Döktaş Dökümcülük9,10-0,4411,66
Duran Doğan Basım6,47-0,6126,86
Dyo Boya3,200,0010,34
Eczacıbaşı İlaç2,800,002,56
Eczacıbaşı Yatırım7,540,134,72
Edip Gayrimenkul0,742,78-3,90
Ege Endüstri440,10-1,0327,94
Ege Gübre24,300,7511,98
Ege Profil9,82-1,7010,71
Ege Seramik3,44-0,292,69
Egeli & Co Tarım Girişim0,157,1415,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,290,0020,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,129,0920,00
Egeplast3,860,260,52
Ekiz Kimya0,290,00-12,12
Emek Elektrik0,811,25-17,35
Eminiş Ambalaj0,942,17-19,66
Emlak Konut GMYO1,490,68-0,67
Enerjisa Enerji5,48-0,1816,39
Enka İnşaat4,991,6312,28
Erbosan16,041,13-1,51
Ereğli Demir Çelik9,291,3128,67
Ersu Gıda0,870,00-5,43
Escort Teknoloji0,61-1,61-19,74
Etiler Gıda1,90-1,04-10,80
Euro Kapital Yat. Ort.0,751,355,63
Euro Trend Yat. Ort.0,650,001,56
Euro Yat. Ort.0,640,001,59
Euro Yatırım Holding1,01-0,9883,64
Fenerbahçe Futbol6,990,431,01
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,960,3411,28
F-M İzmit Piston15,060,20-2,03
Fonet Bilgi Teknolojileri5,56-2,2862,57
Ford Otosan50,901,607,14
Formet Çelik Kapı5,90-1,50364,57
Frigo Pak Gıda1,981,0216,47
Galatasaray Sportif1,270,002,42
Garanti Bankası8,650,708,67
Garanti Faktoring2,65-0,3833,84
Garanti Yat. Ort.0,620,00-21,52
Gedik Y. Men. Değ.3,70-0,2714,91
Gedik Yatırım Holding2,980,0026,81
Gediz Ambalaj4,570,6610,12
Gentaş1,860,005,08
Gersan Elektrik2,100,48-13,95
Global Men. Değ.0,492,084,26
Global Yat. Holding2,990,000,00
Good-Year3,230,31-6,10
Göltaş Çimento10,231,59-17,70
Gözde Girişim3,390,3026,97
GSD Denizcilik1,400,7221,74
GSD Holding0,931,0916,25
Gübre Fabrik.2,810,36-5,07
Güler Yat. Holding1,090,001,87
Güneş Sigorta1,510,000,67
Halk GMYO0,94-2,5135,10
Halk Sigorta1,140,883,64
Hatay Tekstil4,09-1,453,54
Hedef Girişim1,200,843,45
Hektaş12,00-0,7429,45
HUB Girişim2,80-8,7948,94
Hürriyet Gzt.0,840,00-9,68
ICBC Turkey Bank3,701,09-24,95
İdealist Danışmanlık25,10-1,88132,41
İdealist GMYO1,54-0,65-5,52
İhlas Ev Aletleri1,092,83230,30
İhlas Gayrimenkul0,860,00-8,47
İhlas Gazetecilik0,900,0047,54
İhlas Holding0,442,3337,50
İhlas Yayın Holding0,751,35127,27
İndeks Bilgisayar7,01-0,9917,42
Info Yatırım1,841,6678,64
İntema7,156,7219,23
İpek Doğal Enerji4,570,22-14,90
İskenderun Demir Çelik7,240,2827,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 13:33
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