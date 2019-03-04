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Borsada günün ilk yarısı (1)

04 Mart 2019 Pazartesi 13:26
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,521,33-22,05
Acıpayam Selüloz4,450,0036,50
Adana Çimento (A)6,701,0610,74
Adana Çimento (B)4,620,6512,41
Adana Çimento (C)1,502,046,38
Adel Kalemcilik11,75-3,136,82
Adese Alışveriş Ticaret2,32-0,43-0,85
Afyon Çimento5,107,8211,11
Ak Enerji0,651,563,17
Akbank6,710,9014,02
Akçansa7,680,004,49
Akdenız Güvenlık Hız.2,601,1729,35
Akfen GMYO1,760,006,67
Akın Tekstil9,190,00-2,75
Akiş GMYO2,751,857,42
Akmerkez GMYO16,340,62-0,18
Aksa9,340,0025,20
Aksa Enerji3,00-0,3311,94
Aksigorta4,582,0025,14
Aksu Enerji8,63-1,2611,79
Alarko Carrıer43,82-0,0511,33
Alarko GMYO48,960,538,99
Alarko Holding2,881,4139,13
Albaraka Türk1,953,1759,84
Alcatel Lucent Teletaş7,43-0,2728,99
Alkim Kağıt4,230,001,93
Alkim Kimya26,000,009,70
Altınyağ0,270,00-38,64
Altınyunus Çeşme4,220,481,69
Anadolu Cam3,301,5423,13
Anadolu Efes21,004,691,94
Anadolu Grubu Holding13,732,4634,08
Anadolu Hayat Emek.5,740,35-4,49
Anadolu Isuzu9,09-2,7847,09
Anadolu Sigorta4,16-1,190,97
Anel Elektrik1,83-2,1412,96
Arçelik20,48-1,2529,70
Arena Bilgisayar3,68-0,54-16,55
Armada Bilgisayar8,11-0,73-12,70
Arsan Tekstil1,700,594,94
Artı Yatırım Holding1,060,0021,84
Aselsan24,342,101,08
Aslan Çimento30,989,6210,01
Ata GMYO3,84-0,52-4,24
Atakule GMYO1,32-2,220,32
Atlantik Petrol Ürünleri0,79
Atlantis Yatırım Holding0,402,56122,22
Atlas Yat. Ort.1,604,5886,05
AvivaSA Emeklilik Hayat8,490,8310,69
Avrasya GMYO1,408,5359,09
Avrasya Petrol ve Tur.1,203,4511,11
Avrasya Stratejik GMYF1.257,400,040,89
Avrupa Yatırım Holding2,901,7519,34
Ayen Enerji2,720,7415,74
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,540,008,45
Aygaz11,29-0,09-0,35
Bagfaş5,82-2,3520,75
Bak Ambalaj5,123,230,99
Balatacılar Balatacılık0,410,0024,24
Bantaş Ambalaj1,66-0,6032,27
Banvit11,05-0,182,41
Baştaş Başkent Çimento1,88-0,53-6,93
Batı Çimento2,490,003,32
Batısöke Çimento1,06-0,93-2,75
Bera Holding1,932,12-6,31
Berkosan Yalıtım1,860,002,76
Beşiktaş Futbol Yat.1,63-1,810,62
Beyaz Filo4,140,9851,65
Bilici Yatırım1,86-0,5336,76
Bim Mağazalar86,40-0,80-0,69
Bimeks0,06-14,290,00
Birko Mensucat0,280,00-6,67
Birlik Mensucat0,791,28-32,48
Bizim Mağazaları7,842,3515,29
Bolu Çimento3,460,000,87
Bomonti Elektrik0,980,00104,17
Borusan Mannesmann9,54-1,1422,31
Borusan Yat. Paz.41,801,2111,11
Bosch Fren Sistemleri174,202,057,53
Bossa4,89-0,4116,31
Boyner Perakende Yat.4,152,225,33
Brisa7,571,6119,59
Burçelik3,410,596,23
Burçelik Vana1,63-1,8110,14
Bursa Çimento4,746,287,73
Carrefoursa3,750,547,76
Coca Cola İçecek34,560,4111,92
Cosmos Yat. Holding0,99-3,882,06
Credıtwest Faktorıng1,295,7424,04
Çelebi63,750,470,55
Çelik Halat5,95-1,16-0,83
Çemaş Döküm0,802,565,26
Çemtaş6,110,660,49
Çimbeton29,443,302,94
Çimentaş11,740,77-7,56
Çimsa7,381,51-2,25
Çuhadaroğlu Metal1,98-1,0011,24
Dagi Giyim1,415,2213,71
Dagi Yatırım Holding1,072,885,94
Dardanel1,08-1,82-1,82
Datagate Bilgisayar8,22-1,4492,06
Demısaş Döküm3,0313,9122,18
Denge Holding2,200,0089,66
Deniz GMYO3,250,626,91
Denizbank15,44-1,03-19,16
Denizli Cam11,00-0,90-4,51
Derimod9,41-5,528,54
Desa Deri1,83-1,615,78
Despec Bilgisayar3,58-0,569,15
Deva Holding3,770,8014,59
Diriteks Diriliş Tekstil0,730,00-6,41
Ditaş Doğan5,89-0,347,48
DO-CO462,500,43-3,40
Doğan Burda3,040,661,00
Doğan Holding1,151,7712,75
Doğtaş Kelebek Mobilya1,210,83-0,82
Doğusan1,882,73-21,99
Doğuş GMYO2,171,402,84
Doğuş Otomotiv5,433,0425,12
Döktaş Dökümcülük10,09-0,1023,80
Duran Doğan Basım6,21-4,3121,76
Dyo Boya2,880,00-0,69
Eczacıbaşı İlaç3,091,6413,19
Eczacıbaşı Yatırım8,020,3811,39
Edip Gayrimenkul0,65-1,52-15,58
Ege Endüstri441,600,8428,37
Ege Gübre24,860,0014,56
Ege Profil11,340,0927,85
Ege Seramik3,54-1,395,67
Egeli & Co Tarım Girişim0,15-6,2515,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,33-2,9437,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,129,0920,00
Egeplast3,803,83-1,04
Ekiz Kimya0,340,003,03
Emek Elektrik0,960,00-2,04
Eminiş Ambalaj1,05-10,26
Emlak Konut GMYO1,541,992,67
Enerjisa Enerji5,860,8614,90
Enka İnşaat5,040,4010,04
Erbosan67,60-2,038,33
Ereğli Demir Çelik9,090,8925,90
Ersu Gıda0,89-1,11-3,26
Escort Teknoloji0,71-2,74-6,58
Etiler Gıda2,081,46-2,35
Euro Kapital Yat. Ort.0,730,002,82
Euro Trend Yat. Ort.0,641,590,00
Euro Yat. Ort.0,63-1,560,00
Euro Yatırım Holding0,700,0027,27
Fenerbahçe Futbol7,04-0,851,73
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,080,3315,79
F-M İzmit Piston17,641,672,26
Fonet Bilgi Teknolojileri5,232,7552,92
Ford Otosan54,65-2,329,30
Formet Çelik Kapı4,862,32282,68
Frigo Pak Gıda1,64-2,96-3,53
Galatasaray Sportif1,38-6,7611,29
Garanti Bankası8,860,6811,31
Garanti Faktoring3,531,1578,28
Garanti Yat. Ort.0,690,00-12,66
Gedik Y. Men. Değ.3,892,6420,81
Gedik Yatırım Holding3,396,6044,26
Gediz Ambalaj4,70-2,2913,25
Gentaş1,991,5312,43
Gersan Elektrik2,451,240,40
Global Men. Değ.0,510,008,51
Global Yat. Holding3,67-0,8122,74
Good-Year3,520,282,33
Göltaş Çimento12,233,29-1,61
Gözde Girişim3,60-0,2834,83
GSD Denizcilik1,402,9421,74
GSD Holding1,040,9730,00
Gübre Fabrik.3,21-0,938,45
Güler Yat. Holding1,08-0,920,93
Güneş Sigorta1,590,006,00
Halk GMYO0,761,338,57
Halk Sigorta1,11-1,770,91
Hatay Tekstil4,190,726,08
Hedef Girişim1,220,835,17
Hektaş11,422,6123,19
HUB Girişim2,012,036,91
Hürriyet Gzt.1,022,009,68
ICBC Turkey Bank4,090,49-17,04
İdealist Danışmanlık19,85-1,4483,80
İdealist GMYO2,3914,3546,63
İhlas Ev Aletleri0,646,6793,94
İhlas Gayrimenkul0,952,151,11
İhlas Gazetecilik0,8114,0832,79
İhlas Holding0,464,5543,75
İhlas Yayın Holding0,543,8563,64
İndeks Bilgisayar7,960,0033,33
Info Yatırım1,21-2,4217,48
İntema8,487,7541,41
İpek Doğal Enerji5,17-0,96-3,72
İskenderun Demir Çelik7,390,5430,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:26
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  3. Borsada günün ilk yarısı (1)

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