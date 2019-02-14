0553 313 94 23

Borsada günün ilk yarısı (1)

14 Şubat 2019 Perşembe 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,50-6,25-23,08
Acıpayam Selüloz3,531,448,28
Adana Çimento (A)6,06-0,160,17
Adana Çimento (B)4,200,242,19
Adana Çimento (C)1,460,003,55
Adel Kalemcilik11,780,177,09
Adese Alışveriş Ticaret2,280,00-2,56
Afyon Çimento4,59-0,220,00
Ak Enerji0,660,004,76
Akbank6,691,6713,68
Akçansa7,79-0,135,99
Akdenız Güvenlık Hız.2,13-6,175,97
Akfen GMYO1,740,005,45
Akın Tekstil9,030,00-4,44
Akiş GMYO2,61-0,761,95
Akmerkez GMYO15,900,51-2,87
Aksa8,95-2,8219,97
Aksa Enerji2,76-1,432,99
Aksigorta4,090,7411,75
Aksu Enerji8,16-0,615,70
Alarko Carrıer46,100,4417,12
Alarko GMYO46,86-2,054,32
Alarko Holding2,48-0,8019,81
Albaraka Türk1,52-10,5924,59
Alcatel Lucent Teletaş6,31-3,669,55
Alkim Kağıt4,281,183,13
Alkim Kimya25,94-0,319,45
Altınyağ0,28-3,45-36,36
Altınyunus Çeşme4,441,376,99
Anadolu Cam3,221,2620,15
Anadolu Efes20,16-2,80-2,14
Anadolu Grubu Holding11,97-2,6816,89
Anadolu Hayat Emek.5,85-0,68-2,66
Anadolu Isuzu6,14-2,23-0,65
Anadolu Sigorta4,16-1,650,97
Anel Elektrik1,84-0,5413,58
Arçelik20,283,2128,44
Arena Bilgisayar3,48-0,29-21,09
Armada Bilgisayar8,461,20-8,93
Arsan Tekstil1,83-1,0812,96
Artı Yatırım Holding0,993,1313,79
Aselsan23,24-0,43-3,49
Aslan Çimento28,10-0,64-0,21
Ata GMYO3,86-0,52-3,74
Atakule GMYO1,292,38-1,96
Atlantik Petrol Ürünleri0,79
Atlantis Yatırım Holding0,400,00122,22
Atlas Yat. Ort.1,622,5388,37
AvivaSA Emeklilik Hayat8,330,128,60
Avrasya GMYO1,21-1,6337,50
Avrasya Petrol ve Tur.1,18-0,849,26
Avrasya Stratejik GMYF1.254,200,63
Avrupa Yatırım Holding2,62-0,387,82
Ayen Enerji2,400,002,13
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,559,15
Aygaz11,37-5,490,35
Bagfaş5,640,7117,01
Bak Ambalaj4,790,42-5,52
Balatacılar Balatacılık0,4021,21
Bantaş Ambalaj1,30-2,263,59
Banvit10,74-2,10-0,46
Baştaş Başkent Çimento1,94-3,96
Batı Çimento2,61-2,618,30
Batısöke Çimento1,01-1,94-7,34
Bera Holding1,840,00-10,68
Berkosan Yalıtım1,781,14-1,66
Beşiktaş Futbol Yat.1,710,005,56
Beyaz Filo4,45-1,1163,00
Bilici Yatırım1,84-2,1335,29
Bim Mağazalar93,10-1,277,01
Bimeks0,060,000,00
Birko Mensucat0,280,00-6,67
Birlik Mensucat0,79-1,25-32,48
Bizim Mağazaları7,41-0,808,97
Bolu Çimento3,48-0,851,46
Bomonti Elektrik0,96-2,04100,00
Borusan Mannesmann8,11-0,493,97
Borusan Yat. Paz.37,520,05-0,27
Bosch Fren Sistemleri169,00-0,124,32
Bossa7,69-1,418,01
Boyner Perakende Yat.4,39-1,1311,42
Brisa7,00-1,8210,58
Burçelik3,30-1,202,80
Burçelik Vana1,56-1,275,41
Bursa Çimento4,420,000,45
Carrefoursa3,61-2,703,74
Coca Cola İçecek32,86-1,326,41
Cosmos Yat. Holding0,95-2,06
Credıtwest Faktorıng0,98-1,01-5,77
Çelebi58,35-3,15-7,97
Çelik Halat5,550,18-7,50
Çemaş Döküm0,73-2,67-3,95
Çemtaş5,51-0,54-9,38
Çimbeton29,620,073,57
Çimentaş11,37-0,18-10,47
Çimsa7,920,004,90
Çuhadaroğlu Metal1,830,002,81
Dagi Giyim1,372,2410,48
Dagi Yatırım Holding1,040,972,97
Dardanel1,21-3,2010,00
Datagate Bilgisayar4,92-2,5714,95
Demirören Gazetecilik14,5051,04
Demısaş Döküm2,811,0813,31
Denge Holding1,68-0,5944,83
Deniz GMYO3,282,507,89
Denizbank15,802,80-17,28
Denizli Cam10,40-1,52-9,72
Derimod9,180,335,88
Desa Deri2,02-5,6116,76
Despec Bilgisayar3,07-0,97-6,40
Deva Holding3,58-1,388,81
Diriteks Diriliş Tekstil0,730,00-6,41
Ditaş Doğan5,54-0,541,09
DO-CO493,001,752,97
Doğan Burda2,95-2,32-1,99
Doğan Holding1,09-0,916,86
Doğtaş Kelebek Mobilya1,130,89-7,38
Doğusan1,64-1,20-31,95
Doğuş GMYO2,130,000,95
Doğuş Otomotiv4,60-0,655,99
Döktaş Dökümcülük9,69-1,5218,90
Duran Doğan Basım6,39-3,1825,29
Dyo Boya2,82-0,70-2,76
Eczacıbaşı İlaç2,98-1,659,16
Eczacıbaşı Yatırım8,03-1,2311,53
Edip Gayrimenkul0,676,35-12,99
Ege Endüstri386,50-2,2312,35
Ege Gübre25,921,0119,45
Ege Profil10,740,4721,08
Ege Seramik3,59-1,647,16
Egeli & Co Tarım Girişim0,160,0023,08
Egeli&Co Enerji Yatırım0,330,0037,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,129,0920,00
Egeplast3,410,29-11,20
Ekiz Kimya0,340,003,03
Emek Elektrik0,96-3,03-2,04
Eminiş Ambalaj1,12-4,27
Emlak Konut GMYO1,410,00-6,00
Enerjisa Enerji5,773,7813,14
Enka İnşaat4,83-3,215,46
Erbosan70,8512,6413,54
Ereğli Demir Çelik8,34-1,4215,51
Ersu Gıda0,88-1,12-4,35
Escort Teknoloji0,720,00-5,26
Etiler Gıda2,15-0,460,94
Euro Kapital Yat. Ort.0,75-1,325,63
Euro Trend Yat. Ort.0,670,004,69
Euro Yat. Ort.0,67-1,476,35
Euro Yatırım Holding0,71-1,3929,09
Fenerbahçe Futbol7,160,283,47
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,34-7,2225,56
F-M İzmit Piston17,15-1,94-0,58
Fonet Bilgi Teknolojileri3,57-1,114,39
Ford Otosan54,70-1,269,40
Formet Çelik Kapı3,05-3,17140,16
Frigo Pak Gıda1,642,50-3,53
Galatasaray Sportif1,481,3719,35
Garanti Bankası8,80-1,1210,55
Garanti Faktoring2,76-0,3639,39
Garanti Yat. Ort.0,670,00-15,19
Gedik Y. Men. Değ.3,48-1,428,07
Gedik Yatırım Holding2,74-3,5216,60
Gediz Ambalaj4,16-0,950,24
Gentaş1,891,076,78
Gersan Elektrik2,53-0,553,67
Global Men. Değ.0,44-2,22-6,38
Global Yat. Holding3,700,0023,75
Good-Year3,54-1,392,91
Göltaş Çimento11,25-1,92-9,49
Gözde Girişim3,54-0,2832,58
GSD Denizcilik1,300,7813,04
GSD Holding0,89-2,2011,25
Gübre Fabrik.3,10-0,644,73
Güler Yat. Holding1,050,96-1,87
Güneş Sigorta1,71-1,1614,00
Halk GMYO0,752,747,14
Halk Sigorta1,101,850,00
Hatay Tekstil4,050,002,53
Hedef Girişim1,13-1,74-2,59
Hektaş10,83-0,2816,83
HUB Girişim1,84-1,08-2,13
Hürriyet Gzt.0,971,044,30
ICBC Turkey Bank4,06-0,98-17,65
İdealist Danışmanlık14,570,9034,91
İdealist GMYO1,62-0,61-0,61
İhlas Ev Aletleri0,330,000,00
İhlas Gayrimenkul1,020,00-2,86
İhlas Gazetecilik0,58-1,69-4,92
İhlas Holding0,320,000,00
İhlas Yayın Holding0,350,006,06
İndeks Bilgisayar6,68-2,9111,89
Info Yatırım1,171,7413,59
İntema9,03-6,9150,58
İpek Doğal Enerji5,14-0,58-4,28
İskenderun Demir Çelik6,46-1,8214,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:33
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada günün ilk yarısı (1)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine Lukaşenko da katılabilir
    1. Putin, Erdoğan ve Ruhani görüşmesine..
    2. Tokat’a hanımeli değiyor
    3. Hızır orucu ne zaman? Hızır orucu..
    4. Eve balkondan girmek isteyen çocuk..
    5. Türkan Erdoğan Atabeyli ASM açıldı
    6. Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama'ya..
    7. Ali Koç: "Yıldırım Demirören bugünden..
    8. "Sur, Diyarbakır eskisinden daha güzel..
    9. Atık pil toplamada bu yılki hedef 10..
    10. Sigara molasında namaza izin yok
    11. Eski yüksek yargı üyeleri hakim..
    12. Turkcell’den 25’inci yıla özel Pera’da..
    13. AB'de istihdam 2018'in 4'üncü..
    14. Akhisarspor'da MKE Ankaragücü maçı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve..
    16. Spot piyasada elektrik fiyatları
    17. Eski eşi tarafından öldürülen kadın..
    18. Selvilitepe’nin içme suyu hattı..
    19. Hayali doktorluk olan görme engelli..
    20. Başkan adayı Taşyürek: "31 Mart..
    21. Kayseri’deki terör operasyonu
    22. Teşhis konulamayan hastalığı yaşamını..
    23. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    24. Cumhur ittifakı Köşk’te tek yürek oldu
    25. Dışişleri Bakanlığı Makedonya’ya..
    26. Siirt’te çiçekçilerin yüzü Sevgililer..
    27. Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    28. Fenerbahçe, Konyaspor maçı..
    29. Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu..
    30. Gaspçılara hapis cezası
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir