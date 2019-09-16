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Borsada günlük işlemler (2)

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:47
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)18.159,90-1,30493,42
İş Bankası (C)6,280,4838,63
İş Bankası (Kur.)151.000,00210,69
İş Fin.Kir.2,22-2,20-52,05
İş Girişim2,67-1,4830,88
İş GMYO0,95-1,04-12,04
İş Y. Men. Değ.3,88-0,51110,09
İş Yat. Ort.1,25-0,7969,35
İşbir Holding335,701,42144,33
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,370,00-55,95
İttifak Holding6,802,41119,35
İz Hayvancılık Tarım5,15-3,01-21,85
İzmir Demir Çelik1,730,004,22
İzmir Fırça1,986,45-4,35
İzocam20,12-0,10-6,07
Jantsa Jant Sanayi41,66-2,4461,40
Kafein Yazılım7,210,424,68
Kapital Yat. Holding1,75-1,69-39,02
Kaplamin5,56-6,5554,44
Kardemir (A)2,16-1,3726,19
Kardemir (B)2,16-1,3725,51
Kardemir (D)2,22-0,897,99
Karel Elektronik9,03-3,32116,55
Karsan Otomotiv1,15-1,71-10,16
Karsu Tekstil2,03-0,4962,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,260,0042,16
Kartonsan312,500,19-2,03
Katmerciler Ekipman2,83-0,35-5,94
Kent Gıda127,6010,007,23
Kerevitaş Gıda2,30-2,1327,78
Kervansaray Yat. Holding0,476,8234,29
Kiler GMYO2,041,4916,57
Klimasan Klima11,12-2,11186,60
Koç Holding18,721,6335,17
Konfrut Gıda35,420,3448,32
Konya Çimento186,900,435,00
Kordsa Teknik Tekstil12,20-0,7328,95
Koza Altın63,500,9523,78
Koza Madencilik8,131,8812,60
Körfez GMYO1,540,0026,23
Kristal Kola1,09-0,913,81
Kron Telekomünikasyon9,171,665,40
Kuştur Kuşadası Turizm21,000,0053,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,243,339,73
Kütahya Porselen5,25-0,5715,38
Lider Faktoring2,410,427,11
Link Bilgisayar10,70-1,3828,61
Logo Yazılım39,020,0043,77
Lokman Hekim Sağlık3,90-0,76-13,33
Lüks Kadife5,40-1,6411,34
Makina Takım1,591,273,25
Mardin Çimento2,91-1,024,79
Marka Yatırım Holding0,80-2,4429,03
Marmaris Altınyunus21,741,4923,80
Marshall32,54-3,6129,02
Martı GMYO0,750,0015,38
Martı Otel0,78-1,2734,48
Mavi Giyim39,06-0,4121,23
Mazhar Zorlu Holding5,750,7050,92
Mega Polietilen2,091,952,45
Menderes Tekstil0,782,638,33
Mensa0,18-5,2628,57
Merit Turizm11,28-1,0588,31
Merko Gıda0,841,20-16,83
Metal Gayrimenkul0,760,00-12,64
Metemtur Otelcilik1,43-0,6936,19
Metro Holding1,841,10142,11
Metro Petrol ve Tesisleri1,42-2,0729,09
Metro Yatırım Ortaklığı1,47-1,3424,58
Migros Ticaret20,04-0,7934,50
Milpa1,520,006,34
Mistral GMYO1,430,70-6,54
MLP Sağlık14,50-1,7635,51
MMC San. Ve Tic. Yat.1,002,04-9,09
Mondi Tire Kutsan1,680,60-9,68
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,520,46
Net Holding1,830,55-6,63
Netaş Telekom.8,72-3,9634,98
Niğbaş Niğde Beton13,66-19,98241,50
Nuh Çimento6,963,880,43
Nurol GMYO2,590,3923,33
Odaş Elektrik1,75-1,1324,28
Olmuksan-IP3,803,2612,76
Orge Enerji Elektrik3,711,3718,91
Orma Orman Mahsulleri1,251,634,17
Osmanlı Menkul1,442,13-16,28
Ostim Endüstriyel Yat1,150,006,48
Otokar132,601,2254,39
Oyak Yat. Ort.1,600,631,05
Oylum Sınai Yatırımlar1,98-0,5094,12
Özak GMYO1,62-1,2211,79
Özbal Çelik Boru1,284,07-7,25
Özderici GMYO1,185,36-49,79
Özerden Plastik2,84-3,4016,51
Panora GMYO4,58-1,2924,56
Park Elek.Madencilik3,751,0855,60
Parsan14,290,4963,13
Pegasus58,10-5,83153,49
Peker GMYO3,28-5,48-60,12
Penguen Gıda1,561,3044,44
Pera GMYO0,653,17-15,58
Pergamon Dış Ticaret6,410,944,95
Petkim3,50-4,37-11,11
Petrokent Turizm84,008,7422,27
Pınar Et Ve Un6,730,6051,68
Pınar Su1,48-0,6718,40
Pınar Süt8,422,8135,44
Plastikkart3,471,1728,52
Polisan Holding2,420,41-19,73
Politeknik Metal80,000,06128,14
Prizma Press Matbaacılık4,042,28160,65
QNB Finans Fin. Kir.4,857,78-28,68
QNB Finansbank11,50-1,7127,64
Ral Yatırım Holding7,412,35302,72
Ray Sigorta2,31-0,8666,19
Reysaş GMYO1,26-1,5682,61
Reysaş Lojistik1,080,0045,95
Rhea Girişim0,781,3018,18
Rodrigo Tekstil6,16-0,65224,21
Royal Halı0,880,00-11,11
RTA Laboratuvarları1,392,21-14,38
Sabancı Holding9,33-0,6429,00
Safkar Ege Soğutmacılık1,812,2616,76
Salix Yatırım Holding3,654,29-5,19
Sanel Mühendislik5,13-1,91135,32
Sanifoam Sünger2,03-0,4962,40
Sanko Pazarlama2,62-0,3832,05
Saray Matbaacılık1,17-6,4017,00
Sarkuysan3,571,4213,59
Sasa Polyester6,05-2,425,29
Say Reklamcılık1,201,6927,66
Sekuro Plastik3,180,327,43
Selçuk Ecza Deposu5,240,3892,76
Selçuk Gıda1,630,0022,56
Senkron Güvenlik2,8519,75185,00
Serve Film Prodüksiyon1,820,00-6,67
Servet GMYO4,453,49-5,32
Seyitler Kimya4,642,4320,52
Silverline Endüstri1,410,715,22
Sinpaş GMYO0,781,30110,81
Smartiks Yazılım2,59-0,38
Soda Sanayii5,77-0,35-14,71
Sodaş Sodyum Sanayii7,190,0029,58
Söktaş1,64-0,6129,13
Sönmez Filament4,604,3147,44
Sönmez Pamuklu3,793,8421,47
Sumaş Suni Tahta6,10-0,65-8,90
Şeker Fin. Kir.3,710,0031,56
Şekerbank1,022,00-7,27
Şişe Cam4,56-0,87-16,82
Şok Marketler10,63-0,37-1,12
T. Halk Bankası6,620,61-5,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası14,95-0,99-12,06
T.S.K.B.0,92-1,0813,58
T.Tuborg8,10-0,742,09
Taç Tarım Ürünleri3,85-1,79-23,91
Tat Gıda4,86-1,4227,23
TAV Havalimanları23,28-1,025,86
Taze Kuru Gıda5,50-0,18-19,12
Tek-Art Turizm0,76-1,30-10,59
Tekfen Holding20,30-2,783,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,751,10-7,41
Temapol Polimer Plastik3,453,9212,75
TGS Dış Ticaret3,42-1,4445,53
Tofaş Oto. Fab.19,381,3124,94
Torunlar GMYO1,901,0625,83
Trabzon Liman8,455,8922,84
Trabzonspor Sportif1,47-1,346,83
Trakya Cam2,70-1,10-6,54
Trend GMYO1,571,9523,62
TSKB GMYO0,870,006,10
Tuğçelik2,480,8116,43
Tukaş5,095,60206,63
Turcas Petrol1,97-1,9939,72
Turkcell13,24-1,568,79
Tümosan Motor ve Traktör4,431,61-1,56
Tüpraş136,90-0,2931,21
Türk Hava Yolları11,86-3,89-26,38
Türk Prysmian Kablo2,265,1231,04
Türk Telekom5,52-2,1341,54
Türk Traktör39,462,0213,07
Türker Proje Gayrimenkul27,30-1,94-15,06
Ufuk Yatırım2,18-0,9191,23
Ulaşlar Turizm Yat.1,68-0,5947,37
Ulusoy Elektrik26,640,9166,92
Ulusoy Un Sanayi2,59-1,5224,52
Umpaş Holding0,420,00-23,64
Uşak Seramik1,430,7028,83
Utopya Turizm3,482,65-15,12
Uzertaş Boya1,03-1,9071,67
Ülker Bisküvi20,601,6840,42
Ünye Çimento2,87-1,03-14,22
Vakıf Fin. Kir.1,36-0,73-4,49
Vakıf GMYO1,960,000,68
Vakıf Yat. Ort.1,89-1,0524,34
Vakıflar Bankası5,350,3837,18
Vakko Tekstil3,91-1,7649,90
Vanet Gıda1,831,1040,77
Verusa Holding15,191,54-8,49
Verusaturk Girisim3,190,163,49
Vestel10,79-2,7994,41
Vestel Beyaz Eşya15,38-2,6057,46
Viking Kağıt0,992,06-10,00
Yapı Kredi Koray GMYO1,88-2,599,30
Yapı ve Kredi Bank.2,53-1,1758,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,80-1,060,36
Yataş6,08-0,6536,02
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,982,084,26
Yeni Gimat GMYO10,151,5041,36
Yeşil GMYO0,313,3314,81
Yeşil Yapı0,303,4515,38
Yeşil Yatırım Holding9,780,101,56
Yibitaş İnşaat Malzeme2.244,002,002,05
Yonga Mobilya6,590,611,53
Yünsa5,100,2022,16
Zorlu Enerji1,20-1,64-2,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:47
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