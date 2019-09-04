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Borsada günlük işlemler (2)

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:48
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)17.900,002,78484,93
İş Bankası (C)6,034,3333,11
İş Bankası (Kur.)170.000,00249,78
İş Fin.Kir.2,397,66-48,38
İş Girişim2,660,3830,39
İş GMYO0,911,11-15,74
İş Y. Men. Değ.3,90-0,76111,17
İş Yat. Ort.1,26-0,7970,71
İşbir Holding355,501,57158,74
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,38-5,00-54,76
İttifak Holding6,611,38113,23
İz Hayvancılık Tarım4,650,43-29,44
İzmir Demir Çelik1,590,63-4,22
İzmir Fırça1,731,17-16,43
İzocam20,200,20-5,70
Jantsa Jant Sanayi36,72-0,1642,26
Kafein Yazılım6,854,74-0,55
Kapital Yat. Holding1,682,44-41,46
Kaplamin6,909,5291,67
Kardemir (A)2,101,4522,69
Kardemir (B)2,090,4821,44
Kardemir (D)2,140,474,09
Karel Elektronik9,103,29118,23
Karsan Otomotiv1,140,88-10,94
Karsu Tekstil2,040,9963,20
Karsusan Su Ürünleri San.5,00-0,9935,14
Kartonsan306,500,82-3,91
Katmerciler Ekipman2,660,76-11,59
Kent Gıda112,501,44-5,46
Kerevitaş Gıda2,280,8826,67
Kervansaray Yat. Holding0,3918,1811,43
Kiler GMYO1,92-0,529,71
Klimasan Klima11,602,47198,98
Koç Holding18,100,5630,70
Konfrut Gıda36,002,5650,75
Konya Çimento181,600,612,02
Kordsa Teknik Tekstil11,890,5125,67
Koza Altın67,90-0,1532,36
Koza Madencilik8,03-1,4711,22
Körfez GMYO1,430,0017,21
Kristal Kola0,972,11-7,62
Kron Telekomünikasyon8,702,590,00
Kuştur Kuşadası Turizm21,12-4,0054,05
Kuyumcukent Gayrimenkul1,16-0,852,65
Kütahya Porselen4,940,618,57
Lider Faktoring2,332,643,56
Link Bilgisayar9,571,8115,02
Logo Yazılım38,022,7640,09
Lokman Hekim Sağlık3,720,00-17,33
Lüks Kadife5,37-0,3710,72
Makina Takım1,483,50-3,90
Mardin Çimento2,740,37-1,33
Marka Yatırım Holding0,717,5814,52
Marmaris Altınyunus22,482,1828,02
Marshall30,021,8319,03
Martı GMYO0,691,476,15
Martı Otel0,712,9022,41
Mavi Giyim37,801,8917,32
Mazhar Zorlu Holding4,670,0022,57
Mega Polietilen1,860,54-8,82
Menderes Tekstil0,702,94-2,78
Mensa0,185,8828,57
Merit Turizm11,80-5,6096,99
Merko Gıda0,761,33-24,75
Metal Gayrimenkul0,690,00-20,69
Metemtur Otelcilik1,45-1,3638,10
Metro Holding1,260,0065,79
Metro Petrol ve Tesisleri1,284,0716,36
Metro Yatırım Ortaklığı1,410,0019,49
Migros Ticaret19,953,9133,89
Milpa1,48-0,673,55
Mistral GMYO1,270,79-16,99
MLP Sağlık13,983,7130,65
MMC San. Ve Tic. Yat.1,053,96-4,55
Mondi Tire Kutsan1,623,85-12,90
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret6,41-1,38
Net Holding1,720,00-12,24
Netaş Telekom.7,071,009,44
Niğbaş Niğde Beton14,571,82264,25
Nuh Çimento6,540,93-5,63
Nurol GMYO2,38-7,3913,33
Odaş Elektrik1,593,2512,92
Olmuksan-IP3,514,154,15
Orge Enerji Elektrik3,522,3312,82
Orma Orman Mahsulleri1,221,671,67
Osmanlı Menkul1,490,00-13,37
Ostim Endüstriyel Yat1,13-1,744,63
Otokar131,600,0053,22
Oyak Yat. Ort.2,20-1,3538,95
Oylum Sınai Yatırımlar1,91-4,5087,25
Özak GMYO1,580,649,03
Özbal Çelik Boru1,280,79-7,25
Özderici GMYO1,2412,73-47,23
Özerden Plastik2,58-0,775,84
Panora GMYO4,443,7420,76
Park Elek.Madencilik3,301,2336,93
Parsan14,442,0564,84
Pegasus69,203,21201,92
Peker GMYO3,203,23-61,09
Penguen Gıda1,532,6841,67
Pera GMYO0,63-3,08-18,18
Pergamon Dış Ticaret6,303,113,15
Petkim3,530,28-10,35
Petrokent Turizm77,10-1,7812,23
Pınar Et Ve Un6,531,2447,18
Pınar Su1,381,4710,40
Pınar Süt7,142,1514,85
Plastikkart3,340,3023,70
Polisan Holding2,330,43-22,72
Politeknik Metal90,455,42157,94
Prizma Press Matbaacılık3,77-2,58143,23
QNB Finans Fin. Kir.4,520,44-33,53
QNB Finansbank9,8516,579,32
Ral Yatırım Holding5,041,00173,91
Ray Sigorta2,140,0053,96
Reysaş GMYO1,181,7271,01
Reysaş Lojistik1,084,8545,95
Rhea Girişim0,76-1,3015,15
Rodrigo Tekstil5,001,01163,16
Royal Halı0,85-2,30-14,14
RTA Laboratuvarları1,272,42-21,77
Sabancı Holding8,970,7924,02
Safkar Ege Soğutmacılık1,665,737,08
Salix Yatırım Holding3,61-0,82-6,23
Sanel Mühendislik5,09-2,12133,49
Sanifoam Sünger1,990,5159,20
Sanko Pazarlama2,50-0,4026,00
Saray Matbaacılık1,250,8125,00
Sarkuysan3,441,189,46
Sasa Polyester6,150,007,03
Say Reklamcılık1,02-2,868,51
Sekuro Plastik2,774,14-6,42
Selçuk Ecza Deposu4,87-0,4179,15
Selçuk Gıda1,67-0,6025,56
Senkron Güvenlik2,090,48109,00
Serve Film Prodüksiyon1,870,00-4,10
Servet GMYO4,200,24-10,64
Seyitler Kimya4,65-0,8520,78
Silverline Endüstri1,376,202,24
Sinpaş GMYO0,75-1,32102,70
Smartiks Yazılım2,540,79
Soda Sanayii5,660,53-16,34
Sodaş Sodyum Sanayii7,02-0,1426,52
Söktaş1,522,0119,69
Sönmez Filament4,39-0,4540,71
Sönmez Pamuklu3,631,1116,35
Sumaş Suni Tahta6,101,33-8,90
Şeker Fin. Kir.3,63-1,8928,72
Şekerbank0,960,00-12,73
Şişe Cam4,430,68-19,19
Şok Marketler11,006,492,33
T. Halk Bankası6,092,35-13,25
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,520,96-32,23
T.S.K.B.0,893,499,88
T.Tuborg8,201,993,35
Taç Tarım Ürünleri3,50-2,23-30,83
Tat Gıda4,870,2127,49
TAV Havalimanları23,66-0,507,59
Taze Kuru Gıda5,61-0,88-17,50
Tek-Art Turizm0,754,17-11,76
Tekfen Holding20,38-3,873,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,404,35-19,19
Temapol Polimer Plastik3,130,322,29
TGS Dış Ticaret3,510,5749,36
Tofaş Oto. Fab.18,502,8319,27
Torunlar GMYO1,78-0,5617,88
Trabzon Liman7,190,564,53
Trabzonspor Sportif1,311,55-4,80
Trakya Cam2,63-0,75-8,96
Trend GMYO1,37-1,447,87
TSKB GMYO0,823,800,00
Tuğçelik2,431,6714,08
Tukaş4,19-3,01152,41
Turcas Petrol1,792,2926,95
Turkcell13,321,689,45
Tümosan Motor ve Traktör4,141,72-8,00
Tüpraş132,901,9227,38
Türk Hava Yolları11,49-0,17-28,68
Türk Prysmian Kablo2,06-2,3719,44
Türk Telekom5,700,8846,15
Türk Traktör37,602,017,74
Türker Proje Gayrimenkul25,722,88-19,98
Ufuk Yatırım1,924,3568,42
Ulaşlar Turizm Yat.1,722,3850,88
Ulusoy Elektrik26,66-0,6067,04
Ulusoy Un Sanayi2,59-6,1624,52
Umpaş Holding0,400,00-27,27
Uşak Seramik1,284,9215,32
Utopya Turizm3,250,00-20,73
Uzertaş Boya1,033,0071,67
Ülker Bisküvi18,682,2427,33
Ünye Çimento2,740,37-18,10
Vakıf Fin. Kir.1,353,53-5,20
Vakıf GMYO1,880,00-3,43
Vakıf Yat. Ort.1,70-0,5811,84
Vakıflar Bankası4,922,2926,15
Vakko Tekstil3,963,1351,82
Vanet Gıda1,842,2241,54
Verusa Holding15,020,00-9,52
Verusaturk Girisim3,27-0,91-1,21
Vestel11,790,00112,43
Vestel Beyaz Eşya15,450,0058,18
Viking Kağıt0,960,00-12,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,85-2,127,56
Yapı ve Kredi Bank.2,462,9353,75
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,780,36-0,36
Yataş6,070,3335,79
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,874,82-7,45
Yeni Gimat GMYO9,160,8827,57
Yeşil GMYO0,3317,8622,22
Yeşil Yapı0,3119,2319,23
Yeşil Yatırım Holding11,1515,1915,78
Yibitaş İnşaat Malzeme2.246,00-0,622,14
Yonga Mobilya6,901,476,31
Yünsa4,22-0,241,08
Zorlu Enerji1,191,71-3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:48
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