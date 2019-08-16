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Borsada günlük işlemler (2)

16 Ağustos 2019 Cuma 18:38
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)168.000,10266,01
İş Bankası (B)18.200,00-1,62494,73
İş Bankası (C)5,35-0,9318,10
İş Bankası (Kur.)169.999,90249,78
İş Fin.Kir.2,18-1,36-52,92
İş Girişim2,542,0124,51
İş GMYO0,88-1,12-18,52
İş Y. Men. Değ.3,52-1,1290,60
İş Yat. Ort.1,17-2,5058,51
İşbir Holding340,000,06146,38
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,343,03-59,52
İttifak Holding5,89-0,8490,00
İz Hayvancılık Tarım4,73-0,84-28,22
İzmir Demir Çelik1,53-0,65-7,83
İzmir Fırça1,59-0,63-23,19
İzocam20,18-2,51-5,79
Jantsa Jant Sanayi35,743,0038,46
Kafein Yazılım6,54-2,39-5,05
Kapital Yat. Holding1,701,19-40,77
Kaplamin6,036,5467,50
Kardemir (A)1,92-1,0312,17
Kardemir (B)1,94-1,0212,72
Kardemir (D)1,99-1,00-3,20
Karel Elektronik8,250,6197,84
Karsan Otomotiv1,09-0,91-14,84
Karsu Tekstil1,810,5644,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,350,0044,59
Kartonsan298,70-1,45-6,36
Katmerciler Ekipman2,47-4,26-17,90
Kent Gıda114,80-2,05-3,53
Kerevitaş Gıda2,123,4117,78
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,73-0,57-1,14
Klimasan Klima12,020,59209,80
Koç Holding18,011,6430,05
Konfrut Gıda35,247,8347,57
Konya Çimento173,70-1,08-2,42
Kordsa Teknik Tekstil11,101,0917,32
Koza Altın64,701,8926,12
Koza Madencilik8,925,4423,55
Körfez GMYO1,423,6516,39
Kristal Kola0,870,00-17,14
Kron Telekomünikasyon8,39-0,12-3,56
Kuştur Kuşadası Turizm24,502,0878,70
Kuyumcukent Gayrimenkul1,12-1,75-0,88
Kütahya Porselen4,79-0,625,27
Lider Faktoring2,05-0,97-8,89
Link Bilgisayar9,650,8415,99
Logo Yazılım40,60-0,4949,59
Lokman Hekim Sağlık3,56-0,84-20,89
Lüks Kadife5,079,274,54
Makina Takım1,332,31-13,64
Mardin Çimento2,76-0,36-0,61
Marka Yatırım Holding0,64-1,543,23
Marmaris Altınyunus18,620,766,04
Marshall26,62-0,305,55
Martı GMYO0,65-1,520,00
Martı Otel0,70-4,1120,69
Mavi Giyim35,68-1,7610,74
Mazhar Zorlu Holding5,40-0,9241,73
Mega Polietilen1,854,52-9,31
Menderes Tekstil0,67-1,47-6,94
Mensa0,16-5,8814,29
Merit Turizm12,232,77104,17
Merko Gıda0,69-2,82-31,68
Metal Gayrimenkul0,69-1,43-20,69
Metemtur Otelcilik1,39-2,1132,38
Metro Holding1,190,0056,58
Metro Petrol ve Tesisleri1,170,006,36
Metro Yatırım Ortaklığı1,381,4716,95
Migros Ticaret18,473,8823,96
Milpa1,452,111,45
Mistral GMYO1,201,69-21,57
MLP Sağlık11,83-4,6010,56
MMC San. Ve Tic. Yat.0,99-1,98-10,00
Mondi Tire Kutsan1,39-1,42-25,27
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.050,000,69
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret5,870,34
Net Holding1,46-2,01-25,51
Netaş Telekom.6,54-1,061,24
Niğbaş Niğde Beton11,380,35184,50
Nuh Çimento6,23-0,48-10,10
Nurol GMYO2,200,004,76
Odaş Elektrik1,651,2317,18
Olmuksan-IP3,21-0,31-4,75
Orge Enerji Elektrik3,412,409,29
Orma Orman Mahsulleri1,160,87-3,33
Osmanlı Menkul1,614,55-6,40
Ostim Endüstriyel Yat0,96-1,03-11,11
Otokar129,804,5951,13
Oyak Yat. Ort.2,3713,4049,69
Oylum Sınai Yatırımlar1,910,5387,25
Özak GMYO1,41-2,08-2,70
Özbal Çelik Boru1,213,42-12,32
Özderici GMYO0,821,23-65,11
Özerden Plastik2,700,0010,77
Panora GMYO4,280,9416,40
Park Elek.Madencilik2,82-1,7417,01
Parsan14,852,3469,52
Pegasus60,450,42163,74
Peker GMYO3,41-5,54-58,54
Penguen Gıda1,441,4133,33
Pera GMYO0,597,27-23,38
Pergamon Dış Ticaret6,13-0,160,37
Petkim3,430,00-12,89
Petrokent Turizm75,50-3,149,90
Pınar Et Ve Un6,40-1,5444,25
Pınar Su1,31-0,764,80
Pınar Süt6,40-1,542,94
Plastikkart3,581,4232,59
Polisan Holding2,252,74-25,37
Politeknik Metal62,00-0,3276,81
Prizma Press Matbaacılık3,211,26107,10
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.085,300,50
QNB Finans Fin. Kir.4,132,48-39,26
QNB Finansbank6,21-1,11-31,08
Ral Yatırım Holding5,030,60173,37
Ray Sigorta2,140,0053,96
Reysaş GMYO1,02-1,9247,83
Reysaş Lojistik0,93-3,1225,68
Rhea Girişim0,70-1,416,06
Rodrigo Tekstil5,000,00163,16
Royal Halı0,872,35-12,12
RTA Laboratuvarları1,17-0,85-27,93
Sabancı Holding8,59-0,4618,77
Safkar Ege Soğutmacılık1,57-2,481,28
Salix Yatırım Holding4,20-0,719,09
Sanel Mühendislik4,83-0,62121,56
Sanifoam Sünger1,841,1047,20
Sanko Pazarlama2,334,4817,44
Saray Matbaacılık1,17-4,8817,00
Sarkuysan3,351,526,59
Sasa Polyester6,00-1,644,42
Say Reklamcılık0,86-1,15-8,51
Sekuro Plastik2,47-1,59-16,55
Selçuk Ecza Deposu4,410,0062,22
Selçuk Gıda1,792,2934,59
Senkron Güvenlik2,24-0,88124,00
Serve Film Prodüksiyon2,106,067,69
Servet GMYO4,341,17-7,66
Seyitler Kimya5,603,9045,45
Silverline Endüstri1,12-2,61-16,42
Sinpaş GMYO0,78-1,27110,81
Smartiks Yazılım2,49-1,58
Soda Sanayii5,26-2,95-22,25
Sodaş Sodyum Sanayii6,96-1,9725,44
Söktaş1,920,5251,18
Sönmez Filament6,039,6493,27
Sönmez Pamuklu4,11-2,3831,73
Sumaş Suni Tahta6,260,32-6,51
Şeker Fin. Kir.3,51-1,6824,47
Şekerbank0,89-2,20-19,09
Şişe Cam4,13-2,36-24,67
Şok Marketler11,382,345,86
T. Halk Bankası5,26-1,50-25,07
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası10,64-0,09-37,41
T.S.K.B.0,820,001,23
T.Tuborg8,460,006,63
Taç Tarım Ürünleri3,63-28,26
Tat Gıda4,93-0,2029,06
TAV Havalimanları23,36-2,016,23
Taze Kuru Gıda5,340,75-21,47
Tek-Art Turizm0,720,00-15,29
Tekfen Holding21,00-2,146,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,031,00-31,65
Temapol Polimer Plastik2,99-1,64-2,29
TGS Dış Ticaret3,690,5457,02
Tofaş Oto. Fab.18,85-0,2621,52
Torunlar GMYO1,900,5325,83
Trabzon Liman6,96-0,571,18
Trabzonspor Sportif1,07-1,83-22,24
Trakya Cam2,35-3,29-18,65
Trend GMYO1,21-1,63-4,72
TSKB GMYO0,77-1,28-6,10
Tuğçelik2,352,1710,33
Tukaş4,66-0,64180,72
Turcas Petrol1,42-2,740,71
Turkcell12,453,232,30
Tümosan Motor ve Traktör3,87-0,77-14,00
Tüpraş125,80-3,2320,57
Türk Hava Yolları11,40-3,06-29,24
Türk Prysmian Kablo1,952,6313,07
Türk Telekom5,16-1,7132,31
Türk Traktör39,104,0412,03
Türker Proje Gayrimenkul23,50-1,01-26,88
Ufuk Yatırım1,55-2,5235,96
Ulaşlar Turizm Yat.1,520,0033,33
Ulusoy Elektrik25,380,3259,02
Ulusoy Un Sanayi2,595,2824,52
Umpaş Holding0,410,00-25,45
Uşak Seramik1,093,81-1,80
Utopya Turizm3,130,32-23,66
Uzertaş Boya1,190,8598,33
Ülker Bisküvi17,12-1,2116,70
Ünye Çimento2,58-2,27-22,88
Vakıf Fin. Kir.1,480,68-16,85
Vakıf GMYO1,781,14-8,57
Vakıf Yat. Ort.1,88-3,5923,68
Vakıflar Bankası4,37-3,3212,05
Vakko Tekstil3,41-1,4530,73
Vanet Gıda1,58-1,2521,54
Verusa Holding14,610,07-11,99
Verusaturk Girisim3,19-0,31-3,63
Vestel9,92-1,8878,74
Vestel Beyaz Eşya15,02-2,9153,77
Viking Kağıt0,960,00-12,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,46-0,68-15,12
Yapı ve Kredi Bank.2,50-1,9656,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,89-0,343,58
Yataş5,613,7025,50
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,790,00-15,96
Yeni Gimat GMYO8,672,1220,74
Yeşil GMYO0,260,00-3,70
Yeşil Yapı0,260,000,00
Yeşil Yatırım Holding9,40-0,74-2,39
Yibitaş İnşaat Malzeme2.360,000,007,32
Yonga Mobilya7,507,7615,55
Yünsa3,84-0,52-8,02
Zorlu Enerji1,14-1,72-7,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:38
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