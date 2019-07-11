Borsada günlük işlemler (2)11 Temmuz 2019 Perşembe 18:33
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|112.966,00
|-19,99
|146,11
|İş Bankası (B)
|17.998,30
|-5,27
|488,14
|İş Bankası (C)
|6,37
|-1,70
|40,62
|İş Bankası (Kur.)
|176.000,00
|19,00
|262,13
|İş Fin.Kir.
|3,04
|2,01
|-34,34
|İş Girişim
|2,69
|-0,74
|31,86
|İş GMYO
|1,00
|-0,99
|-7,41
|İş Y. Men. Değ.
|2,91
|0,00
|57,57
|İş Yat. Ort.
|1,05
|0,96
|42,26
|İşbir Holding
|296,00
|0,00
|114,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-58,33
|İttifak Holding
|6,32
|1,12
|103,87
|İz Hayvancılık Tarım
|5,05
|-0,79
|-23,37
|İzmir Demir Çelik
|1,59
|0,63
|-4,22
|İzmir Fırça
|1,61
|-1,83
|-22,22
|İzocam
|23,10
|0,52
|7,84
|Jantsa Jant Sanayi
|30,18
|0,80
|16,92
|Kafein Yazılım
|7,07
|1,29
|2,64
|Kapital Yat. Holding
|1,89
|-2,58
|-34,15
|Kaplamin
|3,36
|0,30
|-6,67
|Kardemir (A)
|2,10
|1,94
|22,69
|Kardemir (B)
|2,09
|1,95
|21,44
|Kardemir (D)
|2,16
|0,47
|5,07
|Karel Elektronik
|6,29
|3,80
|50,84
|Karsan Otomotiv
|1,18
|0,85
|-7,81
|Karsu Tekstil
|1,26
|-1,56
|0,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,33
|-1,30
|44,05
|Kartonsan
|307,30
|0,03
|-3,66
|Katmerciler Ekipman
|2,07
|-2,36
|-31,20
|Kent Gıda
|121,70
|0,00
|2,27
|Kerevitaş Gıda
|2,08
|3,48
|15,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,88
|1,08
|7,43
|Klimasan Klima
|9,81
|-1,90
|152,84
|Koç Holding
|18,22
|1,67
|31,56
|Konfrut Gıda
|31,58
|-0,57
|32,24
|Konya Çimento
|178,10
|2,24
|0,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,18
|1,92
|28,74
|Koza Altın
|51,95
|1,37
|1,27
|Koza Madencilik
|6,24
|-1,11
|-13,57
|Körfez GMYO
|1,60
|-0,62
|31,15
|Kristal Kola
|0,87
|1,16
|-17,14
|Kron Telekomünikasyon
|8,23
|0,98
|-5,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,00
|9,65
|82,35
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,14
|-0,87
|0,88
|Kütahya Porselen
|5,03
|1,62
|10,55
|Lider Faktoring
|2,00
|1,01
|-11,11
|Link Bilgisayar
|10,32
|4,77
|24,04
|Logo Yazılım
|42,42
|2,22
|56,30
|Lokman Hekim Sağlık
|3,77
|-0,53
|-16,22
|Lüks Kadife
|4,51
|-1,96
|-7,01
|Makina Takım
|1,33
|2,31
|-13,64
|Mardin Çimento
|2,77
|0,73
|-0,25
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|0,00
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|18,26
|0,77
|3,99
|Marshall
|25,24
|-0,16
|0,08
|Martı GMYO
|0,62
|0,00
|-4,62
|Martı Otel
|0,69
|0,00
|18,97
|Mavi Giyim
|41,74
|0,10
|29,55
|Mazhar Zorlu Holding
|4,71
|1,29
|23,62
|Mega Polietilen
|1,73
|-1,70
|-15,20
|Menderes Tekstil
|0,68
|0,00
|-5,56
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|13,70
|5,38
|128,71
|Merko Gıda
|0,69
|1,47
|-31,68
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-1,41
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,45
|-1,36
|38,10
|Metro Holding
|0,95
|-1,04
|25,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|0,89
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,20
|1,69
|1,69
|Migros Ticaret
|14,30
|1,27
|-4,03
|Milpa
|1,37
|0,00
|-4,15
|Mistral GMYO
|1,13
|0,00
|-26,14
|MLP Sağlık
|10,76
|4,47
|0,56
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,05
|-0,94
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,55
|2,65
|-16,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.022,60
|Net Holding
|1,64
|1,23
|-16,33
|Netaş Telekom.
|6,84
|2,09
|5,88
|Niğbaş Niğde Beton
|9,90
|1,54
|147,50
|Nuh Çimento
|6,28
|0,64
|-9,38
|Nurol GMYO
|2,40
|3,45
|14,29
|Odaş Elektrik
|1,39
|0,72
|-1,28
|Olmuksan-IP
|3,31
|-0,30
|-1,78
|Orge Enerji Elektrik
|3,21
|-0,62
|2,88
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|-3,36
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,24
|2,48
|-27,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|0,00
|-6,48
|Otokar
|118,60
|1,28
|38,09
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|-28,63
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,90
|-2,56
|86,27
|Özak GMYO
|2,32
|1,31
|9,95
|Özbal Çelik Boru
|1,22
|6,09
|-11,59
|Özderici GMYO
|0,69
|0,00
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,95
|0,00
|21,02
|Panora GMYO
|4,20
|-0,24
|14,23
|Park Elek.Madencilik
|2,63
|0,00
|9,13
|Parsan
|14,70
|-0,07
|67,81
|Pegasus
|47,66
|-1,20
|107,94
|Peker GMYO
|4,01
|-0,25
|-51,24
|Penguen Gıda
|1,43
|0,00
|32,41
|Pera GMYO
|0,50
|2,04
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,06
|0,33
|-0,78
|Petkim
|3,86
|0,26
|-1,97
|Petrokent Turizm
|74,50
|-0,73
|8,44
|Pınar Et Ve Un
|6,21
|0,16
|39,96
|Pınar Su
|1,31
|-1,50
|4,80
|Pınar Süt
|6,80
|2,56
|9,38
|Plastikkart
|2,92
|0,69
|8,15
|Polisan Holding
|2,19
|0,92
|-27,36
|Politeknik Metal
|53,50
|-2,19
|52,57
|Prizma Press Matbaacılık
|2,25
|1,81
|45,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.039,10
|-1,76
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,44
|2,30
|-34,71
|QNB Finansbank
|6,80
|0,15
|-24,53
|Ral Yatırım Holding
|4,80
|-1,64
|160,87
|Ray Sigorta
|2,22
|1,83
|59,71
|Reysaş GMYO
|0,78
|1,30
|13,04
|Reysaş Lojistik
|0,73
|2,82
|-1,35
|Rhea Girişim
|0,84
|1,20
|27,27
|Rodrigo Tekstil
|3,54
|1,14
|86,32
|Royal Halı
|0,82
|-3,53
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,30
|0,00
|-25,29
|Sabancı Holding
|9,22
|0,44
|27,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,91
|2,14
|23,21
|Salix Yatırım Holding
|3,70
|3,35
|-3,90
|Sanel Mühendislik
|3,64
|-0,55
|66,97
|Sanifoam Sünger
|1,66
|1,84
|32,80
|Sanko Pazarlama
|1,98
|0,00
|-0,21
|Saray Matbaacılık
|1,19
|3,48
|19,00
|Sarkuysan
|3,28
|0,31
|4,37
|Sasa Polyester
|6,54
|-1,06
|13,82
|Say Reklamcılık
|0,88
|2,33
|-6,38
|Sekuro Plastik
|2,53
|1,20
|-14,53
|Selçuk Ecza Deposu
|4,65
|4,26
|71,05
|Selçuk Gıda
|1,72
|-0,58
|29,32
|Senkron Güvenlik
|4,45
|-6,32
|345,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,38
|3,93
|22,05
|Servet GMYO
|4,56
|-4,20
|-2,98
|Seyitler Kimya
|5,83
|0,17
|51,43
|Silverline Endüstri
|1,11
|1,83
|-17,16
|Sinpaş GMYO
|0,61
|-7,58
|64,86
|Smartiks Yazılım
|2,68
|4,28
|Soda Sanayii
|6,12
|-0,16
|-9,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,95
|-0,86
|25,26
|Söktaş
|1,53
|0,00
|20,47
|Sönmez Filament
|4,17
|0,24
|33,65
|Sönmez Pamuklu
|3,52
|0,00
|12,82
|Sumaş Suni Tahta
|6,79
|-0,15
|-3,00
|Şeker Fin. Kir.
|3,76
|0,80
|33,33
|Şekerbank
|0,97
|-1,02
|-11,82
|Şişe Cam
|4,78
|0,00
|-12,81
|Şok Marketler
|9,85
|-0,51
|-8,37
|T. Halk Bankası
|6,00
|-0,33
|-14,53
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,70
|-0,59
|-31,17
|T.S.K.B.
|0,80
|0,00
|-1,23
|T.Tuborg
|7,79
|0,39
|-1,82
|Taç Tarım Ürünleri
|3,99
|-0,99
|-21,15
|Tat Gıda
|4,50
|-0,22
|17,80
|TAV Havalimanları
|25,32
|1,20
|15,14
|Taze Kuru Gıda
|5,38
|-0,92
|-20,88
|Tek-Art Turizm
|0,76
|0,00
|-10,59
|Tekfen Holding
|24,00
|-1,88
|22,26
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,32
|0,43
|-21,89
|Temapol Polimer Plastik
|2,87
|0,70
|-6,21
|TGS Dış Ticaret
|3,77
|0,53
|60,43
|Tofaş Oto. Fab.
|18,80
|0,53
|21,20
|Torunlar GMYO
|1,91
|-0,52
|26,49
|Trabzon Liman
|7,08
|0,14
|2,93
|Trabzonspor Sportif
|1,03
|1,98
|-25,15
|Trakya Cam
|2,78
|0,36
|-3,77
|Trend GMYO
|1,12
|-0,88
|-11,81
|TSKB GMYO
|0,72
|1,41
|-12,20
|Tuğçelik
|2,06
|-0,96
|-3,29
|Tukaş
|4,28
|2,39
|157,83
|Turcas Petrol
|1,41
|2,17
|0,00
|Turkcell
|13,49
|2,74
|10,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,00
|2,30
|-11,11
|Tüpraş
|121,80
|4,19
|16,74
|Türk Hava Yolları
|12,28
|-0,81
|-23,77
|Türk Prysmian Kablo
|1,86
|-2,11
|7,85
|Türk Telekom
|5,41
|3,64
|38,72
|Türk Traktör
|30,90
|-0,39
|-11,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,20
|-1,87
|-24,70
|Ufuk Yatırım
|1,16
|0,00
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|-0,72
|21,05
|Ulusoy Elektrik
|22,84
|2,42
|43,11
|Ulusoy Un Sanayi
|2,44
|1,24
|17,31
|Umpaş Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,04
|0,97
|-6,31
|Utopya Turizm
|3,28
|5,47
|-20,00
|Uzertaş Boya
|1,08
|5,88
|80,00
|Ülker Bisküvi
|18,51
|1,20
|26,18
|Ünye Çimento
|2,63
|-0,75
|-24,21
|Vakıf Fin. Kir.
|1,41
|2,17
|-20,79
|Vakıf GMYO
|1,70
|0,59
|-14,57
|Vakıf Yat. Ort.
|1,28
|0,00
|-15,79
|Vakıflar Bankası
|4,87
|1,67
|24,87
|Vakko Tekstil
|2,93
|-2,33
|12,33
|Vanet Gıda
|1,73
|1,17
|33,08
|Verusa Holding
|15,02
|0,94
|-9,52
|Verusaturk Girisim
|3,20
|0,00
|-3,32
|Vestel
|9,85
|-2,28
|77,48
|Vestel Beyaz Eşya
|16,02
|-2,44
|64,01
|Viking Kağıt
|0,98
|0,00
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,43
|0,00
|-16,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,59
|0,39
|61,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,49
|0,81
|-10,75
|Yataş
|4,71
|0,21
|5,37
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,91
|0,00
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,11
|-0,12
|12,95
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,31
|-0,64
|-3,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.601,00
|-3,49
|18,28
|Yonga Mobilya
|7,50
|0,00
|13,64
|Yünsa
|4,27
|0,71
|2,28
|Zorlu Enerji
|1,19
|2,59
|-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
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