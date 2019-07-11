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Borsada günlük işlemler (2)

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:33
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)112.966,00-19,99146,11
İş Bankası (B)17.998,30-5,27488,14
İş Bankası (C)6,37-1,7040,62
İş Bankası (Kur.)176.000,0019,00262,13
İş Fin.Kir.3,042,01-34,34
İş Girişim2,69-0,7431,86
İş GMYO1,00-0,99-7,41
İş Y. Men. Değ.2,910,0057,57
İş Yat. Ort.1,050,9642,26
İşbir Holding296,000,00114,49
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,35-2,78-58,33
İttifak Holding6,321,12103,87
İz Hayvancılık Tarım5,05-0,79-23,37
İzmir Demir Çelik1,590,63-4,22
İzmir Fırça1,61-1,83-22,22
İzocam23,100,527,84
Jantsa Jant Sanayi30,180,8016,92
Kafein Yazılım7,071,292,64
Kapital Yat. Holding1,89-2,58-34,15
Kaplamin3,360,30-6,67
Kardemir (A)2,101,9422,69
Kardemir (B)2,091,9521,44
Kardemir (D)2,160,475,07
Karel Elektronik6,293,8050,84
Karsan Otomotiv1,180,85-7,81
Karsu Tekstil1,26-1,560,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,33-1,3044,05
Kartonsan307,300,03-3,66
Katmerciler Ekipman2,07-2,36-31,20
Kent Gıda121,700,002,27
Kerevitaş Gıda2,083,4815,56
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,881,087,43
Klimasan Klima9,81-1,90152,84
Koç Holding18,221,6731,56
Konfrut Gıda31,58-0,5732,24
Konya Çimento178,102,240,06
Kordsa Teknik Tekstil12,181,9228,74
Koza Altın51,951,371,27
Koza Madencilik6,24-1,11-13,57
Körfez GMYO1,60-0,6231,15
Kristal Kola0,871,16-17,14
Kron Telekomünikasyon8,230,98-5,40
Kuştur Kuşadası Turizm25,009,6582,35
Kuyumcukent Gayrimenkul1,14-0,870,88
Kütahya Porselen5,031,6210,55
Lider Faktoring2,001,01-11,11
Link Bilgisayar10,324,7724,04
Logo Yazılım42,422,2256,30
Lokman Hekim Sağlık3,77-0,53-16,22
Lüks Kadife4,51-1,96-7,01
Makina Takım1,332,31-13,64
Mardin Çimento2,770,73-0,25
Marka Yatırım Holding0,640,003,23
Marmaris Altınyunus18,260,773,99
Marshall25,24-0,160,08
Martı GMYO0,620,00-4,62
Martı Otel0,690,0018,97
Mavi Giyim41,740,1029,55
Mazhar Zorlu Holding4,711,2923,62
Mega Polietilen1,73-1,70-15,20
Menderes Tekstil0,680,00-5,56
Mensa0,185,8828,57
Merit Turizm13,705,38128,71
Merko Gıda0,691,47-31,68
Metal Gayrimenkul0,70-1,41-19,54
Metemtur Otelcilik1,45-1,3638,10
Metro Holding0,95-1,0425,00
Metro Petrol ve Tesisleri1,130,892,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,201,691,69
Migros Ticaret14,301,27-4,03
Milpa1,370,00-4,15
Mistral GMYO1,130,00-26,14
MLP Sağlık10,764,470,56
MMC San. Ve Tic. Yat.1,05-0,94-4,55
Mondi Tire Kutsan1,552,65-16,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.022,60
Net Holding1,641,23-16,33
Netaş Telekom.6,842,095,88
Niğbaş Niğde Beton9,901,54147,50
Nuh Çimento6,280,64-9,38
Nurol GMYO2,403,4514,29
Odaş Elektrik1,390,72-1,28
Olmuksan-IP3,31-0,30-1,78
Orge Enerji Elektrik3,21-0,622,88
Orma Orman Mahsulleri1,15-3,36-4,17
Osmanlı Menkul1,242,48-27,91
Ostim Endüstriyel Yat1,010,00-6,48
Otokar118,601,2838,09
Oyak Yat. Ort.1,130,89-28,63
Oylum Sınai Yatırımlar1,90-2,5686,27
Özak GMYO2,321,319,95
Özbal Çelik Boru1,226,09-11,59
Özderici GMYO0,690,00-70,64
Özerden Plastik2,950,0021,02
Panora GMYO4,20-0,2414,23
Park Elek.Madencilik2,630,009,13
Parsan14,70-0,0767,81
Pegasus47,66-1,20107,94
Peker GMYO4,01-0,25-51,24
Penguen Gıda1,430,0032,41
Pera GMYO0,502,04-35,06
Pergamon Dış Ticaret6,060,33-0,78
Petkim3,860,26-1,97
Petrokent Turizm74,50-0,738,44
Pınar Et Ve Un6,210,1639,96
Pınar Su1,31-1,504,80
Pınar Süt6,802,569,38
Plastikkart2,920,698,15
Polisan Holding2,190,92-27,36
Politeknik Metal53,50-2,1952,57
Prizma Press Matbaacılık2,251,8145,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.039,10-1,76
QNB Finans Fin. Kir.4,442,30-34,71
QNB Finansbank6,800,15-24,53
Ral Yatırım Holding4,80-1,64160,87
Ray Sigorta2,221,8359,71
Reysaş GMYO0,781,3013,04
Reysaş Lojistik0,732,82-1,35
Rhea Girişim0,841,2027,27
Rodrigo Tekstil3,541,1486,32
Royal Halı0,82-3,53-17,17
RTA Laboratuvarları1,300,00-25,29
Sabancı Holding9,220,4427,48
Safkar Ege Soğutmacılık1,912,1423,21
Salix Yatırım Holding3,703,35-3,90
Sanel Mühendislik3,64-0,5566,97
Sanifoam Sünger1,661,8432,80
Sanko Pazarlama1,980,00-0,21
Saray Matbaacılık1,193,4819,00
Sarkuysan3,280,314,37
Sasa Polyester6,54-1,0613,82
Say Reklamcılık0,882,33-6,38
Sekuro Plastik2,531,20-14,53
Selçuk Ecza Deposu4,654,2671,05
Selçuk Gıda1,72-0,5829,32
Senkron Güvenlik4,45-6,32345,00
Serve Film Prodüksiyon2,383,9322,05
Servet GMYO4,56-4,20-2,98
Seyitler Kimya5,830,1751,43
Silverline Endüstri1,111,83-17,16
Sinpaş GMYO0,61-7,5864,86
Smartiks Yazılım2,684,28
Soda Sanayii6,12-0,16-9,54
Sodaş Sodyum Sanayii6,95-0,8625,26
Söktaş1,530,0020,47
Sönmez Filament4,170,2433,65
Sönmez Pamuklu3,520,0012,82
Sumaş Suni Tahta6,79-0,15-3,00
Şeker Fin. Kir.3,760,8033,33
Şekerbank0,97-1,02-11,82
Şişe Cam4,780,00-12,81
Şok Marketler9,85-0,51-8,37
T. Halk Bankası6,00-0,33-14,53
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,70-0,59-31,17
T.S.K.B.0,800,00-1,23
T.Tuborg7,790,39-1,82
Taç Tarım Ürünleri3,99-0,99-21,15
Tat Gıda4,50-0,2217,80
TAV Havalimanları25,321,2015,14
Taze Kuru Gıda5,38-0,92-20,88
Tek-Art Turizm0,760,00-10,59
Tekfen Holding24,00-1,8822,26
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,320,43-21,89
Temapol Polimer Plastik2,870,70-6,21
TGS Dış Ticaret3,770,5360,43
Tofaş Oto. Fab.18,800,5321,20
Torunlar GMYO1,91-0,5226,49
Trabzon Liman7,080,142,93
Trabzonspor Sportif1,031,98-25,15
Trakya Cam2,780,36-3,77
Trend GMYO1,12-0,88-11,81
TSKB GMYO0,721,41-12,20
Tuğçelik2,06-0,96-3,29
Tukaş4,282,39157,83
Turcas Petrol1,412,170,00
Turkcell13,492,7410,85
Tümosan Motor ve Traktör4,002,30-11,11
Tüpraş121,804,1916,74
Türk Hava Yolları12,28-0,81-23,77
Türk Prysmian Kablo1,86-2,117,85
Türk Telekom5,413,6438,72
Türk Traktör30,90-0,39-11,46
Türker Proje Gayrimenkul24,20-1,87-24,70
Ufuk Yatırım1,160,001,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,38-0,7221,05
Ulusoy Elektrik22,842,4243,11
Ulusoy Un Sanayi2,441,2417,31
Umpaş Holding0,400,00-27,27
Uşak Seramik1,040,97-6,31
Utopya Turizm3,285,47-20,00
Uzertaş Boya1,085,8880,00
Ülker Bisküvi18,511,2026,18
Ünye Çimento2,63-0,75-24,21
Vakıf Fin. Kir.1,412,17-20,79
Vakıf GMYO1,700,59-14,57
Vakıf Yat. Ort.1,280,00-15,79
Vakıflar Bankası4,871,6724,87
Vakko Tekstil2,93-2,3312,33
Vanet Gıda1,731,1733,08
Verusa Holding15,020,94-9,52
Verusaturk Girisim3,200,00-3,32
Vestel9,85-2,2877,48
Vestel Beyaz Eşya16,02-2,4464,01
Viking Kağıt0,980,00-10,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,430,00-16,86
Yapı ve Kredi Bank.2,590,3961,87
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,490,81-10,75
Yataş4,710,215,37
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,910,00-3,19
Yeni Gimat GMYO8,11-0,1212,95
Yeşil GMYO0,26-3,70-3,70
Yeşil Yapı0,260,000,00
Yeşil Yatırım Holding9,31-0,64-3,32
Yibitaş İnşaat Malzeme2.601,00-3,4918,28
Yonga Mobilya7,500,0013,64
Yünsa4,270,712,28
Zorlu Enerji1,192,59-3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:33
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