Borsada günlük işlemler (2)10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:37
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|141.191,90
|-20,00
|207,61
|İş Bankası (B)
|19.000,00
|-2,31
|520,87
|İş Bankası (C)
|6,48
|3,35
|43,05
|İş Bankası (Kur.)
|147.900,00
|204,31
|İş Fin.Kir.
|2,98
|10,37
|-35,64
|İş Girişim
|2,71
|4,23
|32,84
|İş GMYO
|1,01
|2,02
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,91
|1,04
|57,57
|İş Yat. Ort.
|1,04
|0,00
|40,90
|İşbir Holding
|296,00
|0,00
|114,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|2,86
|-57,14
|İttifak Holding
|6,25
|4,34
|101,61
|İz Hayvancılık Tarım
|5,09
|3,25
|-22,76
|İzmir Demir Çelik
|1,58
|0,64
|-4,82
|İzmir Fırça
|1,64
|0,61
|-20,77
|İzocam
|22,98
|0,26
|7,28
|Jantsa Jant Sanayi
|29,94
|0,81
|15,99
|Kafein Yazılım
|6,98
|0,29
|1,34
|Kapital Yat. Holding
|1,94
|0,00
|-32,40
|Kaplamin
|3,35
|0,00
|-6,94
|Kardemir (A)
|2,06
|0,98
|20,35
|Kardemir (B)
|2,05
|0,99
|19,11
|Kardemir (D)
|2,15
|2,38
|4,58
|Karel Elektronik
|6,06
|1,34
|45,32
|Karsan Otomotiv
|1,17
|-0,85
|-8,59
|Karsu Tekstil
|1,28
|-1,54
|2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,40
|0,37
|45,95
|Kartonsan
|307,20
|0,36
|-3,69
|Katmerciler Ekipman
|2,12
|0,95
|-29,54
|Kent Gıda
|121,70
|0,58
|2,27
|Kerevitaş Gıda
|2,01
|3,08
|11,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,86
|1,64
|6,29
|Klimasan Klima
|10,00
|-2,63
|157,74
|Koç Holding
|17,92
|2,63
|29,40
|Konfrut Gıda
|31,76
|1,08
|33,00
|Konya Çimento
|174,20
|1,22
|-2,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,95
|2,84
|26,31
|Koza Altın
|51,25
|3,12
|-0,10
|Koza Madencilik
|6,31
|4,47
|-12,60
|Körfez GMYO
|1,61
|0,00
|31,97
|Kristal Kola
|0,86
|1,18
|-18,10
|Kron Telekomünikasyon
|8,15
|0,62
|-6,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,80
|20,00
|66,30
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|1,77
|1,77
|Kütahya Porselen
|4,95
|1,43
|8,79
|Lider Faktoring
|1,98
|-1,00
|-12,00
|Link Bilgisayar
|9,85
|-0,40
|18,39
|Logo Yazılım
|41,50
|0,44
|52,91
|Lokman Hekim Sağlık
|3,79
|1,07
|-15,78
|Lüks Kadife
|4,60
|0,88
|-5,15
|Makina Takım
|1,30
|1,56
|-15,58
|Mardin Çimento
|2,75
|1,85
|-0,97
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|1,59
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|18,12
|0,67
|3,19
|Marshall
|25,28
|0,00
|0,24
|Martı GMYO
|0,62
|1,64
|-4,62
|Martı Otel
|0,69
|1,47
|18,97
|Mavi Giyim
|41,70
|2,86
|29,42
|Mazhar Zorlu Holding
|4,65
|-3,12
|22,05
|Mega Polietilen
|1,76
|7,32
|-13,73
|Menderes Tekstil
|0,68
|3,03
|-5,56
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|13,00
|0,00
|117,03
|Merko Gıda
|0,68
|1,49
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,47
|5,76
|40,00
|Metro Holding
|0,96
|-1,03
|26,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,12
|1,82
|1,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,18
|-0,84
|0,00
|Migros Ticaret
|14,12
|1,44
|-5,23
|Milpa
|1,37
|0,74
|-4,15
|Mistral GMYO
|1,13
|0,00
|-26,14
|MLP Sağlık
|10,30
|2,18
|-3,74
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,06
|-2,75
|-3,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,51
|-0,66
|-18,82
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.022,60
|Net Holding
|1,62
|-0,61
|-17,35
|Netaş Telekom.
|6,70
|1,36
|3,72
|Niğbaş Niğde Beton
|9,75
|3,17
|143,75
|Nuh Çimento
|6,24
|0,48
|-9,96
|Nurol GMYO
|2,32
|0,87
|10,48
|Odaş Elektrik
|1,38
|0,73
|-1,99
|Olmuksan-IP
|3,32
|0,30
|-1,48
|Orge Enerji Elektrik
|3,23
|0,31
|3,53
|Orma Orman Mahsulleri
|1,19
|-0,83
|-0,83
|Osmanlı Menkul
|1,21
|-3,20
|-29,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|3,06
|-6,48
|Otokar
|117,10
|6,17
|36,34
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,90
|-29,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,95
|-2,50
|91,18
|Özak GMYO
|2,29
|0,88
|8,53
|Özbal Çelik Boru
|1,15
|3,60
|-16,67
|Özderici GMYO
|0,69
|1,47
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,95
|-0,34
|21,02
|Panora GMYO
|4,21
|0,24
|14,50
|Park Elek.Madencilik
|2,63
|0,00
|9,13
|Parsan
|14,71
|0,07
|67,92
|Pegasus
|48,24
|4,01
|110,47
|Peker GMYO
|4,02
|2,29
|-51,12
|Penguen Gıda
|1,43
|1,42
|32,41
|Pera GMYO
|0,49
|0,00
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,04
|0,17
|-1,10
|Petkim
|3,85
|1,85
|-2,22
|Petrokent Turizm
|75,05
|-0,27
|9,24
|Pınar Et Ve Un
|6,20
|1,81
|39,74
|Pınar Su
|1,33
|3,91
|6,40
|Pınar Süt
|6,63
|0,45
|6,64
|Plastikkart
|2,90
|0,00
|7,41
|Polisan Holding
|2,17
|2,84
|-28,02
|Politeknik Metal
|54,70
|-0,18
|55,99
|Prizma Press Matbaacılık
|2,21
|1,38
|42,58
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.057,70
|-0,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,34
|-0,91
|-36,18
|QNB Finansbank
|6,79
|1,19
|-24,64
|Ral Yatırım Holding
|4,88
|-0,41
|165,22
|Ray Sigorta
|2,18
|-1,80
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,77
|2,67
|11,59
|Reysaş Lojistik
|0,71
|0,00
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,83
|2,47
|25,76
|Rodrigo Tekstil
|3,50
|0,86
|84,21
|Royal Halı
|0,85
|0,00
|-14,14
|RTA Laboratuvarları
|1,30
|0,78
|-25,29
|Sabancı Holding
|9,18
|3,49
|26,93
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,87
|3,89
|20,63
|Salix Yatırım Holding
|3,58
|-3,24
|-7,01
|Sanel Mühendislik
|3,66
|0,27
|67,89
|Sanifoam Sünger
|1,63
|-0,61
|30,40
|Sanko Pazarlama
|1,98
|1,02
|-0,21
|Saray Matbaacılık
|1,15
|0,00
|15,00
|Sarkuysan
|3,27
|0,93
|4,05
|Sasa Polyester
|6,61
|0,15
|15,04
|Say Reklamcılık
|0,86
|1,18
|-8,51
|Sekuro Plastik
|2,50
|0,00
|-15,54
|Selçuk Ecza Deposu
|4,46
|1,36
|64,06
|Selçuk Gıda
|1,73
|0,00
|30,08
|Senkron Güvenlik
|4,75
|0,00
|375,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,29
|0,00
|17,44
|Servet GMYO
|4,76
|1,28
|1,28
|Seyitler Kimya
|5,82
|-1,36
|51,17
|Silverline Endüstri
|1,09
|0,00
|-18,66
|Sinpaş GMYO
|0,66
|-1,49
|78,38
|Smartiks Yazılım
|2,57
|2,39
|Soda Sanayii
|6,13
|0,33
|-9,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,01
|-3,04
|26,34
|Söktaş
|1,53
|6,25
|20,47
|Sönmez Filament
|4,16
|-1,42
|33,33
|Sönmez Pamuklu
|3,52
|0,57
|12,82
|Sumaş Suni Tahta
|6,80
|0,00
|-2,86
|Şeker Fin. Kir.
|3,73
|-0,53
|32,27
|Şekerbank
|0,98
|2,08
|-10,91
|Şişe Cam
|4,78
|0,42
|-12,81
|Şok Marketler
|9,90
|4,76
|-7,91
|T. Halk Bankası
|6,02
|3,26
|-14,25
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,77
|0,43
|-30,76
|T.S.K.B.
|0,80
|3,90
|-1,23
|T.Tuborg
|7,76
|0,65
|-2,19
|Taç Tarım Ürünleri
|4,03
|0,75
|-20,36
|Tat Gıda
|4,51
|0,67
|18,06
|TAV Havalimanları
|25,02
|3,30
|13,77
|Taze Kuru Gıda
|5,43
|0,18
|-20,15
|Tek-Art Turizm
|0,76
|0,00
|-10,59
|Tekfen Holding
|24,46
|1,49
|24,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,31
|-0,43
|-22,22
|Temapol Polimer Plastik
|2,85
|0,71
|-6,86
|TGS Dış Ticaret
|3,75
|-2,60
|59,57
|Tofaş Oto. Fab.
|18,70
|-2,60
|20,56
|Torunlar GMYO
|1,92
|2,67
|27,15
|Trabzon Liman
|7,07
|0,14
|2,78
|Trabzonspor Sportif
|1,01
|1,00
|-26,60
|Trakya Cam
|2,77
|1,09
|-4,11
|Trend GMYO
|1,13
|0,89
|-11,02
|TSKB GMYO
|0,71
|-1,39
|-13,41
|Tuğçelik
|2,08
|4,52
|-2,35
|Tukaş
|4,18
|-1,65
|151,81
|Turcas Petrol
|1,38
|1,47
|-2,13
|Turkcell
|13,13
|2,98
|7,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,91
|0,77
|-13,11
|Tüpraş
|116,90
|1,30
|12,04
|Türk Hava Yolları
|12,38
|0,90
|-23,15
|Türk Prysmian Kablo
|1,90
|-1,55
|10,17
|Türk Telekom
|5,22
|3,98
|33,85
|Türk Traktör
|31,02
|0,32
|-11,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,66
|-0,64
|-23,27
|Ufuk Yatırım
|1,16
|0,87
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,39
|1,46
|21,93
|Ulusoy Elektrik
|22,30
|4,79
|39,72
|Ulusoy Un Sanayi
|2,41
|4,33
|15,87
|Umpaş Holding
|0,40
|-2,44
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,03
|-1,90
|-7,21
|Utopya Turizm
|3,11
|-0,64
|-24,15
|Uzertaş Boya
|1,02
|3,03
|70,00
|Ülker Bisküvi
|18,29
|0,49
|24,68
|Ünye Çimento
|2,65
|-0,38
|-23,63
|Vakıf Fin. Kir.
|1,38
|0,73
|-22,47
|Vakıf GMYO
|1,69
|0,60
|-15,08
|Vakıf Yat. Ort.
|1,28
|-0,78
|-15,79
|Vakıflar Bankası
|4,79
|5,97
|22,82
|Vakko Tekstil
|3,00
|6,38
|15,01
|Vanet Gıda
|1,71
|0,00
|31,54
|Verusa Holding
|14,88
|-0,80
|-10,36
|Verusaturk Girisim
|3,20
|0,95
|-3,32
|Vestel
|10,08
|3,49
|81,62
|Vestel Beyaz Eşya
|16,42
|3,53
|68,11
|Viking Kağıt
|0,98
|0,00
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,43
|1,42
|-16,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|3,20
|61,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,47
|-0,80
|-11,47
|Yataş
|4,70
|1,08
|5,15
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,91
|3,41
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,12
|0,00
|13,08
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,37
|-2,29
|-2,70
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.695,00
|0,56
|22,56
|Yonga Mobilya
|7,50
|0,00
|13,64
|Yünsa
|4,24
|-0,70
|1,56
|Zorlu Enerji
|1,16
|0,87
|-5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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