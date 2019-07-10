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Borsada günlük işlemler (2)

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:37
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)141.191,90-20,00207,61
İş Bankası (B)19.000,00-2,31520,87
İş Bankası (C)6,483,3543,05
İş Bankası (Kur.)147.900,00204,31
İş Fin.Kir.2,9810,37-35,64
İş Girişim2,714,2332,84
İş GMYO1,012,02-6,48
İş Y. Men. Değ.2,911,0457,57
İş Yat. Ort.1,040,0040,90
İşbir Holding296,000,00114,49
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,362,86-57,14
İttifak Holding6,254,34101,61
İz Hayvancılık Tarım5,093,25-22,76
İzmir Demir Çelik1,580,64-4,82
İzmir Fırça1,640,61-20,77
İzocam22,980,267,28
Jantsa Jant Sanayi29,940,8115,99
Kafein Yazılım6,980,291,34
Kapital Yat. Holding1,940,00-32,40
Kaplamin3,350,00-6,94
Kardemir (A)2,060,9820,35
Kardemir (B)2,050,9919,11
Kardemir (D)2,152,384,58
Karel Elektronik6,061,3445,32
Karsan Otomotiv1,17-0,85-8,59
Karsu Tekstil1,28-1,542,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,400,3745,95
Kartonsan307,200,36-3,69
Katmerciler Ekipman2,120,95-29,54
Kent Gıda121,700,582,27
Kerevitaş Gıda2,013,0811,67
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,861,646,29
Klimasan Klima10,00-2,63157,74
Koç Holding17,922,6329,40
Konfrut Gıda31,761,0833,00
Konya Çimento174,201,22-2,13
Kordsa Teknik Tekstil11,952,8426,31
Koza Altın51,253,12-0,10
Koza Madencilik6,314,47-12,60
Körfez GMYO1,610,0031,97
Kristal Kola0,861,18-18,10
Kron Telekomünikasyon8,150,62-6,32
Kuştur Kuşadası Turizm22,8020,0066,30
Kuyumcukent Gayrimenkul1,151,771,77
Kütahya Porselen4,951,438,79
Lider Faktoring1,98-1,00-12,00
Link Bilgisayar9,85-0,4018,39
Logo Yazılım41,500,4452,91
Lokman Hekim Sağlık3,791,07-15,78
Lüks Kadife4,600,88-5,15
Makina Takım1,301,56-15,58
Mardin Çimento2,751,85-0,97
Marka Yatırım Holding0,641,593,23
Marmaris Altınyunus18,120,673,19
Marshall25,280,000,24
Martı GMYO0,621,64-4,62
Martı Otel0,691,4718,97
Mavi Giyim41,702,8629,42
Mazhar Zorlu Holding4,65-3,1222,05
Mega Polietilen1,767,32-13,73
Menderes Tekstil0,683,03-5,56
Mensa0,170,0021,43
Merit Turizm13,000,00117,03
Merko Gıda0,681,49-32,67
Metal Gayrimenkul0,710,00-18,39
Metemtur Otelcilik1,475,7640,00
Metro Holding0,96-1,0326,32
Metro Petrol ve Tesisleri1,121,821,82
Metro Yatırım Ortaklığı1,18-0,840,00
Migros Ticaret14,121,44-5,23
Milpa1,370,74-4,15
Mistral GMYO1,130,00-26,14
MLP Sağlık10,302,18-3,74
MMC San. Ve Tic. Yat.1,06-2,75-3,64
Mondi Tire Kutsan1,51-0,66-18,82
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.022,60
Net Holding1,62-0,61-17,35
Netaş Telekom.6,701,363,72
Niğbaş Niğde Beton9,753,17143,75
Nuh Çimento6,240,48-9,96
Nurol GMYO2,320,8710,48
Odaş Elektrik1,380,73-1,99
Olmuksan-IP3,320,30-1,48
Orge Enerji Elektrik3,230,313,53
Orma Orman Mahsulleri1,19-0,83-0,83
Osmanlı Menkul1,21-3,20-29,65
Ostim Endüstriyel Yat1,013,06-6,48
Otokar117,106,1736,34
Oyak Yat. Ort.1,120,90-29,26
Oylum Sınai Yatırımlar1,95-2,5091,18
Özak GMYO2,290,888,53
Özbal Çelik Boru1,153,60-16,67
Özderici GMYO0,691,47-70,64
Özerden Plastik2,95-0,3421,02
Panora GMYO4,210,2414,50
Park Elek.Madencilik2,630,009,13
Parsan14,710,0767,92
Pegasus48,244,01110,47
Peker GMYO4,022,29-51,12
Penguen Gıda1,431,4232,41
Pera GMYO0,490,00-36,36
Pergamon Dış Ticaret6,040,17-1,10
Petkim3,851,85-2,22
Petrokent Turizm75,05-0,279,24
Pınar Et Ve Un6,201,8139,74
Pınar Su1,333,916,40
Pınar Süt6,630,456,64
Plastikkart2,900,007,41
Polisan Holding2,172,84-28,02
Politeknik Metal54,70-0,1855,99
Prizma Press Matbaacılık2,211,3842,58
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.057,70-0,03
QNB Finans Fin. Kir.4,34-0,91-36,18
QNB Finansbank6,791,19-24,64
Ral Yatırım Holding4,88-0,41165,22
Ray Sigorta2,18-1,8056,83
Reysaş GMYO0,772,6711,59
Reysaş Lojistik0,710,00-4,05
Rhea Girişim0,832,4725,76
Rodrigo Tekstil3,500,8684,21
Royal Halı0,850,00-14,14
RTA Laboratuvarları1,300,78-25,29
Sabancı Holding9,183,4926,93
Safkar Ege Soğutmacılık1,873,8920,63
Salix Yatırım Holding3,58-3,24-7,01
Sanel Mühendislik3,660,2767,89
Sanifoam Sünger1,63-0,6130,40
Sanko Pazarlama1,981,02-0,21
Saray Matbaacılık1,150,0015,00
Sarkuysan3,270,934,05
Sasa Polyester6,610,1515,04
Say Reklamcılık0,861,18-8,51
Sekuro Plastik2,500,00-15,54
Selçuk Ecza Deposu4,461,3664,06
Selçuk Gıda1,730,0030,08
Senkron Güvenlik4,750,00375,00
Serve Film Prodüksiyon2,290,0017,44
Servet GMYO4,761,281,28
Seyitler Kimya5,82-1,3651,17
Silverline Endüstri1,090,00-18,66
Sinpaş GMYO0,66-1,4978,38
Smartiks Yazılım2,572,39
Soda Sanayii6,130,33-9,39
Sodaş Sodyum Sanayii7,01-3,0426,34
Söktaş1,536,2520,47
Sönmez Filament4,16-1,4233,33
Sönmez Pamuklu3,520,5712,82
Sumaş Suni Tahta6,800,00-2,86
Şeker Fin. Kir.3,73-0,5332,27
Şekerbank0,982,08-10,91
Şişe Cam4,780,42-12,81
Şok Marketler9,904,76-7,91
T. Halk Bankası6,023,26-14,25
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,770,43-30,76
T.S.K.B.0,803,90-1,23
T.Tuborg7,760,65-2,19
Taç Tarım Ürünleri4,030,75-20,36
Tat Gıda4,510,6718,06
TAV Havalimanları25,023,3013,77
Taze Kuru Gıda5,430,18-20,15
Tek-Art Turizm0,760,00-10,59
Tekfen Holding24,461,4924,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,31-0,43-22,22
Temapol Polimer Plastik2,850,71-6,86
TGS Dış Ticaret3,75-2,6059,57
Tofaş Oto. Fab.18,70-2,6020,56
Torunlar GMYO1,922,6727,15
Trabzon Liman7,070,142,78
Trabzonspor Sportif1,011,00-26,60
Trakya Cam2,771,09-4,11
Trend GMYO1,130,89-11,02
TSKB GMYO0,71-1,39-13,41
Tuğçelik2,084,52-2,35
Tukaş4,18-1,65151,81
Turcas Petrol1,381,47-2,13
Turkcell13,132,987,89
Tümosan Motor ve Traktör3,910,77-13,11
Tüpraş116,901,3012,04
Türk Hava Yolları12,380,90-23,15
Türk Prysmian Kablo1,90-1,5510,17
Türk Telekom5,223,9833,85
Türk Traktör31,020,32-11,12
Türker Proje Gayrimenkul24,66-0,64-23,27
Ufuk Yatırım1,160,871,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,391,4621,93
Ulusoy Elektrik22,304,7939,72
Ulusoy Un Sanayi2,414,3315,87
Umpaş Holding0,40-2,44-27,27
Uşak Seramik1,03-1,90-7,21
Utopya Turizm3,11-0,64-24,15
Uzertaş Boya1,023,0370,00
Ülker Bisküvi18,290,4924,68
Ünye Çimento2,65-0,38-23,63
Vakıf Fin. Kir.1,380,73-22,47
Vakıf GMYO1,690,60-15,08
Vakıf Yat. Ort.1,28-0,78-15,79
Vakıflar Bankası4,795,9722,82
Vakko Tekstil3,006,3815,01
Vanet Gıda1,710,0031,54
Verusa Holding14,88-0,80-10,36
Verusaturk Girisim3,200,95-3,32
Vestel10,083,4981,62
Vestel Beyaz Eşya16,423,5368,11
Viking Kağıt0,980,00-10,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,431,42-16,86
Yapı ve Kredi Bank.2,583,2061,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,47-0,80-11,47
Yataş4,701,085,15
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,913,41-3,19
Yeni Gimat GMYO8,120,0013,08
Yeşil GMYO0,273,850,00
Yeşil Yapı0,260,000,00
Yeşil Yatırım Holding9,37-2,29-2,70
Yibitaş İnşaat Malzeme2.695,000,5622,56
Yonga Mobilya7,500,0013,64
Yünsa4,24-0,701,56
Zorlu Enerji1,160,87-5,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:37
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