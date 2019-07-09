Borsada günlük işlemler (2)09 Temmuz 2019 Salı 18:38
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|176.489,80
|284,51
|İş Bankası (B)
|19.450,00
|-0,25
|535,58
|İş Bankası (C)
|6,27
|-3,39
|38,41
|İş Bankası (Kur.)
|147.900,00
|204,31
|İş Fin.Kir.
|2,70
|-4,59
|-41,68
|İş Girişim
|2,60
|-3,35
|27,45
|İş GMYO
|0,99
|-2,94
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|2,88
|-0,35
|55,94
|İş Yat. Ort.
|1,04
|0,00
|40,90
|İşbir Holding
|296,00
|-1,00
|114,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-58,33
|İttifak Holding
|5,99
|-0,99
|93,23
|İz Hayvancılık Tarım
|4,93
|-4,46
|-25,19
|İzmir Demir Çelik
|1,57
|-3,68
|-5,42
|İzmir Fırça
|1,63
|0,00
|-21,26
|İzocam
|22,92
|-1,21
|7,00
|Jantsa Jant Sanayi
|29,70
|-1,00
|15,06
|Kafein Yazılım
|6,96
|-3,33
|1,05
|Kapital Yat. Holding
|1,94
|-2,51
|-32,40
|Kaplamin
|3,35
|-0,59
|-6,94
|Kardemir (A)
|2,04
|-3,32
|19,18
|Kardemir (B)
|2,03
|-3,33
|17,95
|Kardemir (D)
|2,10
|-4,11
|2,15
|Karel Elektronik
|5,98
|-3,55
|43,41
|Karsan Otomotiv
|1,18
|-4,84
|-7,81
|Karsu Tekstil
|1,30
|3,17
|4,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,38
|3,46
|45,41
|Kartonsan
|306,10
|-1,51
|-4,04
|Katmerciler Ekipman
|2,10
|-3,67
|-30,20
|Kent Gıda
|121,00
|-1,63
|1,68
|Kerevitaş Gıda
|1,95
|4,28
|8,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-4,17
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,83
|-6,15
|4,57
|Klimasan Klima
|10,27
|0,59
|164,70
|Koç Holding
|17,46
|-1,02
|26,08
|Konfrut Gıda
|31,42
|-0,63
|31,57
|Konya Çimento
|172,10
|-3,10
|-3,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,62
|-1,86
|22,82
|Koza Altın
|49,70
|-1,09
|-3,12
|Koza Madencilik
|6,04
|-3,97
|-16,34
|Körfez GMYO
|1,61
|-2,42
|31,97
|Kristal Kola
|0,85
|-2,30
|-19,05
|Kron Telekomünikasyon
|8,10
|-1,82
|-6,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,00
|-15,48
|38,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,13
|-3,42
|0,00
|Kütahya Porselen
|4,88
|-1,01
|7,25
|Lider Faktoring
|2,00
|-1,48
|-11,11
|Link Bilgisayar
|9,89
|-2,27
|18,87
|Logo Yazılım
|41,32
|0,73
|52,25
|Lokman Hekim Sağlık
|3,75
|-0,27
|-16,67
|Lüks Kadife
|4,56
|2,93
|-5,98
|Makina Takım
|1,28
|-2,29
|-16,88
|Mardin Çimento
|2,70
|-1,82
|-2,77
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|-1,56
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|18,00
|-1,48
|2,51
|Marshall
|25,28
|-1,71
|0,24
|Martı GMYO
|0,61
|-1,61
|-6,15
|Martı Otel
|0,68
|3,03
|17,24
|Mavi Giyim
|40,54
|-1,12
|25,82
|Mazhar Zorlu Holding
|4,80
|-1,44
|25,98
|Mega Polietilen
|1,64
|-2,96
|-19,61
|Menderes Tekstil
|0,66
|-1,49
|-8,33
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|13,00
|1,96
|117,03
|Merko Gıda
|0,67
|-4,29
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,39
|0,72
|32,38
|Metro Holding
|0,97
|-2,02
|27,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,10
|-3,51
|0,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,19
|-1,65
|0,85
|Migros Ticaret
|13,92
|-2,38
|-6,58
|Milpa
|1,36
|-4,23
|-4,85
|Mistral GMYO
|1,13
|-1,74
|-26,14
|MLP Sağlık
|10,08
|-5,97
|-5,79
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,09
|-2,68
|-0,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,52
|-1,30
|-18,28
|Net Holding
|1,63
|-4,68
|-16,84
|Netaş Telekom.
|6,61
|-4,20
|2,32
|Niğbaş Niğde Beton
|9,45
|0,00
|136,25
|Nuh Çimento
|6,21
|-0,96
|-10,39
|Nurol GMYO
|2,30
|-2,13
|9,52
|Odaş Elektrik
|1,37
|-4,86
|-2,70
|Olmuksan-IP
|3,31
|-0,90
|-1,78
|Orge Enerji Elektrik
|3,22
|-2,72
|3,21
|Orma Orman Mahsulleri
|1,20
|-0,83
|0,00
|Osmanlı Menkul
|1,25
|0,00
|-27,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,98
|-3,92
|-9,26
|Otokar
|110,30
|-1,52
|28,42
|Oyak Yat. Ort.
|1,11
|0,00
|-29,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,00
|4,71
|96,08
|Özak GMYO
|2,27
|-2,99
|7,58
|Özbal Çelik Boru
|1,11
|-3,48
|-19,57
|Özderici GMYO
|0,68
|-4,23
|-71,06
|Özerden Plastik
|2,96
|1,02
|21,43
|Panora GMYO
|4,20
|0,00
|14,23
|Park Elek.Madencilik
|2,63
|0,77
|9,13
|Parsan
|14,70
|0,55
|67,81
|Pegasus
|46,38
|-2,64
|102,36
|Peker GMYO
|3,93
|-3,44
|-52,22
|Penguen Gıda
|1,41
|-3,42
|30,56
|Pera GMYO
|0,49
|-2,00
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,03
|-1,47
|-1,27
|Petkim
|3,78
|-4,06
|-4,00
|Petrokent Turizm
|75,25
|-0,99
|9,53
|Pınar Et Ve Un
|6,09
|1,00
|37,26
|Pınar Su
|1,28
|0,00
|2,40
|Pınar Süt
|6,60
|-3,51
|6,16
|Plastikkart
|2,90
|-2,68
|7,41
|Polisan Holding
|2,11
|-2,31
|-30,01
|Politeknik Metal
|54,80
|0,64
|56,27
|Prizma Press Matbaacılık
|2,18
|4,31
|40,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,38
|1,86
|-35,59
|QNB Finansbank
|6,71
|-2,47
|-25,53
|Ral Yatırım Holding
|4,90
|-1,01
|166,30
|Ray Sigorta
|2,22
|-2,20
|59,71
|Reysaş GMYO
|0,75
|-3,85
|8,70
|Reysaş Lojistik
|0,71
|-1,39
|-4,05
|Rhea Girişim
|0,81
|-2,41
|22,73
|Rodrigo Tekstil
|3,47
|-4,41
|82,63
|Royal Halı
|0,85
|-3,41
|-14,14
|RTA Laboratuvarları
|1,29
|-3,01
|-25,86
|Sabancı Holding
|8,87
|-4,52
|22,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,80
|-2,70
|16,11
|Salix Yatırım Holding
|3,70
|-5,13
|-3,90
|Sanel Mühendislik
|3,65
|0,00
|67,43
|Sanifoam Sünger
|1,64
|-2,96
|31,20
|Sanko Pazarlama
|1,96
|-2,49
|-1,21
|Saray Matbaacılık
|1,15
|-3,36
|15,00
|Sarkuysan
|3,24
|-0,61
|3,09
|Sasa Polyester
|6,60
|-4,21
|14,86
|Say Reklamcılık
|0,85
|4,94
|-9,57
|Sekuro Plastik
|2,50
|-5,66
|-15,54
|Selçuk Ecza Deposu
|4,40
|-3,51
|61,86
|Selçuk Gıda
|1,73
|0,58
|30,08
|Senkron Güvenlik
|4,75
|-2,06
|375,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,29
|-11,92
|17,44
|Servet GMYO
|4,70
|2,17
|0,00
|Seyitler Kimya
|5,90
|0,68
|53,25
|Silverline Endüstri
|1,09
|-1,80
|-18,66
|Sinpaş GMYO
|0,67
|0,00
|81,08
|Smartiks Yazılım
|2,51
|-2,71
|Soda Sanayii
|6,11
|-1,61
|-9,69
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,23
|3,29
|30,31
|Söktaş
|1,44
|-5,26
|13,39
|Sönmez Filament
|4,22
|1,69
|35,26
|Sönmez Pamuklu
|3,50
|2,94
|12,18
|Sumaş Suni Tahta
|6,80
|-1,45
|-2,86
|Şeker Fin. Kir.
|3,75
|1,90
|32,98
|Şekerbank
|0,96
|-3,03
|-12,73
|Şişe Cam
|4,76
|-3,05
|-13,17
|Şok Marketler
|9,45
|-3,18
|-12,09
|T. Halk Bankası
|5,83
|-4,27
|-16,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,72
|0,17
|-31,06
|T.S.K.B.
|0,77
|-3,75
|-4,94
|T.Tuborg
|7,71
|-0,39
|-2,82
|Taç Tarım Ürünleri
|4,00
|-3,15
|-20,95
|Tat Gıda
|4,48
|0,45
|17,28
|TAV Havalimanları
|24,22
|-1,22
|10,14
|Taze Kuru Gıda
|5,42
|0,37
|-20,29
|Tek-Art Turizm
|0,76
|1,33
|-10,59
|Tekfen Holding
|24,10
|-4,06
|22,77
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,32
|2,65
|-21,89
|Temapol Polimer Plastik
|2,83
|-1,39
|-7,52
|TGS Dış Ticaret
|3,85
|-0,52
|63,83
|Tofaş Oto. Fab.
|19,20
|-1,34
|23,78
|Torunlar GMYO
|1,87
|-4,59
|23,84
|Trabzon Liman
|7,06
|-2,89
|2,64
|Trabzonspor Sportif
|1,00
|-4,76
|-27,33
|Trakya Cam
|2,74
|-4,20
|-5,15
|Trend GMYO
|1,12
|0,90
|-11,81
|TSKB GMYO
|0,72
|0,00
|-12,20
|Tuğçelik
|1,99
|-3,40
|-6,57
|Tukaş
|4,25
|-3,85
|156,02
|Turcas Petrol
|1,36
|-2,16
|-3,55
|Turkcell
|12,75
|1,43
|4,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,88
|-2,76
|-13,78
|Tüpraş
|115,40
|2,03
|10,60
|Türk Hava Yolları
|12,27
|-5,18
|-23,84
|Türk Prysmian Kablo
|1,93
|0,52
|11,91
|Türk Telekom
|5,02
|-3,28
|28,72
|Türk Traktör
|30,92
|-5,62
|-11,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,82
|0,08
|-22,78
|Ufuk Yatırım
|1,15
|0,00
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,37
|-1,44
|20,18
|Ulusoy Elektrik
|21,28
|-2,39
|33,33
|Ulusoy Un Sanayi
|2,31
|-3,35
|11,06
|Umpaş Holding
|0,41
|2,50
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,05
|-0,94
|-5,41
|Utopya Turizm
|3,13
|5,39
|-23,66
|Uzertaş Boya
|0,99
|-2,94
|65,00
|Ülker Bisküvi
|18,20
|-3,86
|24,06
|Ünye Çimento
|2,66
|-3,27
|-23,34
|Vakıf Fin. Kir.
|1,37
|-5,52
|-23,03
|Vakıf GMYO
|1,68
|-4,00
|-15,58
|Vakıf Yat. Ort.
|1,29
|-3,01
|-15,13
|Vakıflar Bankası
|4,52
|-4,64
|15,90
|Vakko Tekstil
|2,82
|-1,05
|8,11
|Vanet Gıda
|1,71
|-4,47
|31,54
|Verusa Holding
|15,00
|-2,60
|-9,64
|Verusaturk Girisim
|3,17
|-1,86
|-4,23
|Vestel
|9,74
|-8,37
|75,50
|Vestel Beyaz Eşya
|15,86
|-5,65
|62,37
|Viking Kağıt
|0,98
|-2,97
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,41
|-2,76
|-18,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,50
|-2,72
|56,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,49
|-10,75
|Yataş
|4,65
|-0,85
|4,03
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,88
|-2,22
|-6,38
|Yeni Gimat GMYO
|8,12
|0,12
|13,08
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,59
|-3,62
|-0,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.679,90
|2,10
|21,87
|Yonga Mobilya
|7,50
|-7,86
|13,64
|Yünsa
|4,27
|0,47
|2,28
|Zorlu Enerji
|1,15
|-4,17
|-6,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
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