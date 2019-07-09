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Borsada günlük işlemler (2)

09 Temmuz 2019 Salı 18:38
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)176.489,80284,51
İş Bankası (B)19.450,00-0,25535,58
İş Bankası (C)6,27-3,3938,41
İş Bankası (Kur.)147.900,00204,31
İş Fin.Kir.2,70-4,59-41,68
İş Girişim2,60-3,3527,45
İş GMYO0,99-2,94-8,33
İş Y. Men. Değ.2,88-0,3555,94
İş Yat. Ort.1,040,0040,90
İşbir Holding296,00-1,00114,49
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,35-2,78-58,33
İttifak Holding5,99-0,9993,23
İz Hayvancılık Tarım4,93-4,46-25,19
İzmir Demir Çelik1,57-3,68-5,42
İzmir Fırça1,630,00-21,26
İzocam22,92-1,217,00
Jantsa Jant Sanayi29,70-1,0015,06
Kafein Yazılım6,96-3,331,05
Kapital Yat. Holding1,94-2,51-32,40
Kaplamin3,35-0,59-6,94
Kardemir (A)2,04-3,3219,18
Kardemir (B)2,03-3,3317,95
Kardemir (D)2,10-4,112,15
Karel Elektronik5,98-3,5543,41
Karsan Otomotiv1,18-4,84-7,81
Karsu Tekstil1,303,174,00
Karsusan Su Ürünleri San.5,383,4645,41
Kartonsan306,10-1,51-4,04
Katmerciler Ekipman2,10-3,67-30,20
Kent Gıda121,00-1,631,68
Kerevitaş Gıda1,954,288,33
Kervansaray Yat. Holding0,23-4,17-34,29
Kiler GMYO1,83-6,154,57
Klimasan Klima10,270,59164,70
Koç Holding17,46-1,0226,08
Konfrut Gıda31,42-0,6331,57
Konya Çimento172,10-3,10-3,31
Kordsa Teknik Tekstil11,62-1,8622,82
Koza Altın49,70-1,09-3,12
Koza Madencilik6,04-3,97-16,34
Körfez GMYO1,61-2,4231,97
Kristal Kola0,85-2,30-19,05
Kron Telekomünikasyon8,10-1,82-6,90
Kuştur Kuşadası Turizm19,00-15,4838,59
Kuyumcukent Gayrimenkul1,13-3,420,00
Kütahya Porselen4,88-1,017,25
Lider Faktoring2,00-1,48-11,11
Link Bilgisayar9,89-2,2718,87
Logo Yazılım41,320,7352,25
Lokman Hekim Sağlık3,75-0,27-16,67
Lüks Kadife4,562,93-5,98
Makina Takım1,28-2,29-16,88
Mardin Çimento2,70-1,82-2,77
Marka Yatırım Holding0,63-1,561,61
Marmaris Altınyunus18,00-1,482,51
Marshall25,28-1,710,24
Martı GMYO0,61-1,61-6,15
Martı Otel0,683,0317,24
Mavi Giyim40,54-1,1225,82
Mazhar Zorlu Holding4,80-1,4425,98
Mega Polietilen1,64-2,96-19,61
Menderes Tekstil0,66-1,49-8,33
Mensa0,17-5,5621,43
Merit Turizm13,001,96117,03
Merko Gıda0,67-4,29-33,66
Metal Gayrimenkul0,710,00-18,39
Metemtur Otelcilik1,390,7232,38
Metro Holding0,97-2,0227,63
Metro Petrol ve Tesisleri1,10-3,510,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,19-1,650,85
Migros Ticaret13,92-2,38-6,58
Milpa1,36-4,23-4,85
Mistral GMYO1,13-1,74-26,14
MLP Sağlık10,08-5,97-5,79
MMC San. Ve Tic. Yat.1,09-2,68-0,91
Mondi Tire Kutsan1,52-1,30-18,28
Net Holding1,63-4,68-16,84
Netaş Telekom.6,61-4,202,32
Niğbaş Niğde Beton9,450,00136,25
Nuh Çimento6,21-0,96-10,39
Nurol GMYO2,30-2,139,52
Odaş Elektrik1,37-4,86-2,70
Olmuksan-IP3,31-0,90-1,78
Orge Enerji Elektrik3,22-2,723,21
Orma Orman Mahsulleri1,20-0,830,00
Osmanlı Menkul1,250,00-27,33
Ostim Endüstriyel Yat0,98-3,92-9,26
Otokar110,30-1,5228,42
Oyak Yat. Ort.1,110,00-29,89
Oylum Sınai Yatırımlar2,004,7196,08
Özak GMYO2,27-2,997,58
Özbal Çelik Boru1,11-3,48-19,57
Özderici GMYO0,68-4,23-71,06
Özerden Plastik2,961,0221,43
Panora GMYO4,200,0014,23
Park Elek.Madencilik2,630,779,13
Parsan14,700,5567,81
Pegasus46,38-2,64102,36
Peker GMYO3,93-3,44-52,22
Penguen Gıda1,41-3,4230,56
Pera GMYO0,49-2,00-36,36
Pergamon Dış Ticaret6,03-1,47-1,27
Petkim3,78-4,06-4,00
Petrokent Turizm75,25-0,999,53
Pınar Et Ve Un6,091,0037,26
Pınar Su1,280,002,40
Pınar Süt6,60-3,516,16
Plastikkart2,90-2,687,41
Polisan Holding2,11-2,31-30,01
Politeknik Metal54,800,6456,27
Prizma Press Matbaacılık2,184,3140,65
QNB Finans Fin. Kir.4,381,86-35,59
QNB Finansbank6,71-2,47-25,53
Ral Yatırım Holding4,90-1,01166,30
Ray Sigorta2,22-2,2059,71
Reysaş GMYO0,75-3,858,70
Reysaş Lojistik0,71-1,39-4,05
Rhea Girişim0,81-2,4122,73
Rodrigo Tekstil3,47-4,4182,63
Royal Halı0,85-3,41-14,14
RTA Laboratuvarları1,29-3,01-25,86
Sabancı Holding8,87-4,5222,64
Safkar Ege Soğutmacılık1,80-2,7016,11
Salix Yatırım Holding3,70-5,13-3,90
Sanel Mühendislik3,650,0067,43
Sanifoam Sünger1,64-2,9631,20
Sanko Pazarlama1,96-2,49-1,21
Saray Matbaacılık1,15-3,3615,00
Sarkuysan3,24-0,613,09
Sasa Polyester6,60-4,2114,86
Say Reklamcılık0,854,94-9,57
Sekuro Plastik2,50-5,66-15,54
Selçuk Ecza Deposu4,40-3,5161,86
Selçuk Gıda1,730,5830,08
Senkron Güvenlik4,75-2,06375,00
Serve Film Prodüksiyon2,29-11,9217,44
Servet GMYO4,702,170,00
Seyitler Kimya5,900,6853,25
Silverline Endüstri1,09-1,80-18,66
Sinpaş GMYO0,670,0081,08
Smartiks Yazılım2,51-2,71
Soda Sanayii6,11-1,61-9,69
Sodaş Sodyum Sanayii7,233,2930,31
Söktaş1,44-5,2613,39
Sönmez Filament4,221,6935,26
Sönmez Pamuklu3,502,9412,18
Sumaş Suni Tahta6,80-1,45-2,86
Şeker Fin. Kir.3,751,9032,98
Şekerbank0,96-3,03-12,73
Şişe Cam4,76-3,05-13,17
Şok Marketler9,45-3,18-12,09
T. Halk Bankası5,83-4,27-16,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,720,17-31,06
T.S.K.B.0,77-3,75-4,94
T.Tuborg7,71-0,39-2,82
Taç Tarım Ürünleri4,00-3,15-20,95
Tat Gıda4,480,4517,28
TAV Havalimanları24,22-1,2210,14
Taze Kuru Gıda5,420,37-20,29
Tek-Art Turizm0,761,33-10,59
Tekfen Holding24,10-4,0622,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,322,65-21,89
Temapol Polimer Plastik2,83-1,39-7,52
TGS Dış Ticaret3,85-0,5263,83
Tofaş Oto. Fab.19,20-1,3423,78
Torunlar GMYO1,87-4,5923,84
Trabzon Liman7,06-2,892,64
Trabzonspor Sportif1,00-4,76-27,33
Trakya Cam2,74-4,20-5,15
Trend GMYO1,120,90-11,81
TSKB GMYO0,720,00-12,20
Tuğçelik1,99-3,40-6,57
Tukaş4,25-3,85156,02
Turcas Petrol1,36-2,16-3,55
Turkcell12,751,434,77
Tümosan Motor ve Traktör3,88-2,76-13,78
Tüpraş115,402,0310,60
Türk Hava Yolları12,27-5,18-23,84
Türk Prysmian Kablo1,930,5211,91
Türk Telekom5,02-3,2828,72
Türk Traktör30,92-5,62-11,40
Türker Proje Gayrimenkul24,820,08-22,78
Ufuk Yatırım1,150,000,88
Ulaşlar Turizm Yat.1,37-1,4420,18
Ulusoy Elektrik21,28-2,3933,33
Ulusoy Un Sanayi2,31-3,3511,06
Umpaş Holding0,412,50-25,45
Uşak Seramik1,05-0,94-5,41
Utopya Turizm3,135,39-23,66
Uzertaş Boya0,99-2,9465,00
Ülker Bisküvi18,20-3,8624,06
Ünye Çimento2,66-3,27-23,34
Vakıf Fin. Kir.1,37-5,52-23,03
Vakıf GMYO1,68-4,00-15,58
Vakıf Yat. Ort.1,29-3,01-15,13
Vakıflar Bankası4,52-4,6415,90
Vakko Tekstil2,82-1,058,11
Vanet Gıda1,71-4,4731,54
Verusa Holding15,00-2,60-9,64
Verusaturk Girisim3,17-1,86-4,23
Vestel9,74-8,3775,50
Vestel Beyaz Eşya15,86-5,6562,37
Viking Kağıt0,98-2,97-10,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,41-2,76-18,02
Yapı ve Kredi Bank.2,50-2,7256,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,49-10,75
Yataş4,65-0,854,03
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,88-2,22-6,38
Yeni Gimat GMYO8,120,1213,08
Yeşil GMYO0,26-3,70-3,70
Yeşil Yapı0,26-3,700,00
Yeşil Yatırım Holding9,59-3,62-0,42
Yibitaş İnşaat Malzeme2.679,902,1021,87
Yonga Mobilya7,50-7,8613,64
Yünsa4,270,472,28
Zorlu Enerji1,15-4,17-6,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:38
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