Borsada günlük işlemler (2)08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:36
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|176.489,80
|284,51
|İş Bankası (B)
|19.499,00
|-6,03
|537,18
|İş Bankası (C)
|6,49
|-1,67
|43,27
|İş Bankası (Kur.)
|147.900,00
|-12,57
|204,31
|İş Fin.Kir.
|2,83
|-3,08
|-38,88
|İş Girişim
|2,69
|-1,82
|31,86
|İş GMYO
|1,02
|0,99
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|2,89
|0,00
|56,48
|İş Yat. Ort.
|1,04
|-0,95
|40,90
|İşbir Holding
|299,00
|3,14
|116,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|-2,70
|-57,14
|İttifak Holding
|6,05
|-0,17
|95,16
|İz Hayvancılık Tarım
|5,16
|-1,90
|-21,70
|İzmir Demir Çelik
|1,63
|-0,61
|-1,81
|İzmir Fırça
|1,63
|-0,61
|-21,26
|İzocam
|23,20
|0,69
|8,31
|Jantsa Jant Sanayi
|30,00
|-0,66
|16,23
|Kafein Yazılım
|7,20
|0,56
|4,53
|Kapital Yat. Holding
|1,99
|2,05
|-30,66
|Kaplamin
|3,37
|-0,88
|-6,39
|Kardemir (A)
|2,11
|-1,40
|23,27
|Kardemir (B)
|2,10
|-0,94
|22,02
|Kardemir (D)
|2,19
|-0,90
|6,53
|Karel Elektronik
|6,20
|-1,43
|48,68
|Karsan Otomotiv
|1,24
|-0,80
|-3,13
|Karsu Tekstil
|1,26
|-0,79
|0,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,20
|-0,76
|40,54
|Kartonsan
|310,80
|-0,10
|-2,56
|Katmerciler Ekipman
|2,18
|3,81
|-27,54
|Kent Gıda
|123,00
|0,24
|3,36
|Kerevitaş Gıda
|1,87
|0,00
|3,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|4,35
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,95
|0,52
|11,43
|Klimasan Klima
|10,21
|10,98
|163,15
|Koç Holding
|17,64
|-0,68
|27,38
|Konfrut Gıda
|31,62
|-0,88
|32,41
|Konya Çimento
|177,60
|-1,88
|-0,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,84
|-0,42
|25,15
|Koza Altın
|50,25
|1,84
|-2,05
|Koza Madencilik
|6,29
|0,32
|-12,88
|Körfez GMYO
|1,65
|1,85
|35,25
|Kristal Kola
|0,87
|1,16
|-17,14
|Kron Telekomünikasyon
|8,25
|-2,25
|-5,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,48
|-0,09
|63,97
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,17
|-0,85
|3,54
|Kütahya Porselen
|4,93
|-0,80
|8,35
|Lider Faktoring
|2,03
|-0,98
|-9,78
|Link Bilgisayar
|10,12
|-1,27
|21,63
|Logo Yazılım
|41,02
|0,00
|51,14
|Lokman Hekim Sağlık
|3,76
|-1,83
|-16,44
|Lüks Kadife
|4,43
|-5,54
|-8,66
|Makina Takım
|1,31
|3,15
|-14,94
|Mardin Çimento
|2,75
|0,00
|-0,97
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|0,00
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|18,27
|-1,77
|4,04
|Marshall
|25,72
|-0,77
|1,98
|Martı GMYO
|0,62
|-1,59
|-4,62
|Martı Otel
|0,66
|3,13
|13,79
|Mavi Giyim
|41,00
|-1,20
|27,25
|Mazhar Zorlu Holding
|4,87
|-1,81
|27,82
|Mega Polietilen
|1,69
|-1,74
|-17,16
|Menderes Tekstil
|0,67
|0,00
|-6,94
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,75
|2,82
|112,85
|Merko Gıda
|0,70
|0,00
|-30,69
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,38
|8,66
|31,43
|Metro Holding
|0,99
|0,00
|30,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|-0,87
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|-0,82
|2,54
|Migros Ticaret
|14,26
|-1,11
|-4,30
|Milpa
|1,42
|0,00
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,15
|2,68
|-24,84
|MLP Sağlık
|10,72
|-5,13
|0,19
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,12
|4,67
|1,82
|Mondi Tire Kutsan
|1,54
|0,00
|-17,20
|Net Holding
|1,71
|-0,58
|-12,76
|Netaş Telekom.
|6,90
|-2,40
|6,81
|Niğbaş Niğde Beton
|9,45
|0,96
|136,25
|Nuh Çimento
|6,27
|-0,32
|-9,53
|Nurol GMYO
|2,35
|1,29
|11,90
|Odaş Elektrik
|1,44
|-2,70
|2,27
|Olmuksan-IP
|3,34
|-1,76
|-0,89
|Orge Enerji Elektrik
|3,31
|-0,90
|6,09
|Orma Orman Mahsulleri
|1,21
|0,83
|0,83
|Osmanlı Menkul
|1,25
|0,81
|-27,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,02
|0,00
|-5,56
|Otokar
|112,00
|-0,27
|30,40
|Oyak Yat. Ort.
|1,11
|-0,89
|-29,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,91
|7,91
|87,25
|Özak GMYO
|2,34
|-1,27
|10,90
|Özbal Çelik Boru
|1,15
|0,00
|-16,67
|Özderici GMYO
|0,71
|-1,39
|-69,79
|Özerden Plastik
|2,93
|-1,68
|20,20
|Panora GMYO
|4,20
|-0,94
|14,23
|Park Elek.Madencilik
|2,61
|0,38
|8,30
|Parsan
|14,62
|-1,35
|66,89
|Pegasus
|47,64
|2,41
|107,85
|Peker GMYO
|4,07
|0,74
|-50,51
|Penguen Gıda
|1,46
|-1,35
|35,19
|Pera GMYO
|0,50
|0,00
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,12
|-1,45
|0,21
|Petkim
|3,94
|-1,75
|0,06
|Petrokent Turizm
|76,00
|1,60
|10,63
|Pınar Et Ve Un
|6,03
|0,84
|35,91
|Pınar Su
|1,28
|0,00
|2,40
|Pınar Süt
|6,84
|-1,16
|10,02
|Plastikkart
|2,98
|-0,67
|10,37
|Polisan Holding
|2,16
|-2,26
|-28,35
|Politeknik Metal
|54,45
|-1,98
|55,27
|Prizma Press Matbaacılık
|2,09
|0,97
|34,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,30
|-2,93
|-36,76
|QNB Finansbank
|6,88
|-1,01
|-23,64
|Ral Yatırım Holding
|4,95
|1,43
|169,02
|Ray Sigorta
|2,27
|2,71
|63,31
|Reysaş GMYO
|0,78
|-2,50
|13,04
|Reysaş Lojistik
|0,72
|-1,37
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,83
|0,00
|25,76
|Rodrigo Tekstil
|3,63
|-3,46
|91,05
|Royal Halı
|0,88
|2,33
|-11,11
|RTA Laboratuvarları
|1,33
|0,00
|-23,56
|Sabancı Holding
|9,29
|1,98
|28,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,85
|3,93
|19,34
|Salix Yatırım Holding
|3,90
|8,33
|1,30
|Sanel Mühendislik
|3,65
|0,00
|67,43
|Sanifoam Sünger
|1,69
|-1,17
|35,20
|Sanko Pazarlama
|2,01
|-0,30
|1,31
|Saray Matbaacılık
|1,19
|3,48
|19,00
|Sarkuysan
|3,26
|-0,61
|3,73
|Sasa Polyester
|6,89
|1,47
|19,91
|Say Reklamcılık
|0,81
|0,00
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,65
|0,38
|-10,47
|Selçuk Ecza Deposu
|4,56
|2,24
|67,74
|Selçuk Gıda
|1,72
|0,00
|29,32
|Senkron Güvenlik
|4,85
|6,13
|385,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,60
|0,39
|33,33
|Servet GMYO
|4,60
|-0,86
|-2,13
|Seyitler Kimya
|5,86
|-1,51
|52,21
|Silverline Endüstri
|1,11
|-0,89
|-17,16
|Sinpaş GMYO
|0,67
|-1,47
|81,08
|Smartiks Yazılım
|2,58
|-1,90
|Soda Sanayii
|6,21
|-2,97
|-8,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|0,00
|26,16
|Söktaş
|1,52
|5,56
|19,69
|Sönmez Filament
|4,15
|-1,89
|33,01
|Sönmez Pamuklu
|3,40
|-1,45
|8,97
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|1,47
|-1,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,68
|-1,34
|30,50
|Şekerbank
|0,99
|0,00
|-10,00
|Şişe Cam
|4,91
|-2,96
|-10,44
|Şok Marketler
|9,76
|0,21
|-9,21
|T. Halk Bankası
|6,09
|0,33
|-13,25
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,70
|-0,59
|-31,17
|T.S.K.B.
|0,80
|-2,44
|-1,23
|T.Tuborg
|7,74
|-0,26
|-2,45
|Taç Tarım Ürünleri
|4,13
|-1,67
|-18,38
|Tat Gıda
|4,46
|0,45
|16,75
|TAV Havalimanları
|24,52
|-1,45
|11,50
|Taze Kuru Gıda
|5,40
|-2,35
|-20,59
|Tek-Art Turizm
|0,75
|0,00
|-11,76
|Tekfen Holding
|25,12
|0,16
|27,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,26
|-3,42
|-23,91
|Temapol Polimer Plastik
|2,87
|0,00
|-6,21
|TGS Dış Ticaret
|3,87
|0,52
|64,68
|Tofaş Oto. Fab.
|19,46
|1,78
|25,46
|Torunlar GMYO
|1,96
|-0,51
|29,80
|Trabzon Liman
|7,27
|-0,27
|5,69
|Trabzonspor Sportif
|1,05
|-3,67
|-23,70
|Trakya Cam
|2,86
|-2,05
|-1,00
|Trend GMYO
|1,11
|0,91
|-12,60
|TSKB GMYO
|0,72
|-1,37
|-12,20
|Tuğçelik
|2,06
|0,00
|-3,29
|Tukaş
|4,42
|3,51
|166,27
|Turcas Petrol
|1,39
|-1,42
|-1,42
|Turkcell
|12,57
|-2,03
|3,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,99
|-1,72
|-11,33
|Tüpraş
|113,10
|-1,31
|8,40
|Türk Hava Yolları
|12,94
|-3,00
|-19,68
|Türk Prysmian Kablo
|1,92
|-1,54
|11,33
|Türk Telekom
|5,19
|-1,70
|33,08
|Türk Traktör
|32,76
|-0,73
|-6,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,80
|-0,48
|-22,84
|Ufuk Yatırım
|1,15
|-0,86
|0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,39
|1,46
|21,93
|Ulusoy Elektrik
|21,80
|5,21
|36,59
|Ulusoy Un Sanayi
|2,39
|4,37
|14,90
|Umpaş Holding
|0,40
|2,56
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,06
|1,92
|-4,50
|Utopya Turizm
|2,97
|-2,30
|-27,56
|Uzertaş Boya
|1,02
|0,00
|70,00
|Ülker Bisküvi
|18,93
|-0,26
|29,04
|Ünye Çimento
|2,75
|-2,14
|-20,75
|Vakıf Fin. Kir.
|1,45
|-0,68
|-18,54
|Vakıf GMYO
|1,75
|0,00
|-12,06
|Vakıf Yat. Ort.
|1,33
|-0,75
|-12,50
|Vakıflar Bankası
|4,74
|-2,87
|21,54
|Vakko Tekstil
|2,85
|-1,04
|9,26
|Vanet Gıda
|1,79
|-0,56
|37,69
|Verusa Holding
|15,40
|-6,78
|-7,23
|Verusaturk Girisim
|3,23
|1,25
|-2,42
|Vestel
|10,63
|-5,43
|91,53
|Vestel Beyaz Eşya
|16,81
|-3,11
|72,10
|Viking Kağıt
|1,01
|-0,98
|-8,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,45
|-0,68
|-15,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,57
|-3,38
|60,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,49
|-0,40
|-10,75
|Yataş
|4,69
|-0,64
|4,92
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,90
|-2,17
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|8,11
|-0,98
|12,95
|Yeşil GMYO
|0,27
|-3,57
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,27
|3,85
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,95
|-1,00
|3,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.624,90
|0,00
|19,37
|Yonga Mobilya
|8,14
|2,52
|23,33
|Yünsa
|4,25
|-0,93
|1,80
|Zorlu Enerji
|1,20
|-2,44
|-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
YORUM YAZ