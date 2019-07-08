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Borsada günlük işlemler (2)

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:36
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)176.489,80284,51
İş Bankası (B)19.499,00-6,03537,18
İş Bankası (C)6,49-1,6743,27
İş Bankası (Kur.)147.900,00-12,57204,31
İş Fin.Kir.2,83-3,08-38,88
İş Girişim2,69-1,8231,86
İş GMYO1,020,99-5,56
İş Y. Men. Değ.2,890,0056,48
İş Yat. Ort.1,04-0,9540,90
İşbir Holding299,003,14116,67
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,36-2,70-57,14
İttifak Holding6,05-0,1795,16
İz Hayvancılık Tarım5,16-1,90-21,70
İzmir Demir Çelik1,63-0,61-1,81
İzmir Fırça1,63-0,61-21,26
İzocam23,200,698,31
Jantsa Jant Sanayi30,00-0,6616,23
Kafein Yazılım7,200,564,53
Kapital Yat. Holding1,992,05-30,66
Kaplamin3,37-0,88-6,39
Kardemir (A)2,11-1,4023,27
Kardemir (B)2,10-0,9422,02
Kardemir (D)2,19-0,906,53
Karel Elektronik6,20-1,4348,68
Karsan Otomotiv1,24-0,80-3,13
Karsu Tekstil1,26-0,790,80
Karsusan Su Ürünleri San.5,20-0,7640,54
Kartonsan310,80-0,10-2,56
Katmerciler Ekipman2,183,81-27,54
Kent Gıda123,000,243,36
Kerevitaş Gıda1,870,003,89
Kervansaray Yat. Holding0,244,35-31,43
Kiler GMYO1,950,5211,43
Klimasan Klima10,2110,98163,15
Koç Holding17,64-0,6827,38
Konfrut Gıda31,62-0,8832,41
Konya Çimento177,60-1,88-0,22
Kordsa Teknik Tekstil11,84-0,4225,15
Koza Altın50,251,84-2,05
Koza Madencilik6,290,32-12,88
Körfez GMYO1,651,8535,25
Kristal Kola0,871,16-17,14
Kron Telekomünikasyon8,25-2,25-5,17
Kuştur Kuşadası Turizm22,48-0,0963,97
Kuyumcukent Gayrimenkul1,17-0,853,54
Kütahya Porselen4,93-0,808,35
Lider Faktoring2,03-0,98-9,78
Link Bilgisayar10,12-1,2721,63
Logo Yazılım41,020,0051,14
Lokman Hekim Sağlık3,76-1,83-16,44
Lüks Kadife4,43-5,54-8,66
Makina Takım1,313,15-14,94
Mardin Çimento2,750,00-0,97
Marka Yatırım Holding0,640,003,23
Marmaris Altınyunus18,27-1,774,04
Marshall25,72-0,771,98
Martı GMYO0,62-1,59-4,62
Martı Otel0,663,1313,79
Mavi Giyim41,00-1,2027,25
Mazhar Zorlu Holding4,87-1,8127,82
Mega Polietilen1,69-1,74-17,16
Menderes Tekstil0,670,00-6,94
Mensa0,180,0028,57
Merit Turizm12,752,82112,85
Merko Gıda0,700,00-30,69
Metal Gayrimenkul0,710,00-18,39
Metemtur Otelcilik1,388,6631,43
Metro Holding0,990,0030,26
Metro Petrol ve Tesisleri1,14-0,873,64
Metro Yatırım Ortaklığı1,21-0,822,54
Migros Ticaret14,26-1,11-4,30
Milpa1,420,00-0,65
Mistral GMYO1,152,68-24,84
MLP Sağlık10,72-5,130,19
MMC San. Ve Tic. Yat.1,124,671,82
Mondi Tire Kutsan1,540,00-17,20
Net Holding1,71-0,58-12,76
Netaş Telekom.6,90-2,406,81
Niğbaş Niğde Beton9,450,96136,25
Nuh Çimento6,27-0,32-9,53
Nurol GMYO2,351,2911,90
Odaş Elektrik1,44-2,702,27
Olmuksan-IP3,34-1,76-0,89
Orge Enerji Elektrik3,31-0,906,09
Orma Orman Mahsulleri1,210,830,83
Osmanlı Menkul1,250,81-27,33
Ostim Endüstriyel Yat1,020,00-5,56
Otokar112,00-0,2730,40
Oyak Yat. Ort.1,11-0,89-29,89
Oylum Sınai Yatırımlar1,917,9187,25
Özak GMYO2,34-1,2710,90
Özbal Çelik Boru1,150,00-16,67
Özderici GMYO0,71-1,39-69,79
Özerden Plastik2,93-1,6820,20
Panora GMYO4,20-0,9414,23
Park Elek.Madencilik2,610,388,30
Parsan14,62-1,3566,89
Pegasus47,642,41107,85
Peker GMYO4,070,74-50,51
Penguen Gıda1,46-1,3535,19
Pera GMYO0,500,00-35,06
Pergamon Dış Ticaret6,12-1,450,21
Petkim3,94-1,750,06
Petrokent Turizm76,001,6010,63
Pınar Et Ve Un6,030,8435,91
Pınar Su1,280,002,40
Pınar Süt6,84-1,1610,02
Plastikkart2,98-0,6710,37
Polisan Holding2,16-2,26-28,35
Politeknik Metal54,45-1,9855,27
Prizma Press Matbaacılık2,090,9734,84
QNB Finans Fin. Kir.4,30-2,93-36,76
QNB Finansbank6,88-1,01-23,64
Ral Yatırım Holding4,951,43169,02
Ray Sigorta2,272,7163,31
Reysaş GMYO0,78-2,5013,04
Reysaş Lojistik0,72-1,37-2,70
Rhea Girişim0,830,0025,76
Rodrigo Tekstil3,63-3,4691,05
Royal Halı0,882,33-11,11
RTA Laboratuvarları1,330,00-23,56
Sabancı Holding9,291,9828,45
Safkar Ege Soğutmacılık1,853,9319,34
Salix Yatırım Holding3,908,331,30
Sanel Mühendislik3,650,0067,43
Sanifoam Sünger1,69-1,1735,20
Sanko Pazarlama2,01-0,301,31
Saray Matbaacılık1,193,4819,00
Sarkuysan3,26-0,613,73
Sasa Polyester6,891,4719,91
Say Reklamcılık0,810,00-13,83
Sekuro Plastik2,650,38-10,47
Selçuk Ecza Deposu4,562,2467,74
Selçuk Gıda1,720,0029,32
Senkron Güvenlik4,856,13385,00
Serve Film Prodüksiyon2,600,3933,33
Servet GMYO4,60-0,86-2,13
Seyitler Kimya5,86-1,5152,21
Silverline Endüstri1,11-0,89-17,16
Sinpaş GMYO0,67-1,4781,08
Smartiks Yazılım2,58-1,90
Soda Sanayii6,21-2,97-8,21
Sodaş Sodyum Sanayii7,000,0026,16
Söktaş1,525,5619,69
Sönmez Filament4,15-1,8933,01
Sönmez Pamuklu3,40-1,458,97
Sumaş Suni Tahta6,901,47-1,43
Şeker Fin. Kir.3,68-1,3430,50
Şekerbank0,990,00-10,00
Şişe Cam4,91-2,96-10,44
Şok Marketler9,760,21-9,21
T. Halk Bankası6,090,33-13,25
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,70-0,59-31,17
T.S.K.B.0,80-2,44-1,23
T.Tuborg7,74-0,26-2,45
Taç Tarım Ürünleri4,13-1,67-18,38
Tat Gıda4,460,4516,75
TAV Havalimanları24,52-1,4511,50
Taze Kuru Gıda5,40-2,35-20,59
Tek-Art Turizm0,750,00-11,76
Tekfen Holding25,120,1627,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,26-3,42-23,91
Temapol Polimer Plastik2,870,00-6,21
TGS Dış Ticaret3,870,5264,68
Tofaş Oto. Fab.19,461,7825,46
Torunlar GMYO1,96-0,5129,80
Trabzon Liman7,27-0,275,69
Trabzonspor Sportif1,05-3,67-23,70
Trakya Cam2,86-2,05-1,00
Trend GMYO1,110,91-12,60
TSKB GMYO0,72-1,37-12,20
Tuğçelik2,060,00-3,29
Tukaş4,423,51166,27
Turcas Petrol1,39-1,42-1,42
Turkcell12,57-2,033,29
Tümosan Motor ve Traktör3,99-1,72-11,33
Tüpraş113,10-1,318,40
Türk Hava Yolları12,94-3,00-19,68
Türk Prysmian Kablo1,92-1,5411,33
Türk Telekom5,19-1,7033,08
Türk Traktör32,76-0,73-6,13
Türker Proje Gayrimenkul24,80-0,48-22,84
Ufuk Yatırım1,15-0,860,88
Ulaşlar Turizm Yat.1,391,4621,93
Ulusoy Elektrik21,805,2136,59
Ulusoy Un Sanayi2,394,3714,90
Umpaş Holding0,402,56-27,27
Uşak Seramik1,061,92-4,50
Utopya Turizm2,97-2,30-27,56
Uzertaş Boya1,020,0070,00
Ülker Bisküvi18,93-0,2629,04
Ünye Çimento2,75-2,14-20,75
Vakıf Fin. Kir.1,45-0,68-18,54
Vakıf GMYO1,750,00-12,06
Vakıf Yat. Ort.1,33-0,75-12,50
Vakıflar Bankası4,74-2,8721,54
Vakko Tekstil2,85-1,049,26
Vanet Gıda1,79-0,5637,69
Verusa Holding15,40-6,78-7,23
Verusaturk Girisim3,231,25-2,42
Vestel10,63-5,4391,53
Vestel Beyaz Eşya16,81-3,1172,10
Viking Kağıt1,01-0,98-8,18
Yapı Kredi Koray GMYO1,45-0,68-15,70
Yapı ve Kredi Bank.2,57-3,3860,62
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,49-0,40-10,75
Yataş4,69-0,644,92
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,90-2,17-4,26
Yeni Gimat GMYO8,11-0,9812,95
Yeşil GMYO0,27-3,570,00
Yeşil Yapı0,273,853,85
Yeşil Yatırım Holding9,95-1,003,32
Yibitaş İnşaat Malzeme2.624,900,0019,37
Yonga Mobilya8,142,5223,33
Yünsa4,25-0,931,80
Zorlu Enerji1,20-2,44-2,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:36
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