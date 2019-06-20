Borsada günlük işlemler (2)20 Haziran 2019 Perşembe 18:43
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|106.998,90
|133,11
|İş Bankası (B)
|19.499,90
|1,61
|537,21
|İş Bankası (C)
|5,54
|0,36
|22,30
|İş Bankası (Kur.)
|157.000,00
|6,08
|223,03
|İş Fin.Kir.
|3,93
|-1,75
|-15,12
|İş Girişim
|2,64
|-1,12
|29,41
|İş GMYO
|0,99
|1,02
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|2,87
|0,35
|55,40
|İş Yat. Ort.
|1,02
|0,00
|38,19
|İşbir Holding
|239,10
|0,04
|73,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-58,33
|İttifak Holding
|6,87
|3,46
|121,61
|İz Hayvancılık Tarım
|5,29
|0,76
|-19,73
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|0,00
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,58
|0,00
|-23,67
|İzocam
|20,60
|-1,06
|-3,83
|Jantsa Jant Sanayi
|28,06
|-0,43
|8,71
|Kafein Yazılım
|7,24
|-5,97
|5,11
|Kapital Yat. Holding
|1,67
|0,00
|-41,81
|Kaplamin
|3,34
|1,83
|-7,22
|Kardemir (A)
|2,19
|0,92
|20,33
|Kardemir (B)
|2,19
|1,39
|19,67
|Kardemir (D)
|2,33
|0,87
|6,88
|Karel Elektronik
|5,81
|0,35
|39,33
|Karsan Otomotiv
|1,21
|0,00
|-5,47
|Karsu Tekstil
|1,24
|1,64
|-0,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,56
|3,35
|50,27
|Kartonsan
|316,50
|0,00
|-0,78
|Katmerciler Ekipman
|4,55
|3,41
|-22,49
|Kent Gıda
|121,20
|0,00
|1,85
|Kerevitaş Gıda
|1,58
|-0,63
|-12,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|9,09
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,72
|0,00
|-1,71
|Klimasan Klima
|9,39
|-3,99
|137,12
|Koç Holding
|17,59
|1,09
|27,02
|Konfrut Gıda
|30,04
|0,07
|25,80
|Konya Çimento
|177,90
|1,66
|-0,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,47
|1,88
|31,80
|Koza Altın
|50,20
|1,74
|-2,14
|Koza Madencilik
|7,36
|-0,14
|1,94
|Körfez GMYO
|1,61
|0,00
|31,97
|Kristal Kola
|0,84
|0,00
|-20,00
|Kron Telekomünikasyon
|8,27
|0,00
|-4,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,90
|-0,37
|96,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,26
|5,88
|11,50
|Kütahya Porselen
|4,70
|0,21
|3,30
|Lider Faktoring
|2,02
|0,00
|-10,22
|Link Bilgisayar
|10,78
|-0,19
|29,57
|Logo Yazılım
|40,60
|5,24
|49,59
|Lokman Hekim Sağlık
|3,64
|0,00
|-19,11
|Lüks Kadife
|4,02
|-0,74
|-17,11
|Makina Takım
|1,26
|0,00
|-18,18
|Mardin Çimento
|2,66
|0,38
|-4,21
|Marka Yatırım Holding
|0,62
|0,00
|0,00
|Marmaris Altınyunus
|18,30
|0,49
|4,21
|Marshall
|25,90
|0,54
|2,70
|Martı GMYO
|0,60
|1,69
|-7,69
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|36,48
|-1,30
|13,22
|Mazhar Zorlu Holding
|5,90
|19,92
|54,86
|Mega Polietilen
|1,67
|-1,18
|-18,14
|Menderes Tekstil
|0,66
|3,13
|-8,33
|Mensa
|0,18
|-5,26
|28,57
|Merit Turizm
|8,50
|-1,16
|41,90
|Merko Gıda
|0,63
|0,00
|-37,62
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|-2,60
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,14
|11,76
|8,57
|Metro Holding
|1,03
|1,98
|35,53
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|0,89
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|1,64
|5,08
|Migros Ticaret
|13,22
|0,00
|-11,28
|Milpa
|1,38
|0,73
|-3,45
|Mistral GMYO
|1,09
|-0,91
|-28,76
|MLP Sağlık
|12,38
|1,81
|15,70
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,01
|1,00
|-8,18
|Mondi Tire Kutsan
|1,45
|-1,36
|-22,04
|Net Holding
|1,66
|-0,60
|-15,31
|Netaş Telekom.
|6,67
|-0,89
|3,25
|Niğbaş Niğde Beton
|8,26
|3,25
|106,50
|Nuh Çimento
|6,10
|0,49
|-11,98
|Nurol GMYO
|2,06
|0,98
|-1,90
|Odaş Elektrik
|1,42
|-1,39
|0,85
|Olmuksan-IP
|3,21
|0,00
|-4,75
|Orge Enerji Elektrik
|3,36
|-1,47
|7,69
|Orma Orman Mahsulleri
|1,25
|3,31
|4,17
|Osmanlı Menkul
|1,35
|-7,53
|-21,51
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,01
|-3,81
|-6,48
|Otokar
|110,30
|2,41
|28,42
|Oyak Yat. Ort.
|1,16
|7,41
|-26,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,14
|-4,20
|11,76
|Özak GMYO
|2,19
|-2,67
|3,79
|Özbal Çelik Boru
|1,18
|4,42
|-14,49
|Özderici GMYO
|0,69
|0,00
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,97
|1,37
|21,84
|Panora GMYO
|4,09
|0,49
|11,24
|Park Elek.Madencilik
|2,35
|0,00
|-2,49
|Parsan
|14,59
|-2,67
|66,55
|Pegasus
|40,10
|-2,81
|74,96
|Peker GMYO
|4,15
|1,47
|-49,54
|Penguen Gıda
|1,42
|-0,70
|31,48
|Pera GMYO
|0,52
|1,96
|-32,47
|Pergamon Dış Ticaret
|6,08
|0,00
|-0,45
|Petkim
|3,94
|-0,25
|0,06
|Petrokent Turizm
|81,20
|1,12
|18,20
|Pınar Et Ve Un
|5,64
|2,17
|27,12
|Pınar Su
|1,25
|0,00
|0,00
|Pınar Süt
|6,84
|1,63
|10,02
|Plastikkart
|2,89
|0,70
|7,04
|Polisan Holding
|2,32
|-1,28
|-23,05
|Politeknik Metal
|57,30
|1,96
|63,40
|Prizma Press Matbaacılık
|2,01
|0,50
|29,68
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,02
|0,25
|-40,88
|QNB Finansbank
|6,82
|-0,44
|-24,31
|Ral Yatırım Holding
|4,58
|0,00
|148,91
|Ray Sigorta
|2,18
|0,00
|56,83
|Reysaş GMYO
|0,74
|0,00
|7,25
|Reysaş Lojistik
|0,72
|2,86
|-2,70
|Rhea Girişim
|0,74
|2,78
|12,12
|Rodrigo Tekstil
|2,53
|-0,39
|33,16
|Royal Halı
|0,83
|1,22
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,28
|0,79
|-26,44
|Sabancı Holding
|8,33
|-1,30
|15,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,50
|-0,66
|-3,24
|Salix Yatırım Holding
|4,53
|-1,09
|17,66
|Sanel Mühendislik
|3,56
|0,85
|63,30
|Sanifoam Sünger
|1,71
|0,00
|36,80
|Sanko Pazarlama
|2,09
|0,48
|-5,19
|Saray Matbaacılık
|1,13
|8,65
|13,00
|Sarkuysan
|3,32
|0,91
|5,64
|Sasa Polyester
|6,20
|-2,52
|7,90
|Say Reklamcılık
|0,83
|2,47
|-11,70
|Sekuro Plastik
|2,54
|0,40
|-14,19
|Selçuk Ecza Deposu
|4,85
|0,21
|78,41
|Selçuk Gıda
|1,77
|0,00
|33,08
|Senkron Güvenlik
|5,36
|-0,19
|436,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,84
|0,00
|45,64
|Servet GMYO
|4,49
|-0,22
|-4,47
|Seyitler Kimya
|5,71
|0,00
|48,31
|Silverline Endüstri
|1,08
|0,00
|-19,40
|Sinpaş GMYO
|0,57
|0,00
|54,05
|Smartiks Yazılım
|2,92
|13,18
|Soda Sanayii
|6,73
|-2,18
|-0,52
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,05
|-0,70
|27,06
|Söktaş
|1,38
|2,22
|8,66
|Sönmez Filament
|3,53
|4,75
|13,14
|Sönmez Pamuklu
|3,47
|5,79
|11,22
|Sumaş Suni Tahta
|6,88
|2,69
|-1,71
|Şeker Fin. Kir.
|3,70
|2,78
|31,21
|Şekerbank
|0,94
|2,17
|-14,55
|Şişe Cam
|5,05
|-1,37
|-7,89
|Şok Marketler
|9,06
|-1,52
|-15,72
|T. Halk Bankası
|5,30
|0,19
|-24,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|12,08
|-1,06
|-28,94
|T.S.K.B.
|0,73
|2,82
|-9,88
|T.Tuborg
|7,60
|0,26
|-4,21
|Taç Tarım Ürünleri
|4,14
|0,00
|-18,18
|Tat Gıda
|4,40
|0,69
|15,18
|TAV Havalimanları
|25,70
|-2,28
|16,87
|Taze Kuru Gıda
|5,60
|0,18
|-17,65
|Tek-Art Turizm
|0,73
|0,00
|-14,12
|Tekfen Holding
|25,96
|-2,77
|32,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,02
|-1,46
|-31,99
|Temapol Polimer Plastik
|2,88
|-0,69
|-5,88
|TGS Dış Ticaret
|3,77
|-1,82
|60,43
|Tofaş Oto. Fab.
|18,63
|-0,11
|20,11
|Torunlar GMYO
|1,92
|3,23
|27,15
|Trabzon Liman
|9,19
|-0,11
|9,54
|Trabzonspor Sportif
|0,96
|4,35
|-30,24
|Trakya Cam
|2,85
|1,79
|-1,35
|Trend GMYO
|1,20
|-0,83
|-5,51
|TSKB GMYO
|0,70
|0,00
|-14,63
|Tuğçelik
|1,99
|-0,50
|-6,57
|Tukaş
|5,32
|0,95
|220,48
|Turcas Petrol
|1,31
|0,77
|-7,09
|Turkcell
|12,52
|0,32
|2,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,82
|1,33
|-15,11
|Tüpraş
|115,70
|-2,77
|10,89
|Türk Hava Yolları
|12,98
|0,08
|-19,43
|Türk Prysmian Kablo
|1,73
|0,58
|0,31
|Türk Telekom
|4,84
|-0,62
|24,10
|Türk Traktör
|29,96
|1,49
|-14,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,50
|0,16
|-23,77
|Ufuk Yatırım
|1,12
|0,00
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,36
|-1,45
|19,30
|Ulusoy Elektrik
|20,78
|0,19
|30,20
|Ulusoy Un Sanayi
|2,27
|0,00
|9,13
|Umpaş Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,02
|-0,97
|-8,11
|Utopya Turizm
|3,23
|0,31
|-21,22
|Uzertaş Boya
|1,03
|19,77
|71,67
|Ülker Bisküvi
|20,02
|0,86
|36,47
|Ünye Çimento
|2,47
|0,00
|-28,82
|Vakıf Fin. Kir.
|1,44
|0,70
|-19,10
|Vakıf GMYO
|1,63
|0,00
|-18,09
|Vakıf Yat. Ort.
|1,28
|0,00
|-15,79
|Vakıflar Bankası
|3,87
|1,31
|-0,77
|Vakko Tekstil
|2,82
|0,36
|8,11
|Vanet Gıda
|1,51
|0,67
|16,15
|Verusa Holding
|18,82
|-1,47
|13,37
|Verusaturk Girisim
|3,18
|0,63
|-3,93
|Vestel
|11,88
|-0,50
|114,05
|Vestel Beyaz Eşya
|17,50
|0,52
|79,17
|Viking Kağıt
|1,10
|1,85
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,40
|0,72
|-18,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|2,63
|46,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|-0,39
|-8,60
|Yataş
|4,39
|-0,68
|-1,79
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,93
|1,09
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|8,15
|0,87
|13,50
|Yeşil GMYO
|0,27
|0,00
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|4,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,91
|1,02
|2,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.350,10
|0,05
|6,87
|Yonga Mobilya
|9,05
|-6,99
|37,12
|Yünsa
|4,26
|0,47
|2,04
|Zorlu Enerji
|1,18
|0,85
|-4,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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