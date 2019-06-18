Borsada günlük işlemler (2)18 Haziran 2019 Salı 18:35
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|106.998,90
|7,01
|133,11
|İş Bankası (B)
|19.190,00
|3,69
|527,08
|İş Bankası (C)
|5,49
|4,57
|21,19
|İş Bankası (Kur.)
|148.000,00
|0,00
|204,51
|İş Fin.Kir.
|4,12
|-6,36
|-11,02
|İş Girişim
|2,75
|0,36
|34,80
|İş GMYO
|0,99
|1,02
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|2,87
|2,50
|55,40
|İş Yat. Ort.
|1,01
|4,12
|36,84
|İşbir Holding
|240,00
|2,13
|73,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|2,86
|-57,14
|İttifak Holding
|6,50
|2,69
|109,68
|İz Hayvancılık Tarım
|5,37
|-0,37
|-18,51
|İzmir Demir Çelik
|1,61
|0,63
|-3,01
|İzmir Fırça
|1,60
|-0,62
|-22,71
|İzocam
|21,06
|0,29
|-1,68
|Jantsa Jant Sanayi
|27,60
|1,02
|6,93
|Kafein Yazılım
|7,61
|2,42
|10,48
|Kapital Yat. Holding
|1,66
|0,61
|-42,16
|Kaplamin
|3,28
|0,92
|-8,89
|Kardemir (A)
|2,18
|1,87
|19,78
|Kardemir (B)
|2,18
|2,35
|19,13
|Kardemir (D)
|2,33
|4,02
|6,88
|Karel Elektronik
|5,85
|3,17
|40,29
|Karsan Otomotiv
|1,23
|-0,81
|-3,91
|Karsu Tekstil
|1,22
|0,00
|-2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,38
|-0,55
|45,41
|Kartonsan
|319,00
|1,21
|0,01
|Katmerciler Ekipman
|4,01
|5,25
|-31,69
|Kent Gıda
|120,00
|-0,41
|0,84
|Kerevitaş Gıda
|1,61
|0,63
|-10,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,74
|1,75
|-0,57
|Klimasan Klima
|9,99
|-1,09
|152,27
|Koç Holding
|17,48
|4,92
|26,22
|Konfrut Gıda
|29,66
|0,14
|24,20
|Konya Çimento
|175,00
|1,21
|-1,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,21
|0,91
|29,06
|Koza Altın
|50,65
|1,30
|-1,27
|Koza Madencilik
|7,73
|-1,53
|7,06
|Körfez GMYO
|1,69
|16,55
|38,52
|Kristal Kola
|0,85
|0,00
|-19,05
|Kron Telekomünikasyon
|8,23
|0,61
|-5,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,50
|5,77
|100,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|4,42
|4,42
|Kütahya Porselen
|4,73
|1,07
|3,96
|Lider Faktoring
|2,01
|0,50
|-10,67
|Link Bilgisayar
|11,03
|-8,01
|32,57
|Logo Yazılım
|38,30
|4,25
|41,12
|Lokman Hekim Sağlık
|3,65
|1,11
|-18,89
|Lüks Kadife
|4,04
|1,25
|-16,70
|Makina Takım
|1,28
|0,00
|-16,88
|Mardin Çimento
|2,66
|0,00
|-4,21
|Marka Yatırım Holding
|0,63
|-1,56
|1,61
|Marmaris Altınyunus
|18,41
|2,79
|4,84
|Marshall
|26,10
|0,77
|3,49
|Martı GMYO
|0,59
|0,00
|-9,23
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|35,90
|3,58
|11,42
|Mazhar Zorlu Holding
|4,63
|2,89
|21,52
|Mega Polietilen
|1,73
|-4,42
|-15,20
|Menderes Tekstil
|0,66
|3,13
|-8,33
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|8,36
|4,76
|39,57
|Merko Gıda
|0,64
|-1,54
|-36,63
|Metal Gayrimenkul
|0,78
|0,00
|-10,34
|Metemtur Otelcilik
|1,03
|0,00
|-1,90
|Metro Holding
|1,00
|-1,96
|31,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|0,00
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|0,81
|5,08
|Migros Ticaret
|13,33
|2,85
|-10,54
|Milpa
|1,39
|0,72
|-2,75
|Mistral GMYO
|1,10
|0,00
|-28,10
|MLP Sağlık
|12,22
|2,35
|14,21
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,00
|0,00
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,47
|0,00
|-20,97
|Net Holding
|1,66
|1,84
|-15,31
|Netaş Telekom.
|6,68
|1,06
|3,41
|Niğbaş Niğde Beton
|8,00
|-2,79
|100,00
|Nuh Çimento
|6,10
|1,33
|-11,98
|Nurol GMYO
|2,07
|0,00
|-1,43
|Odaş Elektrik
|1,41
|2,17
|0,14
|Olmuksan-IP
|3,21
|0,31
|-4,75
|Orge Enerji Elektrik
|3,36
|0,90
|7,69
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|4,55
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,25
|-1,57
|-27,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|11,46
|-0,93
|Otokar
|106,70
|3,19
|24,23
|Oyak Yat. Ort.
|1,11
|1,83
|-29,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,12
|0,90
|9,80
|Özak GMYO
|2,24
|2,75
|6,16
|Özbal Çelik Boru
|1,13
|0,89
|-18,12
|Özderici GMYO
|0,70
|1,45
|-70,21
|Özerden Plastik
|2,93
|-1,35
|20,20
|Panora GMYO
|4,10
|0,24
|11,51
|Park Elek.Madencilik
|2,31
|-0,43
|-4,15
|Parsan
|15,15
|6,09
|72,95
|Pegasus
|40,70
|2,93
|77,57
|Peker GMYO
|4,00
|2,56
|-51,36
|Penguen Gıda
|1,45
|0,69
|34,26
|Pera GMYO
|0,51
|0,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,08
|-0,65
|-0,45
|Petkim
|5,10
|-0,20
|1,19
|Petrokent Turizm
|78,85
|-6,69
|14,77
|Pınar Et Ve Un
|5,48
|0,92
|23,51
|Pınar Su
|1,26
|-0,79
|0,80
|Pınar Süt
|6,70
|2,13
|7,77
|Plastikkart
|2,92
|2,10
|8,15
|Polisan Holding
|2,93
|2,09
|-2,81
|Politeknik Metal
|56,50
|-1,74
|61,12
|Prizma Press Matbaacılık
|2,00
|1,01
|29,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,99
|0,76
|-41,32
|QNB Finansbank
|6,66
|4,06
|-26,08
|Ral Yatırım Holding
|4,62
|-1,07
|151,09
|Ray Sigorta
|2,21
|-0,45
|58,99
|Reysaş GMYO
|0,73
|2,82
|5,80
|Reysaş Lojistik
|0,69
|0,00
|-6,76
|Rhea Girişim
|0,66
|0,00
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,42
|-0,82
|27,37
|Royal Halı
|0,82
|0,00
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,29
|0,00
|-25,86
|Sabancı Holding
|8,21
|2,75
|13,51
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,52
|0,66
|-1,95
|Salix Yatırım Holding
|4,60
|7,98
|19,48
|Sanel Mühendislik
|3,54
|1,14
|62,39
|Sanifoam Sünger
|1,69
|0,00
|35,20
|Sanko Pazarlama
|2,10
|0,48
|-4,74
|Saray Matbaacılık
|1,02
|2,00
|2,00
|Sarkuysan
|3,32
|-0,30
|5,64
|Sasa Polyester
|6,52
|1,72
|13,47
|Say Reklamcılık
|0,83
|1,22
|-11,70
|Sekuro Plastik
|2,57
|2,39
|-13,18
|Selçuk Ecza Deposu
|4,81
|3,66
|76,94
|Selçuk Gıda
|1,80
|-1,10
|35,34
|Senkron Güvenlik
|5,46
|0,18
|446,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,89
|2,85
|48,21
|Servet GMYO
|4,64
|0,22
|-1,28
|Seyitler Kimya
|5,75
|0,88
|49,35
|Silverline Endüstri
|1,08
|0,00
|-19,40
|Sinpaş GMYO
|0,56
|12,00
|51,35
|Smartiks Yazılım
|2,55
|-1,92
|Soda Sanayii
|6,98
|0,29
|3,17
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,19
|0,00
|29,58
|Söktaş
|1,38
|0,73
|8,66
|Sönmez Filament
|3,40
|1,19
|8,97
|Sönmez Pamuklu
|3,31
|-0,30
|6,09
|Sumaş Suni Tahta
|6,70
|0,15
|-4,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,47
|0,58
|23,05
|Şekerbank
|0,93
|1,09
|-15,45
|Şişe Cam
|5,16
|0,98
|-5,88
|Şok Marketler
|9,43
|4,20
|-12,28
|T. Halk Bankası
|5,29
|0,57
|-24,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|12,17
|1,67
|-28,41
|T.S.K.B.
|0,70
|0,00
|-13,58
|T.Tuborg
|7,54
|0,00
|-4,97
|Taç Tarım Ürünleri
|4,21
|0,24
|-16,80
|Tat Gıda
|4,45
|-1,98
|16,49
|TAV Havalimanları
|27,00
|2,27
|22,78
|Taze Kuru Gıda
|5,52
|-0,36
|-18,82
|Tek-Art Turizm
|0,74
|0,00
|-12,94
|Tekfen Holding
|27,20
|0,89
|38,56
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,01
|1,52
|-32,32
|Temapol Polimer Plastik
|2,93
|0,69
|-4,25
|TGS Dış Ticaret
|3,74
|-2,09
|59,15
|Tofaş Oto. Fab.
|18,37
|3,61
|18,43
|Torunlar GMYO
|1,92
|-1,03
|27,15
|Trabzon Liman
|9,31
|0,65
|10,97
|Trabzonspor Sportif
|0,91
|1,11
|-33,87
|Trakya Cam
|2,82
|1,81
|-2,38
|Trend GMYO
|1,22
|0,83
|-3,94
|TSKB GMYO
|0,72
|1,41
|-12,20
|Tuğçelik
|1,98
|0,51
|-7,04
|Tukaş
|5,42
|-2,69
|226,51
|Turcas Petrol
|1,33
|2,31
|-5,67
|Turkcell
|12,65
|2,10
|3,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,82
|1,60
|-15,11
|Tüpraş
|120,40
|1,09
|15,40
|Türk Hava Yolları
|13,22
|1,54
|-17,94
|Türk Prysmian Kablo
|1,73
|0,58
|0,31
|Türk Telekom
|4,91
|3,37
|25,90
|Türk Traktör
|29,66
|3,34
|-15,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,92
|0,34
|-25,58
|Ufuk Yatırım
|1,10
|-1,79
|-3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,36
|3,82
|19,30
|Ulusoy Elektrik
|20,72
|0,00
|29,82
|Ulusoy Un Sanayi
|2,27
|0,44
|9,13
|Umpaş Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,06
|0,00
|-4,50
|Utopya Turizm
|3,28
|0,31
|-20,00
|Uzertaş Boya
|0,85
|1,19
|41,67
|Ülker Bisküvi
|20,12
|3,60
|37,15
|Ünye Çimento
|2,50
|-0,40
|-27,95
|Vakıf Fin. Kir.
|1,46
|0,00
|-17,98
|Vakıf GMYO
|1,64
|0,00
|-17,59
|Vakıf Yat. Ort.
|1,27
|-0,78
|-16,45
|Vakıflar Bankası
|3,78
|1,61
|-3,08
|Vakko Tekstil
|2,84
|1,07
|8,88
|Vanet Gıda
|1,51
|0,00
|16,15
|Verusa Holding
|19,10
|1,70
|15,06
|Verusaturk Girisim
|3,20
|1,27
|-3,32
|Vestel
|12,42
|12,09
|123,78
|Vestel Beyaz Eşya
|17,40
|5,45
|78,14
|Viking Kağıt
|1,07
|0,94
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,40
|0,72
|-18,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,23
|2,76
|39,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,56
|-1,16
|-8,24
|Yataş
|4,48
|3,70
|0,22
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,90
|-2,17
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|8,12
|0,50
|13,08
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|4,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,00
|-3,10
|3,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.418,50
|-0,06
|9,98
|Yonga Mobilya
|8,50
|-6,49
|28,79
|Yünsa
|4,27
|-0,23
|2,28
|Zorlu Enerji
|1,19
|2,59
|-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
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