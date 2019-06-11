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Borsada günlük işlemler (2)

11 Haziran 2019 Salı 18:31
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)162.450,00253,92
İş Bankası (B)19.200,003,78527,41
İş Bankası (C)5,15-2,4613,69
İş Bankası (Kur.)159.959,00229,12
İş Fin.Kir.4,75-1,452,59
İş Girişim2,75-0,3634,80
İş GMYO0,971,04-10,19
İş Y. Men. Değ.2,81-0,3552,15
İş Yat. Ort.0,961,0530,06
İşbir Holding238,00-0,4272,46
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,38-2,56-54,76
İttifak Holding6,35-2,76104,84
İz Hayvancılık Tarım5,703,64-13,51
İzmir Demir Çelik1,61-1,23-3,01
İzmir Fırça1,58-1,86-23,67
İzocam21,480,280,28
Jantsa Jant Sanayi27,30-0,805,77
Kafein Yazılım6,900,150,18
Kapital Yat. Holding1,680,00-41,46
Kaplamin3,28-0,91-8,89
Kardemir (A)2,19-1,3520,33
Kardemir (B)2,18-2,2419,13
Kardemir (D)2,29-2,145,05
Karel Elektronik5,87-3,4540,77
Karsan Otomotiv1,170,00-8,59
Karsu Tekstil1,200,00-4,00
Karsusan Su Ürünleri San.5,45-2,3347,30
Kartonsan312,600,51-2,00
Katmerciler Ekipman3,33-1,48-43,27
Kent Gıda125,90-0,085,80
Kerevitaş Gıda1,62-4,14-10,00
Kervansaray Yat. Holding0,244,35-31,43
Kiler GMYO1,820,554,00
Klimasan Klima9,72-2,80145,45
Koç Holding16,48-0,2419,00
Konfrut Gıda29,62-0,5424,04
Konya Çimento176,00-1,12-1,12
Kordsa Teknik Tekstil12,59-0,7933,07
Koza Altın49,10-2,29-4,29
Koza Madencilik7,53-0,264,29
Körfez GMYO1,373,7912,30
Kristal Kola0,918,33-13,33
Kron Telekomünikasyon8,09-1,82-7,01
Kuştur Kuşadası Turizm29,48-10,67115,03
Kuyumcukent Gayrimenkul1,160,002,65
Kütahya Porselen4,73-0,633,96
Lider Faktoring2,070,49-8,00
Link Bilgisayar11,821,4642,07
Logo Yazılım37,501,6338,17
Lokman Hekim Sağlık3,65-1,08-18,89
Lüks Kadife4,14-1,43-14,64
Makina Takım1,26-0,79-18,18
Mardin Çimento2,72-1,81-2,05
Marka Yatırım Holding0,67-1,478,06
Marmaris Altınyunus17,19-0,98-2,11
Marshall26,48-1,635,00
Martı GMYO0,610,00-6,15
Martı Otel0,61-3,175,17
Mavi Giyim34,24-2,006,27
Mazhar Zorlu Holding3,991,014,72
Mega Polietilen1,788,54-12,75
Menderes Tekstil0,650,00-9,72
Mensa0,190,0035,71
Merit Turizm7,75-0,5129,38
Merko Gıda0,666,45-34,65
Metal Gayrimenkul0,77-1,28-11,49
Metemtur Otelcilik1,00-0,99-4,76
Metro Holding1,04-0,9536,84
Metro Petrol ve Tesisleri1,14-0,873,64
Metro Yatırım Ortaklığı1,230,824,24
Migros Ticaret13,06-1,73-12,35
Milpa1,39-1,42-2,75
Mistral GMYO1,11-0,89-27,45
MLP Sağlık12,70-0,7818,69
MMC San. Ve Tic. Yat.1,000,00-9,09
Mondi Tire Kutsan1,540,00-17,20
Net Holding1,56-2,50-20,41
Netaş Telekom.6,53-2,681,08
Niğbaş Niğde Beton7,75-5,4993,75
Nuh Çimento5,99-0,17-13,57
Nurol GMYO2,090,00-0,48
Odaş Elektrik1,36-1,45-3,41
Olmuksan-IP3,17-0,94-5,93
Orge Enerji Elektrik3,39-0,598,65
Orma Orman Mahsulleri1,18-0,84-1,67
Osmanlı Menkul1,380,00-19,77
Ostim Endüstriyel Yat0,960,00-11,11
Otokar101,10-1,8417,71
Oyak Yat. Ort.1,062,91-33,05
Oylum Sınai Yatırımlar1,102,807,84
Özak GMYO2,21-0,904,74
Özbal Çelik Boru1,110,91-19,57
Özderici GMYO0,71-1,39-69,79
Özerden Plastik3,010,3323,48
Panora GMYO4,10-0,4910,95
Park Elek.Madencilik2,173,83-9,96
Parsan12,340,3340,87
Pegasus36,30-1,8958,38
Peker GMYO4,25-1,62-48,32
Penguen Gıda1,549,2242,59
Pera GMYO0,504,17-35,06
Pergamon Dış Ticaret6,31-0,473,32
Petkim4,97-1,58-1,39
Petrokent Turizm66,500,00-3,20
Pınar Et Ve Un5,57-1,5925,54
Pınar Su1,240,00-0,80
Pınar Süt6,65-1,636,97
Plastikkart2,98-0,6710,37
Polisan Holding2,563,23-15,09
Politeknik Metal55,803,7259,12
Prizma Press Matbaacılık1,980,0027,74
QNB Finans Fin. Kir.4,020,25-40,88
QNB Finansbank6,01-1,64-33,30
Ral Yatırım Holding4,33-2,26135,33
Ray Sigorta2,19-2,6757,55
Reysaş GMYO0,71-2,742,90
Reysaş Lojistik0,69-1,43-6,76
Rhea Girişim0,660,000,00
Rodrigo Tekstil2,342,6323,16
Royal Halı0,841,20-15,15
RTA Laboratuvarları1,281,59-26,44
Sabancı Holding8,01-2,3210,75
Safkar Ege Soğutmacılık1,53-2,55-1,30
Salix Yatırım Holding4,158,367,79
Sanel Mühendislik3,45-4,1758,26
Sanifoam Sünger1,67-2,9133,60
Sanko Pazarlama2,080,00-5,65
Saray Matbaacılık1,012,021,00
Sarkuysan3,250,313,41
Sasa Polyester6,56-2,969,89
Say Reklamcılık0,83-1,19-11,70
Sekuro Plastik2,656,43-10,47
Selçuk Ecza Deposu4,57-3,7968,11
Selçuk Gıda1,5719,8518,05
Senkron Güvenlik5,32-1,66432,00
Serve Film Prodüksiyon2,96-2,9551,79
Servet GMYO4,60-2,13-2,13
Seyitler Kimya5,412,8540,52
Silverline Endüstri1,07-0,93-20,15
Sinpaş GMYO0,500,0035,14
Smartiks Yazılım2,635,20
Soda Sanayii7,23-0,696,87
Sodaş Sodyum Sanayii7,344,8632,29
Söktaş1,280,790,79
Sönmez Filament3,21-1,232,88
Sönmez Pamuklu3,072,33-1,60
Sumaş Suni Tahta6,910,00-1,29
Şeker Fin. Kir.3,320,3017,73
Şekerbank0,93-2,11-15,45
Şişe Cam5,24-1,87-4,42
Şok Marketler9,070,44-15,63
T. Halk Bankası5,45-0,18-22,36
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası12,31-0,89-27,59
T.S.K.B.0,71-1,39-12,35
T.Tuborg7,78-1,27-1,94
Taç Tarım Ürünleri4,421,14-12,65
Tat Gıda4,40-2,6515,18
TAV Havalimanları25,82-1,8317,41
Taze Kuru Gıda5,632,18-17,21
Tek-Art Turizm0,71-1,39-16,47
Tekfen Holding25,30-3,6628,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,030,00-31,65
Temapol Polimer Plastik2,86-1,72-6,54
TGS Dış Ticaret3,527,9849,79
Tofaş Oto. Fab.17,60-0,2813,46
Torunlar GMYO2,060,9836,42
Trabzon Liman8,690,463,58
Trabzonspor Sportif0,930,00-32,42
Trakya Cam2,90-1,020,39
Trend GMYO1,240,00-2,36
TSKB GMYO0,710,00-13,41
Tuğçelik2,00-1,96-6,10
Tukaş4,481,36169,88
Turcas Petrol1,33-2,21-5,67
Turkcell12,33-2,681,31
Tümosan Motor ve Traktör3,89-0,26-13,56
Tüpraş124,00-1,5118,85
Türk Hava Yolları12,92-2,56-19,80
Türk Prysmian Kablo1,74-1,690,89
Türk Telekom4,67-1,2719,74
Türk Traktör27,96-1,06-19,89
Türker Proje Gayrimenkul24,10-1,07-25,02
Ufuk Yatırım1,120,00-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,38-2,8221,05
Ulusoy Elektrik20,70-0,1029,70
Ulusoy Un Sanayi2,22-2,636,73
Umpaş Holding0,390,00-29,09
Uşak Seramik1,020,00-8,11
Utopya Turizm3,29-0,60-19,76
Uzertaş Boya0,872,3545,00
Ülker Bisküvi19,53-1,4133,13
Ünye Çimento2,460,41-29,11
Vakıf Fin. Kir.1,564,00-12,36
Vakıf GMYO1,63-1,21-18,09
Vakıf Yat. Ort.1,293,20-15,13
Vakıflar Bankası3,86-1,53-1,03
Vakko Tekstil2,85-2,409,26
Vanet Gıda1,511,3416,15
Verusa Holding19,05-0,6314,76
Verusaturk Girisim3,181,27-3,93
Vestel9,681,7974,41
Vestel Beyaz Eşya14,00-1,3443,33
Viking Kağıt1,03-0,96-6,36
Yapı Kredi Koray GMYO1,442,86-16,28
Yapı ve Kredi Bank.2,13-0,9333,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,582,79-7,53
Yataş4,30-2,71-3,80
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,870,00-7,45
Yeni Gimat GMYO8,351,3316,29
Yeşil GMYO0,273,850,00
Yeşil Yapı0,270,003,85
Yeşil Yatırım Holding10,5419,109,45
Yibitaş İnşaat Malzeme2.300,00-6,124,59
Yonga Mobilya6,75-19,162,27
Yünsa4,29-2,052,76
Zorlu Enerji1,16-2,52-5,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:31
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