Borsada günlük işlemler (2)10 Haziran 2019 Pazartesi 18:34
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|253,92
|İş Bankası (B)
|18.500,00
|-1,33
|504,54
|İş Bankası (C)
|5,28
|1,34
|16,56
|İş Bankası (Kur.)
|159.959,00
|8,08
|229,12
|İş Fin.Kir.
|4,82
|-3,41
|4,10
|İş Girişim
|2,76
|2,99
|35,29
|İş GMYO
|0,96
|0,00
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|2,82
|0,36
|52,69
|İş Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|28,71
|İşbir Holding
|239,00
|10,96
|73,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|2,63
|-53,57
|İttifak Holding
|6,53
|6,01
|110,65
|İz Hayvancılık Tarım
|5,50
|18,79
|-16,54
|İzmir Demir Çelik
|1,63
|2,52
|-1,81
|İzmir Fırça
|1,61
|2,55
|-22,22
|İzocam
|21,42
|-0,46
|0,00
|Jantsa Jant Sanayi
|27,52
|1,85
|6,62
|Kafein Yazılım
|6,89
|2,23
|0,03
|Kapital Yat. Holding
|1,68
|-1,18
|-41,46
|Kaplamin
|3,31
|0,00
|-8,06
|Kardemir (A)
|2,22
|3,26
|21,98
|Kardemir (B)
|2,23
|4,21
|21,86
|Kardemir (D)
|2,34
|4,00
|7,34
|Karel Elektronik
|6,08
|2,70
|45,80
|Karsan Otomotiv
|1,17
|2,63
|-8,59
|Karsu Tekstil
|1,20
|-2,44
|-4,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,58
|-0,18
|50,81
|Kartonsan
|311,00
|-0,48
|-2,50
|Katmerciler Ekipman
|3,38
|4,97
|-42,42
|Kent Gıda
|126,00
|0,40
|5,88
|Kerevitaş Gıda
|1,69
|5,62
|-6,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,81
|3,43
|3,43
|Klimasan Klima
|10,00
|1,01
|152,53
|Koç Holding
|16,52
|-1,73
|19,29
|Konfrut Gıda
|29,78
|4,49
|24,71
|Konya Çimento
|178,00
|0,96
|0,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,69
|2,17
|34,13
|Koza Altın
|50,25
|0,40
|-2,05
|Koza Madencilik
|7,55
|2,30
|4,57
|Körfez GMYO
|1,32
|2,33
|8,20
|Kristal Kola
|0,84
|3,70
|-20,00
|Kron Telekomünikasyon
|8,24
|0,49
|-5,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|33,00
|11,86
|140,70
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|3,57
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,76
|1,93
|4,62
|Lider Faktoring
|2,06
|0,49
|-8,44
|Link Bilgisayar
|11,65
|-0,17
|40,02
|Logo Yazılım
|36,90
|0,99
|35,96
|Lokman Hekim Sağlık
|3,69
|3,07
|-18,00
|Lüks Kadife
|4,20
|3,45
|-13,40
|Makina Takım
|1,27
|0,00
|-17,53
|Mardin Çimento
|2,77
|0,36
|-0,25
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|6,25
|9,68
|Marmaris Altınyunus
|17,36
|0,93
|-1,14
|Marshall
|26,92
|-0,37
|6,74
|Martı GMYO
|0,61
|3,39
|-6,15
|Martı Otel
|0,63
|0,00
|8,62
|Mavi Giyim
|34,94
|-1,69
|8,44
|Mazhar Zorlu Holding
|3,95
|-1,74
|3,67
|Mega Polietilen
|1,64
|0,61
|-19,61
|Menderes Tekstil
|0,65
|1,56
|-9,72
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|7,79
|-1,39
|30,05
|Merko Gıda
|0,62
|1,64
|-38,61
|Metal Gayrimenkul
|0,78
|-4,88
|-10,34
|Metemtur Otelcilik
|1,01
|1,00
|-3,81
|Metro Holding
|1,05
|-0,94
|38,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|-0,86
|4,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,22
|0,00
|3,39
|Migros Ticaret
|13,29
|1,14
|-10,81
|Milpa
|1,41
|0,71
|-1,35
|Mistral GMYO
|1,12
|-0,88
|-26,80
|MLP Sağlık
|12,80
|1,27
|19,63
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,00
|-2,91
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,54
|4,76
|-17,20
|Net Holding
|1,60
|2,56
|-18,37
|Netaş Telekom.
|6,71
|3,87
|3,87
|Niğbaş Niğde Beton
|8,20
|0,00
|105,00
|Nuh Çimento
|6,00
|2,04
|-13,42
|Nurol GMYO
|2,09
|0,48
|-0,48
|Odaş Elektrik
|1,38
|3,76
|-1,99
|Olmuksan-IP
|3,20
|0,31
|-5,04
|Orge Enerji Elektrik
|3,41
|4,28
|9,29
|Orma Orman Mahsulleri
|1,19
|4,39
|-0,83
|Osmanlı Menkul
|1,38
|-4,17
|-19,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,96
|3,23
|-11,11
|Otokar
|103,00
|-1,15
|19,92
|Oyak Yat. Ort.
|1,03
|4,04
|-34,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,07
|-0,93
|4,90
|Özak GMYO
|2,23
|0,45
|5,69
|Özbal Çelik Boru
|1,10
|-0,90
|-20,29
|Özderici GMYO
|0,72
|1,41
|-69,36
|Özerden Plastik
|3,00
|-0,33
|23,07
|Panora GMYO
|4,12
|-1,67
|11,49
|Park Elek.Madencilik
|2,09
|4,50
|-13,28
|Parsan
|12,30
|3,45
|40,41
|Pegasus
|37,00
|-0,54
|61,43
|Peker GMYO
|4,32
|8,00
|-47,47
|Penguen Gıda
|1,41
|0,71
|30,56
|Pera GMYO
|0,48
|-2,04
|-37,66
|Pergamon Dış Ticaret
|6,34
|-0,31
|3,81
|Petkim
|5,05
|3,27
|0,20
|Petrokent Turizm
|66,50
|-0,75
|-3,20
|Pınar Et Ve Un
|5,66
|-0,53
|27,57
|Pınar Su
|1,24
|0,00
|-0,80
|Pınar Süt
|6,76
|2,74
|8,74
|Plastikkart
|3,00
|0,67
|11,11
|Polisan Holding
|2,48
|0,81
|-17,74
|Politeknik Metal
|53,80
|-0,09
|53,42
|Prizma Press Matbaacılık
|1,98
|0,00
|27,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,01
|0,25
|-41,03
|QNB Finansbank
|6,11
|0,00
|-32,19
|Ral Yatırım Holding
|4,43
|-2,21
|140,76
|Ray Sigorta
|2,25
|3,21
|61,87
|Reysaş GMYO
|0,73
|1,39
|5,80
|Reysaş Lojistik
|0,70
|0,00
|-5,41
|Rhea Girişim
|0,66
|0,00
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,28
|-3,80
|20,00
|Royal Halı
|0,83
|-1,19
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,26
|0,80
|-27,59
|Sabancı Holding
|8,20
|0,74
|13,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,57
|3,97
|1,28
|Salix Yatırım Holding
|3,83
|7,89
|-0,52
|Sanel Mühendislik
|3,60
|-2,44
|65,14
|Sanifoam Sünger
|1,72
|0,00
|37,60
|Sanko Pazarlama
|2,08
|0,00
|-5,65
|Saray Matbaacılık
|0,99
|1,02
|-1,00
|Sarkuysan
|3,24
|0,93
|3,09
|Sasa Polyester
|6,76
|8,51
|13,24
|Say Reklamcılık
|0,84
|2,44
|-10,64
|Sekuro Plastik
|2,49
|0,00
|-15,88
|Selçuk Ecza Deposu
|4,75
|1,06
|74,73
|Selçuk Gıda
|1,31
|-16,56
|-1,50
|Senkron Güvenlik
|5,41
|-3,39
|441,00
|Serve Film Prodüksiyon
|3,05
|3,04
|56,41
|Servet GMYO
|4,70
|-1,05
|0,00
|Seyitler Kimya
|5,26
|0,00
|36,62
|Silverline Endüstri
|1,08
|1,89
|-19,40
|Sinpaş GMYO
|0,50
|4,17
|35,14
|Smartiks Yazılım
|2,50
|2,46
|Soda Sanayii
|7,28
|2,39
|7,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,00
|1,89
|26,16
|Söktaş
|1,27
|-0,78
|0,00
|Sönmez Filament
|3,25
|3,17
|4,17
|Sönmez Pamuklu
|3,00
|1,35
|-3,85
|Sumaş Suni Tahta
|6,91
|-1,71
|-1,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,31
|-0,30
|17,38
|Şekerbank
|0,95
|0,00
|-13,64
|Şişe Cam
|5,34
|0,19
|-2,60
|Şok Marketler
|9,03
|1,57
|-16,00
|T. Halk Bankası
|5,46
|1,49
|-22,22
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|12,42
|0,16
|-26,94
|T.S.K.B.
|0,72
|0,00
|-11,11
|T.Tuborg
|7,88
|0,51
|-0,68
|Taç Tarım Ürünleri
|4,37
|12,63
|-13,64
|Tat Gıda
|4,52
|1,57
|18,32
|TAV Havalimanları
|26,30
|-0,15
|19,59
|Taze Kuru Gıda
|5,51
|0,92
|-18,97
|Tek-Art Turizm
|0,72
|2,86
|-15,29
|Tekfen Holding
|26,26
|-0,68
|33,77
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,03
|5,18
|-31,65
|Temapol Polimer Plastik
|2,91
|2,11
|-4,90
|TGS Dış Ticaret
|3,26
|-3,26
|38,72
|Tofaş Oto. Fab.
|17,65
|0,86
|13,79
|Torunlar GMYO
|2,04
|1,49
|35,10
|Trabzon Liman
|8,65
|2,13
|3,10
|Trabzonspor Sportif
|0,93
|4,49
|-32,42
|Trakya Cam
|2,93
|1,38
|1,42
|Trend GMYO
|1,24
|1,64
|-2,36
|TSKB GMYO
|0,71
|-1,39
|-13,41
|Tuğçelik
|2,04
|-0,49
|-4,23
|Tukaş
|4,42
|7,28
|166,27
|Turcas Petrol
|1,36
|-0,73
|-3,55
|Turkcell
|12,67
|-1,40
|4,11
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,90
|2,09
|-13,33
|Tüpraş
|125,90
|-0,79
|20,67
|Türk Hava Yolları
|13,26
|1,77
|-17,69
|Türk Prysmian Kablo
|1,77
|0,57
|2,63
|Türk Telekom
|4,73
|-0,21
|21,28
|Türk Traktör
|28,26
|0,50
|-19,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,36
|4,82
|-24,21
|Ufuk Yatırım
|1,12
|0,00
|-1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,42
|1,43
|24,56
|Ulusoy Elektrik
|20,72
|0,10
|29,82
|Ulusoy Un Sanayi
|2,28
|2,70
|9,62
|Umpaş Holding
|0,39
|-2,50
|-29,09
|Uşak Seramik
|1,02
|2,00
|-8,11
|Utopya Turizm
|3,31
|-2,65
|-19,27
|Uzertaş Boya
|0,85
|0,00
|41,67
|Ülker Bisküvi
|19,81
|0,66
|35,04
|Ünye Çimento
|2,45
|-0,81
|-29,39
|Vakıf Fin. Kir.
|1,50
|6,38
|-15,73
|Vakıf GMYO
|1,65
|2,48
|-17,09
|Vakıf Yat. Ort.
|1,25
|2,46
|-17,76
|Vakıflar Bankası
|3,92
|0,77
|0,51
|Vakko Tekstil
|2,92
|1,39
|11,95
|Vanet Gıda
|1,49
|0,00
|14,62
|Verusa Holding
|19,17
|-1,19
|15,48
|Verusaturk Girisim
|3,14
|1,95
|-5,14
|Vestel
|9,51
|-1,96
|71,35
|Vestel Beyaz Eşya
|14,19
|-0,07
|45,28
|Viking Kağıt
|1,04
|0,00
|-5,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,40
|0,72
|-18,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|1,42
|34,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,51
|-2,71
|-10,04
|Yataş
|4,42
|3,76
|-1,12
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,87
|-1,14
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|8,24
|0,49
|14,76
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|8,00
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|8,85
|16,45
|-8,10
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.449,90
|0,00
|11,41
|Yonga Mobilya
|8,35
|19,97
|26,52
|Yünsa
|4,38
|3,55
|4,91
|Zorlu Enerji
|1,19
|1,71
|-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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