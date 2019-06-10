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Borsada günlük işlemler (2)

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:34
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)162.450,00253,92
İş Bankası (B)18.500,00-1,33504,54
İş Bankası (C)5,281,3416,56
İş Bankası (Kur.)159.959,008,08229,12
İş Fin.Kir.4,82-3,414,10
İş Girişim2,762,9935,29
İş GMYO0,960,00-11,11
İş Y. Men. Değ.2,820,3652,69
İş Yat. Ort.0,950,0028,71
İşbir Holding239,0010,9673,19
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,392,63-53,57
İttifak Holding6,536,01110,65
İz Hayvancılık Tarım5,5018,79-16,54
İzmir Demir Çelik1,632,52-1,81
İzmir Fırça1,612,55-22,22
İzocam21,42-0,460,00
Jantsa Jant Sanayi27,521,856,62
Kafein Yazılım6,892,230,03
Kapital Yat. Holding1,68-1,18-41,46
Kaplamin3,310,00-8,06
Kardemir (A)2,223,2621,98
Kardemir (B)2,234,2121,86
Kardemir (D)2,344,007,34
Karel Elektronik6,082,7045,80
Karsan Otomotiv1,172,63-8,59
Karsu Tekstil1,20-2,44-4,00
Karsusan Su Ürünleri San.5,58-0,1850,81
Kartonsan311,00-0,48-2,50
Katmerciler Ekipman3,384,97-42,42
Kent Gıda126,000,405,88
Kerevitaş Gıda1,695,62-6,11
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,813,433,43
Klimasan Klima10,001,01152,53
Koç Holding16,52-1,7319,29
Konfrut Gıda29,784,4924,71
Konya Çimento178,000,960,00
Kordsa Teknik Tekstil12,692,1734,13
Koza Altın50,250,40-2,05
Koza Madencilik7,552,304,57
Körfez GMYO1,322,338,20
Kristal Kola0,843,70-20,00
Kron Telekomünikasyon8,240,49-5,29
Kuştur Kuşadası Turizm33,0011,86140,70
Kuyumcukent Gayrimenkul1,163,572,65
Kütahya Porselen4,761,934,62
Lider Faktoring2,060,49-8,44
Link Bilgisayar11,65-0,1740,02
Logo Yazılım36,900,9935,96
Lokman Hekim Sağlık3,693,07-18,00
Lüks Kadife4,203,45-13,40
Makina Takım1,270,00-17,53
Mardin Çimento2,770,36-0,25
Marka Yatırım Holding0,686,259,68
Marmaris Altınyunus17,360,93-1,14
Marshall26,92-0,376,74
Martı GMYO0,613,39-6,15
Martı Otel0,630,008,62
Mavi Giyim34,94-1,698,44
Mazhar Zorlu Holding3,95-1,743,67
Mega Polietilen1,640,61-19,61
Menderes Tekstil0,651,56-9,72
Mensa0,190,0035,71
Merit Turizm7,79-1,3930,05
Merko Gıda0,621,64-38,61
Metal Gayrimenkul0,78-4,88-10,34
Metemtur Otelcilik1,011,00-3,81
Metro Holding1,05-0,9438,16
Metro Petrol ve Tesisleri1,15-0,864,55
Metro Yatırım Ortaklığı1,220,003,39
Migros Ticaret13,291,14-10,81
Milpa1,410,71-1,35
Mistral GMYO1,12-0,88-26,80
MLP Sağlık12,801,2719,63
MMC San. Ve Tic. Yat.1,00-2,91-9,09
Mondi Tire Kutsan1,544,76-17,20
Net Holding1,602,56-18,37
Netaş Telekom.6,713,873,87
Niğbaş Niğde Beton8,200,00105,00
Nuh Çimento6,002,04-13,42
Nurol GMYO2,090,48-0,48
Odaş Elektrik1,383,76-1,99
Olmuksan-IP3,200,31-5,04
Orge Enerji Elektrik3,414,289,29
Orma Orman Mahsulleri1,194,39-0,83
Osmanlı Menkul1,38-4,17-19,77
Ostim Endüstriyel Yat0,963,23-11,11
Otokar103,00-1,1519,92
Oyak Yat. Ort.1,034,04-34,95
Oylum Sınai Yatırımlar1,07-0,934,90
Özak GMYO2,230,455,69
Özbal Çelik Boru1,10-0,90-20,29
Özderici GMYO0,721,41-69,36
Özerden Plastik3,00-0,3323,07
Panora GMYO4,12-1,6711,49
Park Elek.Madencilik2,094,50-13,28
Parsan12,303,4540,41
Pegasus37,00-0,5461,43
Peker GMYO4,328,00-47,47
Penguen Gıda1,410,7130,56
Pera GMYO0,48-2,04-37,66
Pergamon Dış Ticaret6,34-0,313,81
Petkim5,053,270,20
Petrokent Turizm66,50-0,75-3,20
Pınar Et Ve Un5,66-0,5327,57
Pınar Su1,240,00-0,80
Pınar Süt6,762,748,74
Plastikkart3,000,6711,11
Polisan Holding2,480,81-17,74
Politeknik Metal53,80-0,0953,42
Prizma Press Matbaacılık1,980,0027,74
QNB Finans Fin. Kir.4,010,25-41,03
QNB Finansbank6,110,00-32,19
Ral Yatırım Holding4,43-2,21140,76
Ray Sigorta2,253,2161,87
Reysaş GMYO0,731,395,80
Reysaş Lojistik0,700,00-5,41
Rhea Girişim0,660,000,00
Rodrigo Tekstil2,28-3,8020,00
Royal Halı0,83-1,19-16,16
RTA Laboratuvarları1,260,80-27,59
Sabancı Holding8,200,7413,38
Safkar Ege Soğutmacılık1,573,971,28
Salix Yatırım Holding3,837,89-0,52
Sanel Mühendislik3,60-2,4465,14
Sanifoam Sünger1,720,0037,60
Sanko Pazarlama2,080,00-5,65
Saray Matbaacılık0,991,02-1,00
Sarkuysan3,240,933,09
Sasa Polyester6,768,5113,24
Say Reklamcılık0,842,44-10,64
Sekuro Plastik2,490,00-15,88
Selçuk Ecza Deposu4,751,0674,73
Selçuk Gıda1,31-16,56-1,50
Senkron Güvenlik5,41-3,39441,00
Serve Film Prodüksiyon3,053,0456,41
Servet GMYO4,70-1,050,00
Seyitler Kimya5,260,0036,62
Silverline Endüstri1,081,89-19,40
Sinpaş GMYO0,504,1735,14
Smartiks Yazılım2,502,46
Soda Sanayii7,282,397,61
Sodaş Sodyum Sanayii7,001,8926,16
Söktaş1,27-0,780,00
Sönmez Filament3,253,174,17
Sönmez Pamuklu3,001,35-3,85
Sumaş Suni Tahta6,91-1,71-1,29
Şeker Fin. Kir.3,31-0,3017,38
Şekerbank0,950,00-13,64
Şişe Cam5,340,19-2,60
Şok Marketler9,031,57-16,00
T. Halk Bankası5,461,49-22,22
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası12,420,16-26,94
T.S.K.B.0,720,00-11,11
T.Tuborg7,880,51-0,68
Taç Tarım Ürünleri4,3712,63-13,64
Tat Gıda4,521,5718,32
TAV Havalimanları26,30-0,1519,59
Taze Kuru Gıda5,510,92-18,97
Tek-Art Turizm0,722,86-15,29
Tekfen Holding26,26-0,6833,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,035,18-31,65
Temapol Polimer Plastik2,912,11-4,90
TGS Dış Ticaret3,26-3,2638,72
Tofaş Oto. Fab.17,650,8613,79
Torunlar GMYO2,041,4935,10
Trabzon Liman8,652,133,10
Trabzonspor Sportif0,934,49-32,42
Trakya Cam2,931,381,42
Trend GMYO1,241,64-2,36
TSKB GMYO0,71-1,39-13,41
Tuğçelik2,04-0,49-4,23
Tukaş4,427,28166,27
Turcas Petrol1,36-0,73-3,55
Turkcell12,67-1,404,11
Tümosan Motor ve Traktör3,902,09-13,33
Tüpraş125,90-0,7920,67
Türk Hava Yolları13,261,77-17,69
Türk Prysmian Kablo1,770,572,63
Türk Telekom4,73-0,2121,28
Türk Traktör28,260,50-19,03
Türker Proje Gayrimenkul24,364,82-24,21
Ufuk Yatırım1,120,00-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,421,4324,56
Ulusoy Elektrik20,720,1029,82
Ulusoy Un Sanayi2,282,709,62
Umpaş Holding0,39-2,50-29,09
Uşak Seramik1,022,00-8,11
Utopya Turizm3,31-2,65-19,27
Uzertaş Boya0,850,0041,67
Ülker Bisküvi19,810,6635,04
Ünye Çimento2,45-0,81-29,39
Vakıf Fin. Kir.1,506,38-15,73
Vakıf GMYO1,652,48-17,09
Vakıf Yat. Ort.1,252,46-17,76
Vakıflar Bankası3,920,770,51
Vakko Tekstil2,921,3911,95
Vanet Gıda1,490,0014,62
Verusa Holding19,17-1,1915,48
Verusaturk Girisim3,141,95-5,14
Vestel9,51-1,9671,35
Vestel Beyaz Eşya14,19-0,0745,28
Viking Kağıt1,040,00-5,45
Yapı Kredi Koray GMYO1,400,72-18,60
Yapı ve Kredi Bank.2,151,4234,37
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,51-2,71-10,04
Yataş4,423,76-1,12
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,87-1,14-7,45
Yeni Gimat GMYO8,240,4914,76
Yeşil GMYO0,260,00-3,70
Yeşil Yapı0,278,003,85
Yeşil Yatırım Holding8,8516,45-8,10
Yibitaş İnşaat Malzeme2.449,900,0011,41
Yonga Mobilya8,3519,9726,52
Yünsa4,383,554,91
Zorlu Enerji1,191,71-3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:34
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