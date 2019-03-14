Borsada günlük işlemler (2)14 Mart 2019 Perşembe 18:56
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|63.360,00
|38,04
|İş Bankası (B)
|3.844,80
|1,18
|25,64
|İş Bankası (C)
|6,09
|0,50
|34,44
|İş Bankası (Kur.)
|73.000,00
|7,35
|50,20
|İş Fin.Kir.
|8,70
|2,11
|87,90
|İş Girişim
|3,43
|8,20
|68,14
|İş GMYO
|0,99
|2,06
|-8,33
|İş Y. Men. Değ.
|2,47
|0,41
|19,90
|İş Yat. Ort.
|1,00
|-0,99
|9,89
|İşbir Holding
|199,90
|2,51
|44,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|-2,50
|-53,57
|İttifak Holding
|3,56
|-0,56
|14,84
|İz Hayvancılık Tarım
|3,83
|0,00
|-41,88
|İzmir Demir Çelik
|1,76
|0,57
|6,02
|İzmir Fırça
|1,89
|1,07
|-8,70
|İzocam
|21,70
|1,59
|1,31
|Jantsa Jant Sanayi
|27,30
|-0,87
|-1,80
|Kafein Yazılım
|7,58
|-0,52
|8,91
|Kapital Yat. Holding
|2,26
|-3,42
|-21,25
|Kaplamin
|3,43
|0,88
|-4,72
|Kardemir (A)
|2,32
|2,20
|27,47
|Kardemir (B)
|2,31
|1,76
|26,23
|Kardemir (D)
|2,39
|3,46
|9,63
|Karel Elektronik
|8,43
|8,77
|102,16
|Karsan Otomotiv
|1,52
|2,70
|18,75
|Karsu Tekstil
|1,25
|3,31
|0,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|0,00
|-5,41
|Kartonsan
|355,00
|0,42
|8,80
|Katmerciler Ekipman
|6,14
|1,82
|4,60
|Kent Gıda
|124,00
|1,22
|4,20
|Kerevitaş Gıda
|1,69
|-2,31
|-6,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|2,55
|3,66
|45,71
|Klimasan Klima
|7,07
|5,52
|78,54
|Koç Holding
|18,10
|-0,39
|27,46
|Konfrut Gıda
|23,72
|1,37
|-0,67
|Konya Çimento
|205,00
|2,19
|15,17
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,93
|2,05
|11,76
|Koza Altın
|44,80
|2,28
|-12,67
|Koza Madencilik
|5,73
|3,24
|-20,64
|Körfez GMYO
|1,23
|-0,81
|0,82
|Kristal Kola
|0,94
|1,08
|-10,48
|Kron Telekomünikasyon
|9,00
|1,58
|3,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,11
|0,65
|6,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,68
|1,20
|48,67
|Kütahya Porselen
|4,47
|0,22
|-1,76
|Lider Faktoring
|2,38
|1,28
|5,78
|Link Bilgisayar
|11,05
|-0,63
|32,81
|Logo Yazılım
|43,00
|-4,57
|58,44
|Lokman Hekim Sağlık
|4,87
|-0,41
|8,22
|Lüks Kadife
|5,09
|0,59
|4,95
|Makina Takım
|1,43
|0,70
|-7,14
|Mardin Çimento
|3,50
|0,57
|7,36
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|1,54
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|17,20
|0,94
|-2,05
|Marshall
|24,00
|0,42
|-4,84
|Martı GMYO
|0,69
|0,00
|6,15
|Martı Otel
|0,60
|0,00
|3,45
|Mavi Giyim
|41,02
|0,79
|27,31
|Mazhar Zorlu Holding
|3,50
|-1,69
|-8,14
|Mega Polietilen
|2,44
|-0,41
|19,61
|Menderes Tekstil
|0,75
|0,00
|4,17
|Mensa
|0,27
|3,85
|92,86
|Merit Turizm
|7,23
|-0,82
|20,70
|Merko Gıda
|0,67
|-1,47
|-33,66
|Metal Gayrimenkul
|0,98
|1,03
|12,64
|Metemtur Otelcilik
|1,10
|2,80
|4,76
|Metro Holding
|0,91
|3,41
|19,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,26
|1,61
|14,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,41
|-1,40
|19,49
|Migros Ticaret
|15,30
|1,06
|2,68
|Milpa
|1,43
|0,70
|0,05
|Mistral GMYO
|1,23
|0,82
|-19,61
|MLP Sağlık
|12,74
|0,31
|19,07
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,15
|0,94
|15,59
|Net Holding
|1,89
|-1,56
|-3,57
|Netaş Telekom.
|7,81
|-1,64
|20,90
|Niğbaş Niğde Beton
|5,78
|3,40
|44,50
|Nuh Çimento
|7,02
|1,01
|-9,30
|Nurol GMYO
|2,14
|0,47
|1,90
|Odaş Elektrik
|1,67
|0,00
|18,60
|Olmuksan-IP
|3,96
|-0,75
|17,51
|Orge Enerji Elektrik
|3,70
|-1,60
|18,59
|Orma Orman Mahsulleri
|0,95
|1,06
|-20,83
|Osmanlı Menkul
|1,59
|0,00
|-7,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|-0,86
|6,48
|Otokar
|119,70
|2,31
|35,64
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|0,00
|-25,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,02
|0,99
|0,00
|Özak GMYO
|2,31
|-1,70
|9,48
|Özbal Çelik Boru
|1,22
|-0,81
|-11,59
|Özderici GMYO
|0,91
|1,11
|-61,28
|Özerden Plastik
|2,92
|-1,68
|16,80
|Panora GMYO
|4,68
|-0,43
|11,69
|Park Elek.Madencilik
|2,64
|3,53
|9,54
|Parsan
|10,36
|-0,10
|18,26
|Pegasus
|29,22
|4,21
|27,49
|Peker GMYO
|4,83
|-7,12
|-41,27
|Penguen Gıda
|2,32
|1,31
|114,81
|Pera GMYO
|0,59
|5,36
|-23,38
|Pergamon Dış Ticaret
|9,99
|-0,10
|11,62
|Petkim
|4,91
|1,45
|-2,58
|Petrokent Turizm
|67,90
|4,46
|-1,16
|Pınar Et Ve Un
|7,15
|1,27
|39,65
|Pınar Su
|1,33
|0,76
|6,40
|Pınar Süt
|7,37
|2,65
|11,33
|Plastikkart
|3,16
|1,94
|17,04
|Polisan Holding
|7,20
|1,41
|15,20
|Politeknik Metal
|36,70
|-5,61
|1,94
|Prizma Press Matbaacılık
|1,56
|-1,27
|0,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,19
|4,22
|-23,68
|QNB Finansbank
|7,16
|-0,69
|-20,53
|Ral Yatırım Holding
|3,30
|1,54
|79,35
|Ray Sigorta
|2,12
|2,42
|52,52
|Reysaş GMYO
|0,99
|-3,88
|43,48
|Reysaş Lojistik
|0,77
|0,00
|4,05
|Rhea Girişim
|0,65
|0,00
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,12
|0,95
|11,58
|Royal Halı
|1,45
|-2,03
|46,46
|RTA Laboratuvarları
|1,53
|0,66
|-12,07
|Sabancı Holding
|8,55
|0,35
|13,70
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,35
|-0,42
|19,90
|Salix Yatırım Holding
|2,01
|-3,37
|-47,79
|Sanel Mühendislik
|2,23
|2,76
|2,29
|Sanifoam Sünger
|1,79
|1,13
|43,20
|Sanko Pazarlama
|2,18
|-0,46
|-5,63
|Saray Matbaacılık
|1,02
|-0,97
|2,00
|Sarkuysan
|3,43
|-2,28
|0,59
|Sasa Polyester
|8,49
|0,95
|3,66
|Say Reklamcılık
|0,91
|8,33
|-3,19
|Sekuro Plastik
|3,09
|1,31
|4,39
|Selçuk Ecza Deposu
|3,97
|-0,25
|42,29
|Selçuk Gıda
|1,27
|1,60
|-4,51
|Senkron Güvenlik
|3,10
|1,64
|210,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,50
|-2,72
|28,21
|Servet GMYO
|5,00
|-1,96
|6,38
|Seyitler Kimya
|3,75
|0,54
|-2,60
|Silverline Endüstri
|1,29
|1,57
|-3,73
|Sinpaş GMYO
|0,40
|2,56
|8,11
|Soda Sanayii
|7,78
|-0,38
|9,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,77
|2,58
|7,46
|Söktaş
|1,70
|-3,95
|33,86
|Sönmez Filament
|3,32
|2,47
|6,41
|Sönmez Pamuklu
|3,27
|0,93
|4,81
|Sumaş Suni Tahta
|7,50
|0,00
|7,14
|Şeker Fin. Kir.
|3,09
|-0,64
|9,57
|Şekerbank
|1,22
|1,67
|10,91
|Şişe Cam
|6,40
|-1,99
|12,87
|Şok Marketler
|9,17
|-0,65
|-14,70
|T. Halk Bankası
|7,17
|0,70
|2,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,80
|1,33
|-18,57
|T.S.K.B.
|0,86
|0,00
|6,17
|T.Tuborg
|10,13
|0,90
|7,42
|Taç Tarım Ürünleri
|3,79
|0,26
|-25,10
|Tat Gıda
|4,63
|4,51
|21,20
|TAV Havalimanları
|25,46
|-0,86
|6,44
|Taze Kuru Gıda
|6,22
|0,32
|-8,53
|Tek-Art Turizm
|0,72
|-1,37
|-15,29
|Tekfen Holding
|24,52
|-0,41
|18,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,93
|1,74
|-1,35
|Temapol Polimer Plastik
|2,97
|1,02
|-2,94
|TGS Dış Ticaret
|2,64
|0,38
|12,34
|Tofaş Oto. Fab.
|20,30
|0,89
|20,12
|Torunlar GMYO
|2,01
|1,52
|33,11
|Trabzon Liman
|9,55
|0,95
|13,83
|Trabzonspor Sportif
|0,95
|1,06
|-30,96
|Trakya Cam
|3,86
|1,31
|27,39
|Trend GMYO
|1,37
|0,74
|7,87
|TSKB GMYO
|0,82
|2,50
|0,00
|Tuğçelik
|2,46
|-0,81
|15,49
|Tukaş
|3,95
|0,51
|137,95
|Turcas Petrol
|1,58
|10,49
|12,06
|Turkcell
|14,32
|0,42
|17,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,85
|4,30
|7,78
|Tüpraş
|149,20
|-1,39
|27,85
|Türk Hava Yolları
|13,03
|2,12
|-19,12
|Türk Prysmian Kablo
|2,10
|-1,87
|19,32
|Türk Telekom
|5,21
|-0,76
|33,59
|Türk Traktör
|32,30
|-0,31
|-7,45
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,66
|-2,54
|-13,94
|Ufuk Yatırım
|1,08
|0,93
|-5,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,41
|2,92
|23,68
|Ulusoy Elektrik
|17,20
|0,23
|7,77
|Ulusoy Un Sanayi
|2,47
|-1,98
|18,75
|Umpaş Holding
|0,43
|7,50
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,07
|0,94
|-3,60
|Utopya Turizm
|6,01
|2,04
|46,59
|Uzertaş Boya
|1,20
|5,26
|100,00
|Ülker Bisküvi
|18,80
|-0,27
|28,15
|Ünye Çimento
|3,22
|0,00
|-7,20
|Vakıf Fin. Kir.
|1,58
|1,94
|-11,24
|Vakıf GMYO
|2,07
|1,47
|4,02
|Vakıf Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|-26,32
|Vakıflar Bankası
|5,29
|-0,38
|35,64
|Vakko Tekstil
|2,97
|0,34
|8,39
|Vanet Gıda
|1,50
|0,67
|15,38
|Verusa Holding
|19,89
|0,61
|19,82
|Verusaturk Girisim
|3,23
|0,31
|-2,42
|Vestel
|11,96
|1,87
|115,50
|Vestel Beyaz Eşya
|19,60
|-1,90
|63,06
|Viking Kağıt
|1,09
|-0,91
|-0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,62
|0,62
|-5,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|0,00
|35,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|19,44
|-7,53
|Yataş
|5,45
|1,68
|21,92
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,90
|1,12
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|8,93
|-0,11
|11,21
|Yeşil GMYO
|0,28
|-3,45
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|-3,57
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,16
|-0,76
|-4,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.180,00
|-0,91
|-0,86
|Yonga Mobilya
|6,25
|0,00
|-5,30
|Yünsa
|5,27
|1,74
|20,87
|Zorlu Enerji
|1,40
|-0,71
|13,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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