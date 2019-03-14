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Borsada günlük işlemler (2)

14 Mart 2019 Perşembe 18:56
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)63.360,0038,04
İş Bankası (B)3.844,801,1825,64
İş Bankası (C)6,090,5034,44
İş Bankası (Kur.)73.000,007,3550,20
İş Fin.Kir.8,702,1187,90
İş Girişim3,438,2068,14
İş GMYO0,992,06-8,33
İş Y. Men. Değ.2,470,4119,90
İş Yat. Ort.1,00-0,999,89
İşbir Holding199,902,5144,86
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,39-2,50-53,57
İttifak Holding3,56-0,5614,84
İz Hayvancılık Tarım3,830,00-41,88
İzmir Demir Çelik1,760,576,02
İzmir Fırça1,891,07-8,70
İzocam21,701,591,31
Jantsa Jant Sanayi27,30-0,87-1,80
Kafein Yazılım7,58-0,528,91
Kapital Yat. Holding2,26-3,42-21,25
Kaplamin3,430,88-4,72
Kardemir (A)2,322,2027,47
Kardemir (B)2,311,7626,23
Kardemir (D)2,393,469,63
Karel Elektronik8,438,77102,16
Karsan Otomotiv1,522,7018,75
Karsu Tekstil1,253,310,00
Karsusan Su Ürünleri San.3,500,00-5,41
Kartonsan355,000,428,80
Katmerciler Ekipman6,141,824,60
Kent Gıda124,001,224,20
Kerevitaş Gıda1,69-2,31-6,11
Kervansaray Yat. Holding0,300,00-14,29
Kiler GMYO2,553,6645,71
Klimasan Klima7,075,5278,54
Koç Holding18,10-0,3927,46
Konfrut Gıda23,721,37-0,67
Konya Çimento205,002,1915,17
Kordsa Teknik Tekstil10,932,0511,76
Koza Altın44,802,28-12,67
Koza Madencilik5,733,24-20,64
Körfez GMYO1,23-0,810,82
Kristal Kola0,941,08-10,48
Kron Telekomünikasyon9,001,583,45
Kuştur Kuşadası Turizm17,110,656,94
Kuyumcukent Gayrimenkul1,681,2048,67
Kütahya Porselen4,470,22-1,76
Lider Faktoring2,381,285,78
Link Bilgisayar11,05-0,6332,81
Logo Yazılım43,00-4,5758,44
Lokman Hekim Sağlık4,87-0,418,22
Lüks Kadife5,090,594,95
Makina Takım1,430,70-7,14
Mardin Çimento3,500,577,36
Marka Yatırım Holding0,661,546,45
Marmaris Altınyunus17,200,94-2,05
Marshall24,000,42-4,84
Martı GMYO0,690,006,15
Martı Otel0,600,003,45
Mavi Giyim41,020,7927,31
Mazhar Zorlu Holding3,50-1,69-8,14
Mega Polietilen2,44-0,4119,61
Menderes Tekstil0,750,004,17
Mensa0,273,8592,86
Merit Turizm7,23-0,8220,70
Merko Gıda0,67-1,47-33,66
Metal Gayrimenkul0,981,0312,64
Metemtur Otelcilik1,102,804,76
Metro Holding0,913,4119,74
Metro Petrol ve Tesisleri1,261,6114,55
Metro Yatırım Ortaklığı1,41-1,4019,49
Migros Ticaret15,301,062,68
Milpa1,430,700,05
Mistral GMYO1,230,82-19,61
MLP Sağlık12,740,3119,07
MMC San. Ve Tic. Yat.0,900,00-18,18
Mondi Tire Kutsan2,150,9415,59
Net Holding1,89-1,56-3,57
Netaş Telekom.7,81-1,6420,90
Niğbaş Niğde Beton5,783,4044,50
Nuh Çimento7,021,01-9,30
Nurol GMYO2,140,471,90
Odaş Elektrik1,670,0018,60
Olmuksan-IP3,96-0,7517,51
Orge Enerji Elektrik3,70-1,6018,59
Orma Orman Mahsulleri0,951,06-20,83
Osmanlı Menkul1,590,00-7,56
Ostim Endüstriyel Yat1,15-0,866,48
Otokar119,702,3135,64
Oyak Yat. Ort.1,210,00-25,77
Oylum Sınai Yatırımlar1,020,990,00
Özak GMYO2,31-1,709,48
Özbal Çelik Boru1,22-0,81-11,59
Özderici GMYO0,911,11-61,28
Özerden Plastik2,92-1,6816,80
Panora GMYO4,68-0,4311,69
Park Elek.Madencilik2,643,539,54
Parsan10,36-0,1018,26
Pegasus29,224,2127,49
Peker GMYO4,83-7,12-41,27
Penguen Gıda2,321,31114,81
Pera GMYO0,595,36-23,38
Pergamon Dış Ticaret9,99-0,1011,62
Petkim4,911,45-2,58
Petrokent Turizm67,904,46-1,16
Pınar Et Ve Un7,151,2739,65
Pınar Su1,330,766,40
Pınar Süt7,372,6511,33
Plastikkart3,161,9417,04
Polisan Holding7,201,4115,20
Politeknik Metal36,70-5,611,94
Prizma Press Matbaacılık1,56-1,270,65
QNB Finans Fin. Kir.5,194,22-23,68
QNB Finansbank7,16-0,69-20,53
Ral Yatırım Holding3,301,5479,35
Ray Sigorta2,122,4252,52
Reysaş GMYO0,99-3,8843,48
Reysaş Lojistik0,770,004,05
Rhea Girişim0,650,00-1,52
Rodrigo Tekstil2,120,9511,58
Royal Halı1,45-2,0346,46
RTA Laboratuvarları1,530,66-12,07
Sabancı Holding8,550,3513,70
Safkar Ege Soğutmacılık2,35-0,4219,90
Salix Yatırım Holding2,01-3,37-47,79
Sanel Mühendislik2,232,762,29
Sanifoam Sünger1,791,1343,20
Sanko Pazarlama2,18-0,46-5,63
Saray Matbaacılık1,02-0,972,00
Sarkuysan3,43-2,280,59
Sasa Polyester8,490,953,66
Say Reklamcılık0,918,33-3,19
Sekuro Plastik3,091,314,39
Selçuk Ecza Deposu3,97-0,2542,29
Selçuk Gıda1,271,60-4,51
Senkron Güvenlik3,101,64210,00
Serve Film Prodüksiyon2,50-2,7228,21
Servet GMYO5,00-1,966,38
Seyitler Kimya3,750,54-2,60
Silverline Endüstri1,291,57-3,73
Sinpaş GMYO0,402,568,11
Soda Sanayii7,78-0,389,58
Sodaş Sodyum Sanayii6,772,587,46
Söktaş1,70-3,9533,86
Sönmez Filament3,322,476,41
Sönmez Pamuklu3,270,934,81
Sumaş Suni Tahta7,500,007,14
Şeker Fin. Kir.3,09-0,649,57
Şekerbank1,221,6710,91
Şişe Cam6,40-1,9912,87
Şok Marketler9,17-0,65-14,70
T. Halk Bankası7,170,702,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,801,33-18,57
T.S.K.B.0,860,006,17
T.Tuborg10,130,907,42
Taç Tarım Ürünleri3,790,26-25,10
Tat Gıda4,634,5121,20
TAV Havalimanları25,46-0,866,44
Taze Kuru Gıda6,220,32-8,53
Tek-Art Turizm0,72-1,37-15,29
Tekfen Holding24,52-0,4118,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,931,74-1,35
Temapol Polimer Plastik2,971,02-2,94
TGS Dış Ticaret2,640,3812,34
Tofaş Oto. Fab.20,300,8920,12
Torunlar GMYO2,011,5233,11
Trabzon Liman9,550,9513,83
Trabzonspor Sportif0,951,06-30,96
Trakya Cam3,861,3127,39
Trend GMYO1,370,747,87
TSKB GMYO0,822,500,00
Tuğçelik2,46-0,8115,49
Tukaş3,950,51137,95
Turcas Petrol1,5810,4912,06
Turkcell14,320,4217,67
Tümosan Motor ve Traktör4,854,307,78
Tüpraş149,20-1,3927,85
Türk Hava Yolları13,032,12-19,12
Türk Prysmian Kablo2,10-1,8719,32
Türk Telekom5,21-0,7633,59
Türk Traktör32,30-0,31-7,45
Türker Proje Gayrimenkul27,66-2,54-13,94
Ufuk Yatırım1,080,93-5,26
Ulaşlar Turizm Yat.1,412,9223,68
Ulusoy Elektrik17,200,237,77
Ulusoy Un Sanayi2,47-1,9818,75
Umpaş Holding0,437,50-21,82
Uşak Seramik1,070,94-3,60
Utopya Turizm6,012,0446,59
Uzertaş Boya1,205,26100,00
Ülker Bisküvi18,80-0,2728,15
Ünye Çimento3,220,00-7,20
Vakıf Fin. Kir.1,581,94-11,24
Vakıf GMYO2,071,474,02
Vakıf Yat. Ort.1,120,00-26,32
Vakıflar Bankası5,29-0,3835,64
Vakko Tekstil2,970,348,39
Vanet Gıda1,500,6715,38
Verusa Holding19,890,6119,82
Verusaturk Girisim3,230,31-2,42
Vestel11,961,87115,50
Vestel Beyaz Eşya19,60-1,9063,06
Viking Kağıt1,09-0,91-0,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,620,62-5,81
Yapı ve Kredi Bank.2,160,0035,00
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,5819,44-7,53
Yataş5,451,6821,92
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,901,12-4,26
Yeni Gimat GMYO8,93-0,1111,21
Yeşil GMYO0,28-3,453,70
Yeşil Yapı0,27-3,573,85
Yeşil Yatırım Holding9,16-0,76-4,88
Yibitaş İnşaat Malzeme2.180,00-0,91-0,86
Yonga Mobilya6,250,00-5,30
Yünsa5,271,7420,87
Zorlu Enerji1,40-0,7113,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:56
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