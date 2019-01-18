Borsada günlük işlemler (2)18 Ocak 2019 Cuma 18:40
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.950,00
|1,73
|-3,60
|İş Bankası (C)
|5,10
|1,19
|12,58
|İş Bankası (Kur.)
|51.000,00
|4,93
|İş Fin.Kir.
|4,83
|2,11
|4,32
|İş Girişim
|1,87
|0,00
|-8,33
|İş GMYO
|1,02
|0,00
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|2,37
|1,72
|15,05
|İş Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|4,40
|İşbir Holding
|146,00
|4,29
|5,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|-1,43
|-17,86
|İttifak Holding
|3,05
|-0,97
|-1,61
|İz Hayvancılık Tarım
|3,08
|1,99
|-53,26
|İzmir Demir Çelik
|1,85
|3,93
|11,45
|İzmir Fırça
|1,88
|6,82
|-9,18
|İzocam
|21,70
|1,40
|1,31
|Jantsa Jant Sanayi
|29,18
|0,21
|4,96
|Kafein Yazılım
|6,97
|3,41
|0,14
|Kapital Yat. Holding
|2,52
|-3,08
|-12,20
|Kaplamin
|3,49
|1,16
|-3,06
|Kardemir (A)
|2,00
|5,26
|9,89
|Kardemir (B)
|2,01
|5,24
|9,84
|Kardemir (D)
|2,38
|6,73
|9,17
|Karel Elektronik
|4,75
|1,50
|13,91
|Karsan Otomotiv
|1,53
|-1,92
|19,53
|Karsu Tekstil
|1,16
|2,65
|-7,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,43
|-0,29
|-7,30
|Kartonsan
|350,00
|0,11
|7,26
|Katmerciler Ekipman
|6,03
|3,43
|2,73
|Kent Gıda
|119,80
|0,76
|0,67
|Kerevitaş Gıda
|1,82
|2,25
|1,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,32
|6,67
|-8,57
|Kiler GMYO
|1,83
|1,10
|4,57
|Klimasan Klima
|4,22
|0,96
|6,57
|Koç Holding
|16,22
|3,84
|14,23
|Konfrut Gıda
|24,08
|0,67
|0,84
|Konya Çimento
|180,20
|0,11
|1,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,95
|1,94
|-8,49
|Koza Altın
|53,95
|-2,26
|5,17
|Koza Madencilik
|7,40
|-1,20
|2,49
|Körfez GMYO
|1,18
|0,00
|-3,28
|Kristal Kola
|1,03
|0,98
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,55
|0,00
|-1,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,60
|-0,64
|-2,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,26
|0,80
|11,50
|Kütahya Porselen
|4,35
|0,00
|-4,40
|Lider Faktoring
|2,25
|-0,88
|0,00
|Link Bilgisayar
|8,60
|0,94
|3,37
|Logo Yazılım
|30,34
|-0,91
|11,79
|Lokman Hekim Sağlık
|4,50
|-0,66
|0,00
|Lüks Kadife
|5,24
|1,55
|8,04
|Makina Takım
|1,49
|1,36
|-3,25
|Mardin Çimento
|3,49
|2,65
|7,06
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|1,56
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|17,72
|0,91
|0,91
|Marshall
|25,28
|2,02
|0,24
|Martı GMYO
|0,64
|1,59
|-1,54
|Martı Otel
|0,57
|1,79
|-1,72
|Mavi Giyim
|30,94
|2,79
|-3,97
|Mazhar Zorlu Holding
|3,70
|-0,27
|-2,89
|Mega Polietilen
|2,16
|4,35
|5,88
|Menderes Tekstil
|0,75
|0,00
|4,17
|Mensa
|0,40
|11,11
|185,71
|Merit Turizm
|5,91
|0,17
|-1,34
|Merko Gıda
|1,43
|3,62
|41,58
|Metal Gayrimenkul
|1,04
|-3,70
|19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|-1,89
|-0,95
|Metro Holding
|0,76
|1,33
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|-3,39
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,20
|-2,44
|1,69
|Migros Ticaret
|15,11
|3,49
|1,41
|Milpa
|1,65
|1,85
|10,74
|Mistral GMYO
|1,60
|-0,62
|4,58
|MLP Sağlık
|10,35
|0,49
|-3,27
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,98
|0,00
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,93
|3,76
|3,76
|Net Holding
|1,80
|1,12
|-8,16
|Netaş Telekom.
|7,07
|0,86
|9,44
|Niğbaş Niğde Beton
|6,70
|19,86
|67,50
|Nuh Çimento
|7,49
|0,13
|-3,23
|Nurol GMYO
|2,19
|0,46
|4,29
|Odaş Elektrik
|1,81
|-3,72
|28,55
|Olmuksan-IP
|3,46
|1,76
|2,67
|Orge Enerji Elektrik
|3,28
|-0,30
|5,13
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|8,49
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,57
|2,61
|-8,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|0,94
|-0,93
|Otokar
|102,10
|2,00
|15,69
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|0,00
|-25,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,02
|0,00
|0,00
|Özak GMYO
|2,11
|0,96
|0,00
|Özbal Çelik Boru
|1,10
|1,85
|-20,29
|Özderici GMYO
|0,94
|-4,08
|-60,00
|Özerden Plastik
|2,81
|4,46
|12,40
|Panora GMYO
|4,18
|0,72
|-0,24
|Park Elek.Madencilik
|2,52
|1,61
|4,56
|Parsan
|8,18
|0,74
|-6,62
|Pegasus
|24,44
|2,78
|6,63
|Peker GMYO
|3,02
|-0,66
|-63,28
|Penguen Gıda
|1,40
|-0,71
|29,63
|Pera GMYO
|0,64
|1,59
|-16,88
|Pergamon Dış Ticaret
|8,95
|1,02
|0,00
|Petkim
|5,32
|1,72
|5,56
|Petrokent Turizm
|66,00
|0,00
|-3,93
|Pınar Et Ve Un
|5,25
|1,55
|2,54
|Pınar Su
|1,26
|0,80
|0,80
|Pınar Süt
|6,13
|0,16
|-7,40
|Plastikkart
|3,07
|8,48
|13,70
|Polisan Holding
|7,30
|1,11
|16,80
|Politeknik Metal
|35,28
|0,23
|-2,00
|Prizma Press Matbaacılık
|1,58
|0,00
|1,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,50
|-5,80
|-4,41
|QNB Finansbank
|9,04
|1,46
|0,33
|Ral Yatırım Holding
|1,85
|2,21
|0,54
|Ray Sigorta
|1,49
|0,68
|7,19
|Reysaş GMYO
|0,76
|11,76
|10,14
|Reysaş Lojistik
|0,85
|19,72
|14,86
|Rhea Girişim
|0,61
|1,67
|-7,58
|Rodrigo Tekstil
|2,18
|-0,46
|14,74
|Royal Halı
|1,40
|1,45
|41,41
|RTA Laboratuvarları
|1,68
|0,00
|-3,45
|Sabancı Holding
|8,45
|-0,12
|12,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,25
|0,00
|14,80
|Salix Yatırım Holding
|3,57
|-4,29
|-7,27
|Sanel Mühendislik
|2,46
|-1,60
|12,84
|Sanifoam Sünger
|1,34
|0,75
|7,20
|Sanko Pazarlama
|2,28
|2,24
|-1,30
|Saray Matbaacılık
|1,00
|1,01
|0,00
|Sarkuysan
|3,41
|0,59
|0,00
|Sasa Polyester
|8,28
|0,73
|1,10
|Say Reklamcılık
|0,94
|-1,05
|0,00
|Sekuro Plastik
|3,00
|4,17
|1,35
|Selçuk Ecza Deposu
|3,17
|0,63
|13,62
|Selçuk Gıda
|1,23
|-0,81
|-7,52
|Senkron Güvenlik
|3,36
|-5,62
|236,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,96
|2,08
|0,51
|Servet GMYO
|3,58
|1,42
|-23,83
|Seyitler Kimya
|3,60
|-2,44
|-6,49
|Silverline Endüstri
|1,38
|3,76
|2,99
|Sinpaş GMYO
|0,36
|2,86
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,25
|-2,03
|2,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,49
|-1,07
|3,02
|Söktaş
|1,21
|0,00
|-4,72
|Sönmez Filament
|3,27
|-11,14
|4,81
|Sönmez Pamuklu
|3,22
|-12,74
|3,21
|Sumaş Suni Tahta
|6,80
|0,00
|-2,86
|Şeker Fin. Kir.
|2,72
|0,74
|-3,55
|Şekerbank
|1,15
|1,77
|4,55
|Şişe Cam
|5,75
|2,68
|1,41
|Şok Marketler
|10,27
|-2,75
|-4,47
|T. Halk Bankası
|7,88
|3,68
|12,25
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,28
|-0,94
|-2,57
|T.S.K.B.
|0,79
|2,60
|-2,47
|T.Tuborg
|9,25
|-0,86
|-1,91
|Taç Tarım Ürünleri
|3,81
|1,33
|-24,70
|Tat Gıda
|4,25
|0,95
|11,26
|TAV Havalimanları
|24,84
|-2,05
|3,85
|Taze Kuru Gıda
|6,67
|-1,62
|-1,91
|Tek-Art Turizm
|0,81
|1,25
|-4,71
|Tekfen Holding
|22,88
|2,69
|10,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,17
|-1,25
|6,73
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|0,69
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|2,25
|0,90
|-4,26
|Tofaş Oto. Fab.
|18,03
|0,90
|6,69
|Torunlar GMYO
|1,72
|0,00
|13,91
|Trabzon Liman
|8,81
|2,80
|5,01
|Trabzonspor Sportif
|1,59
|3,25
|3,25
|Trakya Cam
|3,24
|2,53
|6,93
|Trend GMYO
|1,29
|-0,77
|1,57
|TSKB GMYO
|0,73
|-1,35
|-10,98
|Tuğçelik
|2,20
|1,85
|3,29
|Tukaş
|2,20
|2,80
|32,53
|Turcas Petrol
|1,44
|1,41
|2,13
|Turkcell
|14,24
|2,89
|17,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,74
|1,28
|5,33
|Tüpraş
|130,00
|3,17
|11,40
|Türk Hava Yolları
|14,44
|1,91
|-10,37
|Türk Prysmian Kablo
|1,89
|2,16
|7,39
|Türk Telekom
|4,05
|0,00
|3,85
|Türk Traktör
|36,26
|4,44
|3,90
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,34
|1,03
|3,73
|Ufuk Yatırım
|1,19
|0,85
|4,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,17
|0,86
|2,63
|Ulusoy Elektrik
|16,84
|1,45
|5,51
|Ulusoy Un Sanayi
|2,19
|-0,45
|5,29
|Umpaş Holding
|0,42
|0,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|0,96
|1,05
|-13,51
|Utopya Turizm
|5,10
|6,92
|24,39
|Uzertaş Boya
|0,76
|18,75
|26,67
|Ülker Bisküvi
|16,30
|2,90
|11,11
|Ünye Çimento
|3,45
|0,00
|-0,58
|Vakıf Fin. Kir.
|1,68
|-1,18
|-5,62
|Vakıf GMYO
|2,18
|12,95
|9,55
|Vakıf Yat. Ort.
|1,24
|1,64
|-18,42
|Vakıflar Bankası
|4,31
|1,89
|10,51
|Vakko Tekstil
|2,83
|0,00
|3,28
|Vanet Gıda
|1,49
|0,68
|14,62
|Verusa Holding
|15,92
|0,63
|-4,10
|Verusaturk Girisim
|3,11
|0,65
|-6,04
|Vestel
|5,91
|1,90
|6,49
|Vestel Beyaz Eşya
|11,77
|-1,09
|-2,08
|Viking Kağıt
|1,09
|0,93
|-0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,59
|3,25
|-7,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,80
|2,86
|12,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,78
|-0,71
|-0,36
|Yataş
|4,56
|-1,51
|2,01
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,91
|1,11
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,25
|0,00
|2,74
|Yeşil GMYO
|0,27
|-3,57
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,29
|3,57
|11,54
|Yeşil Yatırım Holding
|9,89
|0,82
|2,70
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.248,00
|-0,09
|2,23
|Yonga Mobilya
|6,70
|-3,60
|1,52
|Yünsa
|4,76
|-1,04
|9,17
|Zorlu Enerji
|1,27
|0,79
|3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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