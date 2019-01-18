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Borsada günlük işlemler (2)

18 Ocak 2019 Cuma 18:40
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)45.899,900,00
İş Bankası (B)2.950,001,73-3,60
İş Bankası (C)5,101,1912,58
İş Bankası (Kur.)51.000,004,93
İş Fin.Kir.4,832,114,32
İş Girişim1,870,00-8,33
İş GMYO1,020,00-5,56
İş Y. Men. Değ.2,371,7215,05
İş Yat. Ort.0,950,004,40
İşbir Holding146,004,295,80
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,69-1,43-17,86
İttifak Holding3,05-0,97-1,61
İz Hayvancılık Tarım3,081,99-53,26
İzmir Demir Çelik1,853,9311,45
İzmir Fırça1,886,82-9,18
İzocam21,701,401,31
Jantsa Jant Sanayi29,180,214,96
Kafein Yazılım6,973,410,14
Kapital Yat. Holding2,52-3,08-12,20
Kaplamin3,491,16-3,06
Kardemir (A)2,005,269,89
Kardemir (B)2,015,249,84
Kardemir (D)2,386,739,17
Karel Elektronik4,751,5013,91
Karsan Otomotiv1,53-1,9219,53
Karsu Tekstil1,162,65-7,20
Karsusan Su Ürünleri San.3,43-0,29-7,30
Kartonsan350,000,117,26
Katmerciler Ekipman6,033,432,73
Kent Gıda119,800,760,67
Kerevitaş Gıda1,822,251,11
Kervansaray Yat. Holding0,326,67-8,57
Kiler GMYO1,831,104,57
Klimasan Klima4,220,966,57
Koç Holding16,223,8414,23
Konfrut Gıda24,080,670,84
Konya Çimento180,200,111,24
Kordsa Teknik Tekstil8,951,94-8,49
Koza Altın53,95-2,265,17
Koza Madencilik7,40-1,202,49
Körfez GMYO1,180,00-3,28
Kristal Kola1,030,98-1,90
Kron Telekomünikasyon8,550,00-1,72
Kuştur Kuşadası Turizm15,60-0,64-2,50
Kuyumcukent Gayrimenkul1,260,8011,50
Kütahya Porselen4,350,00-4,40
Lider Faktoring2,25-0,880,00
Link Bilgisayar8,600,943,37
Logo Yazılım30,34-0,9111,79
Lokman Hekim Sağlık4,50-0,660,00
Lüks Kadife5,241,558,04
Makina Takım1,491,36-3,25
Mardin Çimento3,492,657,06
Marka Yatırım Holding0,651,564,84
Marmaris Altınyunus17,720,910,91
Marshall25,282,020,24
Martı GMYO0,641,59-1,54
Martı Otel0,571,79-1,72
Mavi Giyim30,942,79-3,97
Mazhar Zorlu Holding3,70-0,27-2,89
Mega Polietilen2,164,355,88
Menderes Tekstil0,750,004,17
Mensa0,4011,11185,71
Merit Turizm5,910,17-1,34
Merko Gıda1,433,6241,58
Metal Gayrimenkul1,04-3,7019,54
Metemtur Otelcilik1,04-1,89-0,95
Metro Holding0,761,330,00
Metro Petrol ve Tesisleri1,14-3,393,64
Metro Yatırım Ortaklığı1,20-2,441,69
Migros Ticaret15,113,491,41
Milpa1,651,8510,74
Mistral GMYO1,60-0,624,58
MLP Sağlık10,350,49-3,27
MMC San. Ve Tic. Yat.0,980,00-10,91
Mondi Tire Kutsan1,933,763,76
Net Holding1,801,12-8,16
Netaş Telekom.7,070,869,44
Niğbaş Niğde Beton6,7019,8667,50
Nuh Çimento7,490,13-3,23
Nurol GMYO2,190,464,29
Odaş Elektrik1,81-3,7228,55
Olmuksan-IP3,461,762,67
Orge Enerji Elektrik3,28-0,305,13
Orma Orman Mahsulleri1,158,49-4,17
Osmanlı Menkul1,572,61-8,72
Ostim Endüstriyel Yat1,070,94-0,93
Otokar102,102,0015,69
Oyak Yat. Ort.1,210,00-25,77
Oylum Sınai Yatırımlar1,020,000,00
Özak GMYO2,110,960,00
Özbal Çelik Boru1,101,85-20,29
Özderici GMYO0,94-4,08-60,00
Özerden Plastik2,814,4612,40
Panora GMYO4,180,72-0,24
Park Elek.Madencilik2,521,614,56
Parsan8,180,74-6,62
Pegasus24,442,786,63
Peker GMYO3,02-0,66-63,28
Penguen Gıda1,40-0,7129,63
Pera GMYO0,641,59-16,88
Pergamon Dış Ticaret8,951,020,00
Petkim5,321,725,56
Petrokent Turizm66,000,00-3,93
Pınar Et Ve Un5,251,552,54
Pınar Su1,260,800,80
Pınar Süt6,130,16-7,40
Plastikkart3,078,4813,70
Polisan Holding7,301,1116,80
Politeknik Metal35,280,23-2,00
Prizma Press Matbaacılık1,580,001,94
QNB Finans Fin. Kir.6,50-5,80-4,41
QNB Finansbank9,041,460,33
Ral Yatırım Holding1,852,210,54
Ray Sigorta1,490,687,19
Reysaş GMYO0,7611,7610,14
Reysaş Lojistik0,8519,7214,86
Rhea Girişim0,611,67-7,58
Rodrigo Tekstil2,18-0,4614,74
Royal Halı1,401,4541,41
RTA Laboratuvarları1,680,00-3,45
Sabancı Holding8,45-0,1212,37
Safkar Ege Soğutmacılık2,250,0014,80
Salix Yatırım Holding3,57-4,29-7,27
Sanel Mühendislik2,46-1,6012,84
Sanifoam Sünger1,340,757,20
Sanko Pazarlama2,282,24-1,30
Saray Matbaacılık1,001,010,00
Sarkuysan3,410,590,00
Sasa Polyester8,280,731,10
Say Reklamcılık0,94-1,050,00
Sekuro Plastik3,004,171,35
Selçuk Ecza Deposu3,170,6313,62
Selçuk Gıda1,23-0,81-7,52
Senkron Güvenlik3,36-5,62236,00
Serve Film Prodüksiyon1,962,080,51
Servet GMYO3,581,42-23,83
Seyitler Kimya3,60-2,44-6,49
Silverline Endüstri1,383,762,99
Sinpaş GMYO0,362,86-2,70
Soda Sanayii7,25-2,032,11
Sodaş Sodyum Sanayii6,49-1,073,02
Söktaş1,210,00-4,72
Sönmez Filament3,27-11,144,81
Sönmez Pamuklu3,22-12,743,21
Sumaş Suni Tahta6,800,00-2,86
Şeker Fin. Kir.2,720,74-3,55
Şekerbank1,151,774,55
Şişe Cam5,752,681,41
Şok Marketler10,27-2,75-4,47
T. Halk Bankası7,883,6812,25
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,28-0,94-2,57
T.S.K.B.0,792,60-2,47
T.Tuborg9,25-0,86-1,91
Taç Tarım Ürünleri3,811,33-24,70
Tat Gıda4,250,9511,26
TAV Havalimanları24,84-2,053,85
Taze Kuru Gıda6,67-1,62-1,91
Tek-Art Turizm0,811,25-4,71
Tekfen Holding22,882,6910,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,17-1,256,73
Temapol Polimer Plastik2,900,69-5,23
TGS Dış Ticaret2,250,90-4,26
Tofaş Oto. Fab.18,030,906,69
Torunlar GMYO1,720,0013,91
Trabzon Liman8,812,805,01
Trabzonspor Sportif1,593,253,25
Trakya Cam3,242,536,93
Trend GMYO1,29-0,771,57
TSKB GMYO0,73-1,35-10,98
Tuğçelik2,201,853,29
Tukaş2,202,8032,53
Turcas Petrol1,441,412,13
Turkcell14,242,8917,01
Tümosan Motor ve Traktör4,741,285,33
Tüpraş130,003,1711,40
Türk Hava Yolları14,441,91-10,37
Türk Prysmian Kablo1,892,167,39
Türk Telekom4,050,003,85
Türk Traktör36,264,443,90
Türker Proje Gayrimenkul33,341,033,73
Ufuk Yatırım1,190,854,39
Ulaşlar Turizm Yat.1,170,862,63
Ulusoy Elektrik16,841,455,51
Ulusoy Un Sanayi2,19-0,455,29
Umpaş Holding0,420,00-23,64
Uşak Seramik0,961,05-13,51
Utopya Turizm5,106,9224,39
Uzertaş Boya0,7618,7526,67
Ülker Bisküvi16,302,9011,11
Ünye Çimento3,450,00-0,58
Vakıf Fin. Kir.1,68-1,18-5,62
Vakıf GMYO2,1812,959,55
Vakıf Yat. Ort.1,241,64-18,42
Vakıflar Bankası4,311,8910,51
Vakko Tekstil2,830,003,28
Vanet Gıda1,490,6814,62
Verusa Holding15,920,63-4,10
Verusaturk Girisim3,110,65-6,04
Vestel5,911,906,49
Vestel Beyaz Eşya11,77-1,09-2,08
Viking Kağıt1,090,93-0,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,593,25-7,56
Yapı ve Kredi Bank.1,802,8612,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,78-0,71-0,36
Yataş4,56-1,512,01
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,911,11-3,19
Yeni Gimat GMYO8,250,002,74
Yeşil GMYO0,27-3,570,00
Yeşil Yapı0,293,5711,54
Yeşil Yatırım Holding9,890,822,70
Yibitaş İnşaat Malzeme2.248,00-0,092,23
Yonga Mobilya6,70-3,601,52
Yünsa4,76-1,049,17
Zorlu Enerji1,270,793,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 18:40
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