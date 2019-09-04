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Borsada günlük işlemler (1)

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:46
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,610,00-17,44
Acıpayam Selüloz4,41-0,2338,04
Adana Çimento (A)5,400,0013,53
Adana Çimento (B)3,84-0,2619,05
Adana Çimento (C)1,152,68-6,59
Adel Kalemcilik12,001,019,09
Adese Alışveriş Ticaret2,4020,002,56
Afyon Çimento4,262,40-7,19
Ak Enerji0,6020,00-4,76
Akbank7,310,5524,22
Akçansa5,770,17-11,80
Akdenız Güvenlık Hız.1,540,65-23,38
Akfen GMYO2,23-3,8835,15
Akın Tekstil9,113,760,50
Akiş GMYO2,400,425,31
Akmerkez GMYO19,990,4529,56
Aksa9,021,3535,95
Aksa Enerji2,73-0,361,87
Aksigorta5,05-0,9860,86
Aksu Enerji8,491,199,97
Alarko Carrıer36,000,11-8,54
Alarko GMYO43,90-0,233,97
Alarko Holding4,22-1,63116,38
Albaraka Türk1,221,670,00
Alcatel Lucent Teletaş6,570,3114,06
Alkim Kağıt3,97-1,7310,46
Alkim Kimya26,50-0,6023,02
Altınyağ0,400,00-9,09
Altınyunus Çeşme2,940,34-5,20
Anadolu Cam2,70-0,745,27
Anadolu Efes23,980,8419,46
Anadolu Grubu Holding13,924,9837,35
Anadolu Hayat Emek.5,031,21-11,67
Anadolu Isuzu8,621,2939,48
Anadolu Sigorta4,151,225,71
Anel Elektrik1,812,2611,73
Arçelik17,38-0,9710,07
Arena Bilgisayar3,842,13-12,93
Armada Bilgisayar9,881,336,35
Arsan Tekstil2,330,8743,83
Artı Yatırım Holding0,790,00-9,20
Aselsan19,202,62-20,04
Aslan Çimento30,480,538,24
Ata GMYO3,91-0,76-2,49
Atakule GMYO1,29-2,27-1,96
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,910,005,81
AvivaSA Emeklilik Hayat9,162,3523,80
Avrasya GMYO1,310,7748,86
Avrasya Petrol ve Tur.1,241,6414,81
Avrasya Stratejik GMYF1.274,900,012,29
Avrupa Yatırım Holding1,841,10-24,28
Ayen Enerji2,327,4128,84
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,750,0027,24
Aygaz10,111,611,67
Bagfaş10,40-0,10115,77
Bak Ambalaj5,39-1,2814,48
Balatacılar Balatacılık0,300,00-9,09
Bantaş Ambalaj1,673,7333,07
Banvit15,11-2,2040,04
Baştaş Başkent Çimento1,750,00-13,37
Batı Çimento2,710,3712,45
Batısöke Çimento1,002,04-8,26
Bera Holding1,932,12-6,31
Berkosan Yalıtım1,811,120,00
Beşiktaş Futbol Yat.1,601,27-1,23
Beyaz Filo3,5619,8730,40
Beymen Perakende Yat.8,13-0,73106,35
Bilici Yatırım2,480,4096,12
Bim Mağazalar46,502,028,55
Birko Mensucat0,297,41-3,33
Birlik Mensucat0,831,22-29,06
Bizim Mağazaları8,111,1219,26
Bolu Çimento2,393,02-22,60
Bomonti Elektrik2,4719,90414,58
Borusan Mannesmann8,552,0321,98
Borusan Yat. Paz.33,220,61-8,30
Bosch Fren Sistemleri175,600,9214,94
Bossa4,305,392,28
Brisa5,620,36-11,22
Burçelik3,683,0814,64
Burçelik Vana4,2213,75185,14
Bursa Çimento4,19-0,48-4,77
Carrefoursa3,544,731,72
Ceo Event Medya6,29-4,26
Coca Cola İçecek37,902,4928,19
Cosmos Yat. Holding1,030,986,19
Credıtwest Faktorıng1,47-1,3441,35
Çelebi99,001,3869,67
Çelik Halat4,020,75-25,60
Çemaş Döküm1,2219,6160,53
Çemtaş5,310,57-10,96
Çimbeton27,920,14-2,38
Çimentaş11,100,36-12,60
Çimsa6,641,07-12,05
Çuhadaroğlu Metal2,191,8623,03
Dagi Giyim1,55-2,5225,00
Dagi Yatırım Holding1,460,0044,55
Dardanel1,18-0,847,27
Datagate Bilgisayar5,681,4332,71
Demısaş Döküm2,441,246,20
Denge Holding1,67-2,3443,97
Deniz GMYO3,260,317,24
Denizbank19,10-0,570,00
Denizli Cam9,880,41-14,24
Derimod11,12-2,4628,26
Derlüks Deri1,993,11
Desa Deri2,280,0031,79
Despec Bilgisayar2,860,004,70
Deva Holding6,540,7798,78
Diriteks Diriliş Tekstil0,951,0621,79
Ditaş Doğan5,160,980,80
DO-CO545,00-1,7115,00
Doğan Burda3,050,331,33
Doğan Holding1,382,2248,18
Doğtaş Kelebek Mobilya1,020,99-16,39
Doğusan1,450,69-33,01
Doğuş GMYO2,623,5624,17
Doğuş Otomotiv6,0713,6739,86
Döktaş Dökümcülük33,026,38305,15
Duran Doğan Basım9,020,0076,86
Dyo Boya3,49-0,5720,34
Eczacıbaşı İlaç2,662,709,67
Eczacıbaşı Yatırım6,591,852,93
Edip Gayrimenkul0,833,757,79
Ege Endüstri482,600,7555,11
Ege Gübre34,220,4165,42
Ege Profil9,230,986,90
Ege Seramik2,932,45-1,05
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,270,0012,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,110,0010,00
Egeplast4,54-1,3018,23
Ekiz Kimya0,452,2736,36
Emek Elektrik1,10-2,6512,24
Eminiş Ambalaj0,934,49-20,51
Emlak Konut GMYO1,265,00-13,50
Enerjisa Enerji6,043,0728,28
Enka İnşaat5,71-0,5228,48
Erbosan18,701,3022,99
Ereğli Demir Çelik6,500,316,53
Ersu Gıda1,300,7841,30
Escort Teknoloji0,725,88-5,26
Etiler Gıda3,50-1,4164,32
Euro Kapital Yat. Ort.1,190,0069,04
Euro Trend Yat. Ort.0,830,0030,72
Euro Yat. Ort.0,850,0035,65
Euro Yatırım Holding1,61-1,83192,73
Fenerbahçe Futbol9,07-1,2031,07
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,3020,0024,06
F-M İzmit Piston16,490,557,28
Fonet Bilgi Teknolojileri3,250,62111,18
Ford Otosan59,80-0,5825,87
Formet Çelik Kapı6,301,61396,06
Frigo Pak Gıda7,80-2,50358,82
Galatasaray Sportif1,601,2729,03
Garanti Bankası9,440,7518,59
Garanti Faktoring3,042,0153,54
Garanti Yat. Ort.0,864,8817,43
Gedik Y. Men. Değ.3,991,5330,68
Gedik Yatırım Holding3,640,5554,89
Gediz Ambalaj5,420,0034,02
Gentaş1,421,433,45
Gersan Elektrik2,280,44-6,57
Global Men. Değ.0,85-1,1680,85
Global Yat. Holding4,00-5,6633,78
Good-Year2,814,85-15,32
Göltaş Çimento11,963,10-2,33
Gözde Girişim3,090,3215,73
GSD Denizcilik1,560,6535,65
GSD Holding0,850,006,25
Gübre Fabrik.4,372,5847,64
Güler Yat. Holding1,32-2,2223,36
Güneş Sigorta1,40-1,41-0,16
Halk GMYO0,911,1141,46
Halk Sigorta0,99-1,9812,18
Hatay Tekstil3,96-2,2214,84
Hedef Girişim1,53-0,6531,90
Hektaş15,841,0870,87
HUB Girişim2,56-0,3936,17
Hürriyet Gzt.0,750,00-19,35
ICBC Turkey Bank3,685,75-25,35
İdealist Danışmanlık7,170,56-33,61
İdealist GMYO2,54-2,6855,83
İhlas Ev Aletleri1,381,47322,50
İhlas Gayrimenkul0,907,14-4,21
İhlas Gazetecilik2,101,94244,26
İhlas Holding0,50-1,9656,25
İhlas Yayın Holding0,601,6981,82
İndeks Bilgisayar7,521,0835,04
Info Yatırım4,044,66292,23
İntema6,730,3012,23
İpek Doğal Enerji6,16-1,2814,71
İskenderun Demir Çelik6,080,0029,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:46
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