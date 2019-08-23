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Borsada günlük işlemler (1)

23 Ağustos 2019 Cuma 18:36
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,540,65-21,03
Acıpayam Selüloz3,950,0023,64
Adana Çimento (A)5,29-0,7511,22
Adana Çimento (B)3,820,2618,43
Adana Çimento (C)1,070,00-13,08
Adel Kalemcilik11,260,362,36
Adese Alışveriş Ticaret0,982,08-58,12
Afyon Çimento4,050,75-11,76
Ak Enerji0,492,08-22,22
Akbank6,952,9618,10
Akçansa5,340,38-18,37
Akdenız Güvenlık Hız.1,554,73-22,89
Akfen GMYO2,25-3,8536,36
Akın Tekstil8,550,12-5,68
Akiş GMYO2,270,44-0,39
Akmerkez GMYO19,99-0,0529,56
Aksa8,541,5528,72
Aksa Enerji2,530,00-5,60
Aksigorta4,66-1,0648,44
Aksu Enerji8,00-1,483,63
Alarko Carrıer32,800,00-16,67
Alarko GMYO42,000,24-0,53
Alarko Holding3,902,6399,97
Albaraka Türk1,160,87-4,92
Alcatel Lucent Teletaş6,12-0,496,25
Alkim Kağıt3,651,961,56
Alkim Kimya27,38-0,2927,11
Altınyağ0,422,44-4,55
Altınyunus Çeşme2,89-0,34-6,81
Anadolu Cam2,552,82-0,57
Anadolu Efes24,580,1622,45
Anadolu Grubu Holding12,661,8524,92
Anadolu Hayat Emek.4,970,40-12,72
Anadolu Isuzu8,071,8930,58
Anadolu Sigorta3,961,020,87
Anel Elektrik1,711,795,56
Arçelik17,10-0,528,30
Arena Bilgisayar3,511,74-20,41
Armada Bilgisayar9,680,834,20
Arsan Tekstil2,21-2,2136,42
Artı Yatırım Holding0,790,00-9,20
Aselsan17,660,80-26,46
Aslan Çimento27,620,95-1,92
Ata GMYO3,970,00-1,00
Atakule GMYO1,180,00-10,32
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,811,25-5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat8,690,3517,45
Avrasya GMYO1,280,0045,45
Avrasya Petrol ve Tur.1,200,0011,11
Avrasya Stratejik GMYF1.274,100,012,23
Avrupa Yatırım Holding1,80-2,70-25,93
Ayen Enerji1,892,164,96
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,659,2719,97
Aygaz9,79-0,20-1,55
Bagfaş8,834,2583,20
Bak Ambalaj5,190,0010,23
Balatacılar Balatacılık0,290,00-12,12
Bantaş Ambalaj1,490,6818,73
Banvit15,790,1946,34
Baştaş Başkent Çimento1,720,00-14,85
Batı Çimento2,580,397,05
Batısöke Çimento0,981,03-10,09
Bera Holding1,790,56-13,11
Berkosan Yalıtım1,732,98-4,42
Beşiktaş Futbol Yat.1,460,69-9,88
Beyaz Filo2,880,005,49
Bilici Yatırım2,260,4478,72
Bim Mağazalar49,522,0215,60
Birko Mensucat0,283,70-6,67
Birlik Mensucat0,762,70-35,04
Bizim Mağazaları8,601,3026,47
Bolu Çimento2,130,47-31,02
Bomonti Elektrik1,394,51189,58
Borusan Mannesmann8,061,3814,99
Borusan Yat. Paz.32,420,19-10,51
Bosch Fren Sistemleri169,800,3511,14
Bossa3,881,31-7,71
Boyner Perakende Yat.8,150,12106,85
Brisa5,26-0,75-16,90
Burçelik3,62-1,0912,77
Burçelik Vana3,303,12122,97
Bursa Çimento4,001,27-9,09
Carrefoursa2,920,00-16,09
Ceo Event Medya5,837,37
Coca Cola İçecek35,702,7620,75
Cosmos Yat. Holding1,05-0,948,25
Credıtwest Faktorıng1,531,3247,12
Çelebi90,851,4055,71
Çelik Halat3,842,13-28,93
Çemaş Döküm0,700,00-7,89
Çemtaş5,143,01-13,81
Çimbeton26,640,30-6,85
Çimentaş10,723,08-15,59
Çimsa6,051,34-19,87
Çuhadaroğlu Metal2,040,0014,61
Dagi Giyim1,471,3818,55
Dagi Yatırım Holding1,46-2,6744,55
Dardanel1,075,94-2,73
Datagate Bilgisayar5,361,9025,23
Demısaş Döküm2,303,600,10
Denge Holding1,400,7220,69
Deniz GMYO3,220,005,92
Denizbank19,200,520,52
Denizli Cam9,66-0,72-16,15
Derimod11,40-3,8031,49
Derlüks Deri1,984,21
Desa Deri2,230,0028,90
Despec Bilgisayar2,751,850,68
Deva Holding6,257,0289,97
Diriteks Diriliş Tekstil0,895,9514,10
Ditaş Doğan5,050,40-1,35
DO-CO530,000,2111,83
Doğan Burda3,29-1,509,30
Doğan Holding1,352,2744,96
Doğtaş Kelebek Mobilya0,951,06-22,13
Doğusan1,300,00-39,94
Doğuş GMYO2,312,679,48
Doğuş Otomotiv5,062,6416,59
Döktaş Dökümcülük26,160,15220,98
Duran Doğan Basım8,01-0,5057,06
Dyo Boya3,16-0,328,97
Eczacıbaşı İlaç2,463,361,42
Eczacıbaşı Yatırım6,211,80-3,00
Edip Gayrimenkul0,751,35-2,60
Ege Endüstri482,500,2355,07
Ege Gübre29,680,9543,47
Ege Profil9,020,894,46
Ege Seramik2,83-0,35-4,43
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,250,004,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast4,933,1428,39
Ekiz Kimya0,5517,0266,67
Emek Elektrik0,980,000,00
Eminiş Ambalaj0,870,00-25,64
Emlak Konut GMYO1,172,63-19,68
Enerjisa Enerji5,940,0026,16
Enka İnşaat5,550,3624,88
Erbosan17,072,5812,27
Ereğli Demir Çelik6,392,904,72
Ersu Gıda1,177,3427,17
Escort Teknoloji0,673,08-11,84
Etiler Gıda3,758,7076,06
Euro Kapital Yat. Ort.1,190,0069,04
Euro Trend Yat. Ort.0,76-1,3019,69
Euro Yat. Ort.0,770,0022,89
Euro Yatırım Holding1,681,82205,45
Fenerbahçe Futbol7,630,9310,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,63-0,38-1,13
F-M İzmit Piston16,16-0,125,13
Fonet Bilgi Teknolojileri3,042,0197,53
Ford Otosan59,003,1524,19
Formet Çelik Kapı5,700,00348,82
Frigo Pak Gıda8,98-3,65428,24
Galatasaray Sportif1,530,6623,39
Garanti Bankası9,053,5513,69
Garanti Faktoring3,003,0951,52
Garanti Yat. Ort.0,620,00-15,34
Gedik Y. Men. Değ.4,001,0131,00
Gedik Yatırım Holding3,52-0,5649,79
Gediz Ambalaj5,331,1431,79
Gentaş1,35-1,46-1,65
Gersan Elektrik2,121,44-13,13
Global Men. Değ.0,82-7,8774,47
Global Yat. Holding4,223,6941,14
Good-Year2,532,02-23,76
Göltaş Çimento9,932,06-18,90
Gözde Girişim2,500,81-6,37
GSD Denizcilik1,504,1730,43
GSD Holding0,822,502,50
Gübre Fabrik.4,06-1,2237,16
Güler Yat. Holding1,331,5324,30
Güneş Sigorta1,282,40-8,71
Halk GMYO0,840,0030,57
Halk Sigorta0,973,199,91
Hatay Tekstil3,770,009,33
Hedef Girişim1,51-1,3130,17
Hektaş14,74-0,0759,01
HUB Girişim2,65-0,3840,96
Hürriyet Gzt.0,711,43-23,66
ICBC Turkey Bank3,320,30-32,66
İdealist Danışmanlık7,01-1,27-35,09
İdealist GMYO2,92-2,9979,14
İhlas Ev Aletleri1,325,60304,13
İhlas Gayrimenkul0,82-3,53-12,72
İhlas Gazetecilik2,19-0,45259,02
İhlas Holding0,51-3,7759,38
İhlas Yayın Holding0,621,6487,88
İndeks Bilgisayar7,31-1,3531,27
Info Yatırım2,740,37166,02
İntema6,660,0011,06
İpek Doğal Enerji5,84-0,688,75
İskenderun Demir Çelik6,131,6630,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:36
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