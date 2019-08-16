0553 313 94 23

Borsada günlük işlemler (1)

16 Ağustos 2019 Cuma 18:37
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,64-1,80-15,90
Acıpayam Selüloz3,74-1,0617,07
Adana Çimento (A)5,540,0016,48
Adana Çimento (B)3,93-0,2521,84
Adana Çimento (C)1,040,00-15,52
Adel Kalemcilik10,990,64-0,09
Adese Alışveriş Ticaret1,0213,33-56,41
Afyon Çimento3,82-0,26-16,78
Ak Enerji0,50-1,96-20,63
Akbank6,93-3,4817,76
Akçansa5,68-3,73-13,18
Akdenız Güvenlık Hız.1,51-1,95-24,88
Akfen GMYO2,193,7932,73
Akın Tekstil8,59-1,04-5,24
Akiş GMYO2,18-1,36-4,34
Akmerkez GMYO19,74-0,0527,94
Aksa8,20-0,1223,60
Aksa Enerji2,57-2,28-4,10
Aksigorta4,893,6055,76
Aksu Enerji8,160,995,70
Alarko Carrıer32,900,06-16,41
Alarko GMYO41,20-0,24-2,43
Alarko Holding3,764,7492,79
Albaraka Türk1,13-1,74-7,38
Alcatel Lucent Teletaş6,01-2,124,34
Alkim Kağıt3,510,29-2,34
Alkim Kimya26,60-0,9723,49
Altınyağ0,400,00-9,09
Altınyunus Çeşme2,89-0,34-6,81
Anadolu Cam2,35-3,69-8,37
Anadolu Efes23,26-1,1915,88
Anadolu Grubu Holding13,295,8131,14
Anadolu Hayat Emek.4,940,00-13,25
Anadolu Isuzu8,11-1,9331,23
Anadolu Sigorta4,01-0,252,15
Anel Elektrik1,702,414,94
Arçelik16,700,305,76
Arena Bilgisayar3,48-1,69-21,09
Armada Bilgisayar9,63-0,523,66
Arsan Tekstil2,042,0025,93
Artı Yatırım Holding0,860,00-1,15
Aselsan16,90-1,00-29,62
Aslan Çimento24,883,15-11,65
Ata GMYO3,99-0,25-0,50
Atakule GMYO1,12-1,75-14,88
Atlantis Yatırım Holding0,385,56111,11
Atlas Yat. Ort.0,810,00-5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat8,661,7617,04
Avrasya GMYO1,300,0047,73
Avrasya Petrol ve Tur.1,160,007,41
Avrasya Stratejik GMYF1.273,600,012,19
Avrupa Yatırım Holding1,943,74-20,16
Ayen Enerji1,892,164,96
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,784,7129,42
Aygaz9,20-1,29-7,48
Bagfaş7,702,6759,75
Bak Ambalaj5,19-0,7610,23
Balatacılar Balatacılık0,280,00-15,15
Bantaş Ambalaj1,480,0017,93
Banvit16,11-0,1949,30
Baştaş Başkent Çimento1,71-4,47-15,35
Batı Çimento2,52-3,454,56
Batısöke Çimento0,97-3,96-11,01
Bera Holding1,800,00-12,62
Berkosan Yalıtım1,650,00-8,84
Beşiktaş Futbol Yat.1,46-0,68-9,88
Beyaz Filo2,88-1,375,49
Bilici Yatırım2,35-0,8485,84
Bim Mağazalar50,101,6216,96
Birko Mensucat0,25-7,41-16,67
Birlik Mensucat0,750,00-35,90
Bizim Mağazaları8,630,1226,91
Bolu Çimento2,14-1,38-30,69
Bomonti Elektrik1,203,45150,00
Borusan Mannesmann7,93-1,2513,13
Borusan Yat. Paz.33,82-3,70-6,65
Bosch Fren Sistemleri180,200,1117,95
Bossa3,900,26-7,23
Boyner Perakende Yat.8,250,86109,39
Brisa5,25-2,42-17,06
Burçelik3,421,796,54
Burçelik Vana2,221,3750,00
Bursa Çimento4,00-2,44-9,09
Carrefoursa2,91-1,69-16,38
Ceo Event Medya5,47-0,73
Coca Cola İçecek33,120,1812,02
Cosmos Yat. Holding1,050,008,25
Credıtwest Faktorıng1,480,0042,31
Çelebi91,05-1,5756,05
Çelik Halat3,75-1,83-30,59
Çemaş Döküm0,712,90-6,58
Çemtaş5,00-1,19-16,16
Çimbeton27,00-1,10-5,59
Çimentaş10,530,29-17,09
Çimsa6,07-0,33-19,60
Çuhadaroğlu Metal1,94-1,528,99
Dagi Giyim1,440,0016,13
Dagi Yatırım Holding1,42-1,3940,59
Dardanel0,953,26-13,64
Datagate Bilgisayar5,860,6936,92
Demısaş Döküm2,30-3,770,10
Denge Holding1,41-0,7021,55
Deniz GMYO3,120,322,63
Denizbank19,50-0,412,09
Denizli Cam9,48-0,21-17,71
Derimod11,81-1,5836,22
Derlüks Deri1,96-2,49
Desa Deri2,300,0032,95
Despec Bilgisayar2,881,415,44
Deva Holding5,42-3,0464,74
Diriteks Diriliş Tekstil0,90-2,1715,38
Ditaş Doğan5,24-0,382,37
DO-CO495,000,344,45
Doğan Burda3,105,442,99
Doğan Holding1,291,5738,52
Doğtaş Kelebek Mobilya0,95-1,04-22,13
Doğusan1,30-0,76-39,94
Doğuş GMYO2,200,004,27
Doğuş Otomotiv4,70-1,678,29
Döktaş Dökümcülük26,101,95220,25
Duran Doğan Basım7,598,4348,82
Dyo Boya3,37-1,1716,21
Eczacıbaşı İlaç2,310,43-4,76
Eczacıbaşı Yatırım6,110,16-4,57
Edip Gayrimenkul0,732,82-5,19
Ege Endüstri456,70-5,0546,78
Ege Gübre28,922,1239,80
Ege Profil8,800,111,92
Ege Seramik2,77-1,07-6,46
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,270,0012,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast5,29-5,5437,76
Ekiz Kimya0,34-2,863,03
Emek Elektrik1,08-5,2610,20
Eminiş Ambalaj0,820,00-29,91
Emlak Konut GMYO1,16-1,69-20,37
Enerjisa Enerji5,97-0,3326,79
Enka İnşaat5,431,5022,18
Erbosan16,03-2,435,43
Ereğli Demir Çelik6,21-2,361,77
Ersu Gıda1,03-1,9011,96
Escort Teknoloji0,73-2,67-3,95
Etiler Gıda3,193,2449,77
Euro Kapital Yat. Ort.1,061,9250,57
Euro Trend Yat. Ort.0,73-1,3514,97
Euro Yat. Ort.0,740,0018,10
Euro Yatırım Holding1,54-2,53180,00
Fenerbahçe Futbol7,41-0,407,08
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,65-1,12-0,38
F-M İzmit Piston16,511,487,41
Fonet Bilgi Teknolojileri3,05-3,4898,18
Ford Otosan60,253,5226,82
Formet Çelik Kapı5,75-1,20352,76
Frigo Pak Gıda7,385,58334,12
Galatasaray Sportif1,51-1,3121,77
Garanti Bankası8,93-3,7712,19
Garanti Faktoring2,671,5234,85
Garanti Yat. Ort.0,641,59-12,61
Gedik Y. Men. Değ.3,95-1,7429,37
Gedik Yatırım Holding3,57-1,9251,91
Gediz Ambalaj5,19-0,3828,33
Gentaş1,35-0,74-1,65
Gersan Elektrik2,100,48-13,95
Global Men. Değ.1,01-3,81114,89
Global Yat. Holding4,131,4738,13
Good-Year2,47-0,80-25,57
Göltaş Çimento10,08-0,88-18,91
Gözde Girişim2,56-0,39-4,12
GSD Denizcilik1,44-2,7025,22
GSD Holding0,831,223,75
Gübre Fabrik.3,70-0,2725,00
Güler Yat. Holding1,330,7624,30
Güneş Sigorta1,200,00-14,42
Halk GMYO0,850,0032,13
Halk Sigorta0,930,005,38
Hatay Tekstil3,83-1,7911,07
Hedef Girişim1,645,8141,38
Hektaş14,345,2954,69
HUB Girişim2,77-1,7747,34
Hürriyet Gzt.0,70-1,41-24,73
ICBC Turkey Bank3,16-0,94-35,90
İdealist Danışmanlık7,06-3,02-34,63
İdealist GMYO2,7419,6568,10
İhlas Ev Aletleri1,140,88249,02
İhlas Gayrimenkul1,082,8614,95
İhlas Gazetecilik2,21-1,78262,30
İhlas Holding0,520,0062,50
İhlas Yayın Holding0,63-1,5690,91
İndeks Bilgisayar7,97-0,1343,12
Info Yatırım2,842,16175,73
İntema6,600,1510,06
İpek Doğal Enerji6,024,1512,10
İskenderun Demir Çelik6,01-1,6428,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:37
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada günlük işlemler (1)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner'den Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ziyaret
    1. MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner'den..
    2. Mahalle sakinlerinin hırsız korkusu
    3. Yaralı leylek hayata döndürüldü
    4. Bülent Arınç’tan o isimlere flaş..
    5. Suç makinesi kadın mangal başında..
    6. İsrail askerleri Gazze sınırında 33..
    7. Sözcü'nün Atatürk Orman Çiftliği..
    8. Sahaya yetkisiz giren kişilere hapis..
    9. Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi..
    10. Komşu kızını darp edip saçlarını yoldu
    11. Batı Şeria'da İsrail askerlerinin..
    12. Uyuşturucu ticareti şüphelisi adli..
    13. Vasco Fernandes, Ümraniyespor'da
    14. Ölüm anı kameraya böyle yansıdı
    15. İki katlı ev alevlere teslim oldu
    16. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    17. Çaykur Rizespor'da transfer
    18. Cammu Keşmir'de iletişim kısıtlaması..
    19. Gençlerbirliği’nin genç yıldızı Roma’da
    20. Bir tık için sahaya girmişti!..
    21. Ünye’de metruk binalar yıkılıyor
    22. Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi
    23. Detoks nasıl yapılır? Detoksun faydası..
    24. Karaman'da uyuşturucu operasyonu
    25. Seri A takımlarından Roma,..
    26. Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    27. Aydın'daki silahlı kavga
    28. Bülent Arınç’tan yeni parti..
    29. Ergene Belediyesi olağanüstü meclis..
    30. Cezaevi firarisi hamile kadın teslim..
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler