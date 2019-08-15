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Borsada günlük işlemler (1)

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:46
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,671,21-14,36
Acıpayam Selüloz3,78-0,5318,32
Adana Çimento (A)5,54-1,9516,48
Adana Çimento (B)3,94-1,9922,15
Adana Çimento (C)1,04-3,70-15,52
Adel Kalemcilik10,92-3,11-0,73
Adese Alışveriş Ticaret0,90-1,10-61,54
Afyon Çimento3,83-0,78-16,56
Ak Enerji0,510,00-19,05
Akbank7,18-5,5322,01
Akçansa5,90-4,99-9,81
Akdenız Güvenlık Hız.1,54-1,91-23,38
Akfen GMYO2,115,5027,88
Akın Tekstil8,68-2,47-4,25
Akiş GMYO2,21-1,78-3,03
Akmerkez GMYO19,750,6628,01
Aksa8,21-4,0923,75
Aksa Enerji2,634,37-1,87
Aksigorta4,72-0,2150,35
Aksu Enerji8,08-1,704,66
Alarko Carrıer32,88-1,32-16,46
Alarko GMYO41,30-0,29-2,19
Alarko Holding3,590,5684,08
Albaraka Türk1,15-3,36-5,74
Alcatel Lucent Teletaş6,14-3,006,60
Alkim Kağıt3,50-1,41-2,62
Alkim Kimya26,86-0,1524,69
Altınyağ0,40-2,44-9,09
Altınyunus Çeşme2,90-1,36-6,49
Anadolu Cam2,44-3,94-4,86
Anadolu Efes23,54-2,2417,27
Anadolu Grubu Holding12,56-3,3123,93
Anadolu Hayat Emek.4,94-0,20-13,25
Anadolu Isuzu8,27-0,7233,82
Anadolu Sigorta4,020,002,40
Anel Elektrik1,66-4,602,47
Arçelik16,65-0,835,45
Arena Bilgisayar3,54-6,10-19,73
Armada Bilgisayar9,680,004,20
Arsan Tekstil2,00-1,4823,46
Artı Yatırım Holding0,86-1,15-1,15
Aselsan17,07-0,81-28,91
Aslan Çimento24,12-0,41-14,35
Ata GMYO4,00-0,25-0,25
Atakule GMYO1,14-4,20-13,36
Atlantis Yatırım Holding0,36-2,70100,00
Atlas Yat. Ort.0,811,25-5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat8,51-0,9315,02
Avrasya GMYO1,301,5647,73
Avrasya Petrol ve Tur.1,160,877,41
Avrasya Stratejik GMYF1.273,500,012,18
Avrupa Yatırım Holding1,87-2,09-23,05
Ayen Enerji1,851,092,74
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,700,0023,61
Aygaz9,32-3,92-6,28
Bagfaş7,505,4955,60
Bak Ambalaj5,23-0,9511,08
Balatacılar Balatacılık0,280,00-15,15
Bantaş Ambalaj1,48-1,3317,93
Banvit16,14-0,4349,58
Baştaş Başkent Çimento1,79-0,56-11,39
Batı Çimento2,610,388,30
Batısöke Çimento1,01-1,94-7,34
Bera Holding1,800,56-12,62
Berkosan Yalıtım1,65-2,94-8,84
Beşiktaş Futbol Yat.1,470,00-9,26
Beyaz Filo2,922,106,96
Bilici Yatırım2,371,2887,42
Bim Mağazalar49,302,2815,09
Birko Mensucat0,27-6,90-10,00
Birlik Mensucat0,750,00-35,90
Bizim Mağazaları8,62-0,5826,76
Bolu Çimento2,17-2,69-29,72
Bomonti Elektrik1,160,00141,67
Borusan Mannesmann8,03-2,0714,56
Borusan Yat. Paz.35,12-2,44-3,06
Bosch Fren Sistemleri180,00-2,5417,82
Bossa3,89-3,23-7,47
Boyner Perakende Yat.8,180,12107,61
Brisa5,38-2,18-15,01
Burçelik3,36-4,824,67
Burçelik Vana2,19-5,6047,97
Bursa Çimento4,10-2,61-6,82
Carrefoursa2,96-2,31-14,94
Ceo Event Medya5,510,18
Coca Cola İçecek33,06-6,7711,82
Cosmos Yat. Holding1,050,008,25
Credıtwest Faktorıng1,483,5042,31
Çelebi92,50-2,3758,53
Çelik Halat3,82-0,26-29,30
Çemaş Döküm0,69-2,82-9,21
Çemtaş5,062,43-15,15
Çimbeton27,30-1,30-4,55
Çimentaş10,50-2,78-17,32
Çimsa6,09-1,30-19,34
Çuhadaroğlu Metal1,974,7910,67
Dagi Giyim1,44-2,0416,13
Dagi Yatırım Holding1,440,7042,57
Dardanel0,921,10-16,36
Datagate Bilgisayar5,82-2,1835,98
Demısaş Döküm2,39-11,484,02
Denge Holding1,42-0,7022,41
Deniz GMYO3,11-0,642,30
Denizbank19,580,462,51
Denizli Cam9,50-1,25-17,53
Derimod12,00-5,4438,41
Derlüks Deri2,01-2,90
Desa Deri2,30-1,2932,95
Despec Bilgisayar2,84-2,073,97
Deva Holding5,596,0769,91
Diriteks Diriliş Tekstil0,921,1017,95
Ditaş Doğan5,260,002,76
DO-CO493,30-1,584,09
Doğan Burda2,94-2,00-2,33
Doğan Holding1,27-1,5536,37
Doğtaş Kelebek Mobilya0,96-2,04-21,31
Doğusan1,310,00-39,48
Doğuş GMYO2,20-2,224,27
Doğuş Otomotiv4,78-2,8510,14
Döktaş Dökümcülük25,602,40214,11
Duran Doğan Basım7,002,4937,25
Dyo Boya3,410,0017,59
Eczacıbaşı İlaç2,30-2,13-5,18
Eczacıbaşı Yatırım6,10-0,81-4,72
Edip Gayrimenkul0,71-5,33-7,79
Ege Endüstri481,00-7,7154,59
Ege Gübre28,320,0736,90
Ege Profil8,790,231,80
Ege Seramik2,80-0,71-5,44
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,273,8512,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,600,0045,83
Ekiz Kimya0,350,006,06
Emek Elektrik1,1410,6816,33
Eminiş Ambalaj0,82-3,53-29,91
Emlak Konut GMYO1,18-1,67-18,99
Enerjisa Enerji5,99-0,8327,22
Enka İnşaat5,35-3,0820,38
Erbosan16,43-2,268,06
Ereğli Demir Çelik6,36-5,504,23
Ersu Gıda1,051,9414,13
Escort Teknoloji0,75-7,41-1,32
Etiler Gıda3,0915,7345,07
Euro Kapital Yat. Ort.1,04-7,9647,73
Euro Trend Yat. Ort.0,74-3,9016,55
Euro Yat. Ort.0,74-2,6318,10
Euro Yatırım Holding1,583,95187,27
Fenerbahçe Futbol7,440,007,51
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,681,130,75
F-M İzmit Piston16,270,935,85
Fonet Bilgi Teknolojileri3,16-2,77105,33
Ford Otosan58,201,5722,50
Formet Çelik Kapı5,826,99358,27
Frigo Pak Gıda6,992,95311,18
Galatasaray Sportif1,532,6823,39
Garanti Bankası9,28-5,0216,58
Garanti Faktoring2,630,3832,83
Garanti Yat. Ort.0,63-3,08-13,98
Gedik Y. Men. Değ.4,02-2,1931,66
Gedik Yatırım Holding3,64-1,8954,89
Gediz Ambalaj5,21-4,0528,82
Gentaş1,36-1,45-0,92
Gersan Elektrik2,09-2,79-14,36
Global Men. Değ.1,050,00123,40
Global Yat. Holding4,071,2436,12
Good-Year2,49-1,58-24,96
Göltaş Çimento10,17-1,45-18,18
Gözde Girişim2,57-2,28-3,75
GSD Denizcilik1,48-1,3328,70
GSD Holding0,82-2,382,50
Gübre Fabrik.3,71-4,3825,34
Güler Yat. Holding1,32-0,7523,36
Güneş Sigorta1,20-0,83-14,42
Halk GMYO0,85-3,4132,13
Halk Sigorta0,930,005,38
Hatay Tekstil3,90-2,5013,10
Hedef Girişim1,551,9733,62
Hektaş13,62-1,3846,93
HUB Girişim2,82-4,0850,00
Hürriyet Gzt.0,71-2,74-23,66
ICBC Turkey Bank3,19-1,85-35,29
İdealist Danışmanlık7,288,01-32,59
İdealist GMYO2,292,2340,49
İhlas Ev Aletleri1,13-1,74245,96
İhlas Gayrimenkul1,05-0,9411,76
İhlas Gazetecilik2,258,70268,85
İhlas Holding0,52-1,8962,50
İhlas Yayın Holding0,640,0093,94
İndeks Bilgisayar7,98-0,3743,30
Info Yatırım2,781,83169,90
İntema6,59-0,459,89
İpek Doğal Enerji5,78-2,207,64
İskenderun Demir Çelik6,11-4,9830,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:46
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