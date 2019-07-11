Borsada günlük işlemler (1)11 Temmuz 2019 Perşembe 18:32
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,53
|-0,65
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|3,37
|-0,30
|5,48
|Adana Çimento (A)
|6,44
|-0,46
|6,45
|Adana Çimento (B)
|4,61
|-0,22
|12,17
|Adana Çimento (C)
|1,14
|-1,72
|-19,15
|Adel Kalemcilik
|10,69
|4,80
|-2,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,92
|-1,08
|-60,68
|Afyon Çimento
|3,99
|1,01
|-13,07
|Ak Enerji
|0,51
|0,00
|-19,05
|Akbank
|7,47
|-0,80
|26,94
|Akçansa
|6,58
|1,08
|0,58
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,45
|0,69
|-27,86
|Akfen GMYO
|1,49
|0,68
|-9,70
|Akın Tekstil
|8,60
|-0,46
|-5,13
|Akiş GMYO
|2,29
|0,44
|-5,03
|Akmerkez GMYO
|19,22
|-0,10
|24,57
|Aksa
|8,85
|0,34
|33,39
|Aksa Enerji
|2,34
|0,43
|-12,69
|Aksigorta
|4,27
|-0,70
|36,01
|Aksu Enerji
|8,33
|-1,77
|7,90
|Alarko Carrıer
|35,50
|0,00
|-9,81
|Alarko GMYO
|41,70
|-0,19
|-1,24
|Alarko Holding
|3,01
|1,01
|54,34
|Albaraka Türk
|1,19
|0,00
|-2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,94
|5,15
|20,49
|Alkim Kağıt
|3,66
|-0,54
|1,83
|Alkim Kimya
|27,70
|1,84
|28,59
|Altınyağ
|0,40
|0,00
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,90
|2,11
|-6,49
|Anadolu Cam
|2,71
|-0,73
|5,66
|Anadolu Efes
|20,60
|1,68
|2,62
|Anadolu Grubu Holding
|10,74
|1,03
|5,98
|Anadolu Hayat Emek.
|4,85
|0,41
|-14,83
|Anadolu Isuzu
|6,98
|-0,57
|12,94
|Anadolu Sigorta
|4,23
|0,48
|7,75
|Anel Elektrik
|1,73
|0,58
|6,79
|Arçelik
|20,04
|2,30
|26,92
|Arena Bilgisayar
|3,79
|1,07
|-14,06
|Armada Bilgisayar
|10,09
|0,90
|8,61
|Arsan Tekstil
|1,86
|0,00
|14,81
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|0,00
|1,15
|Aselsan
|17,31
|0,99
|-27,92
|Aslan Çimento
|24,52
|0,25
|-12,93
|Ata GMYO
|3,85
|1,32
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,11
|1,83
|-15,64
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|0,00
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,82
|1,23
|-4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,70
|-0,34
|17,59
|Avrasya GMYO
|1,29
|1,57
|46,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|-0,85
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.271,40
|0,01
|2,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,83
|0,00
|-24,69
|Ayen Enerji
|2,38
|-0,42
|1,28
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,60
|0,00
|16,33
|Aygaz
|9,30
|6,65
|-6,48
|Bagfaş
|6,58
|-0,30
|36,51
|Bak Ambalaj
|5,30
|1,15
|4,54
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|0,00
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|-0,67
|17,93
|Banvit
|14,75
|-0,67
|36,70
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|-1,10
|-10,89
|Batı Çimento
|2,29
|0,88
|-4,98
|Batısöke Çimento
|0,91
|-1,09
|-16,51
|Bera Holding
|1,80
|0,56
|-12,62
|Berkosan Yalıtım
|1,57
|0,00
|-13,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,47
|1,38
|-9,26
|Beyaz Filo
|3,22
|0,63
|17,95
|Bilici Yatırım
|1,90
|7,34
|50,25
|Bim Mağazalar
|90,10
|2,39
|5,17
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,73
|-1,35
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|6,66
|-0,89
|-2,06
|Bolu Çimento
|2,59
|0,00
|-24,49
|Bomonti Elektrik
|0,82
|0,00
|70,83
|Borusan Mannesmann
|7,93
|0,76
|13,13
|Borusan Yat. Paz.
|39,22
|-0,71
|8,26
|Bosch Fren Sistemleri
|157,70
|-0,38
|3,22
|Bossa
|3,90
|2,36
|-7,23
|Boyner Perakende Yat.
|7,92
|-0,13
|101,02
|Brisa
|5,90
|-0,34
|-6,79
|Burçelik
|2,92
|2,46
|-9,03
|Burçelik Vana
|1,49
|0,68
|0,68
|Bursa Çimento
|4,40
|2,33
|0,00
|Carrefoursa
|3,07
|-0,97
|-11,78
|Ceo Event Medya
|5,60
|0,00
|Coca Cola İçecek
|32,70
|-0,91
|10,60
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,11
|-5,13
|6,73
|Çelebi
|94,30
|0,11
|61,62
|Çelik Halat
|3,93
|0,26
|-27,26
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|5,84
|0,52
|-2,07
|Çimbeton
|26,52
|0,38
|-7,27
|Çimentaş
|17,16
|0,41
|35,12
|Çimsa
|6,38
|1,27
|-15,50
|Çuhadaroğlu Metal
|1,99
|4,19
|11,80
|Dagi Giyim
|1,39
|-1,42
|12,10
|Dagi Yatırım Holding
|1,37
|-0,72
|35,64
|Dardanel
|0,90
|-1,10
|-18,18
|Datagate Bilgisayar
|5,97
|2,40
|39,49
|Demısaş Döküm
|2,73
|0,37
|18,82
|Denge Holding
|1,60
|-1,23
|37,93
|Deniz GMYO
|3,14
|0,00
|3,29
|Denizbank
|21,22
|-0,28
|11,10
|Denizli Cam
|9,36
|0,75
|-18,75
|Derimod
|13,37
|0,15
|54,21
|Derlüks Deri
|2,14
|-0,47
|Desa Deri
|2,53
|0,00
|46,24
|Despec Bilgisayar
|2,81
|0,72
|2,87
|Deva Holding
|5,55
|1,28
|68,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|-1,43
|-11,54
|Ditaş Doğan
|5,15
|-0,58
|0,61
|DO-CO
|545,40
|-0,40
|13,91
|Doğan Burda
|2,93
|-0,34
|-2,66
|Doğan Holding
|1,20
|2,56
|28,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|0,00
|-20,49
|Doğusan
|1,27
|1,60
|-41,33
|Doğuş GMYO
|2,22
|1,37
|5,21
|Doğuş Otomotiv
|5,44
|11,02
|25,35
|Döktaş Dökümcülük
|16,25
|-0,31
|99,39
|Duran Doğan Basım
|6,83
|-0,29
|33,92
|Dyo Boya
|2,98
|2,05
|2,76
|Eczacıbaşı İlaç
|2,35
|0,43
|-3,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,08
|0,83
|-5,04
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|2,90
|-7,79
|Ege Endüstri
|514,00
|2,19
|65,20
|Ege Gübre
|25,28
|0,40
|22,20
|Ege Profil
|9,02
|-0,33
|4,46
|Ege Seramik
|3,00
|0,33
|1,31
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|4,87
|-3,37
|26,82
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,93
|6,90
|-5,10
|Eminiş Ambalaj
|0,88
|-1,12
|-24,79
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|0,00
|-18,99
|Enerjisa Enerji
|6,10
|-0,33
|29,55
|Enka İnşaat
|5,97
|0,51
|34,33
|Erbosan
|14,45
|0,07
|-4,96
|Ereğli Demir Çelik
|7,48
|4,03
|22,59
|Ersu Gıda
|0,95
|-1,04
|3,26
|Escort Teknoloji
|0,70
|-1,41
|-7,89
|Etiler Gıda
|1,53
|3,38
|-28,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,99
|1,02
|39,44
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,68
|1,49
|6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,69
|1,47
|9,52
|Euro Yatırım Holding
|2,20
|1,38
|300,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,62
|2,70
|10,12
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,90
|-1,02
|9,02
|F-M İzmit Piston
|15,42
|-0,26
|0,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,97
|2,18
|133,04
|Ford Otosan
|61,15
|1,16
|28,71
|Formet Çelik Kapı
|4,69
|-0,21
|269,29
|Frigo Pak Gıda
|4,25
|3,16
|150,00
|Galatasaray Sportif
|1,45
|0,69
|16,94
|Garanti Bankası
|9,63
|-1,73
|20,98
|Garanti Faktoring
|2,48
|-1,98
|25,25
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-16,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,51
|-0,85
|14,96
|Gedik Yatırım Holding
|2,75
|1,85
|17,02
|Gediz Ambalaj
|5,24
|0,00
|29,56
|Gentaş
|1,32
|2,33
|-3,83
|Gersan Elektrik
|2,20
|0,92
|-9,85
|Global Men. Değ.
|0,48
|0,00
|2,13
|Global Yat. Holding
|3,14
|2,95
|5,02
|Good-Year
|2,57
|0,00
|-22,55
|Göltaş Çimento
|10,61
|0,76
|-14,64
|Gözde Girişim
|2,77
|9,92
|3,75
|GSD Denizcilik
|1,48
|-1,33
|28,70
|GSD Holding
|0,85
|2,41
|6,25
|Gübre Fabrik.
|2,57
|-1,15
|-13,18
|Güler Yat. Holding
|1,34
|0,75
|25,23
|Güneş Sigorta
|1,17
|-1,68
|-22,00
|Halk GMYO
|0,83
|-2,35
|29,02
|Halk Sigorta
|0,90
|0,00
|1,98
|Hatay Tekstil
|3,83
|1,59
|11,07
|Hedef Girişim
|1,29
|4,88
|11,21
|Hektaş
|14,18
|-0,42
|52,97
|HUB Girişim
|2,64
|-0,75
|40,43
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|0,00
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,39
|-1,17
|-31,24
|İdealist Danışmanlık
|6,91
|10,38
|-36,02
|İdealist GMYO
|1,93
|0,52
|18,40
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|8,51
|212,28
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|2,33
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|1,90
|2,70
|211,48
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|1,85
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|7,12
|2,15
|27,86
|Info Yatırım
|2,78
|9,45
|169,90
|İntema
|6,80
|3,66
|13,40
|İpek Doğal Enerji
|4,79
|-1,64
|-10,80
|İskenderun Demir Çelik
|6,77
|0,45
|44,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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