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Borsada günlük işlemler (1)

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,540,65-21,03
Acıpayam Selüloz3,381,505,80
Adana Çimento (A)6,470,316,94
Adana Çimento (B)4,620,0012,41
Adana Çimento (C)1,160,00-17,73
Adel Kalemcilik10,20-1,64-7,27
Adese Alışveriş Ticaret0,930,00-60,26
Afyon Çimento3,951,54-13,94
Ak Enerji0,510,00-19,05
Akbank7,532,3127,96
Akçansa6,51-0,76-0,49
Akdenız Güvenlık Hız.1,440,70-28,36
Akfen GMYO1,480,00-10,30
Akın Tekstil8,64-0,69-4,69
Akiş GMYO2,28-0,44-5,44
Akmerkez GMYO19,241,2624,70
Aksa8,822,3232,94
Aksa Enerji2,330,43-13,06
Aksigorta4,302,3836,97
Aksu Enerji8,486,539,84
Alarko Carrıer35,502,07-9,81
Alarko GMYO41,780,82-1,05
Alarko Holding2,981,0252,80
Albaraka Türk1,191,71-2,46
Alcatel Lucent Teletaş6,602,0114,58
Alkim Kağıt3,681,382,39
Alkim Kimya27,202,2626,27
Altınyağ0,402,56-9,09
Altınyunus Çeşme2,840,35-8,43
Anadolu Cam2,730,746,44
Anadolu Efes20,260,700,93
Anadolu Grubu Holding10,631,724,89
Anadolu Hayat Emek.4,830,84-15,18
Anadolu Isuzu7,021,3013,59
Anadolu Sigorta4,213,197,24
Anel Elektrik1,720,006,17
Arçelik19,594,2024,07
Arena Bilgisayar3,752,46-14,97
Armada Bilgisayar10,00-0,897,64
Arsan Tekstil1,860,0014,81
Artı Yatırım Holding0,881,151,15
Aselsan17,140,29-28,62
Aslan Çimento24,460,00-13,14
Ata GMYO3,800,26-5,24
Atakule GMYO1,091,87-17,16
Atlantis Yatırım Holding0,38-2,56111,11
Atlas Yat. Ort.0,810,00-5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat8,730,3417,99
Avrasya GMYO1,271,6044,32
Avrasya Petrol ve Tur.1,170,868,33
Avrasya Stratejik GMYF1.271,300,012,01
Avrupa Yatırım Holding1,832,23-24,69
Ayen Enerji2,39-6,641,70
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,601,9116,33
Aygaz8,720,23-12,31
Bagfaş6,602,1736,93
Bak Ambalaj5,24-0,383,35
Balatacılar Balatacılık0,293,57-12,12
Bantaş Ambalaj1,491,3618,73
Banvit14,852,5637,63
Baştaş Başkent Çimento1,820,55-9,90
Batı Çimento2,27-0,87-5,81
Batısöke Çimento0,921,10-15,60
Bera Holding1,79-0,56-13,11
Berkosan Yalıtım1,571,29-13,26
Beşiktaş Futbol Yat.1,450,00-10,49
Beyaz Filo3,20-1,8417,22
Bilici Yatırım1,77-1,6739,97
Bim Mağazalar88,000,002,72
Birko Mensucat0,24-4,00-20,00
Birlik Mensucat0,740,00-36,75
Bizim Mağazaları6,721,36-1,18
Bolu Çimento2,590,00-24,49
Bomonti Elektrik0,820,0070,83
Borusan Mannesmann7,870,7712,28
Borusan Yat. Paz.39,501,139,03
Bosch Fren Sistemleri158,30-0,063,62
Bossa3,810,26-9,38
Boyner Perakende Yat.7,930,13101,27
Brisa5,921,37-6,48
Burçelik2,85-0,70-11,21
Burçelik Vana1,480,000,00
Bursa Çimento4,301,18-2,27
Carrefoursa3,101,64-10,92
Ceo Event Medya5,602,94
Coca Cola İçecek33,000,8611,62
Cosmos Yat. Holding1,050,008,25
Credıtwest Faktorıng1,175,4112,50
Çelebi94,20-0,2161,45
Çelik Halat3,92-0,51-27,45
Çemaş Döküm0,701,45-7,89
Çemtaş5,816,80-2,58
Çimbeton26,42-0,23-7,62
Çimentaş17,090,4134,57
Çimsa6,300,16-16,56
Çuhadaroğlu Metal1,911,067,30
Dagi Giyim1,412,9213,71
Dagi Yatırım Holding1,380,0036,63
Dardanel0,910,00-17,27
Datagate Bilgisayar5,831,7536,21
Demısaş Döküm2,720,0018,38
Denge Holding1,62-0,6139,66
Deniz GMYO3,141,623,29
Denizbank21,281,2411,41
Denizli Cam9,290,76-19,36
Derimod13,350,4553,98
Derlüks Deri2,152,38
Desa Deri2,531,2046,24
Despec Bilgisayar2,790,362,14
Deva Holding5,481,1166,57
Diriteks Diriliş Tekstil0,700,00-10,26
Ditaş Doğan5,180,971,19
DO-CO547,601,0014,37
Doğan Burda2,941,73-2,33
Doğan Holding1,170,8625,63
Doğtaş Kelebek Mobilya0,970,00-20,49
Doğusan1,251,63-42,25
Doğuş GMYO2,190,923,79
Doğuş Otomotiv4,90-0,4112,90
Döktaş Dökümcülük16,300,62100,00
Duran Doğan Basım6,852,2434,31
Dyo Boya2,920,340,69
Eczacıbaşı İlaç2,342,63-3,53
Eczacıbaşı Yatırım6,030,50-5,82
Edip Gayrimenkul0,691,47-10,39
Ege Endüstri503,002,0161,66
Ege Gübre25,182,3621,72
Ege Profil9,051,124,81
Ege Seramik2,990,000,97
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,264,008,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,043,2831,25
Ekiz Kimya0,290,00-12,12
Emek Elektrik0,876,10-11,22
Eminiş Ambalaj0,89-1,11-23,93
Emlak Konut GMYO1,181,72-18,99
Enerjisa Enerji6,122,5129,98
Enka İnşaat5,941,0233,66
Erbosan14,44-0,35-5,03
Ereğli Demir Çelik7,19-1,2417,84
Ersu Gıda0,96-4,004,35
Escort Teknoloji0,711,43-6,58
Etiler Gıda1,48-6,33-30,52
Euro Kapital Yat. Ort.0,98-2,0038,03
Euro Trend Yat. Ort.0,67-4,294,69
Euro Yat. Ort.0,68-1,457,94
Euro Yatırım Holding2,174,33294,55
Fenerbahçe Futbol7,420,827,23
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,93-2,6610,15
F-M İzmit Piston15,46-0,260,58
Fonet Bilgi Teknolojileri7,80-0,64128,07
Ford Otosan60,450,0827,24
Formet Çelik Kapı4,701,29270,08
Frigo Pak Gıda4,12-2,83142,35
Galatasaray Sportif1,441,4116,13
Garanti Bankası9,802,6223,12
Garanti Faktoring2,530,4027,78
Garanti Yat. Ort.0,610,00-16,71
Gedik Y. Men. Değ.3,541,4315,94
Gedik Yatırım Holding2,700,0014,89
Gediz Ambalaj5,240,0029,56
Gentaş1,290,78-6,02
Gersan Elektrik2,18-0,46-10,67
Global Men. Değ.0,48-4,002,13
Global Yat. Holding3,05-0,972,01
Good-Year2,571,98-22,55
Göltaş Çimento10,530,86-15,29
Gözde Girişim2,520,80-5,62
GSD Denizcilik1,50-3,2330,43
GSD Holding0,830,003,75
Gübre Fabrik.2,604,00-12,16
Güler Yat. Holding1,330,7624,30
Güneş Sigorta1,190,85-20,67
Halk GMYO0,851,1932,13
Halk Sigorta0,900,001,98
Hatay Tekstil3,770,279,33
Hedef Girişim1,230,826,03
Hektaş14,240,2853,61
HUB Girişim2,660,3841,49
Hürriyet Gzt.0,751,35-19,35
ICBC Turkey Bank3,432,39-30,43
İdealist Danışmanlık6,26-8,48-42,04
İdealist GMYO1,921,5917,79
İhlas Ev Aletleri0,940,00187,79
İhlas Gayrimenkul0,863,61-8,47
İhlas Gazetecilik1,853,93203,28
İhlas Holding0,420,0031,25
İhlas Yayın Holding0,540,0063,64
İndeks Bilgisayar6,973,7225,16
Info Yatırım2,545,39146,60
İntema6,56-0,469,39
İpek Doğal Enerji4,872,53-9,31
İskenderun Demir Çelik6,740,7543,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33
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  3. Borsada günlük işlemler (1)

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