Borsada günlük işlemler (1)10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,54
|0,65
|-21,03
|Acıpayam Selüloz
|3,38
|1,50
|5,80
|Adana Çimento (A)
|6,47
|0,31
|6,94
|Adana Çimento (B)
|4,62
|0,00
|12,41
|Adana Çimento (C)
|1,16
|0,00
|-17,73
|Adel Kalemcilik
|10,20
|-1,64
|-7,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|0,00
|-60,26
|Afyon Çimento
|3,95
|1,54
|-13,94
|Ak Enerji
|0,51
|0,00
|-19,05
|Akbank
|7,53
|2,31
|27,96
|Akçansa
|6,51
|-0,76
|-0,49
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,44
|0,70
|-28,36
|Akfen GMYO
|1,48
|0,00
|-10,30
|Akın Tekstil
|8,64
|-0,69
|-4,69
|Akiş GMYO
|2,28
|-0,44
|-5,44
|Akmerkez GMYO
|19,24
|1,26
|24,70
|Aksa
|8,82
|2,32
|32,94
|Aksa Enerji
|2,33
|0,43
|-13,06
|Aksigorta
|4,30
|2,38
|36,97
|Aksu Enerji
|8,48
|6,53
|9,84
|Alarko Carrıer
|35,50
|2,07
|-9,81
|Alarko GMYO
|41,78
|0,82
|-1,05
|Alarko Holding
|2,98
|1,02
|52,80
|Albaraka Türk
|1,19
|1,71
|-2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,60
|2,01
|14,58
|Alkim Kağıt
|3,68
|1,38
|2,39
|Alkim Kimya
|27,20
|2,26
|26,27
|Altınyağ
|0,40
|2,56
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,84
|0,35
|-8,43
|Anadolu Cam
|2,73
|0,74
|6,44
|Anadolu Efes
|20,26
|0,70
|0,93
|Anadolu Grubu Holding
|10,63
|1,72
|4,89
|Anadolu Hayat Emek.
|4,83
|0,84
|-15,18
|Anadolu Isuzu
|7,02
|1,30
|13,59
|Anadolu Sigorta
|4,21
|3,19
|7,24
|Anel Elektrik
|1,72
|0,00
|6,17
|Arçelik
|19,59
|4,20
|24,07
|Arena Bilgisayar
|3,75
|2,46
|-14,97
|Armada Bilgisayar
|10,00
|-0,89
|7,64
|Arsan Tekstil
|1,86
|0,00
|14,81
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|1,15
|1,15
|Aselsan
|17,14
|0,29
|-28,62
|Aslan Çimento
|24,46
|0,00
|-13,14
|Ata GMYO
|3,80
|0,26
|-5,24
|Atakule GMYO
|1,09
|1,87
|-17,16
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|-2,56
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,81
|0,00
|-5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,73
|0,34
|17,99
|Avrasya GMYO
|1,27
|1,60
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,86
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.271,30
|0,01
|2,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,83
|2,23
|-24,69
|Ayen Enerji
|2,39
|-6,64
|1,70
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,60
|1,91
|16,33
|Aygaz
|8,72
|0,23
|-12,31
|Bagfaş
|6,60
|2,17
|36,93
|Bak Ambalaj
|5,24
|-0,38
|3,35
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|3,57
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,49
|1,36
|18,73
|Banvit
|14,85
|2,56
|37,63
|Baştaş Başkent Çimento
|1,82
|0,55
|-9,90
|Batı Çimento
|2,27
|-0,87
|-5,81
|Batısöke Çimento
|0,92
|1,10
|-15,60
|Bera Holding
|1,79
|-0,56
|-13,11
|Berkosan Yalıtım
|1,57
|1,29
|-13,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|0,00
|-10,49
|Beyaz Filo
|3,20
|-1,84
|17,22
|Bilici Yatırım
|1,77
|-1,67
|39,97
|Bim Mağazalar
|88,00
|0,00
|2,72
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,74
|0,00
|-36,75
|Bizim Mağazaları
|6,72
|1,36
|-1,18
|Bolu Çimento
|2,59
|0,00
|-24,49
|Bomonti Elektrik
|0,82
|0,00
|70,83
|Borusan Mannesmann
|7,87
|0,77
|12,28
|Borusan Yat. Paz.
|39,50
|1,13
|9,03
|Bosch Fren Sistemleri
|158,30
|-0,06
|3,62
|Bossa
|3,81
|0,26
|-9,38
|Boyner Perakende Yat.
|7,93
|0,13
|101,27
|Brisa
|5,92
|1,37
|-6,48
|Burçelik
|2,85
|-0,70
|-11,21
|Burçelik Vana
|1,48
|0,00
|0,00
|Bursa Çimento
|4,30
|1,18
|-2,27
|Carrefoursa
|3,10
|1,64
|-10,92
|Ceo Event Medya
|5,60
|2,94
|Coca Cola İçecek
|33,00
|0,86
|11,62
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|0,00
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,17
|5,41
|12,50
|Çelebi
|94,20
|-0,21
|61,45
|Çelik Halat
|3,92
|-0,51
|-27,45
|Çemaş Döküm
|0,70
|1,45
|-7,89
|Çemtaş
|5,81
|6,80
|-2,58
|Çimbeton
|26,42
|-0,23
|-7,62
|Çimentaş
|17,09
|0,41
|34,57
|Çimsa
|6,30
|0,16
|-16,56
|Çuhadaroğlu Metal
|1,91
|1,06
|7,30
|Dagi Giyim
|1,41
|2,92
|13,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,38
|0,00
|36,63
|Dardanel
|0,91
|0,00
|-17,27
|Datagate Bilgisayar
|5,83
|1,75
|36,21
|Demısaş Döküm
|2,72
|0,00
|18,38
|Denge Holding
|1,62
|-0,61
|39,66
|Deniz GMYO
|3,14
|1,62
|3,29
|Denizbank
|21,28
|1,24
|11,41
|Denizli Cam
|9,29
|0,76
|-19,36
|Derimod
|13,35
|0,45
|53,98
|Derlüks Deri
|2,15
|2,38
|Desa Deri
|2,53
|1,20
|46,24
|Despec Bilgisayar
|2,79
|0,36
|2,14
|Deva Holding
|5,48
|1,11
|66,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|0,00
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,18
|0,97
|1,19
|DO-CO
|547,60
|1,00
|14,37
|Doğan Burda
|2,94
|1,73
|-2,33
|Doğan Holding
|1,17
|0,86
|25,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|0,00
|-20,49
|Doğusan
|1,25
|1,63
|-42,25
|Doğuş GMYO
|2,19
|0,92
|3,79
|Doğuş Otomotiv
|4,90
|-0,41
|12,90
|Döktaş Dökümcülük
|16,30
|0,62
|100,00
|Duran Doğan Basım
|6,85
|2,24
|34,31
|Dyo Boya
|2,92
|0,34
|0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,34
|2,63
|-3,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,03
|0,50
|-5,82
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|1,47
|-10,39
|Ege Endüstri
|503,00
|2,01
|61,66
|Ege Gübre
|25,18
|2,36
|21,72
|Ege Profil
|9,05
|1,12
|4,81
|Ege Seramik
|2,99
|0,00
|0,97
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|4,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,04
|3,28
|31,25
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,87
|6,10
|-11,22
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|-1,11
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|1,72
|-18,99
|Enerjisa Enerji
|6,12
|2,51
|29,98
|Enka İnşaat
|5,94
|1,02
|33,66
|Erbosan
|14,44
|-0,35
|-5,03
|Ereğli Demir Çelik
|7,19
|-1,24
|17,84
|Ersu Gıda
|0,96
|-4,00
|4,35
|Escort Teknoloji
|0,71
|1,43
|-6,58
|Etiler Gıda
|1,48
|-6,33
|-30,52
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,98
|-2,00
|38,03
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|-4,29
|4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|-1,45
|7,94
|Euro Yatırım Holding
|2,17
|4,33
|294,55
|Fenerbahçe Futbol
|7,42
|0,82
|7,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,93
|-2,66
|10,15
|F-M İzmit Piston
|15,46
|-0,26
|0,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,80
|-0,64
|128,07
|Ford Otosan
|60,45
|0,08
|27,24
|Formet Çelik Kapı
|4,70
|1,29
|270,08
|Frigo Pak Gıda
|4,12
|-2,83
|142,35
|Galatasaray Sportif
|1,44
|1,41
|16,13
|Garanti Bankası
|9,80
|2,62
|23,12
|Garanti Faktoring
|2,53
|0,40
|27,78
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-16,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,54
|1,43
|15,94
|Gedik Yatırım Holding
|2,70
|0,00
|14,89
|Gediz Ambalaj
|5,24
|0,00
|29,56
|Gentaş
|1,29
|0,78
|-6,02
|Gersan Elektrik
|2,18
|-0,46
|-10,67
|Global Men. Değ.
|0,48
|-4,00
|2,13
|Global Yat. Holding
|3,05
|-0,97
|2,01
|Good-Year
|2,57
|1,98
|-22,55
|Göltaş Çimento
|10,53
|0,86
|-15,29
|Gözde Girişim
|2,52
|0,80
|-5,62
|GSD Denizcilik
|1,50
|-3,23
|30,43
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,60
|4,00
|-12,16
|Güler Yat. Holding
|1,33
|0,76
|24,30
|Güneş Sigorta
|1,19
|0,85
|-20,67
|Halk GMYO
|0,85
|1,19
|32,13
|Halk Sigorta
|0,90
|0,00
|1,98
|Hatay Tekstil
|3,77
|0,27
|9,33
|Hedef Girişim
|1,23
|0,82
|6,03
|Hektaş
|14,24
|0,28
|53,61
|HUB Girişim
|2,66
|0,38
|41,49
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|1,35
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,43
|2,39
|-30,43
|İdealist Danışmanlık
|6,26
|-8,48
|-42,04
|İdealist GMYO
|1,92
|1,59
|17,79
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|187,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|3,61
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|1,85
|3,93
|203,28
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,54
|0,00
|63,64
|İndeks Bilgisayar
|6,97
|3,72
|25,16
|Info Yatırım
|2,54
|5,39
|146,60
|İntema
|6,56
|-0,46
|9,39
|İpek Doğal Enerji
|4,87
|2,53
|-9,31
|İskenderun Demir Çelik
|6,74
|0,75
|43,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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