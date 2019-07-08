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Borsada günlük işlemler (1)

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:35
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,561,96-20,00
Acıpayam Selüloz3,46-0,578,30
Adana Çimento (A)6,48-4,147,11
Adana Çimento (B)4,76-2,0615,82
Adana Çimento (C)1,11-1,77-21,28
Adel Kalemcilik10,600,38-3,64
Adese Alışveriş Ticaret0,94-1,05-59,83
Afyon Çimento4,010,00-12,64
Ak Enerji0,52-1,89-17,46
Akbank7,50-0,5327,45
Akçansa6,52-1,66-0,34
Akdenız Güvenlık Hız.1,523,40-24,38
Akfen GMYO1,500,67-9,09
Akın Tekstil9,020,78-0,50
Akiş GMYO2,310,43-4,20
Akmerkez GMYO19,200,2624,44
Aksa8,95-1,3234,90
Aksa Enerji2,41-1,23-10,07
Aksigorta4,26-0,9335,69
Aksu Enerji8,200,616,22
Alarko Carrıer35,26-1,12-10,42
Alarko GMYO43,181,362,26
Alarko Holding3,07-2,5457,41
Albaraka Türk1,200,00-1,64
Alcatel Lucent Teletaş6,84-0,8718,75
Alkim Kağıt3,68-2,392,39
Alkim Kimya26,960,6025,16
Altınyağ0,39-2,50-11,36
Altınyunus Çeşme2,96-2,63-4,56
Anadolu Cam2,82-1,059,95
Anadolu Efes20,463,021,93
Anadolu Grubu Holding11,01-1,088,64
Anadolu Hayat Emek.4,901,03-13,95
Anadolu Isuzu7,190,0016,34
Anadolu Sigorta4,06-0,253,42
Anel Elektrik1,78-1,119,88
Arçelik19,17-1,3421,41
Arena Bilgisayar3,65-2,41-17,23
Armada Bilgisayar10,040,408,07
Arsan Tekstil1,85-1,0714,20
Artı Yatırım Holding0,88-1,121,15
Aselsan17,91-0,89-25,42
Aslan Çimento25,20-0,55-10,51
Ata GMYO3,80-0,52-5,24
Atakule GMYO1,09-2,68-17,16
Atlantis Yatırım Holding0,390,00116,67
Atlas Yat. Ort.0,831,22-3,49
AvivaSA Emeklilik Hayat8,76-1,5718,40
Avrasya GMYO1,290,7846,59
Avrasya Petrol ve Tur.1,200,0011,11
Avrasya Stratejik GMYF1.271,100,011,99
Avrupa Yatırım Holding1,93-0,52-20,58
Ayen Enerji2,461,654,68
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,57-1,8814,15
Aygaz8,72-0,91-12,31
Bagfaş6,610,4637,14
Bak Ambalaj5,350,385,52
Balatacılar Balatacılık0,303,45-9,09
Bantaş Ambalaj1,53-0,6521,91
Banvit14,830,8837,44
Baştaş Başkent Çimento1,810,00-10,40
Batı Çimento2,350,00-2,49
Batısöke Çimento0,93-1,06-14,68
Bera Holding1,84-1,08-10,68
Berkosan Yalıtım1,55-1,27-14,36
Beşiktaş Futbol Yat.1,51-0,66-6,79
Beyaz Filo3,454,2326,37
Bilici Yatırım1,824,6043,92
Bim Mağazalar84,95-1,34-0,84
Birko Mensucat0,24-4,00-20,00
Birlik Mensucat0,74-1,33-36,75
Bizim Mağazaları6,76-1,46-0,59
Bolu Çimento2,680,00-21,87
Bomonti Elektrik0,831,2272,92
Borusan Mannesmann8,23-0,9617,41
Borusan Yat. Paz.39,501,339,03
Bosch Fren Sistemleri156,30-1,942,31
Bossa3,962,33-5,81
Boyner Perakende Yat.7,920,00101,02
Brisa6,03-0,66-4,74
Burçelik2,88-2,37-10,28
Burçelik Vana1,49-1,320,68
Bursa Çimento4,280,00-2,73
Carrefoursa3,05-1,93-12,36
Ceo Event Medya5,360,19
Coca Cola İçecek33,404,5712,97
Cosmos Yat. Holding1,060,009,28
Credıtwest Faktorıng1,162,6511,54
Çelebi96,30-1,4365,05
Çelik Halat3,96-1,25-26,71
Çemaş Döküm0,721,41-5,26
Çemtaş5,481,67-8,11
Çimbeton26,68-0,82-6,71
Çimentaş16,940,4733,39
Çimsa6,40-0,93-15,23
Çuhadaroğlu Metal1,92-2,047,87
Dagi Giyim1,46-7,5917,74
Dagi Yatırım Holding1,44-4,0042,57
Dardanel0,93-1,06-15,45
Datagate Bilgisayar5,81-2,0235,75
Demısaş Döküm2,751,4819,69
Denge Holding1,71-1,1647,41
Deniz GMYO3,14-1,263,29
Denizbank21,32-2,8311,62
Denizli Cam9,42-1,46-18,23
Derimod13,098,0950,98
Derlüks Deri2,30-2,95
Desa Deri2,60-0,3850,29
Despec Bilgisayar2,79-0,712,14
Deva Holding5,582,2069,60
Diriteks Diriliş Tekstil0,71-1,39-8,97
Ditaş Doğan5,35-0,934,52
DO-CO557,001,6816,33
Doğan Burda3,00-0,99-0,33
Doğan Holding1,192,5927,78
Doğtaş Kelebek Mobilya1,001,01-18,03
Doğusan1,22-0,81-43,64
Doğuş GMYO2,260,007,11
Doğuş Otomotiv5,272,3321,43
Döktaş Dökümcülük16,33-0,79100,37
Duran Doğan Basım6,693,8831,18
Dyo Boya3,010,673,79
Eczacıbaşı İlaç2,36-0,84-2,70
Eczacıbaşı Yatırım6,09-0,81-4,88
Edip Gayrimenkul0,721,41-6,49
Ege Endüstri502,902,8461,63
Ege Gübre25,16-0,9421,62
Ege Profil9,180,446,32
Ege Seramik3,023,781,99
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,260,008,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast5,15-4,1034,11
Ekiz Kimya0,300,00-9,09
Emek Elektrik0,810,00-17,35
Eminiş Ambalaj0,921,10-21,37
Emlak Konut GMYO1,232,50-15,56
Enerjisa Enerji5,860,0024,46
Enka İnşaat5,71-1,7228,48
Erbosan14,70-0,27-3,32
Ereğli Demir Çelik7,53-0,6623,41
Ersu Gıda0,995,327,61
Escort Teknoloji0,70-1,41-7,89
Etiler Gıda1,45-8,81-31,92
Euro Kapital Yat. Ort.0,9418,9932,39
Euro Trend Yat. Ort.0,738,9614,06
Euro Yat. Ort.0,737,3515,87
Euro Yatırım Holding2,167,46292,73
Fenerbahçe Futbol7,611,879,97
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,081,6515,79
F-M İzmit Piston15,860,063,18
Fonet Bilgi Teknolojileri8,150,62138,30
Ford Otosan60,351,1727,03
Formet Çelik Kapı4,84-3,01281,10
Frigo Pak Gıda4,5012,78164,71
Galatasaray Sportif1,46-1,3517,74
Garanti Bankası9,92-2,2724,62
Garanti Faktoring2,571,9829,80
Garanti Yat. Ort.0,61-1,61-16,71
Gedik Y. Men. Değ.3,55-0,8416,27
Gedik Yatırım Holding2,70-0,3714,89
Gediz Ambalaj5,281,3430,55
Gentaş1,350,00-1,65
Gersan Elektrik2,29-0,43-6,16
Global Men. Değ.0,490,004,26
Global Yat. Holding3,100,323,68
Good-Year2,61-0,76-21,35
Göltaş Çimento10,79-2,26-13,19
Gözde Girişim2,65-1,49-0,75
GSD Denizcilik1,492,7629,57
GSD Holding0,850,006,25
Gübre Fabrik.2,62-1,87-11,49
Güler Yat. Holding1,320,0023,36
Güneş Sigorta1,230,00-18,00
Halk GMYO0,883,5336,79
Halk Sigorta0,91-2,153,11
Hatay Tekstil3,80-0,5210,20
Hedef Girişim1,23-0,816,03
Hektaş14,511,1956,53
HUB Girişim2,67-0,3742,02
Hürriyet Gzt.0,74-1,33-20,43
ICBC Turkey Bank3,55-1,39-27,99
İdealist Danışmanlık8,54-2,29-20,93
İdealist GMYO1,920,5217,79
İhlas Ev Aletleri0,94-2,08187,79
İhlas Gayrimenkul0,83-1,19-11,66
İhlas Gazetecilik1,840,00201,64
İhlas Holding0,420,0031,25
İhlas Yayın Holding0,550,0066,67
İndeks Bilgisayar6,870,2923,37
Info Yatırım2,5219,43144,66
İntema6,62-2,0710,39
İpek Doğal Enerji5,040,20-6,15
İskenderun Demir Çelik6,740,6043,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:35
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