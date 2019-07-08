Borsada günlük işlemler (1)08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:35
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,56
|1,96
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|3,46
|-0,57
|8,30
|Adana Çimento (A)
|6,48
|-4,14
|7,11
|Adana Çimento (B)
|4,76
|-2,06
|15,82
|Adana Çimento (C)
|1,11
|-1,77
|-21,28
|Adel Kalemcilik
|10,60
|0,38
|-3,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,94
|-1,05
|-59,83
|Afyon Çimento
|4,01
|0,00
|-12,64
|Ak Enerji
|0,52
|-1,89
|-17,46
|Akbank
|7,50
|-0,53
|27,45
|Akçansa
|6,52
|-1,66
|-0,34
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,52
|3,40
|-24,38
|Akfen GMYO
|1,50
|0,67
|-9,09
|Akın Tekstil
|9,02
|0,78
|-0,50
|Akiş GMYO
|2,31
|0,43
|-4,20
|Akmerkez GMYO
|19,20
|0,26
|24,44
|Aksa
|8,95
|-1,32
|34,90
|Aksa Enerji
|2,41
|-1,23
|-10,07
|Aksigorta
|4,26
|-0,93
|35,69
|Aksu Enerji
|8,20
|0,61
|6,22
|Alarko Carrıer
|35,26
|-1,12
|-10,42
|Alarko GMYO
|43,18
|1,36
|2,26
|Alarko Holding
|3,07
|-2,54
|57,41
|Albaraka Türk
|1,20
|0,00
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,84
|-0,87
|18,75
|Alkim Kağıt
|3,68
|-2,39
|2,39
|Alkim Kimya
|26,96
|0,60
|25,16
|Altınyağ
|0,39
|-2,50
|-11,36
|Altınyunus Çeşme
|2,96
|-2,63
|-4,56
|Anadolu Cam
|2,82
|-1,05
|9,95
|Anadolu Efes
|20,46
|3,02
|1,93
|Anadolu Grubu Holding
|11,01
|-1,08
|8,64
|Anadolu Hayat Emek.
|4,90
|1,03
|-13,95
|Anadolu Isuzu
|7,19
|0,00
|16,34
|Anadolu Sigorta
|4,06
|-0,25
|3,42
|Anel Elektrik
|1,78
|-1,11
|9,88
|Arçelik
|19,17
|-1,34
|21,41
|Arena Bilgisayar
|3,65
|-2,41
|-17,23
|Armada Bilgisayar
|10,04
|0,40
|8,07
|Arsan Tekstil
|1,85
|-1,07
|14,20
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|-1,12
|1,15
|Aselsan
|17,91
|-0,89
|-25,42
|Aslan Çimento
|25,20
|-0,55
|-10,51
|Ata GMYO
|3,80
|-0,52
|-5,24
|Atakule GMYO
|1,09
|-2,68
|-17,16
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|0,00
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,83
|1,22
|-3,49
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,76
|-1,57
|18,40
|Avrasya GMYO
|1,29
|0,78
|46,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|0,00
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.271,10
|0,01
|1,99
|Avrupa Yatırım Holding
|1,93
|-0,52
|-20,58
|Ayen Enerji
|2,46
|1,65
|4,68
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,57
|-1,88
|14,15
|Aygaz
|8,72
|-0,91
|-12,31
|Bagfaş
|6,61
|0,46
|37,14
|Bak Ambalaj
|5,35
|0,38
|5,52
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|3,45
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|-0,65
|21,91
|Banvit
|14,83
|0,88
|37,44
|Baştaş Başkent Çimento
|1,81
|0,00
|-10,40
|Batı Çimento
|2,35
|0,00
|-2,49
|Batısöke Çimento
|0,93
|-1,06
|-14,68
|Bera Holding
|1,84
|-1,08
|-10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,55
|-1,27
|-14,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,51
|-0,66
|-6,79
|Beyaz Filo
|3,45
|4,23
|26,37
|Bilici Yatırım
|1,82
|4,60
|43,92
|Bim Mağazalar
|84,95
|-1,34
|-0,84
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,74
|-1,33
|-36,75
|Bizim Mağazaları
|6,76
|-1,46
|-0,59
|Bolu Çimento
|2,68
|0,00
|-21,87
|Bomonti Elektrik
|0,83
|1,22
|72,92
|Borusan Mannesmann
|8,23
|-0,96
|17,41
|Borusan Yat. Paz.
|39,50
|1,33
|9,03
|Bosch Fren Sistemleri
|156,30
|-1,94
|2,31
|Bossa
|3,96
|2,33
|-5,81
|Boyner Perakende Yat.
|7,92
|0,00
|101,02
|Brisa
|6,03
|-0,66
|-4,74
|Burçelik
|2,88
|-2,37
|-10,28
|Burçelik Vana
|1,49
|-1,32
|0,68
|Bursa Çimento
|4,28
|0,00
|-2,73
|Carrefoursa
|3,05
|-1,93
|-12,36
|Ceo Event Medya
|5,36
|0,19
|Coca Cola İçecek
|33,40
|4,57
|12,97
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|0,00
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,16
|2,65
|11,54
|Çelebi
|96,30
|-1,43
|65,05
|Çelik Halat
|3,96
|-1,25
|-26,71
|Çemaş Döküm
|0,72
|1,41
|-5,26
|Çemtaş
|5,48
|1,67
|-8,11
|Çimbeton
|26,68
|-0,82
|-6,71
|Çimentaş
|16,94
|0,47
|33,39
|Çimsa
|6,40
|-0,93
|-15,23
|Çuhadaroğlu Metal
|1,92
|-2,04
|7,87
|Dagi Giyim
|1,46
|-7,59
|17,74
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|-4,00
|42,57
|Dardanel
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Datagate Bilgisayar
|5,81
|-2,02
|35,75
|Demısaş Döküm
|2,75
|1,48
|19,69
|Denge Holding
|1,71
|-1,16
|47,41
|Deniz GMYO
|3,14
|-1,26
|3,29
|Denizbank
|21,32
|-2,83
|11,62
|Denizli Cam
|9,42
|-1,46
|-18,23
|Derimod
|13,09
|8,09
|50,98
|Derlüks Deri
|2,30
|-2,95
|Desa Deri
|2,60
|-0,38
|50,29
|Despec Bilgisayar
|2,79
|-0,71
|2,14
|Deva Holding
|5,58
|2,20
|69,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-1,39
|-8,97
|Ditaş Doğan
|5,35
|-0,93
|4,52
|DO-CO
|557,00
|1,68
|16,33
|Doğan Burda
|3,00
|-0,99
|-0,33
|Doğan Holding
|1,19
|2,59
|27,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|1,01
|-18,03
|Doğusan
|1,22
|-0,81
|-43,64
|Doğuş GMYO
|2,26
|0,00
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|5,27
|2,33
|21,43
|Döktaş Dökümcülük
|16,33
|-0,79
|100,37
|Duran Doğan Basım
|6,69
|3,88
|31,18
|Dyo Boya
|3,01
|0,67
|3,79
|Eczacıbaşı İlaç
|2,36
|-0,84
|-2,70
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,09
|-0,81
|-4,88
|Edip Gayrimenkul
|0,72
|1,41
|-6,49
|Ege Endüstri
|502,90
|2,84
|61,63
|Ege Gübre
|25,16
|-0,94
|21,62
|Ege Profil
|9,18
|0,44
|6,32
|Ege Seramik
|3,02
|3,78
|1,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,15
|-4,10
|34,11
|Ekiz Kimya
|0,30
|0,00
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,81
|0,00
|-17,35
|Eminiş Ambalaj
|0,92
|1,10
|-21,37
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|2,50
|-15,56
|Enerjisa Enerji
|5,86
|0,00
|24,46
|Enka İnşaat
|5,71
|-1,72
|28,48
|Erbosan
|14,70
|-0,27
|-3,32
|Ereğli Demir Çelik
|7,53
|-0,66
|23,41
|Ersu Gıda
|0,99
|5,32
|7,61
|Escort Teknoloji
|0,70
|-1,41
|-7,89
|Etiler Gıda
|1,45
|-8,81
|-31,92
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,94
|18,99
|32,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,73
|8,96
|14,06
|Euro Yat. Ort.
|0,73
|7,35
|15,87
|Euro Yatırım Holding
|2,16
|7,46
|292,73
|Fenerbahçe Futbol
|7,61
|1,87
|9,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,08
|1,65
|15,79
|F-M İzmit Piston
|15,86
|0,06
|3,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,15
|0,62
|138,30
|Ford Otosan
|60,35
|1,17
|27,03
|Formet Çelik Kapı
|4,84
|-3,01
|281,10
|Frigo Pak Gıda
|4,50
|12,78
|164,71
|Galatasaray Sportif
|1,46
|-1,35
|17,74
|Garanti Bankası
|9,92
|-2,27
|24,62
|Garanti Faktoring
|2,57
|1,98
|29,80
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-16,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,55
|-0,84
|16,27
|Gedik Yatırım Holding
|2,70
|-0,37
|14,89
|Gediz Ambalaj
|5,28
|1,34
|30,55
|Gentaş
|1,35
|0,00
|-1,65
|Gersan Elektrik
|2,29
|-0,43
|-6,16
|Global Men. Değ.
|0,49
|0,00
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,10
|0,32
|3,68
|Good-Year
|2,61
|-0,76
|-21,35
|Göltaş Çimento
|10,79
|-2,26
|-13,19
|Gözde Girişim
|2,65
|-1,49
|-0,75
|GSD Denizcilik
|1,49
|2,76
|29,57
|GSD Holding
|0,85
|0,00
|6,25
|Gübre Fabrik.
|2,62
|-1,87
|-11,49
|Güler Yat. Holding
|1,32
|0,00
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,23
|0,00
|-18,00
|Halk GMYO
|0,88
|3,53
|36,79
|Halk Sigorta
|0,91
|-2,15
|3,11
|Hatay Tekstil
|3,80
|-0,52
|10,20
|Hedef Girişim
|1,23
|-0,81
|6,03
|Hektaş
|14,51
|1,19
|56,53
|HUB Girişim
|2,67
|-0,37
|42,02
|Hürriyet Gzt.
|0,74
|-1,33
|-20,43
|ICBC Turkey Bank
|3,55
|-1,39
|-27,99
|İdealist Danışmanlık
|8,54
|-2,29
|-20,93
|İdealist GMYO
|1,92
|0,52
|17,79
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|-2,08
|187,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-1,19
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,84
|0,00
|201,64
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|0,00
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|6,87
|0,29
|23,37
|Info Yatırım
|2,52
|19,43
|144,66
|İntema
|6,62
|-2,07
|10,39
|İpek Doğal Enerji
|5,04
|0,20
|-6,15
|İskenderun Demir Çelik
|6,74
|0,60
|43,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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