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Borsada günlük işlemler (1)

20 Haziran 2019 Perşembe 18:43
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,570,00-19,49
Acıpayam Selüloz3,470,296,44
Adana Çimento (A)6,530,627,93
Adana Çimento (B)4,62-0,2212,41
Adana Çimento (C)1,113,74-21,28
Adel Kalemcilik10,60-0,47-3,64
Adese Alışveriş Ticaret0,960,00-58,97
Afyon Çimento3,800,80-17,21
Ak Enerji0,52-1,89-17,46
Akbank6,671,3713,34
Akçansa6,27-0,32-4,16
Akdenız Güvenlık Hız.1,31-0,76-34,83
Akfen GMYO1,49-1,32-9,70
Akın Tekstil8,32-0,24-8,22
Akiş GMYO2,301,32-4,61
Akmerkez GMYO18,500,0019,91
Aksa9,25-1,1839,42
Aksa Enerji2,341,30-12,69
Aksigorta4,45-0,2241,75
Aksu Enerji7,70-0,13-0,26
Alarko Carrıer35,28-0,11-10,37
Alarko GMYO43,620,553,31
Alarko Holding3,210,0064,59
Albaraka Türk1,150,00-5,74
Alcatel Lucent Teletaş6,43-0,7711,63
Alkim Kağıt3,751,634,34
Alkim Kimya24,920,3215,69
Altınyağ0,352,94-20,45
Altınyunus Çeşme4,301,903,61
Anadolu Cam2,79-0,368,78
Anadolu Efes19,880,45-0,96
Anadolu Grubu Holding9,810,93-3,20
Anadolu Hayat Emek.5,060,60-11,14
Anadolu Isuzu6,80-0,5810,03
Anadolu Sigorta4,100,244,44
Anel Elektrik1,800,0011,11
Arçelik19,292,9922,17
Arena Bilgisayar3,27-1,80-25,85
Armada Bilgisayar9,78-0,615,27
Arsan Tekstil1,831,1012,96
Artı Yatırım Holding0,93-1,066,90
Aselsan17,960,34-25,21
Aslan Çimento24,900,81-11,58
Ata GMYO3,870,00-3,49
Atakule GMYO1,000,00-24,00
Atlantis Yatırım Holding0,400,00122,22
Atlas Yat. Ort.0,801,27-6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat9,050,0022,32
Avrasya GMYO1,36-2,1654,55
Avrasya Petrol ve Tur.1,150,006,48
Avrasya Stratejik GMYF1.269,700,021,88
Avrupa Yatırım Holding2,464,681,23
Ayen Enerji2,26-0,88-3,83
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,632,5218,52
Aygaz8,61-0,81-13,42
Bagfaş6,012,2124,69
Bak Ambalaj4,800,42-5,33
Balatacılar Balatacılık0,273,85-18,18
Bantaş Ambalaj1,490,6818,73
Banvit13,30-0,1523,26
Baştaş Başkent Çimento1,801,12-10,89
Batı Çimento2,04-0,97-15,35
Batısöke Çimento0,92-1,08-15,60
Bera Holding1,841,10-10,68
Berkosan Yalıtım1,520,00-16,02
Beşiktaş Futbol Yat.1,411,44-12,96
Beyaz Filo2,851,064,40
Bilici Yatırım1,611,2627,32
Bim Mağazalar78,80-1,38-8,02
Birko Mensucat0,23-4,17-23,33
Birlik Mensucat0,66-1,49-43,59
Bizim Mağazaları6,740,15-0,88
Bolu Çimento2,43-0,82-29,15
Bomonti Elektrik0,830,0072,92
Borusan Mannesmann7,690,139,71
Borusan Yat. Paz.35,60-0,56-1,73
Bosch Fren Sistemleri155,800,261,98
Bossa3,661,39-12,94
Boyner Perakende Yat.5,131,7930,20
Brisa6,01-0,50-5,06
Burçelik2,740,00-14,64
Burçelik Vana1,470,68-0,68
Bursa Çimento4,112,75-6,59
Carrefoursa2,77-0,72-20,40
Ceo Event Medya5,202,97
Coca Cola İçecek28,28-0,42-4,35
Cosmos Yat. Holding1,061,929,28
Credıtwest Faktorıng1,000,00-3,85
Çelebi102,60-8,3975,84
Çelik Halat3,910,00-27,63
Çemaş Döküm0,690,00-9,21
Çemtaş5,26-1,87-13,49
Çimbeton26,00-0,08-9,09
Çimentaş16,860,4232,76
Çimsa6,140,16-18,68
Çuhadaroğlu Metal1,850,003,93
Dagi Giyim1,400,0012,90
Dagi Yatırım Holding1,64-1,2062,38
Dardanel0,95-2,06-13,64
Datagate Bilgisayar5,98-4,4739,72
Demısaş Döküm2,680,7516,64
Denge Holding1,983,6670,69
Deniz GMYO3,01-0,99-0,99
Denizbank18,15-3,46-4,97
Denizli Cam8,920,00-22,57
Derimod8,19-0,12-5,54
Desa Deri2,36-1,6736,42
Despec Bilgisayar2,730,00-0,06
Deva Holding5,35-1,1162,61
Diriteks Diriliş Tekstil0,71-1,39-8,97
Ditaş Doğan5,230,192,17
DO-CO546,100,0014,06
Doğan Burda3,61-4,2419,93
Doğan Holding1,11-1,7719,19
Doğtaş Kelebek Mobilya1,022,00-16,39
Doğusan1,10-0,90-49,18
Doğuş GMYO2,900,3537,44
Doğuş Otomotiv4,09-0,49-5,76
Döktaş Dökümcülük13,602,7266,87
Duran Doğan Basım5,107,140,00
Dyo Boya2,890,35-0,34
Eczacıbaşı İlaç2,290,00-5,59
Eczacıbaşı Yatırım5,910,51-7,69
Edip Gayrimenkul0,64-1,54-16,88
Ege Endüstri483,800,7955,49
Ege Gübre24,342,7017,66
Ege Profil9,050,334,81
Ege Seramik2,770,73-6,46
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,26-3,708,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,9719,8855,47
Ekiz Kimya0,290,00-12,12
Emek Elektrik0,784,00-20,41
Eminiş Ambalaj0,900,00-23,08
Emlak Konut GMYO1,15-1,71-21,05
Enerjisa Enerji5,23-1,3211,08
Enka İnşaat5,18-0,1916,56
Erbosan14,82-0,67-2,53
Ereğli Demir Çelik7,481,0822,59
Ersu Gıda0,860,00-6,52
Escort Teknoloji0,700,00-7,89
Etiler Gıda1,200,00-43,66
Euro Kapital Yat. Ort.0,74-1,334,23
Euro Trend Yat. Ort.0,64-3,030,00
Euro Yat. Ort.0,65-2,993,17
Euro Yatırım Holding1,771,72221,82
Fenerbahçe Futbol7,170,283,61
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,730,372,63
F-M İzmit Piston15,260,00-0,72
Fonet Bilgi Teknolojileri8,05-2,42135,38
Ford Otosan59,05-1,9124,29
Formet Çelik Kapı4,69-3,30269,29
Frigo Pak Gıda2,724,2160,00
Galatasaray Sportif1,360,009,68
Garanti Bankası8,621,068,29
Garanti Faktoring3,1913,5261,11
Garanti Yat. Ort.0,601,11-18,07
Gedik Y. Men. Değ.3,44-1,4312,66
Gedik Yatırım Holding2,690,3714,47
Gediz Ambalaj5,161,7827,59
Gentaş1,500,67-10,47
Gersan Elektrik1,831,10-25,01
Global Men. Değ.0,47-2,080,00
Global Yat. Holding3,040,331,67
Good-Year2,60-1,52-21,65
Göltaş Çimento10,471,26-15,77
Gözde Girişim2,73-0,362,25
GSD Denizcilik1,44-0,6925,22
GSD Holding0,831,223,75
Gübre Fabrik.2,552,00-13,85
Güler Yat. Holding1,190,0011,21
Güneş Sigorta1,04-2,80-30,67
Halk GMYO0,74-4,7215,03
Halk Sigorta0,910,003,11
Hatay Tekstil4,48-1,1013,42
Hedef Girişim1,210,834,31
Hektaş12,760,3937,65
HUB Girişim2,67-1,4842,02
Hürriyet Gzt.0,730,00-21,51
ICBC Turkey Bank3,19-0,93-35,29
İdealist Danışmanlık9,40-1,88-12,96
İdealist GMYO2,07-5,0526,99
İhlas Ev Aletleri1,17-0,85254,55
İhlas Gayrimenkul0,851,19-9,53
İhlas Gazetecilik1,880,00208,20
İhlas Holding0,420,0031,25
İhlas Yayın Holding0,560,0069,70
İndeks Bilgisayar6,83-2,5722,65
Info Yatırım2,080,00101,94
İntema7,271,6821,23
İpek Doğal Enerji5,51-1,782,61
İskenderun Demir Çelik6,540,6239,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:43
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