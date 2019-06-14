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Borsada günlük işlemler (1)

14 Haziran 2019 Cuma 13:34
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hsseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,580,64-18,97
Acıpayam Selüloz3,30-0,901,23
Adana Çimento (A)6,420,006,12
Adana Çimento (B)4,510,009,73
Adana Çimento (C)1,070,00-24,11
Adel Kalemcilik9,49-0,52-13,73
Adese Alışveriş Ticaret0,910,00-61,11
Afyon Çimento3,61-0,55-21,35
Ak Enerji0,510,00-19,05
Akbank6,07-0,653,15
Akçansa6,271,13-4,16
Akdenız Güvenlık Hız.1,320,76-34,33
Akfen GMYO1,490,68-9,70
Akın Tekstil8,22-0,24-9,32
Akiş GMYO2,33-1,69-3,37
Akmerkez GMYO18,320,6618,74
Aksa8,990,4535,50
Aksa Enerji2,250,00-16,04
Aksigorta4,36-0,2338,88
Aksu Enerji7,72-0,770,00
Alarko Carrıer34,200,23-13,11
Alarko GMYO41,64-0,14-1,38
Alarko Holding3,12-0,6459,98
Albaraka Türk1,09-0,91-10,66
Alcatel Lucent Teletaş6,230,658,16
Alkim Kağıt3,56-1,11-0,95
Alkim Kimya24,42-1,1313,37
Altınyağ0,34-2,86-22,73
Altınyunus Çeşme3,98-0,50-4,10
Anadolu Cam2,75-0,367,22
Anadolu Efes18,48-0,16-7,94
Anadolu Grubu Holding9,21-0,32-9,12
Anadolu Hayat Emek.5,00-1,57-12,20
Anadolu Isuzu6,740,459,06
Anadolu Sigorta4,020,002,40
Anel Elektrik1,730,586,79
Arçelik17,30-0,869,56
Arena Bilgisayar3,19-0,31-27,66
Armada Bilgisayar10,122,028,93
Arsan Tekstil1,760,578,64
Artı Yatırım Holding0,930,006,90
Aselsan17,890,00-25,71
Aslan Çimento23,340,26-17,12
Ata GMYO3,840,00-4,24
Atakule GMYO0,950,00-27,80
Atlantis Yatırım Holding0,41127,78
Atlas Yat. Ort.0,78-1,27-9,30
AvivaSA Emeklilik Hayat8,86-2,4219,75
Avrasya GMYO1,402,1959,09
Avrasya Petrol ve Tur.1,150,006,48
Avrasya Stratejik GMYF1.269,100,011,83
Avrupa Yatırım Holding2,300,44-5,35
Ayen Enerji2,210,00-5,96
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,6519,97
Aygaz8,53-0,47-14,22
Bagfaş5,531,1014,73
Bak Ambalaj4,65-3,73-8,28
Balatacılar Balatacılık0,260,00-21,21
Bantaş Ambalaj1,461,3916,33
Banvit13,450,0024,65
Baştaş Başkent Çimento1,79-11,39
Batı Çimento2,189,55-9,54
Batısöke Çimento0,92-5,15-15,60
Bera Holding1,82-0,55-11,65
Berkosan Yalıtım1,51-0,66-16,57
Beşiktaş Futbol Yat.1,380,00-14,81
Beyaz Filo2,830,003,66
Bilici Yatırım1,60-0,6226,53
Bim Mağazalar78,501,29-8,37
Birko Mensucat0,24-4,00-20,00
Birlik Mensucat0,661,54-43,59
Bizim Mağazaları6,740,00-0,88
Bolu Çimento2,440,41-28,86
Bomonti Elektrik0,86-3,3779,17
Borusan Mannesmann7,500,007,00
Borusan Yat. Paz.34,94-0,11-3,56
Bosch Fren Sistemleri154,000,000,80
Bossa3,52-0,28-16,27
Boyner Perakende Yat.4,911,2424,62
Brisa5,973,65-5,69
Burçelik2,680,37-16,51
Burçelik Vana1,471,38-0,68
Bursa Çimento4,02-1,71-8,64
Carrefoursa2,70-1,46-22,41
Ceo Event Medya5,14-0,19
Coca Cola İçecek26,96-1,25-8,81
Cosmos Yat. Holding1,1215,46
Credıtwest Faktorıng0,99-1,98-4,81
Çelebi89,40-6,8753,22
Çelik Halat3,89-1,27-28,00
Çemaş Döküm0,701,45-7,89
Çemtaş5,180,00-14,80
Çimbeton25,340,88-11,40
Çimentaş14,660,0715,43
Çimsa5,98-0,50-20,79
Çuhadaroğlu Metal1,78-0,560,00
Dagi Giyim1,41-0,7013,71
Dagi Yatırım Holding1,700,5968,32
Dardanel1,00-9,09
Datagate Bilgisayar5,78-0,3435,05
Demısaş Döküm2,590,0012,72
Denge Holding1,77-2,7552,59
Deniz GMYO2,960,34-2,63
Denizbank16,95-0,99-11,26
Denizli Cam8,971,01-22,14
Derimod8,03-0,25-7,38
Desa Deri2,39-0,4238,15
Despec Bilgisayar2,64-0,75-3,35
Deva Holding5,250,9659,57
Diriteks Diriliş Tekstil0,751,35-3,85
Ditaş Doğan5,221,161,98
DO-CO539,001,6612,57
Doğan Burda3,68-1,0822,26
Doğan Holding1,070,9414,89
Doğtaş Kelebek Mobilya0,96-1,03-21,31
Doğusan1,070,00-50,57
Doğuş GMYO2,852,5235,07
Doğuş Otomotiv3,951,80-8,99
Döktaş Dökümcülük13,251,6162,58
Duran Doğan Basım4,871,04-4,51
Dyo Boya2,871,41-1,03
Eczacıbaşı İlaç2,27-1,30-6,41
Eczacıbaşı Yatırım5,86-0,68-8,47
Edip Gayrimenkul0,631,61-18,18
Ege Endüstri485,400,9156,01
Ege Gübre23,00-0,1711,18
Ege Profil9,250,224,28
Ege Seramik2,680,00-9,49
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,270,0012,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast4,000,004,17
Ekiz Kimya0,28-3,45-15,15
Emek Elektrik0,71-2,74-27,55
Eminiş Ambalaj0,920,00-21,37
Emlak Konut GMYO1,10-0,90-24,49
Enerjisa Enerji5,32-0,1912,99
Enka İnşaat5,10-0,7814,76
Erbosan14,90-0,40-2,00
Ereğli Demir Çelik7,38-1,2020,95
Ersu Gıda0,85-1,16-7,61
Escort Teknoloji0,690,00-9,21
Etiler Gıda1,202,56-43,66
Euro Kapital Yat. Ort.0,73-1,352,82
Euro Trend Yat. Ort.0,621,64-3,13
Euro Yat. Ort.0,620,00-1,59
Euro Yatırım Holding1,46-2,67165,45
Fenerbahçe Futbol7,19-0,553,90
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,700,001,50
F-M İzmit Piston15,130,13-1,57
Fonet Bilgi Teknolojileri8,40-0,36145,61
Ford Otosan56,000,6317,87
Formet Çelik Kapı4,770,42275,59
Frigo Pak Gıda2,65-2,9355,88
Galatasaray Sportif1,34-1,478,06
Garanti Bankası7,93-0,25-0,38
Garanti Faktoring2,97-0,3450,00
Garanti Yat. Ort.0,601,69-21,58
Gedik Y. Men. Değ.3,391,1911,03
Gedik Yatırım Holding2,732,2516,17
Gediz Ambalaj4,810,6318,93
Gentaş1,470,00-12,26
Gersan Elektrik1,78-1,11-27,06
Global Men. Değ.0,504,176,38
Global Yat. Holding3,05-0,332,01
Good-Year2,561,19-22,85
Göltaş Çimento9,910,71-20,27
Gözde Girişim2,68-0,740,37
GSD Denizcilik1,43-0,6924,35
GSD Holding0,800,000,00
Gübre Fabrik.2,420,41-18,24
Güler Yat. Holding1,141,796,54
Güneş Sigorta1,000,00-33,33
Halk GMYO0,72-1,373,48
Halk Sigorta0,910,003,11
Hatay Tekstil4,340,939,87
Hedef Girişim1,170,000,86
Hektaş12,772,0037,76
HUB Girişim2,560,0036,17
Hürriyet Gzt.0,731,39-21,51
ICBC Turkey Bank3,08-1,60-37,53
İdealist Danışmanlık10,28-2,74-4,81
İdealist GMYO1,72-2,825,52
İhlas Ev Aletleri1,14-2,56245,45
İhlas Gayrimenkul0,82-1,20-12,72
İhlas Gazetecilik1,90-12,04211,48
İhlas Holding0,42-2,3331,25
İhlas Yayın Holding0,56-3,4569,70
İndeks Bilgisayar6,40-0,7814,93
Info Yatırım1,98-1,0092,23
İntema7,270,0021,23
İpek Doğal Enerji5,140,00-4,28
İskenderun Demir Çelik6,400,1636,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(sürecek)
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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:34
  1. Borsada günlük işlemler (1)

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