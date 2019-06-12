Borsada günlük işlemler (1)12 Haziran 2019 Çarşamba 18:35
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,61
|-0,62
|-17,44
|Acıpayam Selüloz
|3,37
|-2,03
|3,37
|Adana Çimento (A)
|6,48
|1,73
|7,11
|Adana Çimento (B)
|4,58
|0,88
|11,44
|Adana Çimento (C)
|1,08
|0,00
|-23,40
|Adel Kalemcilik
|9,77
|-0,41
|-11,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,92
|-1,08
|-60,68
|Afyon Çimento
|3,74
|-0,27
|-18,52
|Ak Enerji
|0,52
|0,00
|-17,46
|Akbank
|6,31
|-1,71
|7,22
|Akçansa
|6,26
|-0,32
|-4,31
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|2,27
|-32,84
|Akfen GMYO
|1,51
|0,67
|-8,48
|Akın Tekstil
|8,70
|1,52
|-7,94
|Akiş GMYO
|2,35
|4,91
|-2,54
|Akmerkez GMYO
|18,48
|1,43
|19,78
|Aksa
|9,08
|1,57
|36,86
|Aksa Enerji
|2,32
|-1,28
|-13,43
|Aksigorta
|4,35
|-0,68
|38,56
|Aksu Enerji
|7,90
|-1,00
|2,33
|Alarko Carrıer
|35,30
|7,29
|-10,32
|Alarko GMYO
|42,52
|0,57
|0,70
|Alarko Holding
|3,10
|3,33
|58,95
|Albaraka Türk
|1,16
|-0,85
|-4,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,40
|-0,16
|11,11
|Alkim Kağıt
|3,65
|0,00
|1,56
|Alkim Kimya
|24,68
|-0,40
|14,57
|Altınyağ
|0,35
|2,94
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|3,97
|-1,73
|-4,34
|Anadolu Cam
|2,82
|0,71
|9,95
|Anadolu Efes
|19,24
|-1,33
|-4,15
|Anadolu Grubu Holding
|9,66
|-1,90
|-4,68
|Anadolu Hayat Emek.
|5,07
|-0,59
|-10,97
|Anadolu Isuzu
|6,91
|1,47
|11,81
|Anadolu Sigorta
|4,02
|0,00
|2,40
|Anel Elektrik
|1,72
|1,78
|6,17
|Arçelik
|18,02
|4,40
|14,12
|Arena Bilgisayar
|3,28
|-0,91
|-25,62
|Armada Bilgisayar
|9,57
|-0,83
|3,01
|Arsan Tekstil
|1,76
|0,00
|8,64
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|-6,86
|9,20
|Aselsan
|18,61
|0,92
|-22,72
|Aslan Çimento
|23,46
|1,03
|-16,69
|Ata GMYO
|3,87
|-1,78
|-3,49
|Atakule GMYO
|1,00
|1,01
|-24,00
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|0,00
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,14
|-0,22
|23,53
|Avrasya GMYO
|1,43
|2,14
|62,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|1,74
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.268,80
|0,01
|1,81
|Avrupa Yatırım Holding
|2,29
|-2,55
|-5,76
|Ayen Enerji
|2,25
|-0,88
|-4,26
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,69
|0,00
|22,88
|Aygaz
|8,88
|-0,67
|-10,70
|Bagfaş
|5,58
|0,18
|15,77
|Bak Ambalaj
|4,67
|1,30
|-7,89
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|0,00
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,51
|-1,31
|20,32
|Banvit
|13,93
|0,22
|29,10
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|0,00
|-11,39
|Batı Çimento
|1,66
|0,00
|-31,12
|Batısöke Çimento
|0,87
|2,35
|-20,18
|Bera Holding
|1,87
|3,31
|-9,22
|Berkosan Yalıtım
|1,60
|5,96
|-11,60
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,41
|0,00
|-12,96
|Beyaz Filo
|2,94
|-2,97
|7,69
|Bilici Yatırım
|1,62
|-0,61
|28,11
|Bim Mağazalar
|78,60
|1,55
|-8,25
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,65
|0,00
|-44,44
|Bizim Mağazaları
|7,02
|0,29
|3,24
|Bolu Çimento
|2,49
|1,22
|-27,41
|Bomonti Elektrik
|0,86
|1,18
|79,17
|Borusan Mannesmann
|7,78
|-0,13
|10,99
|Borusan Yat. Paz.
|35,00
|0,57
|-3,39
|Bosch Fren Sistemleri
|156,00
|2,63
|2,11
|Bossa
|3,71
|-4,63
|-11,75
|Boyner Perakende Yat.
|4,88
|0,00
|23,86
|Brisa
|5,86
|0,17
|-7,42
|Burçelik
|2,76
|1,10
|-14,02
|Burçelik Vana
|1,44
|-2,04
|-2,70
|Bursa Çimento
|4,20
|3,70
|-4,55
|Carrefoursa
|2,86
|0,00
|-17,82
|Ceo Event Medya
|5,24
|2,14
|Coca Cola İçecek
|27,64
|-0,58
|-6,51
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|0,00
|15,46
|Credıtwest Faktorıng
|1,01
|-1,94
|-2,88
|Çelebi
|84,95
|-0,64
|45,59
|Çelik Halat
|4,02
|-1,95
|-25,60
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|5,24
|1,75
|-13,82
|Çimbeton
|25,70
|0,39
|-10,14
|Çimentaş
|14,64
|-2,27
|15,28
|Çimsa
|6,23
|1,63
|-17,48
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|1,09
|3,93
|Dagi Giyim
|1,43
|-0,69
|15,32
|Dagi Yatırım Holding
|1,70
|-0,58
|68,32
|Dardanel
|0,98
|-1,01
|-10,91
|Datagate Bilgisayar
|5,79
|-0,52
|35,28
|Demısaş Döküm
|2,63
|0,00
|14,46
|Denge Holding
|1,82
|-8,08
|56,90
|Deniz GMYO
|3,02
|1,00
|-0,66
|Denizbank
|17,45
|-0,06
|-8,64
|Denizli Cam
|9,00
|0,67
|-21,87
|Derimod
|8,06
|0,12
|-7,04
|Desa Deri
|2,56
|1,19
|47,98
|Despec Bilgisayar
|2,76
|0,00
|1,04
|Deva Holding
|5,38
|-1,28
|63,53
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|0,00
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,20
|-1,70
|1,58
|DO-CO
|523,20
|-1,62
|9,27
|Doğan Burda
|3,77
|4,72
|25,25
|Doğan Holding
|1,07
|-0,93
|14,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|-0,99
|-18,03
|Doğusan
|1,09
|-0,91
|-49,64
|Doğuş GMYO
|2,81
|0,00
|33,18
|Doğuş Otomotiv
|4,04
|-1,70
|-6,91
|Döktaş Dökümcülük
|13,20
|-0,23
|61,96
|Duran Doğan Basım
|4,98
|5,96
|-2,35
|Dyo Boya
|2,93
|0,34
|1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,38
|-0,42
|-1,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,93
|0,17
|-7,38
|Edip Gayrimenkul
|0,64
|4,92
|-16,88
|Ege Endüstri
|478,00
|-2,03
|53,63
|Ege Gübre
|22,84
|0,18
|10,41
|Ege Profil
|9,14
|-1,19
|3,04
|Ege Seramik
|2,75
|0,36
|-7,13
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|4,10
|1,99
|6,77
|Ekiz Kimya
|0,29
|3,57
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,75
|2,74
|-23,47
|Eminiş Ambalaj
|0,91
|1,11
|-22,22
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|0,00
|-20,37
|Enerjisa Enerji
|5,38
|-0,37
|14,26
|Enka İnşaat
|5,14
|-2,10
|15,66
|Erbosan
|15,42
|-0,13
|1,42
|Ereğli Demir Çelik
|7,60
|-1,81
|24,55
|Ersu Gıda
|0,84
|0,00
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,70
|0,00
|-7,89
|Etiler Gıda
|1,26
|-0,79
|-40,85
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|-2,70
|1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|1,59
|1,59
|Euro Yatırım Holding
|1,34
|-2,19
|143,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,40
|0,54
|6,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,74
|0,00
|3,01
|F-M İzmit Piston
|15,21
|-0,33
|-1,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,52
|4,03
|149,12
|Ford Otosan
|56,90
|1,16
|19,77
|Formet Çelik Kapı
|4,81
|-2,04
|278,74
|Frigo Pak Gıda
|2,80
|1,82
|64,71
|Galatasaray Sportif
|1,41
|0,71
|13,71
|Garanti Bankası
|8,16
|-0,61
|2,51
|Garanti Faktoring
|3,00
|0,00
|51,52
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-20,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,46
|-0,29
|13,32
|Gedik Yatırım Holding
|2,72
|0,00
|15,74
|Gediz Ambalaj
|4,87
|1,04
|20,42
|Gentaş
|1,52
|-1,94
|-9,27
|Gersan Elektrik
|1,85
|-0,54
|-24,19
|Global Men. Değ.
|0,49
|0,00
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,09
|4,75
|3,34
|Good-Year
|2,63
|-0,38
|-20,74
|Göltaş Çimento
|10,08
|-0,79
|-18,91
|Gözde Girişim
|2,81
|-0,35
|5,24
|GSD Denizcilik
|1,48
|0,00
|28,70
|GSD Holding
|0,82
|0,00
|2,50
|Gübre Fabrik.
|2,50
|-1,19
|-15,54
|Güler Yat. Holding
|1,13
|0,00
|5,61
|Güneş Sigorta
|1,03
|3,00
|-31,33
|Halk GMYO
|0,73
|0,00
|4,92
|Halk Sigorta
|0,91
|0,00
|3,11
|Hatay Tekstil
|4,39
|0,00
|11,14
|Hedef Girişim
|1,20
|0,84
|3,45
|Hektaş
|12,76
|0,16
|37,65
|HUB Girişim
|2,56
|-2,66
|36,17
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|0,00
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,32
|-0,60
|-32,66
|İdealist Danışmanlık
|10,94
|-5,61
|1,30
|İdealist GMYO
|1,85
|-1,60
|13,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,18
|-2,48
|257,58
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|2,12
|1,92
|247,54
|İhlas Holding
|0,45
|0,00
|40,63
|İhlas Yayın Holding
|0,59
|0,00
|78,79
|İndeks Bilgisayar
|6,53
|-0,15
|17,26
|Info Yatırım
|1,93
|-2,53
|87,38
|İntema
|7,50
|10,29
|25,07
|İpek Doğal Enerji
|5,25
|1,94
|-2,23
|İskenderun Demir Çelik
|6,57
|1,08
|40,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
YORUM YAZ