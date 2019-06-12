Borsada günlük işlemler (1)12 Haziran 2019 Çarşamba 13:20
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tümhisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,63
|0,62
|-16,41
|Acıpayam Selüloz
|3,39
|-1,45
|3,99
|Adana Çimento (A)
|6,41
|0,63
|5,95
|Adana Çimento (B)
|4,55
|0,22
|10,71
|Adana Çimento (C)
|1,10
|1,85
|-21,99
|Adel Kalemcilik
|9,90
|0,92
|-10,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,92
|-1,08
|-60,68
|Afyon Çimento
|3,75
|0,00
|-18,30
|Ak Enerji
|0,52
|0,00
|-17,46
|Akbank
|6,38
|-0,62
|8,41
|Akçansa
|6,31
|0,48
|-3,55
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|0,00
|-34,33
|Akfen GMYO
|1,51
|0,67
|-8,48
|Akın Tekstil
|8,55
|-0,23
|-9,52
|Akiş GMYO
|2,23
|-0,45
|-7,51
|Akmerkez GMYO
|18,21
|-0,05
|18,03
|Aksa
|9,08
|1,57
|36,86
|Aksa Enerji
|2,35
|0,00
|-12,31
|Aksigorta
|4,37
|-0,23
|39,20
|Aksu Enerji
|8,00
|0,25
|3,63
|Alarko Carrıer
|34,32
|4,32
|-12,80
|Alarko GMYO
|42,50
|0,52
|0,65
|Alarko Holding
|3,07
|2,33
|57,41
|Albaraka Türk
|1,17
|0,00
|-4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,50
|1,40
|12,85
|Alkim Kağıt
|3,66
|0,27
|1,83
|Alkim Kimya
|24,58
|-0,81
|14,11
|Altınyağ
|0,35
|2,94
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|4,05
|0,25
|-2,41
|Anadolu Cam
|2,85
|1,79
|11,12
|Anadolu Efes
|19,20
|-1,54
|-4,35
|Anadolu Grubu Holding
|9,79
|-0,58
|-3,40
|Anadolu Hayat Emek.
|5,07
|-0,59
|-10,97
|Anadolu Isuzu
|6,84
|0,44
|10,68
|Anadolu Sigorta
|4,00
|-0,50
|1,89
|Anel Elektrik
|1,70
|0,59
|4,94
|Arçelik
|17,68
|2,43
|11,97
|Arena Bilgisayar
|3,31
|0,00
|-24,94
|Armada Bilgisayar
|9,64
|-0,10
|3,77
|Arsan Tekstil
|1,77
|0,57
|9,26
|Artı Yatırım Holding
|1,01
|-0,98
|16,09
|Aselsan
|18,70
|1,41
|-22,34
|Aslan Çimento
|23,40
|0,78
|-16,90
|Ata GMYO
|3,95
|0,25
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,00
|1,01
|-24,00
|Atlantis Yatırım Holding
|0,41
|5,13
|127,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,14
|-0,22
|23,53
|Avrasya GMYO
|1,39
|-0,71
|57,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|1,74
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.268,80
|0,01
|1,81
|Avrupa Yatırım Holding
|2,31
|-1,70
|-4,94
|Ayen Enerji
|2,26
|-0,44
|-3,83
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,69
|0,00
|22,88
|Aygaz
|8,98
|0,45
|-9,70
|Bagfaş
|5,62
|0,90
|16,60
|Bak Ambalaj
|4,61
|0,00
|-9,07
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|0,00
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|0,65
|22,71
|Banvit
|13,97
|0,50
|29,47
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|0,00
|-11,39
|Batı Çimento
|1,66
|0,00
|-31,12
|Batısöke Çimento
|0,86
|1,18
|-21,10
|Bera Holding
|1,83
|1,10
|-11,17
|Berkosan Yalıtım
|1,53
|1,32
|-15,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,41
|0,00
|-12,96
|Beyaz Filo
|2,97
|-1,98
|8,79
|Bilici Yatırım
|1,64
|0,61
|29,69
|Bim Mağazalar
|79,20
|2,33
|-7,55
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,66
|1,54
|-43,59
|Bizim Mağazaları
|6,96
|-0,57
|2,35
|Bolu Çimento
|2,49
|1,22
|-27,41
|Bomonti Elektrik
|0,86
|1,18
|79,17
|Borusan Mannesmann
|7,82
|0,39
|11,56
|Borusan Yat. Paz.
|34,98
|0,52
|-3,45
|Bosch Fren Sistemleri
|154,00
|1,32
|0,80
|Bossa
|3,78
|-2,83
|-10,09
|Boyner Perakende Yat.
|4,99
|2,25
|26,65
|Brisa
|5,98
|2,22
|-5,53
|Burçelik
|2,78
|1,83
|-13,40
|Burçelik Vana
|1,46
|-0,68
|-1,35
|Bursa Çimento
|4,30
|6,17
|-2,27
|Carrefoursa
|2,88
|0,70
|-17,24
|Ceo Event Medya
|5,23
|1,95
|Coca Cola İçecek
|27,78
|-0,07
|-6,04
|Cosmos Yat. Holding
|1,13
|0,89
|16,49
|Credıtwest Faktorıng
|1,01
|-1,94
|-2,88
|Çelebi
|85,30
|-0,23
|46,19
|Çelik Halat
|4,02
|-1,95
|-25,60
|Çemaş Döküm
|0,71
|1,43
|-6,58
|Çemtaş
|5,23
|1,55
|-13,98
|Çimbeton
|25,82
|0,86
|-9,72
|Çimentaş
|14,74
|-1,60
|16,06
|Çimsa
|6,13
|0,00
|-18,81
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|1,09
|3,93
|Dagi Giyim
|1,44
|0,00
|16,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,71
|0,00
|69,31
|Dardanel
|0,98
|-1,01
|-10,91
|Datagate Bilgisayar
|5,79
|-0,52
|35,28
|Demısaş Döküm
|2,65
|0,76
|15,34
|Denge Holding
|1,71
|-13,64
|47,41
|Deniz GMYO
|3,00
|0,33
|-1,32
|Denizbank
|17,80
|1,95
|-6,81
|Denizli Cam
|8,95
|0,11
|-22,31
|Derimod
|8,12
|0,87
|-6,34
|Desa Deri
|2,49
|-1,58
|43,93
|Despec Bilgisayar
|2,77
|0,36
|1,41
|Deva Holding
|5,47
|0,37
|66,26
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|1,43
|-8,97
|Ditaş Doğan
|5,27
|-0,38
|2,95
|DO-CO
|525,70
|-1,15
|9,80
|Doğan Burda
|3,47
|-3,61
|15,28
|Doğan Holding
|1,09
|0,93
|17,04
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,01
|0,00
|-17,21
|Doğusan
|1,08
|-1,82
|-50,10
|Doğuş GMYO
|2,82
|0,36
|33,65
|Doğuş Otomotiv
|4,10
|-0,24
|-5,53
|Döktaş Dökümcülük
|12,84
|-2,95
|57,55
|Duran Doğan Basım
|4,83
|2,77
|-5,29
|Dyo Boya
|2,92
|0,00
|0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,39
|0,00
|-1,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,93
|0,17
|-7,38
|Edip Gayrimenkul
|0,61
|0,00
|-20,78
|Ege Endüstri
|490,70
|0,57
|57,71
|Ege Gübre
|22,96
|0,70
|10,99
|Ege Profil
|9,20
|-0,54
|3,72
|Ege Seramik
|2,73
|-0,36
|-7,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|4,03
|0,25
|4,95
|Ekiz Kimya
|0,29
|3,57
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,73
|0,00
|-25,51
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|1,72
|-18,99
|Enerjisa Enerji
|5,46
|1,11
|15,96
|Enka İnşaat
|5,23
|-0,38
|17,68
|Erbosan
|15,43
|-0,06
|1,48
|Ereğli Demir Çelik
|7,70
|-0,52
|26,19
|Ersu Gıda
|0,84
|0,00
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,70
|0,00
|-7,89
|Etiler Gıda
|1,27
|0,00
|-40,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|1,37
|0,00
|149,09
|Fenerbahçe Futbol
|7,33
|-0,41
|5,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,74
|0,00
|3,01
|F-M İzmit Piston
|15,21
|-0,33
|-1,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,27
|0,98
|141,81
|Ford Otosan
|56,80
|0,98
|19,56
|Formet Çelik Kapı
|4,93
|0,41
|288,19
|Frigo Pak Gıda
|2,76
|0,36
|62,35
|Galatasaray Sportif
|1,41
|0,71
|13,71
|Garanti Bankası
|8,22
|0,12
|3,27
|Garanti Faktoring
|2,99
|-0,33
|51,01
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|3,28
|-17,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,46
|-0,29
|13,32
|Gedik Yatırım Holding
|2,70
|-0,74
|14,89
|Gediz Ambalaj
|4,88
|1,24
|20,66
|Gentaş
|1,54
|-0,65
|-8,08
|Gersan Elektrik
|1,87
|0,54
|-23,37
|Global Men. Değ.
|0,49
|0,00
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,02
|2,37
|1,00
|Good-Year
|2,66
|0,76
|-19,84
|Göltaş Çimento
|10,19
|0,30
|-18,02
|Gözde Girişim
|2,83
|0,35
|5,99
|GSD Denizcilik
|1,49
|0,68
|29,57
|GSD Holding
|0,82
|0,00
|2,50
|Gübre Fabrik.
|2,53
|0,00
|-14,53
|Güler Yat. Holding
|1,13
|0,00
|5,61
|Güneş Sigorta
|1,02
|2,00
|-32,00
|Halk GMYO
|0,74
|1,37
|6,35
|Halk Sigorta
|0,92
|1,10
|4,25
|Hatay Tekstil
|4,38
|-0,23
|10,89
|Hedef Girişim
|1,20
|0,84
|3,45
|Hektaş
|12,90
|1,26
|39,16
|HUB Girişim
|2,57
|-2,28
|36,70
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|0,00
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,37
|0,90
|-31,64
|İdealist Danışmanlık
|10,94
|-5,61
|1,30
|İdealist GMYO
|1,83
|-2,66
|12,27
|İhlas Ev Aletleri
|1,20
|-0,83
|263,64
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|2,10
|0,96
|244,26
|İhlas Holding
|0,44
|-2,22
|37,50
|İhlas Yayın Holding
|0,60
|1,69
|81,82
|İndeks Bilgisayar
|6,52
|-0,31
|17,08
|Info Yatırım
|1,95
|-1,52
|89,32
|İntema
|6,77
|-0,44
|12,90
|İpek Doğal Enerji
|5,20
|0,97
|-3,17
|İskenderun Demir Çelik
|6,49
|-0,15
|38,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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