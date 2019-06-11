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Borsada günlük işlemler (1)

11 Haziran 2019 Salı 18:30
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,620,00-16,92
Acıpayam Selüloz3,441,475,52
Adana Çimento (A)6,37-0,315,29
Adana Çimento (B)4,541,1110,46
Adana Çimento (C)1,080,00-23,40
Adel Kalemcilik9,81-2,39-10,82
Adese Alışveriş Ticaret0,930,00-60,26
Afyon Çimento3,75-1,57-18,30
Ak Enerji0,520,00-17,46
Akbank6,42-0,479,09
Akçansa6,28-1,26-4,01
Akdenız Güvenlık Hız.1,32-1,49-34,33
Akfen GMYO1,50-1,32-9,09
Akın Tekstil8,570,23-9,31
Akiş GMYO2,240,45-7,10
Akmerkez GMYO18,22-1,8318,09
Aksa8,941,0234,75
Aksa Enerji2,35-2,08-12,31
Aksigorta4,38-0,4539,52
Aksu Enerji7,980,633,37
Alarko Carrıer32,900,49-16,41
Alarko GMYO42,28-1,490,13
Alarko Holding3,001,0153,82
Albaraka Türk1,17-2,50-4,10
Alcatel Lucent Teletaş6,41-3,0311,28
Alkim Kağıt3,65-1,621,56
Alkim Kimya24,780,0015,04
Altınyağ0,34-5,56-22,73
Altınyunus Çeşme4,042,28-2,65
Anadolu Cam2,80-1,069,17
Anadolu Efes19,50-0,46-2,86
Anadolu Grubu Holding9,95-2,93-2,83
Anadolu Hayat Emek.5,100,00-10,44
Anadolu Isuzu6,81-2,3010,19
Anadolu Sigorta4,02-0,742,40
Anel Elektrik1,69-0,594,32
Arçelik17,26-1,209,31
Arena Bilgisayar3,310,61-24,94
Armada Bilgisayar9,650,523,88
Arsan Tekstil1,76-1,128,64
Artı Yatırım Holding1,020,0017,24
Aselsan18,44-3,20-23,42
Aslan Çimento23,22-0,94-17,54
Ata GMYO3,942,34-1,75
Atakule GMYO0,990,00-24,76
Atlantis Yatırım Holding0,39-7,14116,67
Atlas Yat. Ort.0,80-2,44-6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat9,160,1123,80
Avrasya GMYO1,40-2,1059,09
Avrasya Petrol ve Tur.1,150,006,48
Avrasya Stratejik GMYF1.268,700,011,80
Avrupa Yatırım Holding2,35-6,75-3,29
Ayen Enerji2,27-3,81-3,40
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,690,0022,88
Aygaz8,94-1,54-10,10
Bagfaş5,57-2,4515,56
Bak Ambalaj4,610,00-9,07
Balatacılar Balatacılık0,270,00-18,18
Bantaş Ambalaj1,53-2,5521,91
Banvit13,90-2,4628,82
Baştaş Başkent Çimento1,790,00-11,39
Batı Çimento1,66-1,19-31,12
Batısöke Çimento0,85-1,16-22,02
Bera Holding1,810,00-12,14
Berkosan Yalıtım1,51-0,66-16,57
Beşiktaş Futbol Yat.1,410,00-12,96
Beyaz Filo3,031,3410,99
Bilici Yatırım1,63-0,6128,90
Bim Mağazalar78,60-2,06-9,66
Birko Mensucat0,250,00-16,67
Birlik Mensucat0,65-1,52-44,44
Bizim Mağazaları7,00-2,782,94
Bolu Çimento2,46-0,40-28,28
Bomonti Elektrik0,85-2,3077,08
Borusan Mannesmann7,79-1,5211,14
Borusan Yat. Paz.34,801,75-3,94
Bosch Fren Sistemleri152,00-0,39-0,51
Bossa3,897,46-7,47
Boyner Perakende Yat.4,881,6723,86
Brisa5,850,00-7,58
Burçelik2,73-0,36-14,95
Burçelik Vana1,471,38-0,68
Bursa Çimento4,053,05-7,95
Carrefoursa2,86-1,04-17,82
Ceo Event Medya5,13-0,39
Coca Cola İçecek27,800,00-5,97
Cosmos Yat. Holding1,124,6715,46
Credıtwest Faktorıng1,030,98-0,96
Çelebi85,500,2946,54
Çelik Halat4,10-2,61-24,11
Çemaş Döküm0,700,00-7,89
Çemtaş5,151,98-15,30
Çimbeton25,60-1,23-10,49
Çimentaş14,98-1,9617,95
Çimsa6,130,00-18,81
Çuhadaroğlu Metal1,83-2,142,81
Dagi Giyim1,440,0016,13
Dagi Yatırım Holding1,71-1,1669,31
Dardanel0,990,00-10,00
Datagate Bilgisayar5,82-4,2835,98
Demısaş Döküm2,63-2,2314,46
Denge Holding1,98-19,8470,69
Deniz GMYO2,99-0,99-1,64
Denizbank17,46-2,46-8,59
Denizli Cam8,94-1,87-22,40
Derimod8,05-0,86-7,15
Desa Deri2,530,0046,24
Despec Bilgisayar2,76-1,081,04
Deva Holding5,45-2,5065,65
Diriteks Diriliş Tekstil0,700,00-10,26
Ditaş Doğan5,29-2,763,34
DO-CO531,802,5311,07
Doğan Burda3,60-7,4619,60
Doğan Holding1,08-0,9215,97
Doğtaş Kelebek Mobilya1,013,06-17,21
Doğusan1,10-2,65-49,18
Doğuş GMYO2,81-1,4033,18
Doğuş Otomotiv4,11-1,20-5,30
Döktaş Dökümcülük13,23-2,0062,33
Duran Doğan Basım4,70-5,05-7,84
Dyo Boya2,92-2,670,69
Eczacıbaşı İlaç2,390,00-1,47
Eczacıbaşı Yatırım5,92-1,33-7,53
Edip Gayrimenkul0,610,00-20,78
Ege Endüstri487,902,8256,81
Ege Gübre22,80-1,7210,22
Ege Profil9,250,004,28
Ege Seramik2,74-2,14-7,47
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,27-3,5712,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,110,0010,00
Egeplast4,02-0,744,69
Ekiz Kimya0,280,00-15,15
Emek Elektrik0,730,00-25,51
Eminiş Ambalaj0,901,12-23,08
Emlak Konut GMYO1,160,00-20,37
Enerjisa Enerji5,40-1,2814,69
Enka İnşaat5,25-1,3218,13
Erbosan15,440,651,55
Ereğli Demir Çelik7,741,3126,85
Ersu Gıda0,840,00-8,70
Escort Teknoloji0,70-1,41-7,89
Etiler Gıda1,270,00-40,38
Euro Kapital Yat. Ort.0,744,234,23
Euro Trend Yat. Ort.0,610,00-4,69
Euro Yat. Ort.0,631,610,00
Euro Yatırım Holding1,37-2,14149,09
Fenerbahçe Futbol7,360,146,36
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,74-1,083,01
F-M İzmit Piston15,26-1,99-0,72
Fonet Bilgi Teknolojileri8,197,48139,47
Ford Otosan56,25-1,7518,40
Formet Çelik Kapı4,91-1,41286,61
Frigo Pak Gıda2,752,2361,76
Galatasaray Sportif1,40-1,4112,90
Garanti Bankası8,21-1,793,14
Garanti Faktoring3,001,6951,52
Garanti Yat. Ort.0,61-1,61-20,28
Gedik Y. Men. Değ.3,47-0,2913,65
Gedik Yatırım Holding2,72-2,8615,74
Gediz Ambalaj4,820,2119,18
Gentaş1,55-3,73-7,48
Gersan Elektrik1,86-2,11-23,78
Global Men. Değ.0,49-2,004,26
Global Yat. Holding2,950,00-1,34
Good-Year2,640,00-20,44
Göltaş Çimento10,16-1,45-18,26
Gözde Girişim2,82-0,705,62
GSD Denizcilik1,48-0,6728,70
GSD Holding0,820,002,50
Gübre Fabrik.2,53-1,56-14,53
Güler Yat. Holding1,130,005,61
Güneş Sigorta1,000,00-33,33
Halk GMYO0,73-2,674,92
Halk Sigorta0,911,113,11
Hatay Tekstil4,394,2811,14
Hedef Girişim1,19-1,652,59
Hektaş12,742,8237,43
HUB Girişim2,63-2,5939,89
Hürriyet Gzt.0,75-1,32-19,35
ICBC Turkey Bank3,340,30-32,25
İdealist Danışmanlık11,59-10,577,31
İdealist GMYO1,88-14,5515,34
İhlas Ev Aletleri1,211,68266,67
İhlas Gayrimenkul0,850,00-9,53
İhlas Gazetecilik2,082,46240,98
İhlas Holding0,450,0040,63
İhlas Yayın Holding0,590,0078,79
İndeks Bilgisayar6,54-1,9517,44
Info Yatırım1,981,0292,23
İntema6,80-2,3013,40
İpek Doğal Enerji5,150,00-4,10
İskenderun Demir Çelik6,50-2,4038,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:30
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