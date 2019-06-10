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Borsada günlük işlemler (1)

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:33
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,620,62-16,92
Acıpayam Selüloz3,392,423,99
Adana Çimento (A)6,39-0,785,62
Adana Çimento (B)4,49-0,889,25
Adana Çimento (C)1,081,89-23,40
Adel Kalemcilik10,055,13-8,64
Adese Alışveriş Ticaret0,933,33-60,26
Afyon Çimento3,812,14-16,99
Ak Enerji0,52-1,89-17,46
Akbank6,451,109,60
Akçansa6,360,63-2,78
Akdenız Güvenlık Hız.1,341,52-33,33
Akfen GMYO1,520,66-7,88
Akın Tekstil8,55-1,04-9,52
Akiş GMYO2,230,45-7,51
Akmerkez GMYO18,561,5320,30
Aksa8,852,0833,39
Aksa Enerji2,401,27-10,45
Aksigorta4,40-0,9040,15
Aksu Enerji7,93-1,492,72
Alarko Carrıer32,74-0,24-16,82
Alarko GMYO42,921,321,65
Alarko Holding2,972,7752,28
Albaraka Türk1,202,56-1,64
Alcatel Lucent Teletaş6,61-1,0514,76
Alkim Kağıt3,711,093,23
Alkim Kimya24,780,0815,04
Altınyağ0,362,86-18,18
Altınyunus Çeşme3,950,00-4,82
Anadolu Cam2,831,4310,34
Anadolu Efes19,59-2,00-2,41
Anadolu Grubu Holding10,251,180,10
Anadolu Hayat Emek.5,100,39-10,44
Anadolu Isuzu6,971,4612,78
Anadolu Sigorta4,050,003,17
Anel Elektrik1,701,194,94
Arçelik17,47-2,2910,64
Arena Bilgisayar3,291,23-25,40
Armada Bilgisayar9,60-0,103,34
Arsan Tekstil1,781,149,88
Artı Yatırım Holding1,020,9917,24
Aselsan19,051,87-20,89
Aslan Çimento23,441,82-16,76
Ata GMYO3,850,26-3,99
Atakule GMYO0,994,21-24,76
Atlantis Yatırım Holding0,420,00133,33
Atlas Yat. Ort.0,825,13-4,65
AvivaSA Emeklilik Hayat9,15-0,3323,67
Avrasya GMYO1,430,0062,50
Avrasya Petrol ve Tur.1,15-0,866,48
Avrasya Stratejik GMYF1.268,600,021,79
Avrupa Yatırım Holding2,52-4,553,70
Ayen Enerji2,36-2,480,43
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,692,4222,88
Aygaz9,081,11-8,69
Bagfaş5,712,7018,46
Bak Ambalaj4,61-0,43-9,07
Balatacılar Balatacılık0,270,00-18,18
Bantaş Ambalaj1,57-2,4825,10
Banvit14,250,2832,07
Baştaş Başkent Çimento1,79-0,56-11,39
Batı Çimento1,681,82-30,29
Batısöke Çimento0,861,18-21,10
Bera Holding1,810,00-12,14
Berkosan Yalıtım1,520,66-16,02
Beşiktaş Futbol Yat.1,411,44-12,96
Beyaz Filo2,995,289,52
Bilici Yatırım1,641,8629,69
Bim Mağazalar80,25-2,19-7,76
Birko Mensucat0,254,17-16,67
Birlik Mensucat0,663,13-43,59
Bizim Mağazaları7,201,555,88
Bolu Çimento2,47-0,40-27,99
Bomonti Elektrik0,870,0081,25
Borusan Mannesmann7,912,3312,85
Borusan Yat. Paz.34,200,71-5,60
Bosch Fren Sistemleri152,600,33-0,11
Bossa3,622,26-13,89
Boyner Perakende Yat.4,800,4221,83
Brisa5,851,56-7,58
Burçelik2,741,11-14,64
Burçelik Vana1,450,00-2,03
Bursa Çimento3,931,29-10,68
Carrefoursa2,894,33-16,95
Ceo Event Medya5,152,18
Coca Cola İçecek27,80-0,07-5,97
Cosmos Yat. Holding1,070,0010,31
Credıtwest Faktorıng1,020,99-1,92
Çelebi85,251,0146,11
Çelik Halat4,214,21-22,08
Çemaş Döküm0,70-1,41-7,89
Çemtaş5,052,02-16,94
Çimbeton25,921,01-9,37
Çimentaş15,28-0,6520,31
Çimsa6,133,03-18,81
Çuhadaroğlu Metal1,871,085,06
Dagi Giyim1,44-2,7016,13
Dagi Yatırım Holding1,73-1,7071,29
Dardanel0,990,00-10,00
Datagate Bilgisayar6,085,5642,06
Demısaş Döküm2,691,5117,08
Denge Holding2,478,33112,93
Deniz GMYO3,020,00-0,66
Denizbank17,90-1,05-6,28
Denizli Cam9,113,05-20,92
Derimod8,12-1,10-6,34
Desa Deri2,53-1,9446,24
Despec Bilgisayar2,791,822,14
Deva Holding5,592,9569,91
Diriteks Diriliş Tekstil0,70-2,78-10,26
Ditaş Doğan5,443,626,27
DO-CO518,700,148,33
Doğan Burda3,892,3729,24
Doğan Holding1,091,8717,04
Doğtaş Kelebek Mobilya0,981,03-19,67
Doğusan1,131,80-47,79
Doğuş GMYO2,85-1,0435,07
Doğuş Otomotiv4,162,21-4,15
Döktaş Dökümcülük13,506,3065,64
Duran Doğan Basım4,950,61-2,94
Dyo Boya3,004,173,45
Eczacıbaşı İlaç2,390,42-1,47
Eczacıbaşı Yatırım6,000,84-6,28
Edip Gayrimenkul0,610,00-20,78
Ege Endüstri474,504,2452,50
Ege Gübre23,200,7812,15
Ege Profil9,250,004,28
Ege Seramik2,801,45-5,44
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,283,7016,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast4,051,255,47
Ekiz Kimya0,283,70-15,15
Emek Elektrik0,730,00-25,51
Eminiş Ambalaj0,890,00-23,93
Emlak Konut GMYO1,162,65-20,37
Enerjisa Enerji5,470,1816,17
Enka İnşaat5,320,0019,71
Erbosan15,340,660,89
Ereğli Demir Çelik7,642,0025,21
Ersu Gıda0,840,00-8,70
Escort Teknoloji0,710,00-6,58
Etiler Gıda1,27-7,30-40,38
Euro Kapital Yat. Ort.0,71-1,390,00
Euro Trend Yat. Ort.0,610,00-4,69
Euro Yat. Ort.0,620,00-1,59
Euro Yatırım Holding1,401,45154,55
Fenerbahçe Futbol7,352,806,21
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,772,214,14
F-M İzmit Piston15,570,061,29
Fonet Bilgi Teknolojileri7,62-1,55122,81
Ford Otosan57,250,2620,50
Formet Çelik Kapı4,98-4,05292,13
Frigo Pak Gıda2,693,8658,24
Galatasaray Sportif1,420,7114,52
Garanti Bankası8,36-0,485,03
Garanti Faktoring2,951,7248,99
Garanti Yat. Ort.0,621,64-18,97
Gedik Y. Men. Değ.3,48-0,2913,97
Gedik Yatırım Holding2,800,0019,15
Gediz Ambalaj4,813,4418,93
Gentaş1,615,92-3,90
Gersan Elektrik1,903,26-22,14
Global Men. Değ.0,508,706,38
Global Yat. Holding2,951,72-1,34
Good-Year2,642,72-20,44
Göltaş Çimento10,313,31-17,06
Gözde Girişim2,841,796,37
GSD Denizcilik1,49-1,3229,57
GSD Holding0,820,002,50
Gübre Fabrik.2,571,18-13,18
Güler Yat. Holding1,13-1,745,61
Güneş Sigorta1,002,04-33,33
Halk GMYO0,751,357,79
Halk Sigorta0,901,121,98
Hatay Tekstil4,210,726,58
Hedef Girişim1,211,684,31
Hektaş12,393,0833,66
HUB Girişim2,70-2,1743,62
Hürriyet Gzt.0,764,11-18,28
ICBC Turkey Bank3,33-0,89-32,45
İdealist Danışmanlık12,963,8520,00
İdealist GMYO2,2019,5734,97
İhlas Ev Aletleri1,195,31260,61
İhlas Gayrimenkul0,851,19-9,53
İhlas Gazetecilik2,032,53232,79
İhlas Holding0,452,2740,63
İhlas Yayın Holding0,590,0078,79
İndeks Bilgisayar6,674,7119,78
Info Yatırım1,96-2,9790,29
İntema6,96-2,3816,06
İpek Doğal Enerji5,151,18-4,10
İskenderun Demir Çelik6,663,7442,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:33
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