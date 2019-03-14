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Borsada günlük işlemler (1)

14 Mart 2019 Perşembe 18:55
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,510,00-22,56
Acıpayam Selüloz3,90-0,5119,63
Adana Çimento (A)6,860,5913,39
Adana Çimento (B)4,891,2418,98
Adana Çimento (C)1,300,00-7,80
Adel Kalemcilik11,75-0,346,82
Adese Alışveriş Ticaret2,200,46-5,98
Afyon Çimento4,670,651,74
Ak Enerji0,610,00-3,17
Akbank6,57-0,6111,64
Akçansa7,470,131,63
Akdenız Güvenlık Hız.2,230,4510,95
Akfen GMYO1,740,005,45
Akın Tekstil9,28-0,11-1,80
Akiş GMYO2,670,384,30
Akmerkez GMYO17,100,294,46
Aksa9,200,0023,32
Aksa Enerji2,831,075,60
Aksigorta4,452,5341,75
Aksu Enerji8,580,0011,14
Alarko Carrıer40,70-0,633,40
Alarko GMYO47,48-0,425,70
Alarko Holding2,78-1,0734,30
Albaraka Türk1,536,2525,41
Alcatel Lucent Teletaş7,600,0031,94
Alkim Kağıt4,260,952,65
Alkim Kimya25,781,028,78
Altınyağ0,6219,2340,91
Altınyunus Çeşme4,15-0,240,00
Anadolu Cam3,191,2719,03
Anadolu Efes20,000,10-2,91
Anadolu Grubu Holding12,63-0,7923,34
Anadolu Hayat Emek.5,75-0,86-4,33
Anadolu Isuzu7,450,2720,55
Anadolu Sigorta4,180,001,46
Anel Elektrik1,740,007,41
Arçelik19,803,5025,40
Arena Bilgisayar3,580,56-18,82
Armada Bilgisayar9,240,00-0,54
Arsan Tekstil1,733,596,79
Artı Yatırım Holding0,992,0613,79
Aselsan22,981,50-4,57
Aslan Çimento27,320,59-2,98
Ata GMYO3,900,26-2,74
Atakule GMYO1,280,00-2,72
Atlantik Petrol Ürünleri0,79
Atlantis Yatırım Holding0,489,09166,67
Atlas Yat. Ort.2,085,05141,86
AvivaSA Emeklilik Hayat8,660,9312,91
Avrasya GMYO1,300,0047,73
Avrasya Petrol ve Tur.1,253,3115,74
Avrasya Stratejik GMYF1.259,100,011,03
Avrupa Yatırım Holding2,60-2,267,00
Ayen Enerji3,074,4230,64
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,53-0,657,75
Aygaz12,043,176,27
Bagfaş5,300,009,96
Bak Ambalaj5,130,001,18
Balatacılar Balatacılık0,410,0024,24
Bantaş Ambalaj1,50-0,6619,52
Banvit10,330,29-4,26
Baştaş Başkent Çimento1,870,54-7,43
Batı Çimento2,370,85-1,66
Batısöke Çimento1,05-0,94-3,67
Bera Holding1,930,00-6,31
Berkosan Yalıtım1,72-0,58-4,97
Beşiktaş Futbol Yat.1,57-0,63-3,09
Beyaz Filo3,99-0,7546,15
Bilici Yatırım1,75-1,6928,68
Bim Mağazalar84,80-1,85-2,53
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat0,815,19-30,77
Bizim Mağazaları8,383,9723,24
Bolu Çimento3,341,21-2,62
Bomonti Elektrik0,911,1189,58
Borusan Mannesmann9,944,0827,44
Borusan Yat. Paz.38,380,212,02
Bosch Fren Sistemleri174,400,297,65
Bossa4,73-3,6712,51
Boyner Perakende Yat.4,230,957,36
Brisa7,470,4018,01
Burçelik3,360,304,67
Burçelik Vana1,61-1,838,78
Bursa Çimento4,64-1,285,45
Carrefoursa3,561,142,30
Coca Cola İçecek34,16-2,6210,62
Cosmos Yat. Holding0,960,00-1,03
Credıtwest Faktorıng1,21-0,8216,35
Çelebi68,454,037,97
Çelik Halat5,740,17-4,33
Çemaş Döküm0,770,001,32
Çemtaş5,840,52-3,95
Çimbeton28,90-0,411,05
Çimentaş11,120,09-12,44
Çimsa7,06-0,14-6,49
Çuhadaroğlu Metal1,970,5110,67
Dagi Giyim1,47-0,6818,55
Dagi Yatırım Holding1,35-0,7433,66
Dardanel1,080,93-1,82
Datagate Bilgisayar8,360,0095,33
Demısaş Döküm3,117,6125,40
Denge Holding2,846,77144,83
Deniz GMYO3,080,331,32
Denizbank14,751,30-22,77
Denizli Cam10,85-0,91-5,82
Derimod9,10-0,874,96
Desa Deri1,938,4311,56
Despec Bilgisayar3,38-3,433,05
Deva Holding4,25-2,5229,18
Diriteks Diriliş Tekstil0,650,00-16,67
Ditaş Doğan6,012,219,67
DO-CO448,800,20-6,27
Doğan Burda3,000,33-0,33
Doğan Holding1,262,4423,53
Doğtaş Kelebek Mobilya1,150,88-5,74
Doğusan1,71-3,39-29,05
Doğuş GMYO2,150,471,90
Doğuş Otomotiv5,15-0,3918,66
Döktaş Dökümcülük9,651,5818,40
Duran Doğan Basım6,525,8427,84
Dyo Boya2,882,13-0,69
Eczacıbaşı İlaç3,07-1,2912,45
Eczacıbaşı Yatırım8,360,0016,11
Edip Gayrimenkul0,822,506,49
Ege Endüstri474,701,6537,99
Ege Gübre26,48-1,1222,03
Ege Profil13,27-0,2349,61
Ege Seramik3,54-0,565,67
Egeli & Co Tarım Girişim0,14-6,677,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,30-6,2525,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast3,941,032,60
Ekiz Kimya0,300,00-9,09
Emek Elektrik0,88-2,22-10,20
Eminiş Ambalaj1,011,00-13,68
Emlak Konut GMYO1,655,1010,00
Enerjisa Enerji5,64-1,0510,59
Enka İnşaat5,000,819,17
Erbosan66,500,006,57
Ereğli Demir Çelik9,162,4626,87
Ersu Gıda0,86-1,15-6,52
Escort Teknoloji0,670,00-11,84
Etiler Gıda2,05-2,38-3,76
Euro Kapital Yat. Ort.0,722,861,41
Euro Trend Yat. Ort.0,620,00-3,13
Euro Yat. Ort.0,623,33-1,59
Euro Yatırım Holding0,727,4630,91
Fenerbahçe Futbol6,781,65-2,02
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,050,0014,66
F-M İzmit Piston17,300,290,29
Fonet Bilgi Teknolojileri5,36-8,5356,73
Ford Otosan50,451,220,90
Formet Çelik Kapı5,07-1,55299,21
Frigo Pak Gıda1,731,171,76
Galatasaray Sportif1,330,767,26
Garanti Bankası9,08-0,8714,07
Garanti Faktoring3,952,6099,49
Garanti Yat. Ort.0,65-1,52-17,72
Gedik Y. Men. Değ.3,75-0,5316,46
Gedik Yatırım Holding3,25-0,3138,30
Gediz Ambalaj4,561,339,88
Gentaş1,99-1,4912,43
Gersan Elektrik2,47-0,401,22
Global Men. Değ.0,492,084,26
Global Yat. Holding3,55-0,2818,73
Good-Year3,531,152,62
Göltaş Çimento11,411,42-8,21
Gözde Girişim3,391,5026,97
GSD Denizcilik1,62-0,6140,87
GSD Holding1,093,8136,25
Gübre Fabrik.3,080,334,05
Güler Yat. Holding1,180,0010,28
Güneş Sigorta1,644,469,33
Halk GMYO0,740,005,71
Halk Sigorta1,130,002,73
Hatay Tekstil4,16-0,725,32
Hedef Girişim1,191,712,59
Hektaş11,47-0,6923,73
HUB Girişim2,42-0,4128,72
Hürriyet Gzt.0,942,171,08
ICBC Turkey Bank3,970,51-19,47
İdealist Danışmanlık18,783,3073,89
İdealist GMYO2,25-2,1738,04
İhlas Ev Aletleri0,872,35163,64
İhlas Gayrimenkul0,89-1,11-5,27
İhlas Gazetecilik0,673,089,84
İhlas Holding0,425,0031,25
İhlas Yayın Holding0,489,0945,45
İndeks Bilgisayar8,233,2637,86
Info Yatırım1,561,3051,46
İntema8,030,3733,91
İpek Doğal Enerji4,752,59-11,55
İskenderun Demir Çelik7,302,1028,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:55
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