Borsada günlük işlemler (1)28 Aralık 2018 Cuma 18:40
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,18
|-9,92
|68,99
|Acıpayam Selüloz
|3,25
|-3,85
|25,45
|Adana Çimento (A)
|6,00
|0,00
|12,03
|Adana Çimento (B)
|4,08
|0,25
|8,62
|Adana Çimento (C)
|1,39
|0,00
|77,21
|Adel Kalemcilik
|10,99
|0,00
|-29,21
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,22
|-13,62
|11,56
|Afyon Çimento
|4,57
|0,22
|-41,26
|Ak Enerji
|0,62
|-1,59
|-31,87
|Akbank
|6,84
|0,15
|-27,57
|Akçansa
|7,14
|0,71
|-30,25
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,99
|1,02
|-62,48
|Akfen GMYO
|1,56
|-0,64
|-35,27
|Akın Tekstil
|9,31
|0,87
|-34,02
|Akiş GMYO
|2,53
|-1,94
|-9,38
|Akmerkez GMYO
|16,40
|1,30
|-12,06
|Aksa
|7,44
|-0,27
|-37,92
|Aksa Enerji
|2,71
|0,37
|-34,38
|Aksigorta
|3,70
|0,82
|22,00
|Aksu Enerji
|7,76
|0,13
|46,43
|Alarko Carrıer
|39,42
|-0,45
|-31,47
|Alarko GMYO
|45,36
|0,44
|-7,81
|Alarko Holding
|2,02
|-0,49
|-42,41
|Albaraka Türk
|1,22
|0,00
|-18,86
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,79
|-0,34
|-27,44
|Alkim Kağıt
|4,06
|0,25
|-12,42
|Alkim Kimya
|23,00
|3,05
|-2,99
|Altınyağ
|0,41
|-12,77
|-65,72
|Altınyunus Çeşme
|4,15
|0,00
|-17,82
|Anadolu Cam
|2,57
|0,78
|0,67
|Anadolu Efes
|20,48
|-0,68
|-13,98
|Anadolu Grubu Holding
|10,53
|-1,13
|-55,36
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|0,00
|-25,16
|Anadolu Isuzu
|6,16
|-0,48
|-32,31
|Anadolu Sigorta
|4,15
|0,48
|37,82
|Anel Elektrik
|1,57
|-1,26
|-55,38
|Arçelik
|15,50
|0,13
|-25,38
|Arena Bilgisayar
|4,32
|5,62
|2,13
|Armada Bilgisayar
|9,09
|-0,11
|34,07
|Arsan Tekstil
|1,59
|-0,63
|-9,14
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|0,00
|-6,38
|Aselsan
|23,90
|-0,83
|-24,60
|Aslan Çimento
|27,90
|0,58
|-25,76
|Ata GMYO
|3,97
|-0,50
|-17,12
|Atakule GMYO
|1,47
|-0,68
|-28,29
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,18
|-10,00
|-63,27
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|-11,11
|-18,37
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,59
|-0,78
|-34,60
|Avrasya GMYO
|0,86
|-3,37
|-45,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,08
|-1,82
|-35,71
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.244,20
|0,05
|Avrupa Yatırım Holding
|2,35
|8,80
|92,62
|Ayen Enerji
|2,49
|-0,80
|-48,45
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|1,48
|0,00
|-9,66
|Aygaz
|11,41
|-2,06
|-21,29
|Bagfaş
|4,81
|0,21
|-54,19
|Bak Ambalaj
|5,04
|1,61
|3,53
|Balatacılar Balatacılık
|0,35
|2,94
|-37,50
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|-3,14
|-62,35
|Banvit
|10,69
|-1,02
|-50,09
|Baştaş Başkent Çimento
|2,02
|0,50
|-14,65
|Batı Çimento
|2,42
|-0,41
|-44,89
|Batısöke Çimento
|1,10
|-1,79
|-33,71
|Bera Holding
|2,06
|-0,48
|-33,55
|Berkosan Yalıtım
|1,85
|6,94
|-17,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,60
|0,00
|-60,88
|Beyaz Filo
|2,74
|-7,74
|-91,85
|Bilici Yatırım
|1,35
|-0,74
|-8,86
|Bim Mağazalar
|85,40
|-2,29
|12,31
|Bimeks
|0,07
|16,67
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,28
|-3,45
|-31,71
|Birlik Mensucat
|1,05
|0,96
|-25,53
|Bizim Mağazaları
|6,58
|5,11
|-14,55
|Bolu Çimento
|3,41
|-0,29
|-28,51
|Bomonti Elektrik
|0,48
|0,00
|-55,56
|Borusan Mannesmann
|7,76
|-0,26
|-29,73
|Borusan Yat. Paz.
|37,52
|0,05
|-13,04
|Bosch Fren Sistemleri
|161,90
|-0,31
|-11,62
|Bossa
|6,81
|5,58
|68,15
|Boyner Perakende Yat.
|3,93
|-2,72
|-10,36
|Brisa
|6,22
|-0,64
|-14,44
|Burçelik
|3,09
|0,65
|-19,74
|Burçelik Vana
|1,46
|-2,67
|-16,57
|Bursa Çimento
|4,40
|0,00
|-13,11
|Carrefoursa
|3,49
|0,29
|-37,46
|Coca Cola İçecek
|30,10
|-2,02
|-10,13
|Cosmos Yat. Holding
|0,96
|4,35
|-17,95
|Credıtwest Faktorıng
|1,00
|-0,99
|15,46
|Çelebi
|62,60
|0,08
|83,74
|Çelik Halat
|5,86
|9,74
|56,70
|Çemaş Döküm
|0,75
|2,74
|-59,46
|Çemtaş
|5,80
|-0,51
|43,61
|Çimbeton
|31,26
|16,47
|-15,33
|Çimentaş
|13,06
|19,93
|12,68
|Çimsa
|7,43
|-0,40
|-43,69
|Çuhadaroğlu Metal
|1,77
|-1,12
|-39,59
|Dagi Giyim
|1,27
|-2,31
|-44,05
|Dagi Yatırım Holding
|1,01
|-5,61
|-29,37
|Dardanel
|1,13
|2,73
|-42,05
|Datagate Bilgisayar
|3,94
|-0,51
|-59,47
|Demirören Gazetecilik
|10,10
|-3,44
|284,76
|Demısaş Döküm
|2,47
|-1,20
|77,89
|Denge Holding
|1,09
|0,00
|-42,39
|Deniz GMYO
|3,00
|-2,60
|11,11
|Denizbank
|18,22
|0,94
|396,46
|Denizli Cam
|11,48
|0,17
|-3,29
|Derimod
|8,64
|0,47
|15,05
|Desa Deri
|1,82
|-4,71
|80,20
|Despec Bilgisayar
|3,16
|-0,32
|-11,98
|Deva Holding
|3,26
|0,31
|-25,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-1,39
|-39,32
|Ditaş Doğan
|5,43
|2,84
|-9,44
|DO-CO
|478,70
|-0,48
|131,67
|Doğan Burda
|3,01
|-1,95
|-9,34
|Doğan Holding
|1,01
|-1,94
|16,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|-2,42
|-66,76
|Doğusan
|2,41
|-0,41
|65,07
|Doğuş GMYO
|2,12
|-0,47
|-34,57
|Doğuş Otomotiv
|4,25
|0,71
|-43,63
|Döktaş Dökümcülük
|8,34
|0,60
|-24,18
|Duran Doğan Basım
|5,00
|-0,79
|32,63
|Dyo Boya
|2,86
|-1,04
|-62,42
|Eczacıbaşı İlaç
|2,72
|0,74
|-34,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,16
|-0,56
|-28,61
|Edip Gayrimenkul
|0,76
|1,33
|-35,59
|Ege Endüstri
|339,50
|0,15
|13,20
|Ege Gübre
|21,60
|-0,74
|-15,36
|Ege Profil
|8,86
|-0,78
|-8,31
|Ege Seramik
|3,29
|0,61
|-24,73
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|3,94
|4,23
|-15,81
|Ekiz Kimya
|0,34
|3,03
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,97
|-1,02
|-38,44
|Eminiş Ambalaj
|1,17
|-0,85
|-74,78
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|-0,65
|-41,48
|Enerjisa Enerji
|5,01
|0,00
|Enka İnşaat
|4,49
|-0,66
|-16,45
|Erbosan
|62,05
|-0,72
|-21,77
|Ereğli Demir Çelik
|7,11
|0,00
|-23,87
|Ersu Gıda
|0,89
|-1,11
|-32,06
|Escort Teknoloji
|0,75
|-1,32
|-40,48
|Etiler Gıda
|2,15
|0,00
|-54,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,69
|-1,43
|-37,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|-1,56
|-32,44
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-25,58
|Euro Yatırım Holding
|0,54
|1,89
|-11,48
|Fenerbahçe Futbol
|6,82
|-0,15
|-58,19
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|-11,11
|-80,30
|F-M İzmit Piston
|17,19
|0,59
|37,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,28
|0,92
|-33,33
|Ford Otosan
|50,65
|0,20
|-10,84
|Formet Çelik Kapı
|1,29
|1,57
|Frigo Pak Gıda
|1,73
|2,37
|82,11
|Galatasaray Sportif
|1,22
|0,00
|-41,84
|Garanti Bankası
|7,96
|-1,36
|-22,54
|Garanti Faktoring
|1,98
|-0,50
|-39,26
|Garanti Yat. Ort.
|0,79
|-3,66
|12,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,18
|-1,24
|26,19
|Gedik Yatırım Holding
|2,30
|-3,77
|66,67
|Gediz Ambalaj
|4,11
|0,49
|13,69
|Gentaş
|1,78
|-0,56
|18,66
|Gersan Elektrik
|3,08
|1,32
|-34,61
|Global Men. Değ.
|0,47
|2,17
|4,44
|Global Yat. Holding
|2,99
|-1,64
|-17,17
|Good-Year
|3,40
|0,00
|-18,23
|Göltaş Çimento
|12,47
|-1,97
|-51,50
|Gözde Girişim
|2,67
|0,00
|-52,83
|GSD Denizcilik
|1,15
|-2,54
|-14,81
|GSD Holding
|0,79
|0,00
|9,72
|Gübre Fabrik.
|3,00
|1,01
|-29,08
|Güler Yat. Holding
|1,07
|1,90
|-7,76
|Güneş Sigorta
|1,48
|-0,67
|-10,30
|Halk GMYO
|0,69
|0,00
|-24,40
|Halk Sigorta
|1,14
|2,70
|-14,39
|Hatay Tekstil
|3,83
|-3,77
|-22,94
|Hedef Girişim
|1,13
|-0,88
|-43,12
|Hektaş
|9,18
|0,44
|31,14
|HUB Girişim
|1,88
|-0,53
|57,98
|Hürriyet Gzt.
|0,93
|-2,11
|-30,60
|ICBC Turkey Bank
|4,91
|-2,00
|7,68
|İdealist Danışmanlık
|10,60
|0,00
|76,67
|İdealist GMYO
|1,63
|0,62
|-20,10
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|-8,82
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|-15,32
|-46,43
|İhlas Gazetecilik
|0,59
|-9,23
|-50,00
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|-39,62
|İhlas Yayın Holding
|0,33
|0,00
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|5,63
|3,11
|-44,91
|Info Yatırım
|1,03
|0,00
|-12,71
|İntema
|18,61
|-0,48
|-23,54
|İpek Doğal Enerji
|5,28
|0,00
|-1,68
|İskenderun Demir Çelik
|5,64
|-0,18
|15,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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