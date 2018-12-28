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Borsada günlük işlemler (1)

28 Aralık 2018 Cuma 18:40
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım2,18-9,9268,99
Acıpayam Selüloz3,25-3,8525,45
Adana Çimento (A)6,000,0012,03
Adana Çimento (B)4,080,258,62
Adana Çimento (C)1,390,0077,21
Adel Kalemcilik10,990,00-29,21
Adese Alışveriş Ticaret2,22-13,6211,56
Afyon Çimento4,570,22-41,26
Ak Enerji0,62-1,59-31,87
Akbank6,840,15-27,57
Akçansa7,140,71-30,25
Akdenız Güvenlık Hız.1,991,02-62,48
Akfen GMYO1,56-0,64-35,27
Akın Tekstil9,310,87-34,02
Akiş GMYO2,53-1,94-9,38
Akmerkez GMYO16,401,30-12,06
Aksa7,44-0,27-37,92
Aksa Enerji2,710,37-34,38
Aksigorta3,700,8222,00
Aksu Enerji7,760,1346,43
Alarko Carrıer39,42-0,45-31,47
Alarko GMYO45,360,44-7,81
Alarko Holding2,02-0,49-42,41
Albaraka Türk1,220,00-18,86
Alcatel Lucent Teletaş5,79-0,34-27,44
Alkim Kağıt4,060,25-12,42
Alkim Kimya23,003,05-2,99
Altınyağ0,41-12,77-65,72
Altınyunus Çeşme4,150,00-17,82
Anadolu Cam2,570,780,67
Anadolu Efes20,48-0,68-13,98
Anadolu Grubu Holding10,53-1,13-55,36
Anadolu Hayat Emek.5,850,00-25,16
Anadolu Isuzu6,16-0,48-32,31
Anadolu Sigorta4,150,4837,82
Anel Elektrik1,57-1,26-55,38
Arçelik15,500,13-25,38
Arena Bilgisayar4,325,622,13
Armada Bilgisayar9,09-0,1134,07
Arsan Tekstil1,59-0,63-9,14
Artı Yatırım Holding0,880,00-6,38
Aselsan23,90-0,83-24,60
Aslan Çimento27,900,58-25,76
Ata GMYO3,97-0,50-17,12
Atakule GMYO1,47-0,68-28,29
Atlantik Petrol Ürünleri0,79-43,17
Atlantis Yatırım Holding0,18-10,00-63,27
Atlas Yat. Ort.0,80-11,11-18,37
AvivaSA Emeklilik Hayat7,59-0,78-34,60
Avrasya GMYO0,86-3,37-45,57
Avrasya Petrol ve Tur.1,08-1,82-35,71
Avrasya Stratejik GMYF1.244,200,05
Avrupa Yatırım Holding2,358,8092,62
Ayen Enerji2,49-0,80-48,45
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,480,00-9,66
Aygaz11,41-2,06-21,29
Bagfaş4,810,21-54,19
Bak Ambalaj5,041,613,53
Balatacılar Balatacılık0,352,94-37,50
Bantaş Ambalaj1,54-3,14-62,35
Banvit10,69-1,02-50,09
Baştaş Başkent Çimento2,020,50-14,65
Batı Çimento2,42-0,41-44,89
Batısöke Çimento1,10-1,79-33,71
Bera Holding2,06-0,48-33,55
Berkosan Yalıtım1,856,94-17,04
Beşiktaş Futbol Yat.1,600,00-60,88
Beyaz Filo2,74-7,74-91,85
Bilici Yatırım1,35-0,74-8,86
Bim Mağazalar85,40-2,2912,31
Bimeks0,0716,67-75,00
Birko Mensucat0,28-3,45-31,71
Birlik Mensucat1,050,96-25,53
Bizim Mağazaları6,585,11-14,55
Bolu Çimento3,41-0,29-28,51
Bomonti Elektrik0,480,00-55,56
Borusan Mannesmann7,76-0,26-29,73
Borusan Yat. Paz.37,520,05-13,04
Bosch Fren Sistemleri161,90-0,31-11,62
Bossa6,815,5868,15
Boyner Perakende Yat.3,93-2,72-10,36
Brisa6,22-0,64-14,44
Burçelik3,090,65-19,74
Burçelik Vana1,46-2,67-16,57
Bursa Çimento4,400,00-13,11
Carrefoursa3,490,29-37,46
Coca Cola İçecek30,10-2,02-10,13
Cosmos Yat. Holding0,964,35-17,95
Credıtwest Faktorıng1,00-0,9915,46
Çelebi62,600,0883,74
Çelik Halat5,869,7456,70
Çemaş Döküm0,752,74-59,46
Çemtaş5,80-0,5143,61
Çimbeton31,2616,47-15,33
Çimentaş13,0619,9312,68
Çimsa7,43-0,40-43,69
Çuhadaroğlu Metal1,77-1,12-39,59
Dagi Giyim1,27-2,31-44,05
Dagi Yatırım Holding1,01-5,61-29,37
Dardanel1,132,73-42,05
Datagate Bilgisayar3,94-0,51-59,47
Demirören Gazetecilik10,10-3,44284,76
Demısaş Döküm2,47-1,2077,89
Denge Holding1,090,00-42,39
Deniz GMYO3,00-2,6011,11
Denizbank18,220,94396,46
Denizli Cam11,480,17-3,29
Derimod8,640,4715,05
Desa Deri1,82-4,7180,20
Despec Bilgisayar3,16-0,32-11,98
Deva Holding3,260,31-25,57
Diriteks Diriliş Tekstil0,71-1,39-39,32
Ditaş Doğan5,432,84-9,44
DO-CO478,70-0,48131,67
Doğan Burda3,01-1,95-9,34
Doğan Holding1,01-1,9416,09
Doğtaş Kelebek Mobilya1,21-2,42-66,76
Doğusan2,41-0,4165,07
Doğuş GMYO2,12-0,47-34,57
Doğuş Otomotiv4,250,71-43,63
Döktaş Dökümcülük8,340,60-24,18
Duran Doğan Basım5,00-0,7932,63
Dyo Boya2,86-1,04-62,42
Eczacıbaşı İlaç2,720,74-34,93
Eczacıbaşı Yatırım7,16-0,56-28,61
Edip Gayrimenkul0,761,33-35,59
Ege Endüstri339,500,1513,20
Ege Gübre21,60-0,74-15,36
Ege Profil8,86-0,78-8,31
Ege Seramik3,290,61-24,73
Egeli & Co Tarım Girişim0,120,00-82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım0,230,00-51,06
Egeli&Co Yatırım Holding0,090,00-55,00
Egeplast3,944,23-15,81
Ekiz Kimya0,343,03-40,35
Emek Elektrik0,97-1,02-38,44
Eminiş Ambalaj1,17-0,85-74,78
Emlak Konut GMYO1,52-0,65-41,48
Enerjisa Enerji5,010,00
Enka İnşaat4,49-0,66-16,45
Erbosan62,05-0,72-21,77
Ereğli Demir Çelik7,110,00-23,87
Ersu Gıda0,89-1,11-32,06
Escort Teknoloji0,75-1,32-40,48
Etiler Gıda2,150,00-54,16
Euro Kapital Yat. Ort.0,69-1,43-37,10
Euro Trend Yat. Ort.0,63-1,56-32,44
Euro Yat. Ort.0,62-1,59-25,58
Euro Yatırım Holding0,541,89-11,48
Fenerbahçe Futbol6,82-0,15-58,19
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,72-11,11-80,30
F-M İzmit Piston17,190,5937,20
Fonet Bilgi Teknolojileri3,280,92-33,33
Ford Otosan50,650,20-10,84
Formet Çelik Kapı1,291,57
Frigo Pak Gıda1,732,3782,11
Galatasaray Sportif1,220,00-41,84
Garanti Bankası7,96-1,36-22,54
Garanti Faktoring1,98-0,50-39,26
Garanti Yat. Ort.0,79-3,6612,62
Gedik Y. Men. Değ.3,18-1,2426,19
Gedik Yatırım Holding2,30-3,7766,67
Gediz Ambalaj4,110,4913,69
Gentaş1,78-0,5618,66
Gersan Elektrik3,081,32-34,61
Global Men. Değ.0,472,174,44
Global Yat. Holding2,99-1,64-17,17
Good-Year3,400,00-18,23
Göltaş Çimento12,47-1,97-51,50
Gözde Girişim2,670,00-52,83
GSD Denizcilik1,15-2,54-14,81
GSD Holding0,790,009,72
Gübre Fabrik.3,001,01-29,08
Güler Yat. Holding1,071,90-7,76
Güneş Sigorta1,48-0,67-10,30
Halk GMYO0,690,00-24,40
Halk Sigorta1,142,70-14,39
Hatay Tekstil3,83-3,77-22,94
Hedef Girişim1,13-0,88-43,12
Hektaş9,180,4431,14
HUB Girişim1,88-0,5357,98
Hürriyet Gzt.0,93-2,11-30,60
ICBC Turkey Bank4,91-2,007,68
İdealist Danışmanlık10,600,0076,67
İdealist GMYO1,630,62-20,10
İhlas Ev Aletleri0,31-8,82-39,22
İhlas Gayrimenkul1,05-15,32-46,43
İhlas Gazetecilik0,59-9,23-50,00
İhlas Holding0,320,00-39,62
İhlas Yayın Holding0,330,00-35,29
İndeks Bilgisayar5,633,11-44,91
Info Yatırım1,030,00-12,71
İntema18,61-0,48-23,54
İpek Doğal Enerji5,280,00-1,68
İskenderun Demir Çelik5,64-0,1815,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 18:40
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