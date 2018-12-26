THY- Euroleague
0553 313 94 23

Borsada günlük işlemler (1)

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:41
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım2,56-2,6698,45
Acıpayam Selüloz3,434,2632,40
Adana Çimento (A)5,99-0,6611,84
Adana Çimento (B)4,07-0,258,35
Adana Çimento (C)1,41-0,7079,76
Adel Kalemcilik10,97-0,09-29,34
Adese Alışveriş Ticaret3,21-18,1161,31
Afyon Çimento4,600,22-40,87
Ak Enerji0,630,00-30,77
Akbank6,800,89-28,00
Akçansa7,090,57-30,74
Akdenız Güvenlık Hız.2,03-0,98-61,73
Akfen GMYO1,560,65-35,27
Akın Tekstil9,40-2,29-33,38
Akiş GMYO2,570,00-7,95
Akmerkez GMYO16,17-0,80-13,29
Aksa7,561,34-36,92
Aksa Enerji2,77-0,72-32,93
Aksigorta3,68-0,2721,34
Aksu Enerji7,75-0,3946,24
Alarko Carrıer39,460,66-31,40
Alarko GMYO45,80-0,04-6,91
Alarko Holding2,03-0,49-42,13
Albaraka Türk1,26-0,79-16,20
Alcatel Lucent Teletaş5,85-0,68-26,69
Alkim Kağıt4,080,00-11,99
Alkim Kimya22,60-2,42-4,68
Altınyağ0,48-18,64-59,87
Altınyunus Çeşme4,191,45-17,03
Anadolu Cam2,600,781,84
Anadolu Efes20,72-1,80-12,97
Anadolu Grubu Holding10,90-0,46-53,80
Anadolu Hayat Emek.5,83-0,34-25,42
Anadolu Isuzu6,26-1,11-31,21
Anadolu Sigorta4,130,2437,15
Anel Elektrik1,601,27-54,53
Arçelik15,500,58-25,38
Arena Bilgisayar4,12-2,14-2,60
Armada Bilgisayar9,101,1134,22
Arsan Tekstil1,62-1,82-7,43
Artı Yatırım Holding0,882,33-6,38
Aselsan24,040,25-24,16
Aslan Çimento28,020,00-25,44
Ata GMYO4,01-1,23-16,28
Atakule GMYO1,48-1,33-27,80
Atlantik Petrol Ürünleri0,79-43,17
Atlantis Yatırım Holding0,220,00-55,10
Atlas Yat. Ort.0,98-2,000,00
AvivaSA Emeklilik Hayat7,660,13-34,00
Avrasya GMYO0,901,12-43,04
Avrasya Petrol ve Tur.1,090,00-35,12
Avrasya Stratejik GMYF1.242,900,06
Avrupa Yatırım Holding2,5115,67105,74
Ayen Enerji2,53-0,78-47,62
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,49-0,67-9,05
Aygaz11,450,62-21,01
Bagfaş4,80-0,62-54,29
Bak Ambalaj5,00-1,962,71
Balatacılar Balatacılık0,330,00-41,07
Bantaş Ambalaj1,597,43-61,12
Banvit11,23-1,66-47,57
Baştaş Başkent Çimento2,020,00-14,65
Batı Çimento2,40-1,23-45,34
Batısöke Çimento1,13-0,88-31,90
Bera Holding2,08-0,95-32,90
Berkosan Yalıtım1,73-0,57-22,42
Beşiktaş Futbol Yat.1,600,00-60,88
Beyaz Filo2,799,41-91,70
Bilici Yatırım1,37-2,14-7,51
Bim Mağazalar84,75-0,8811,45
Bimeks0,0716,67-75,00
Birko Mensucat0,300,00-26,83
Birlik Mensucat1,02-0,97-27,66
Bizim Mağazaları6,420,16-16,62
Bolu Çimento3,37-0,59-29,35
Bomonti Elektrik0,480,00-55,56
Borusan Mannesmann7,840,51-29,01
Borusan Yat. Paz.37,520,00-13,04
Bosch Fren Sistemleri162,100,00-11,51
Bossa6,433,7158,77
Boyner Perakende Yat.3,851,58-12,19
Brisa6,241,46-14,17
Burçelik3,09-0,32-19,74
Burçelik Vana1,52-1,30-13,14
Bursa Çimento4,400,46-13,11
Carrefoursa3,450,29-38,17
Coca Cola İçecek30,400,00-9,23
Cosmos Yat. Holding0,92-2,13-21,37
Credıtwest Faktorıng1,031,9818,92
Çelebi59,805,7575,52
Çelik Halat5,303,3141,72
Çemaş Döküm0,765,56-58,92
Çemtaş5,90-1,9946,08
Çimbeton27,58-3,02-25,30
Çimentaş10,70-5,73-7,68
Çimsa7,600,00-42,40
Çuhadaroğlu Metal1,760,00-39,93
Dagi Giyim1,290,00-43,17
Dagi Yatırım Holding1,132,73-20,98
Dardanel1,14-0,87-41,54
Datagate Bilgisayar3,94-0,51-59,47
Demirören Gazetecilik8,72-13,58232,19
Demısaş Döküm2,50-2,7280,05
Denge Holding1,11-3,48-41,33
Deniz GMYO3,10-0,9614,81
Denizbank17,700,28382,29
Denizli Cam11,350,62-4,38
Derimod8,60-1,6014,51
Desa Deri1,9711,9395,05
Despec Bilgisayar3,200,95-10,86
Deva Holding3,260,00-25,57
Diriteks Diriliş Tekstil0,73-1,35-37,61
Ditaş Doğan5,320,00-11,28
DO-CO486,00-0,31135,20
Doğan Burda3,13-0,32-5,72
Doğan Holding1,040,9719,54
Doğtaş Kelebek Mobilya1,252,46-65,66
Doğusan2,410,0065,07
Doğuş GMYO2,15-3,15-33,64
Doğuş Otomotiv4,29-1,15-43,10
Döktaş Dökümcülük8,621,65-21,64
Duran Doğan Basım5,03-0,9833,42
Dyo Boya2,921,74-61,63
Eczacıbaşı İlaç2,75-0,36-34,22
Eczacıbaşı Yatırım7,170,00-28,51
Edip Gayrimenkul0,740,00-37,29
Ege Endüstri340,100,2913,40
Ege Gübre21,660,74-15,13
Ege Profil8,86-0,23-8,31
Ege Seramik3,260,31-25,42
Egeli & Co Tarım Girişim0,120,00-82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım0,234,55-51,06
Egeli&Co Yatırım Holding0,1011,11-50,00
Egeplast3,905,69-16,67
Ekiz Kimya0,320,00-43,86
Emek Elektrik0,97-1,02-38,44
Eminiş Ambalaj1,18-1,67-74,57
Emlak Konut GMYO1,561,96-39,94
Enerjisa Enerji5,03-0,40
Enka İnşaat4,520,22-15,89
Erbosan62,850,48-20,76
Ereğli Demir Çelik7,27-0,68-22,16
Ersu Gıda0,900,00-31,30
Escort Teknoloji0,79-1,25-37,30
Etiler Gıda2,16-0,92-53,94
Euro Kapital Yat. Ort.0,73-1,35-33,45
Euro Trend Yat. Ort.0,660,00-29,23
Euro Yat. Ort.0,651,56-21,98
Euro Yatırım Holding0,551,85-9,84
Fenerbahçe Futbol6,85-0,15-58,01
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,7917,23-79,80
F-M İzmit Piston16,850,0034,49
Fonet Bilgi Teknolojileri3,450,00-29,88
Ford Otosan51,250,99-9,78
Formet Çelik Kapı1,290,00
Frigo Pak Gıda1,836,4092,63
Galatasaray Sportif1,220,00-41,84
Garanti Bankası8,020,25-21,96
Garanti Faktoring1,980,00-39,26
Garanti Yat. Ort.0,742,785,50
Gedik Y. Men. Değ.3,18-0,6326,19
Gedik Yatırım Holding2,40-2,4473,91
Gediz Ambalaj4,10-2,1513,42
Gentaş1,851,0923,33
Gersan Elektrik2,910,00-38,22
Global Men. Değ.0,46-2,132,22
Global Yat. Holding2,98-1,00-17,45
Good-Year3,41-0,29-17,99
Göltaş Çimento12,710,79-50,56
Gözde Girişim2,68-0,74-52,65
GSD Denizcilik1,19-4,80-11,85
GSD Holding0,80-2,4411,11
Gübre Fabrik.3,05-2,56-27,90
Güler Yat. Holding1,070,94-7,76
Güneş Sigorta1,480,68-10,30
Halk GMYO0,710,00-22,21
Halk Sigorta1,10-4,35-17,40
Hatay Tekstil4,170,48-16,10
Hedef Girişim1,15-0,86-42,12
Hektaş9,200,0031,43
HUB Girişim1,830,0053,78
Hürriyet Gzt.0,920,00-31,34
ICBC Turkey Bank5,070,2011,18
İdealist Danışmanlık10,45-1,4274,17
İdealist GMYO1,641,23-19,61
İhlas Ev Aletleri0,35-2,78-31,37
İhlas Gayrimenkul1,24-1,59-36,73
İhlas Gazetecilik0,740,00-37,29
İhlas Holding0,352,94-33,96
İhlas Yayın Holding0,34-2,86-33,33
İndeks Bilgisayar5,460,18-46,57
Info Yatırım1,02-0,97-13,56
İntema18,73-0,48-23,05
İpek Doğal Enerji5,201,96-3,17
İskenderun Demir Çelik5,730,0017,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:41
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada günlük işlemler (1)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Juventus bir puanı Ronaldo'nun golüyle kurtardı
    1. Juventus bir puanı Ronaldo'nun golüyle..
    2. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Metin..
    3. AK Parti Sözcüsü Çelik: "AK Parti..
    4. MHP Osmaniye ilçe belediye başkan..
    5. Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı
    6. AK Parti Osmaniye ilçe belediye başkan..
    7. Üniversite öğrencileri için..
    8. Karayolları Trafik Kanunu ile bazı..
    9. MHP Muğla belediye başkan adayları..
    10. AK Parti'den Suriye çıkışı: Rusya'ya..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail Adalet..
    12. KKTC'deki darbe girişimi eylemlerine..
    13. Beşiktaş Şenol Güneş'e sözleşme..
    14. Prens Selman ağzındaki baklayı..
    15. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    16. AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "FETÖ'nün..
    18. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Bahçeli'nin..
    19. AK Parti Aydın belediye başkan..
    20. Şanlıurfa'da iş adamının kaçırıldığı..
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu