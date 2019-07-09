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Borsada endekslerin değişimi

09 Temmuz 2019 Salı 18:39
Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ87.598-1,31
BIST SINAİ108.219-1,66
BIST GIDA, İÇECEK110.777-2,21
BIST TEKSTIL, DERİ30.764-1,66
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM42.534-1,98
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK102.863-0,10
BIST TAŞ, TOPRAK58.486-2,29
BIST METAL ANA185.905-3,11
BIST METAL EŞYA, MAKİNA138.866-1,78
BIST MADENCİLİK66.519-2,40
BIST HİZMETLER72.1010,01
BIST ELEKTRİK3.191-0,59
BIST ULAŞTIRMA137.273-4,61
BIST TURİZM6.7391,04
BIST TİCARET201.2321,95
BIST İLETİŞİM31.1080,73
BIST SPOR27.554-3,41
BIST İNŞAAT89.3552,39
BIST MALİ114.505-2,93
BIST BANKA142.599-3,07
BIST SİGORTA263.226-0,79
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG50.365-4,29
BIST HOLDİNG VE YATIRIM85.112-2,73
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.25.631-3,38
BIST TEKNOLOJİ75.377-3,81
BIST BİLİŞİM20.022-1,37
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.26.890-0,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:39
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsada endekslerin değişimi

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