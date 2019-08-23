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Borsada en çok değer kazanan hisseler

23 Ağustos 2019 Cuma 18:40
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık13,5911,9114,11
Sabancı Holding8,838,405,12
Tekfen Holding21,6820,704,73
Metro Holding1,211,164,31
Sasa Polyester5,915,684,05
Halkbank5,655,443,86
Zorlu Enerji1,161,123,57
Garanti Bankası9,058,743,55
Vakıflar Bankası4,544,393,42
Eczacıbaşı İlaç2,462,383,36
Ford Otosan59,0057,203,15
Otokar128,00124,103,14
Şişe Cam4,274,143,14
Çemtaş5,144,993,01
Akbank6,956,752,96
Koç Holding17,8817,372,94
Ereğli Demir Çelik6,396,212,90
Yapı ve Kredi Bank.2,512,442,87
Trakya Cam2,542,472,83
Anadolu Cam2,552,482,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:40
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