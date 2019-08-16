Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler16 Ağustos 2019 Cuma 18:41
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,02
|0,90
|13,33
|Anadolu Grubu Holding
|13,29
|12,56
|5,81
|Koza Madencilik
|8,92
|8,46
|5,44
|Hektaş
|14,34
|13,62
|5,29
|Alarko Holding
|3,76
|3,59
|4,74
|Otokar
|129,80
|124,10
|4,59
|İpek Doğal Enerji
|6,02
|5,78
|4,15
|Türk Traktör
|39,10
|37,58
|4,04
|Migros Ticaret
|18,47
|17,78
|3,88
|Yataş
|5,61
|5,41
|3,70
|Ford Otosan
|60,25
|58,20
|3,52
|Kerevitaş Gıda
|2,12
|2,05
|3,41
|Turkcell
|12,45
|12,06
|3,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,33
|3,03
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,69
|2,90
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,05
|2,86
|Polisan Holding
|2,25
|2,19
|2,74
|Parsan
|14,85
|14,51
|2,34
|Şok Marketler
|11,38
|11,12
|2,34
|Koza Altın
|64,70
|63,50
|1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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