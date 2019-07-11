Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler11 Temmuz 2019 Perşembe 18:38
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|2,77
|2,52
|9,92
|MLP Sağlık
|10,76
|10,30
|4,47
|Tüpraş
|121,80
|116,90
|4,19
|Ereğli Demir Çelik
|7,48
|7,19
|4,03
|Türk Telekom
|5,41
|5,22
|3,64
|Kerevitaş Gıda
|2,08
|2,01
|3,48
|Turkcell
|13,49
|13,13
|2,74
|Fenerbahçe Futbol
|7,62
|7,42
|2,70
|Zorlu Enerji
|1,19
|1,16
|2,59
|Doğan Holding
|1,20
|1,17
|2,56
|GSD Holding
|0,85
|0,83
|2,41
|Tukaş
|4,28
|4,18
|2,39
|Bim Mağazalar
|90,10
|88,00
|2,39
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,86
|2,33
|Gentaş
|1,32
|1,29
|2,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,00
|3,91
|2,30
|Arçelik
|20,04
|19,59
|2,30
|Konya Çimento
|178,10
|174,20
|2,24
|Ege Endüstri
|514,00
|503,00
|2,19
|İndeks Bilgisayar
|7,12
|6,97
|2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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